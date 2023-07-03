花蓮卓溪台灣黑熊受困陷阱，縣府與林務局合作推廣電圍網，呼籲勿用獸鋏、山豬吊
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林務局花蓮林區管理處表示，卓溪鄉民眾通報，1隻台灣黑熊因誤入山豬吊陷阱而受困，救援小組初步觀察黑熊左手掌受傷，健康狀況良好，後續仍需觀察傷口復原狀況，因此將受傷黑熊送至東部救傷中心由野灣野生動物保育協會照養並擇期野放。
（中央社）花蓮卓溪昨（2）日有民眾發現1頭台灣黑熊受困山豬吊，花蓮林管處獲報後，與花蓮縣政府農業處、野灣野生動物保育協會等組成救援小組救援；黑熊左手掌受傷，先照養再擇期野放。
林務局花蓮林區管理處表示，卓溪鄉民眾通報，1隻台灣黑熊因誤入山豬吊陷阱而受困，救援小組初步觀察黑熊左手掌受傷，健康狀況良好，後續仍需觀察傷口復原狀況，因此將受傷黑熊送至東部救傷中心由野灣野生動物保育協會照養並擇期野放。
這隻台灣黑熊為公熊，體重約80多公斤，在卓溪鄉1處咖啡園與林班地的交接處受困，咖啡園主人聽到狗吠叫，查看發現黑熊，趕緊通報。
今（2023）年5月初卓溪鄉部落族人在1處苦茶園救援1頭受困套索的雄性台灣黑熊Lizuk Dumaz（力鹿克），經過照養後花蓮林管處於6月12日野放。
花蓮縣政府呼籲農民，防治野生動物破壞農作物，勿使用獸鋏或山豬吊，避免誤傷野生動物憾事發生。
花蓮縣政府與林務局合作，推廣具有電牧器的電圍網，不但可以防治台灣獼猴，也可阻擋山豬、山羌、台灣黑熊等野生動物入侵農園破壞農作物。未來將持續加強推廣農民使用，且政府按設置面積比例補助資材費3/4，農民只要負擔1/4。
至於原住民狩獵，花蓮縣農業處長陳淑雯指出，林務局為防範瀕危物種誤捕，設計改良式獵具提供原住民族獵人或農友換發使用，套索踏板規格直徑小於12公分，以防止黑熊踏入。另外，改良式獵具踏板可設定壓力值，防止腳掌較小且體重輕的幼獸或小型食肉目動物觸發而遭到誤捕。有需求的農民或獵人可到花蓮林管處或工作站申領換發，避免誤捕黑熊。
民眾若發現野生動物受困，可立即撥打林務局24小時通報專線0800-000-930，或花蓮縣縣民專線1999，動物就能獲得及時救援。若不慎誤捕或誤傷保育類野生動物，只要立即通報，協助救援，就不會被究責。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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沒有子女後事怎麼辦？夫妻保險提早規劃，無子女晚年生活有保障
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隨著社會結構變化，無生育計劃的頂客族夫妻比例也越來越高，雖然眼前的財務負擔減輕了；但是沒有子女後事怎麼辦？沒有子女的老後生活要如何規劃才有保障呢？不用擔心，本文將為你說明如何與另一半透過預先規劃財產分配、夫妻保險及退休險推薦選擇等一系列老後生活規劃。提前預防老、病風險及無子女後事可能無人處理的問題，與伴侶一同打造安心、有保障的無子女晚年生活。
沒有子女的老後生活要如何處理？為什麼需要提前規劃？
根據內政部2021年統計，國人平均壽命已達到80.86歲。隨著社會結構改變，沒有生育計劃的夫妻越來越多。由於不用考慮將不動產（如：土地、房屋）和財富分配、傳承給後代的問題，只需要專注預防「老、病」風險，以及相應的保險、理財、退休規劃及預立遺囑等晚年生活規劃。
