2023/07/03,
中國

俄羅斯成立中國境外第一個「習近平思想研究中心」，要向夥伴學習如何脫貧和工業發展

俄羅斯成立中國境外第一個「習近平思想研究中心」，要向夥伴學習如何脫貧和工業發展
西藏布達拉宮前展示中國國家主席習近平的照片。Photo Credit: GettyImages

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中國學者表示，這個研究中心反映了俄羅斯學術界對西方和中國的看法變化，俄羅斯總統普亭和總理米舒斯京近年的演說中都引述中國名言，顯示他們的幕僚中有中國問題專家，中國在減少貧困和工業發展政策上，已被俄羅斯視為解決國內問題的有用參考。

俄羅斯近期成立一個由國家資助的研究中心，專門研究中國國家主席習近平的意識形態，「以便進一步了解現代中國」。

香港《南華早報》（South China Morning Post）2日報導，俄羅斯科學院6月在莫斯科「中國與當代亞洲研究所」（ICCA）成立了「中國當代意識形態和習近平思想研究室」。中國《新華社》稱，這是中國境外第一個研究中國領導人政治學說（即習近平思想）的研究中心。

這個研究中心將涵蓋習近平時代的中國政治、經濟、外交、軍事、生態和文化各領域，第一批研究成果將於2025年以專書形式出版。

什麼是習思想研究？

「習近平新時代中國特色社會主義思想」（習思想）是習近平自2012年11月中共十八屆一中全會當選中共中央總書記，成為最高領導人上台執政後形成中國共產黨指導思想。2017年10月，中共十九大將「習思想」寫入中共黨章，2018年3月又經第13屆全國人民代表大會一次會議通過寫入憲法，同年中國修改了憲法，刪除國家主席的任期限制。

「習思想」寫入憲法之後，中國境內陸續成立了「習近平思想研究中心」，包含國家發改委的「習近平經濟思想研究中心」、國防大學的「習主席戰略思想研究中心」、外交部的「習近平外交思想研究中心」、中國法學會成立「習近平法治思想研究中心」、生態環境部成立「習近平生態文明思想研究中心」等，根據《BBC》2021年的報導，中國國內「習思想」研究中心總數增加到18個，分析認為，這表明中國共產黨正在尋求將目前的黨的意識形態進一步發展為類似於毛澤東思想的全面理論體系。

中共20大報告 代表們讚頌不已大量引用
Photo Credit: 中央社
習近平於中共20大16日開幕演說。

俄羅斯為何要成立習思想研究中心？

《莫斯科時報》（The Moscow Times）引述「中國與當代亞洲研究所」主任巴巴耶夫（Kirill Babaev）所述，「我們需要非常仔細地了解和分析習近平的想法，因為今天的中國是我們主要的戰略和經濟夥伴」，「因此，為了更有效地發展我們的關係，我們的政府需要正確理解當代中國發展的意識形態基礎」。

「我們相信，對合作夥伴了解得越多，這種認識就越客觀、正確，越有利於發展俄羅斯與中國、俄羅斯和亞洲其他夥伴之間的友好互利關係。」巴巴耶夫指出，俄羅斯政府、商界、學界深入了解習近平思想的意願非常強烈，他並強調，這個研究室將不接受任何外界資助，使研究工作不會受到「任何意識形態的壓力」。

上海社會科學院俄羅斯和中亞問題專家李立凡指出，這個研究中心反映了俄羅斯學術界對西方和中國的看法變化，過去2年，「向東看」的方法越發重要，中國在減少貧困和工業發展政策上，已被俄羅斯視為解決國內問題的有用參考。

李立凡也指出，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）和總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）近年的演說中都引述中國名言，顯示他們的幕僚中有中國問題專家。

美國政治新聞網站「Politico」指出，即使普亭自去年2月開始全面入侵烏克蘭，中國和習近平仍然是俄羅斯當局在全球的「頂級盟友」。

自莫斯科入侵烏克蘭以來，儘管北京堅持在這場衝突中立場中立，但中俄兩國的經濟和外交合作獲得了新的進展，普亭和習近平也稱讚兩國的夥伴關係「無上限」，共同制衡美國在全球主導的地位。

不過上月俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner group）兵變未遂，俄羅斯的政治動盪也讓中國擔憂中俄的結盟可能會發生動搖。

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Photo Credit: GettyImages
2023年3月20日至22日，中國領導人習近平訪問俄羅斯。

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核稿編輯：翁世航


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