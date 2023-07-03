前英國首相特拉斯訪台費用高達350萬元、全由我方埋單，立委質疑「打腫臉充胖子」
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英國近期公布國會議員的額外收入，日前訪台的下議員特拉斯的申報資料顯示，她於今年5月收到台灣遠景基金會的演講邀請，4個小時的演講費用為8萬英鎊（約新台幣310萬）；而訪台的機票錢、她與另一名工作人員的4晚住宿費用1萬841英鎊（約新台幣40萬），則由台灣外交部埋單。立委批評，台灣請國外政要來台訪問，產生的效益也要進一步評估，要是效益不夠高，就絕對不應該浪費納稅人的錢。
前英國首相、現任下議員特拉斯（Liz Truss）今年5月應邀訪台，演講時公開表示「我是台灣的盟友」、力挺台灣，不過英國國會公開資料顯示，特拉斯訪台的交通、住宿費以及演講費加總高達9萬英鎊（約新台幣350萬），全由遠景基金會和台灣外交部埋單，雖然外交部強調此舉有慣例可循，但在野立委質疑效益要「進一步評估」。
特拉斯在今年5月16日至20日訪台，是繼英國前首相柴契爾夫人（Margaret Thatcher）後，睽違27年再度訪台的英國卸任元首，她來台的主要行程是應遠景基金會邀請在台北君悅飯店發表演說，承諾如果台灣的自由受到威脅，她會是支持台灣的「盟友之一」；特拉斯訪台期間也拜訪我國立法院，並與總統蔡英文、副總統賴清德見面。
不過英國近期公布國會議員的額外收入，日前訪台的下議員特拉斯的申報資料顯示，她於今年5月收到台灣遠景基金會的演講邀請，4個小時的演講費用為8萬英鎊（約新台幣310萬）；而訪台的機票錢、她與另一名工作人員的4晚住宿費用1萬841英鎊（約新台幣40萬），則由台灣外交部埋單。
外賓來台費用曝光，國民黨立委洪孟楷今批評，這就是民進黨一貫的伎倆跟手法，明明是花錢請國際友人，又要對內宣傳；他不反對國際友人來台，但若都是用這種方式邀請，就是「打腫臉充胖子」，陷入「金錢外交」的迷思。國民黨立委曾銘宗則強調，台灣請國外政要來台訪問，錢必須花在刀口上，產生的效益也要進一步評估，要是效益不夠高，就絕對不應該浪費納稅人的錢。
民進黨立委劉世芳則指出，特拉斯訪台是按照外交慣例，而特拉斯訪台時有赴立法院拜會，受到跨黨派立委歡迎，「不曉得為什麼人家前腳剛走，後腳再說這個預算這樣用是黑箱，這樣不符外交慣例。」
劉世芳表示，大家都知道，台灣受到世界非常高的矚目，若請到國家級元首來台，能提高台灣在國際舞台的能見度，黨團非常贊同；針對預算是否濫用，在野立委可於決算時提出做評估，但民進黨團認為此慣例應繼續下去比較好，更何況這是公開透明的活動，而非秘密活動。
根據外交部今年度（2023年）預算書，訪賓接待費用的預算規模自去年3.7億增加至4.3億元，經費將用於接待各國政要、聯合國和國際組織及國際NGO人士來台訪問交流，根據預算分配，將著重於邀訪北美（831人次）、歐洲（436人次）、亞太（420人次）等地區外賓。
而外交部今日回應特拉斯來台訪問的費用一事，表示特拉斯是透過演講公司（Chartwell Speakers）為其安排協調在台演講事宜，並由該公司與主辦單位遠景基金會簽約；外交部強調，英國卸任元首及政要透過演講公司安排於外國演講是相當普遍的作法，演講公司與主辦單位以簽約方式確定各項安排，也都有慣例可循。
遠景基金會被認為與亞太和平研究基金會同是國安局的外圍智庫，主要宗旨在於研究國際政經情勢，作為中華民國政府施政參考，並促進與國際重要智庫交流與互訪，現任董事長為前總統府秘書長、前國安會秘書長陳唐山。
特拉斯對中立場鷹派，她公開發言也讓英國政界憂心打亂英國政府對中關係的謹慎態度，連同黨議員、英國下議院外交委員會主席柯恩詩（Alicia Kearns）也痛批特拉斯是在下台後繼續蹭知名度，是「網紅外交」（Instagram diplomacy）最糟的例子。
而根據英國國會資料，特拉斯訪台後回到英國，6月曾提出7個與台灣有關的問題，詢問英國政府在外交、國防、教育、交通、商務、文化體育、科學創新、食品環境等領域，是否有與台灣政府代表進行討論。
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核稿編輯：翁世航
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房市利空出盡，下半年可望軟著陸！遞延性剛需買盤成主力
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Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，素有「板橋最美重劃區」美譽，整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名。全新落成的「遠揚之森」是Tpark裡珍貴的住宅建築，坐擁大街廓、高綠覆與低密度環境，是極為宜居的優質城區。
