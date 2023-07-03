TNL+ 2023/07/03,
音樂

【2023金曲獎】賽後分析：除了頒錯獎的意外插曲，為何鄭宜農奪下台語兩大獎也引起爭論？

【2023金曲獎】賽後分析：除了頒錯獎的意外插曲，為何鄭宜農奪下台語兩大獎也引起爭論？
Photo Credit：金曲GMA

我們想讓你知道的是

本屆金曲獎頒獎典禮幾個意外插曲，成了網路上網民們互相討論、叫罵的話題。除了艾怡良之外，拿下台語類別兩項大獎的鄭宜農，因不擅台語致詞也引發論戰，但在這些爭吵背後，各獎項的獎項得主，又有哪些值得我們多多關注的焦點？

各方矚目，萬眾期待的第34屆金曲獎頒獎典禮，在7月1日下午開始直到晚上，在台北小巨蛋熱熱鬧鬧的落幕，典禮中幾個意外插曲，頓時間成了網路上網民們互相討論、叫罵的話題，讓原本去年還有人擔心金曲獎，已成沒人討論的頒獎典禮及獎項，在今年則成了各方熱烈激辯的主題。

首先今年被稱之為「死亡之組」的「最佳新人獎」角逐，原本被外界看好的LÜCY及鶴The Crane雙雙落榜，著實讓不少人跌破眼鏡而感到意外，然而洪佩瑜靠著實力堅強的專輯《明室》獲獎也確實無可挑剔，只不過原本外界的期望是，這張專輯是應該可以在其他獎項有所斬獲的。

所以同樣概念性極強，原本也極被看好的吳青峰《馬拉美的星期二》專輯力摘「年度專輯獎」自然是眾望所歸，並未引起太多爭議。倒是在「年度歌曲獎」中一改過去以流行曲風為導向的傳統，改以原本看好鄭宜農與安溥，兩位都是民謠底出身的女歌手之爭。

微妙的是，安溥以華語摘下「年度歌曲獎」，而鄭宜農則以台語專輯《水逆》奪下「最佳台語女歌手獎」，不得不佩服評審團在配獎上之功力深厚巧妙。

金曲34 洪佩瑜奪最佳新人
Photo Credit: 中央社
洪佩瑜
金曲34 安溥「最好的時光」奪年度歌曲獎
Photo Credit: 中央社
安溥
金曲34　「馬拉美的星期二」奪年度專輯獎
Photo Credit: 中央社
吳青峰

而說到各語言類的專輯獎項，「最佳華語專輯獎」頒給熊仔的《PRO》倒是令人略感意外的佳訊，這是繼杜振熙（蛋堡）在2021年第32屆摘下這獎項之後，另一位奪獎的嘻哈歌手，同時也是金曲獎評審，對這些年持續成長的台灣嘻哈場景及綜藝節目秀給予的最正面的回應。

也因此，在賽前就曾提到不論台語、客語或原住民語有著新舊風格之爭的現象觀察之際，「最佳台語專輯獎」頒給了鄭宜農的台語初聲之啼，打敗了一干台語老將。

而「最佳客語專輯獎」則頒給了林鈺婷與山狗大樂團這樣新舊世代合力創作演唱的傑作。「最佳原住民語專輯獎」則給了原本以雷鬼、重金屬風起家的Matzka，同樣是老將帶著新意現聲之作。

金曲34 PRO奪最佳華語專輯獎
Photo Credit: 中央社
熊仔
金曲34 Matzka奪最佳原住民語專輯獎
Photo Credit: 中央社
Matzka
多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
到期自動續訂，可隨時取消，詳情請見訂閱方案
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。