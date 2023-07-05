2023/07/05,
商業

張忠謀：拜登說「工會回來了」聽了有點刺耳，國家安全至上「這還能算全球化嗎？」

張忠謀：拜登說「工會回來了」聽了有點刺耳，國家安全至上「這還能算全球化嗎？」
台積電創辦人張忠謀（圖）4日上午在台北國際會議中心出席「中華民國工商協進會第26屆第2次會員大會」，以「重新定義全球化」為題發表專題演講。中央社記者吳家昇攝 112年7月4日

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張忠謀說，全球化的基礎是各持經濟比較優勢的分工合作，現在則是國家安全、科技領先（與國家安全有關）、以及經濟領先的重要性，已在全球化之上。他認為，美國與中國的關係，已定調為競爭與合作，至少目前，競爭成分高於合作。

拜登說工會回來了，張忠謀：覺得有點刺耳

（中央社）台積電創辦人張忠謀認為好的企業，照顧好員工，員工與公司一心，就不需要工會。他4日表示，去年在台積電美國亞利桑那州廠移機典禮中，聽到美國總統拜登說「工會回來了」，覺得有點刺耳。

張忠謀4日應邀出席中華民國工商協進會會員大會，演講重新定義「全球化」。他說，全球化使得美國很多製造業工作都轉移到外國，主要是到亞洲。美國失去的製造業工作，半導體還只是小事情，鋼鐵、汽車業也都沒了，以前鋼鐵、汽車業的工人是美國的中產階級。

張忠謀表示，去年12月台積電美國亞利桑那州廠舉行移機典禮，邀請拜登出席。拜登致詞時謝謝台積電赴美投資，隨後話鋒一轉說要讓製造業工作回到美國；拜登還說「工會回來了」，張忠謀表示聽了有點刺耳。

半導體業界人士說，張忠謀在美國半導體廠德州儀器（TI）服務20多年，花很大力氣，讓TI沒有工會。張忠謀並不是認為工會不好，而是認為好的企業，照顧好員工，員工與公司一心，就不需要工會。張忠謀才會對拜登說「工會回來了」，覺得有點刺耳。

張忠謀：國家安全科技領先比全球化重要，美中競爭多於合作

（中央社）台積電創辦人張忠謀4日表示，國家安全、科技領先以及經濟領先的重要性，現在已在全球化之上。他提出疑問，「這還能算全球化嗎？」

張忠謀4日應邀出席中華民國工商協進會會員大會，以重新定義全球化為題發表演說指出，全球化的理論定義是不顧國界，追求商業利潤，以及承擔商業風險。不過，每個人都有家與祖國，不能期待每一個商人、企業家在別的國家、地方發展，能夠跟他在家鄉及祖國發展一樣。

張忠謀認為，理論上的全球化從未完全做到，直至2010年代，做到的是有史以來最高度全球化。

他指出，全球化概略可分為3個階段，第1階段是自1492年到1800年，由哥倫布發現新大陸展開；第2階段是自1800年到2000年，工業革命影響開始加劇；第3階段則是2000年以後。

張忠謀說，第1及第2階段的全球化是由歐美國家主動，第3階段的全球化是由非西方國家、非白種人主動。其中，促使全球化的原因只有柏林圍牆倒塌是與地緣政治有關，其餘都與技術有關，如數位化等。

張忠謀表示，全世界成功坐下來談貿易，促使世界貿易組織（WTO）成立，中國與台灣陸續加入WTO，也是全球化重要的地緣政治事件。

張忠謀指出，全球化帶來的好處是讓幾十億人民脫離貧窮，幾乎所有國家的生活水準都有大進步；全球化帶來的壞處則是收入及財富集中加劇，人與人之間、國與國之間不平等感覺加劇，修昔底德陷阱開始出現。

張忠謀進一步說明，修昔底德陷阱是指既有強權跟崛起強權的戰爭，根據研究，最近500年歷史中共有20個類似個案，當中有2/3發生戰爭，只有1/3沒有戰爭。

他表示，美國受惠全球化，中國也從中受惠，如今既有強權美國關注到崛起的強權中國，有意展開壓制。

張忠謀指出，中國大幅補助科技產業，並表示2025年將達到晶片自給自足；同時，美國也增加中國貨品進口關稅，禁止若干高科技器械、晶片、設計工具出口予中國，並補助半導體公司在美國設廠，他認為這些都減低全球化。

張忠謀說，全球化的基礎是各持經濟比較優勢的分工合作，現在則是國家安全、科技領先（與國家安全有關）、以及經濟領先的重要性，已在全球化之上。他認為，美國與中國的關係，已定調為競爭與合作，至少目前，競爭成分高於合作。

張忠謀表示，全球化的新定義是在不傷害國家安全，不傷害本國（現在或未來）科技經濟領先條件下，允許企業在國外牟利，也允許外國產品及服務進口。他提出疑問，「這還能算全球化嗎？」

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀


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