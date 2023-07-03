俄羅斯成立中國境外第一個「習近平思想研究中心」，要向夥伴學習如何脫貧和工業發展
我們想讓你知道的是
中國學者表示，這個研究中心反映了俄羅斯學術界對西方和中國的看法變化，俄羅斯總統普亭和總理米舒斯京近年的演說中都引述中國名言，顯示他們的幕僚中有中國問題專家，中國在減少貧困和工業發展政策上，已被俄羅斯視為解決國內問題的有用參考。
俄羅斯近期成立一個由國家資助的研究中心，專門研究中國國家主席習近平的意識形態，「以便進一步了解現代中國」。
香港《南華早報》（South China Morning Post）2日報導，俄羅斯科學院6月在莫斯科「中國與當代亞洲研究所」（ICCA）成立了「中國當代意識形態和習近平思想研究室」。中國《新華社》稱，這是中國境外第一個研究中國領導人政治學說（即習近平思想）的研究中心。
這個研究中心將涵蓋習近平時代的中國政治、經濟、外交、軍事、生態和文化各領域，第一批研究成果將於2025年以專書形式出版。
什麼是習思想研究？
「習近平新時代中國特色社會主義思想」（習思想）是習近平自2012年11月中共十八屆一中全會當選中共中央總書記，成為最高領導人上台執政後形成中國共產黨指導思想。2017年10月，中共十九大將「習思想」寫入中共黨章，2018年3月又經第13屆全國人民代表大會一次會議通過寫入憲法，同年中國修改了憲法，刪除國家主席的任期限制。
「習思想」寫入憲法之後，中國境內陸續成立了「習近平思想研究中心」，包含國家發改委的「習近平經濟思想研究中心」、國防大學的「習主席戰略思想研究中心」、外交部的「習近平外交思想研究中心」、中國法學會成立「習近平法治思想研究中心」、生態環境部成立「習近平生態文明思想研究中心」等，根據《BBC》2021年的報導，中國國內「習思想」研究中心總數增加到18個，分析認為，這表明中國共產黨正在尋求將目前的黨的意識形態進一步發展為類似於毛澤東思想的全面理論體系。
俄羅斯為何要成立習思想研究中心？
《莫斯科時報》（The Moscow Times）引述「中國與當代亞洲研究所」主任巴巴耶夫（Kirill Babaev）所述，「我們需要非常仔細地了解和分析習近平的想法，因為今天的中國是我們主要的戰略和經濟夥伴」，「因此，為了更有效地發展我們的關係，我們的政府需要正確理解當代中國發展的意識形態基礎」。
「我們相信，對合作夥伴了解得越多，這種認識就越客觀、正確，越有利於發展俄羅斯與中國、俄羅斯和亞洲其他夥伴之間的友好互利關係。」巴巴耶夫指出，俄羅斯政府、商界、學界深入了解習近平思想的意願非常強烈，他並強調，這個研究室將不接受任何外界資助，使研究工作不會受到「任何意識形態的壓力」。
上海社會科學院俄羅斯和中亞問題專家李立凡指出，這個研究中心反映了俄羅斯學術界對西方和中國的看法變化，過去2年，「向東看」的方法越發重要，中國在減少貧困和工業發展政策上，已被俄羅斯視為解決國內問題的有用參考。
李立凡也指出，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）和總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）近年的演說中都引述中國名言，顯示他們的幕僚中有中國問題專家。
美國政治新聞網站「Politico」指出，即使普亭自去年2月開始全面入侵烏克蘭，中國和習近平仍然是俄羅斯當局在全球的「頂級盟友」。
自莫斯科入侵烏克蘭以來，儘管北京堅持在這場衝突中立場中立，但中俄兩國的經濟和外交合作獲得了新的進展，普亭和習近平也稱讚兩國的夥伴關係「無上限」，共同制衡美國在全球主導的地位。