透過完善的晚年生活規劃，夫妻倆可以確保彼此退休後的生活品質。假使其中一方先過世了，另一半也能獲得更多財產保障，避免與其他親屬發生遺產繼承糾紛，保障配偶的養老財產不會受到過多影響。
擔心老後沒人照顧，可以提前做哪些規劃面對無子女晚年生活？
針對無子女的夫妻可以提前規劃安養、信託等財產預先分配，確保雙方退休後的生活保障，保留應對突發風險時的財務、醫療照護及法律層面的相關協助。下方提供無子女夫妻參考的老後規劃選擇：
一、財務方面
財務方面，應考慮退休前的資金運用規劃、信託機制，可以透過預立法律文書的方式，提前安排，避免未來風險。
- 穩定現金流：退休前應保有長期穩定的固定收入，才能維持穩定儲蓄，建立多元化的理財和投資計畫，或是購買養老保險、建立信託，確保未來退休生活的資金需求得到滿足。
- 建立安養信託：委託信賴的銀行機構協助管理年輕時累積的財富。依據信託契約，可以選擇每月給付固定金額或指定監護人以單據實支實付，讓老後財產安全有保障，降低有心人士詐騙錢財或夫妻同時失能無法理賠的風險。
- 預立法律文書：委託律師透過預立遺囑、事前醫療指示、財務授權書、醫療授權書、指定受託管理人及建立信託等法律措施，可以保障夫妻的身前／身後規劃及財產分配即使面臨突發變故，仍可依照雙方共識持續進行。
二、醫療方面
醫療可以朝三個方向思考，第一個是發生疾病的醫療安排，第二個是自然老化的長照安排，以及到達人生終點時的緩和醫療選擇。
- 保險規劃：醫療規劃方面可選擇重大醫療險、重大傷病險；資金運用則可搭配生存險、年金險，協助夫妻面對病痛、終老議題時，可以提前強化風險承擔能力，降低夫妻醫療預算、退休財產負擔。
- 提前尋找長照機構：隨著年齡增長，生活自理能力可能會逐漸下降。提前尋找如長照村長照機構，可提供入住者專業的照護服務和醫療資源，同時減輕伴侶的照顧負擔，讓夫妻倆能夠在退休後享受穩定的生活品質。
- 醫療規劃：保持定期檢查、管理自身健康狀況的習慣，並預先制定醫療指示，如：預立醫療決定書、確認醫療委任代理人等。確保夫妻晚年面臨老、病風險時，不會手足無措，即時做出適當的醫療決策。
夫妻保險為何需要提前規劃？一起規劃人生的保險應該這樣做
為因應超高齡化社會，平均餘命增加，無子女夫妻更應該一起重點規劃彼此生存期間適用的保險類型，建立可安心享受退休生活的一系列保障措施。例如：降低壽險保額，著重規劃提供生存保險金給付的商品，預先規劃老後生活的現金流，以及財產、投資分配。
夫妻還可以共同規劃保險和安養信託，例如委託信任的機構設立「信託監察人」，以防止雙方同時失能或另一半生活不能自理時，無人能夠協助請領保單理賠的困境。也可以增加購買退休型保險、長照險、醫療險或是重大傷病險等保險類型，降低面對年老、疾病、失智失能問題時的財務負擔。
如何進一步降低老後財產風險？為何退休保險推薦提早購入？
雖然許多人認為離退休生活還有一段距離，但本文仍然建議提早規劃並安排退休保險，除了可以更好控制金流並避免風險。相對於中年才開始規劃退休準備，購買醫療、長期照護和具有生存金給付的保險；年輕時有更多元的退休保險方案可供選擇，而且保費支出的負擔也較輕微。
同時，無論是夫妻保險或是個人加保，趁年輕時提早規劃合適的保險方案，身體健康較沒有體況的問題，而且也可以透過時間的複利效果，及早開始累積資產，讓夫妻二人更接近自己的理想退休生活。
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