受全球嚴峻通膨影響，2022年起歐美央行凌厲祭出連續升息的貨幣緊縮政策，台灣也踏上美國聯準會（FED）步伐，自去年3月至今年6月間五度升息，累積共3碼（0.75個百分點）。強勢升息下，2023年上半國際通膨率已顯著從高峰回跌，升息週期可望進入尾聲。至於中央銀行在6月15日召開的第二季理監事會議也表示，鑒於國內通膨情勢趨緩，預估第4季通膨率可望降至約2％，決議維持利率不變，終止五連升。外界評估，隨升息邁入最後階段，搭配各種緊縮房地產投資的新政策，房市利空出盡後有機會在2023年提前軟著陸。
政策打房重手後 自住置產更講抗跌保值
目前國內五大銀行新承作房貸利率已衝上2.1%，創14年來新高，央行此回升息踩剎車，不啻讓廣大房貸族稍微喘口氣，也有助房市慢慢回溫。暫止升息外，央行另一項攸關房市的措施則是6月16日生效的「第五波選擇性信用管制」，除了新增自然人特定地區第2戶購屋貸限貸7成，特定區也從原先六都再增加新竹縣市。從央行緊縮銀根，再到7月上路的《平均地權條例》，都顯示政府遏阻房價炒作、敦促房市正常化的霹靂手段。
上半年政策性打房的利空消息出盡後，投機性置產行為弱化，籠罩市場的不確定性也解除，因此2023年第三季以降，可望緩步釋出積壓的遞延性剛需買盤，作為支撐後續房市的基礎。其中又以具題材性的剛需產品最為看好，像是主流戶型、周邊醫療和採買等民生機能健全、近捷運出口或快速接軌市中心等，這些產品適宜自住、長期置產或轉手流通，最能凸顯抗跌保值的資產效益。
新北剛需有撐 地緣性買家青睞換屋產品
新北市推案量體大且有毗鄰台北市的地利，自住需求暢旺，除了低單低總的首購產品為主力，高單價的優質換屋類型也有很高市場性。像是新北市住宅與商業雙地王板橋區，年度指標推案「遠揚之森」以單挑新板特區的氣勢衝破南板橋行情天花板，探究箇中原因，正是奠基產品面的強勁優勢。
包括遠東集團的出色品牌力、主流戶型產品策略，以及「台北遠東通訊園區Tpark」首座住宅的珍稀性等等；再搭配生活圈機能臻全、廣闊綠地與醫療資源完備、距捷運亞東醫院站出入口僅200米等多重優勢，讓個案從2022年底潛銷至今，去化表現優於市場。據悉，板橋區域客十分青睞此案，舉凡地段、小環境、交通機能和遠東品牌，均是地緣關係買家出手的關鍵。
高綠覆率科技園區 Tpark成「慢活新矽谷」
橫跨新店溪，與北市僅一橋相隔的板橋，因發展早且挾先天地理優勢，繁榮程度傲居新北29個行政區之冠，歷年新北最貴豪宅揭榜，也都由板橋門牌掄元。板橋房地行情向來以新板特區馬首是瞻，唯近年因高密度開發、城區建設趨向飽和，住宅推案釋出極少，居住品質也因人口稠穰與複雜商業活動大打折扣。放望大板橋，由北向南雖有江翠北側、江翠地區、新埔、埔墘和府中等同步發展，但細數區域房價與支撐性題材，依舊無法與新板特區望其項背。
不過，沿著燙金板南線而下捷運亞東醫院站，就可抵達素有「板橋最美重劃區」美譽的Tpark，它與新板特區僅2站之隔，更是當前房價超越新板的「科技特區」。Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，規模雖不及新板，但以精緻著稱；像是資通訊（ICT）、數位內容、雲端、綠能研發、智慧科技等五大藍海產業薈萃，包括Google、Ericsson在內等國際龍頭企業都進駐在此，強勢推動區域經濟同時，更確立區域的地段價值與發展性。
歷經十餘年發展，今日Tpark整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，蓊鬱林蔭的大尺度街廓，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名，是極為宜居的優質城區。
Tpark推住宅 正居園區風靡板橋客
Tpark不只打造頂級商辦，園中還囊括新北唯二醫學中心亞東醫院、24小時新北市立圖書館、1.2萬坪生態公園等，愛買、貳樓、星巴克與誠品生活等進駐，大型商場也在籌備中。但近期最受矚目的，莫過於首座園區宅「遠揚之森」，個案正居Tpark精華住宅用地，並訴求「一家擁一園，寬頻生活圈」的豐富感。交通條件上，「遠揚之森」步行2分鐘可達捷運亞東醫院站出入口，4分鐘內抵達新板特區商圈、10分鐘台北車站商圈、20分鐘內接軌市府站信義商圈。此外個案亦緊鄰台65線快速道路，車行3分鐘即抵達交流道，迅速串連雙北生活圈。
全新落成的「遠揚之森」基地面積1,551坪，樓層規劃地上27層、地下3 層，共176戶住家，產品規劃24-55坪2至4房，皆為市面主力房型；建築採耐震強度高出傳統2倍的New RC結構打造，並導入日本最新「雙蓮根梁預鑄工法」，再搭配全球隔震器龍頭品牌OILES隔震墊，可承受6級以上強震而無損
※《遠揚之森》了解更多
> 個案網站：https://ned.tw/C4FSDN
> 貴賓專線：02 8967 5888
> 接待中心：新北市板橋區遠東路72號
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