不過上月俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner group）兵變未遂，俄羅斯的政治動盪也讓中國擔憂中俄的結盟可能會發生動搖。
延伸閱讀
- 中國高考作文首現「習近平語錄」，要求考生按命題「體現思考」
- 德智庫：瓦格納兵變暴露普亭體制弱點，《華爾街日報》：中國擔憂中俄夥伴關係生變
- 外媒分析瓦格納兵變揭露中俄關係風險，拜登：「賤民」普亭正在輸掉烏克蘭戰爭
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：翁世航
Tags：
pCloud端午85%終身雲端折扣優惠，新聞案例告訴你多重備份、詳讀細則才是正解
我們想讓你知道的是
最近pCloud難得推出超值的終身制雲端方案，買斷就能長長久久用下去，而且這次折扣高達85%，還有500GB、2TB、10TB多種容量可選，趁特價入手才是最划算的選擇。
pCloud是來自瑞士的知名雲端服務廠商， 2013年創立至今已近10年。相較於其他廠商， pCloud重視資安的程度從你開始註冊帳號就能感覺出來。註冊帳號時會詢問你要將資料存放於歐盟還是美國，而且選擇了之後，不是只單獨放在一處就結束， pCloud還會在歐盟各地或美國將你的檔案分散成5份加強安全性。分散資料之餘，檔案也會透過256位元的AES加密、使用TLS / SSL傳輸檔案增加安全性。
說到pCloud特色，那當然是豐富的雲端方案，尤其是特殊的「終身制」方案，只要買斷就能長久使用下去，用越久越划算。當然除了終身方案之外，小用量的用戶也可以試試月繳、年繳方案，活動期間都有不小的折扣。
pCloud 一鍵創好新密碼 幫你保存那些永遠記不住的複雜帳密
除了雲端方案之外， pCloud 還推出實用且方便的 pCloud Pass ，簡單來說它就是幫你創建、保存密碼的工具，對於日益增加的服務與越來越繁雜的密碼規則，選個好用的工具幫忙管理是很有必要的事。 pCloud Pass 在電腦、手機等裝置上都能運作且同步所有資料，創建或填入密碼都能一鍵處理很方便。創建的密碼可自行設定強度，且透過軍用級加密演算法來保存，使用與保存都極具安全性。
慎選雲端服務並詳讀細則 確保資料沒有意外
最近有不少新聞事件都顯示，選擇雲端服務並非萬無一失，多重備份、詳讀細則才能避免很多風險。日前Google曾經發生雲端硬碟容量未滿卻不能上傳的狀況，原因在於Google Drive無預警限縮檔案上限為500萬個，即便你還有剩餘空間，只要檔案數超過500萬就可能出現無法上傳的狀況。
此外，付費的Adobe Creative Cloud Files也有不同的案件發生，知名畫家綜合口味分享慘痛經驗，表示「我還沒畫完的書被雲端平台毀了」。他使用Adobe Creative Cloud Files時，沒想到有一本書的檔案自動進入雲端空間的已刪除區域，且檔案並不完整。 Adobe回覆檔案為個人所有，無法為其找回雲端文件。當容量達上限時， Adobe應該停止同步而非刪除舊檔案，導致發生無可挽回的狀況。因此就算選擇了雲端服務，也須詳讀規則減少風險。
端午超值85%折扣優惠 終身雲端方案也有特價
對於資料安全最好的方式就是多重備份，但多重備份自然得要付出更高的成本，選擇什麼服務商與價格就是重點。因此趁著優惠期間購買雲端方案就是一種較為經濟的方式，能夠保有安全性之餘，又能減少支出的成本。另外像是終身制的服務也很值得選擇，畢竟既然都要長長久久使用，不如一次買斷比較便宜。
目前pCloud端午檔期有不小的折扣，活動將於6月20日開始，並於6月25日結束。主打的優惠項目是個人終身雲端方案， 500GB從原先的570美元降為139美元、 2TB從原先1140美元降為279美元，而10TB方案則是由6000美元變成890美元，折扣比例相當大，要買便宜終身雲端方案趁著檔期買最划算。