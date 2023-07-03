花蓮卓溪台灣黑熊受困陷阱，縣府與林務局合作推廣電圍網，呼籲勿用獸鋏、山豬吊

（中央社）花蓮卓溪昨（2）日有民眾發現1頭台灣黑熊受困山豬吊，花蓮林管處獲報後，與花蓮縣政府農業處、野灣野生動物保育協會等組成救援小組救援；黑熊左手掌受傷，先照養再擇期野放。

林務局花蓮林區管理處表示，卓溪鄉民眾通報，1隻台灣黑熊因誤入山豬吊陷阱而受困，救援小組初步觀察黑熊左手掌受傷，健康狀況良好，後續仍需觀察傷口復原狀況，因此將受傷黑熊送至東部救傷中心由野灣野生動物保育協會照養並擇期野放。

Photo Credit: 花蓮縣政府提供 via 中央社 花蓮縣卓溪鄉一頭台灣黑熊被民眾發現受困山豬吊， 救援小組出動協助救出，經觀察黑熊為左手掌受傷， 所幸健康狀況良好，已先送至東部救傷中心由野灣野 生動物保育協會照養，將擇期野放。

Photo Credit: 花蓮林區管理處提供 via 中央社 花蓮縣卓溪鄉有民眾發現一頭台灣黑熊受困山豬吊， 花蓮林管處獲報後，隨即與縣府農業處、野灣野生動 物保育協會等單位合力救出受傷黑熊。

這隻台灣黑熊為公熊，體重約80多公斤，在卓溪鄉1處咖啡園與林班地的交接處受困，咖啡園主人聽到狗吠叫，查看發現黑熊，趕緊通報。

今（2023）年5月初卓溪鄉部落族人在1處苦茶園救援1頭受困套索的雄性台灣黑熊Lizuk Dumaz（力鹿克），經過照養後花蓮林管處於6月12日野放。

花蓮縣政府呼籲農民，防治野生動物破壞農作物，勿使用獸鋏或山豬吊，避免誤傷野生動物憾事發生。

花蓮縣政府與林務局合作，推廣具有電牧器的電圍網，不但可以防治台灣獼猴，也可阻擋山豬、山羌、台灣黑熊等野生動物入侵農園破壞農作物。未來將持續加強推廣農民使用，且政府按設置面積比例補助資材費3/4，農民只要負擔1/4。

至於原住民狩獵，花蓮縣農業處長陳淑雯指出，林務局為防範瀕危物種誤捕，設計改良式獵具提供原住民族獵人或農友換發使用，套索踏板規格直徑小於12公分，以防止黑熊踏入。另外，改良式獵具踏板可設定壓力值，防止腳掌較小且體重輕的幼獸或小型食肉目動物觸發而遭到誤捕。有需求的農民或獵人可到花蓮林管處或工作站申領換發，避免誤捕黑熊。

民眾若發現野生動物受困，可立即撥打林務局24小時通報專線0800-000-930，或花蓮縣縣民專線1999，動物就能獲得及時救援。若不慎誤捕或誤傷保育類野生動物，只要立即通報，協助救援，就不會被究責。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航