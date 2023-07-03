【2023金曲獎】賽後分析：除了頒錯獎的意外插曲，為何鄭宜農奪下台語兩大獎也引起爭論？

各方矚目，萬眾期待的第34屆金曲獎頒獎典禮，在7月1日下午開始直到晚上，在台北小巨蛋熱熱鬧鬧的落幕，典禮中幾個意外插曲，頓時間成了網路上網民們互相討論、叫罵的話題，讓原本去年還有人擔心金曲獎，已成沒人討論的頒獎典禮及獎項，在今年則成了各方熱烈激辯的主題。

首先今年被稱之為「死亡之組」的「最佳新人獎」角逐，原本被外界看好的LÜCY及鶴The Crane雙雙落榜，著實讓不少人跌破眼鏡而感到意外，然而洪佩瑜靠著實力堅強的專輯《明室》獲獎也確實無可挑剔，只不過原本外界的期望是，這張專輯是應該可以在其他獎項有所斬獲的。

所以同樣概念性極強，原本也極被看好的吳青峰《馬拉美的星期二》專輯力摘「年度專輯獎」自然是眾望所歸，並未引起太多爭議。倒是在「年度歌曲獎」中一改過去以流行曲風為導向的傳統，改以原本看好鄭宜農與安溥，兩位都是民謠底出身的女歌手之爭。

微妙的是，安溥以華語摘下「年度歌曲獎」，而鄭宜農則以台語專輯《水逆》奪下「最佳台語女歌手獎」，不得不佩服評審團在配獎上之功力深厚巧妙。

Photo Credit: 中央社 洪佩瑜

Photo Credit: 中央社 安溥

Photo Credit: 中央社 吳青峰

而說到各語言類的專輯獎項，「最佳華語專輯獎」頒給熊仔的《PRO》倒是令人略感意外的佳訊，這是繼杜振熙（蛋堡）在2021年第32屆摘下這獎項之後，另一位奪獎的嘻哈歌手，同時也是金曲獎評審，對這些年持續成長的台灣嘻哈場景及綜藝節目秀給予的最正面的回應。

也因此，在賽前就曾提到不論台語、客語或原住民語有著新舊風格之爭的現象觀察之際，「最佳台語專輯獎」頒給了鄭宜農的台語初聲之啼，打敗了一干台語老將。

而「最佳客語專輯獎」則頒給了林鈺婷與山狗大樂團這樣新舊世代合力創作演唱的傑作。「最佳原住民語專輯獎」則給了原本以雷鬼、重金屬風起家的Matzka，同樣是老將帶著新意現聲之作。

Photo Credit: 中央社 熊仔