【2023金曲獎】賽後分析：除了頒錯獎的意外插曲，為何鄭宜農奪下台語兩大獎也引起爭論？

我們想讓你知道的是
本屆金曲獎頒獎典禮幾個意外插曲，成了網路上網民們互相討論、叫罵的話題。除了艾怡良之外，拿下台語類別兩項大獎的鄭宜農，因不擅台語致詞也引發論戰，但在這些爭吵背後，各獎項的獎項得主，又有哪些值得我們多多關注的焦點？
各方矚目，萬眾期待的第34屆金曲獎頒獎典禮，在7月1日下午開始直到晚上，在台北小巨蛋熱熱鬧鬧的落幕，典禮中幾個意外插曲，頓時間成了網路上網民們互相討論、叫罵的話題，讓原本去年還有人擔心金曲獎，已成沒人討論的頒獎典禮及獎項，在今年則成了各方熱烈激辯的主題。
首先今年被稱之為「死亡之組」的「最佳新人獎」角逐，原本被外界看好的LÜCY及鶴The Crane雙雙落榜，著實讓不少人跌破眼鏡而感到意外，然而洪佩瑜靠著實力堅強的專輯《明室》獲獎也確實無可挑剔，只不過原本外界的期望是，這張專輯是應該可以在其他獎項有所斬獲的。
所以同樣概念性極強，原本也極被看好的吳青峰《馬拉美的星期二》專輯力摘「年度專輯獎」自然是眾望所歸，並未引起太多爭議。倒是在「年度歌曲獎」中一改過去以流行曲風為導向的傳統，改以原本看好鄭宜農與安溥，兩位都是民謠底出身的女歌手之爭。
微妙的是，安溥以華語摘下「年度歌曲獎」，而鄭宜農則以台語專輯《水逆》奪下「最佳台語女歌手獎」，不得不佩服評審團在配獎上之功力深厚巧妙。
而說到各語言類的專輯獎項，「最佳華語專輯獎」頒給熊仔的《PRO》倒是令人略感意外的佳訊，這是繼杜振熙（蛋堡）在2021年第32屆摘下這獎項之後，另一位奪獎的嘻哈歌手，同時也是金曲獎評審，對這些年持續成長的台灣嘻哈場景及綜藝節目秀給予的最正面的回應。
也因此，在賽前就曾提到不論台語、客語或原住民語有著新舊風格之爭的現象觀察之際，「最佳台語專輯獎」頒給了鄭宜農的台語初聲之啼，打敗了一干台語老將。
而「最佳客語專輯獎」則頒給了林鈺婷與山狗大樂團這樣新舊世代合力創作演唱的傑作。「最佳原住民語專輯獎」則給了原本以雷鬼、重金屬風起家的Matzka，同樣是老將帶著新意現聲之作。
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pCloud端午85%終身雲端折扣優惠，新聞案例告訴你多重備份、詳讀細則才是正解
我們想讓你知道的是
最近pCloud難得推出超值的終身制雲端方案，買斷就能長長久久用下去，而且這次折扣高達85%，還有500GB、2TB、10TB多種容量可選，趁特價入手才是最划算的選擇。
pCloud是來自瑞士的知名雲端服務廠商， 2013年創立至今已近10年。相較於其他廠商， pCloud重視資安的程度從你開始註冊帳號就能感覺出來。註冊帳號時會詢問你要將資料存放於歐盟還是美國，而且選擇了之後，不是只單獨放在一處就結束， pCloud還會在歐盟各地或美國將你的檔案分散成5份加強安全性。分散資料之餘，檔案也會透過256位元的AES加密、使用TLS / SSL傳輸檔案增加安全性。
說到pCloud特色，那當然是豐富的雲端方案，尤其是特殊的「終身制」方案，只要買斷就能長久使用下去，用越久越划算。當然除了終身方案之外，小用量的用戶也可以試試月繳、年繳方案，活動期間都有不小的折扣。
pCloud 一鍵創好新密碼 幫你保存那些永遠記不住的複雜帳密
除了雲端方案之外， pCloud 還推出實用且方便的 pCloud Pass ，簡單來說它就是幫你創建、保存密碼的工具，對於日益增加的服務與越來越繁雜的密碼規則，選個好用的工具幫忙管理是很有必要的事。 pCloud Pass 在電腦、手機等裝置上都能運作且同步所有資料，創建或填入密碼都能一鍵處理很方便。創建的密碼可自行設定強度，且透過軍用級加密演算法來保存，使用與保存都極具安全性。
慎選雲端服務並詳讀細則 確保資料沒有意外
最近有不少新聞事件都顯示，選擇雲端服務並非萬無一失，多重備份、詳讀細則才能避免很多風險。日前Google曾經發生雲端硬碟容量未滿卻不能上傳的狀況，原因在於Google Drive無預警限縮檔案上限為500萬個，即便你還有剩餘空間，只要檔案數超過500萬就可能出現無法上傳的狀況。
此外，付費的Adobe Creative Cloud Files也有不同的案件發生，知名畫家綜合口味分享慘痛經驗，表示「我還沒畫完的書被雲端平台毀了」。他使用Adobe Creative Cloud Files時，沒想到有一本書的檔案自動進入雲端空間的已刪除區域，且檔案並不完整。 Adobe回覆檔案為個人所有，無法為其找回雲端文件。當容量達上限時， Adobe應該停止同步而非刪除舊檔案，導致發生無可挽回的狀況。因此就算選擇了雲端服務，也須詳讀規則減少風險。
端午超值85%折扣優惠 終身雲端方案也有特價
對於資料安全最好的方式就是多重備份，但多重備份自然得要付出更高的成本，選擇什麼服務商與價格就是重點。因此趁著優惠期間購買雲端方案就是一種較為經濟的方式，能夠保有安全性之餘，又能減少支出的成本。另外像是終身制的服務也很值得選擇，畢竟既然都要長長久久使用，不如一次買斷比較便宜。
目前pCloud端午檔期有不小的折扣，活動將於6月20日開始，並於6月25日結束。主打的優惠項目是個人終身雲端方案， 500GB從原先的570美元降為139美元、 2TB從原先1140美元降為279美元，而10TB方案則是由6000美元變成890美元，折扣比例相當大，要買便宜終身雲端方案趁著檔期買最划算。