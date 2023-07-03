前英國首相特拉斯訪台費用高達350萬元、全由我方埋單，立委質疑「打腫臉充胖子」

前英國首相、現任下議員特拉斯（Liz Truss）今年5月應邀訪台，演講時公開表示「我是台灣的盟友」、力挺台灣，不過英國國會公開資料顯示，特拉斯訪台的交通、住宿費以及演講費加總高達9萬英鎊（約新台幣350萬），全由遠景基金會和台灣外交部埋單，雖然外交部強調此舉有慣例可循，但在野立委質疑效益要「進一步評估」。

特拉斯在今年5月16日至20日訪台，是繼英國前首相柴契爾夫人（Margaret Thatcher）後，睽違27年再度訪台的英國卸任元首，她來台的主要行程是應遠景基金會邀請在台北君悅飯店發表演說，承諾如果台灣的自由受到威脅，她會是支持台灣的「盟友之一」；特拉斯訪台期間也拜訪我國立法院，並與總統蔡英文、副總統賴清德見面。

不過英國近期公布國會議員的額外收入，日前訪台的下議員特拉斯的申報資料顯示，她於今年5月收到台灣遠景基金會的演講邀請，4個小時的演講費用為8萬英鎊（約新台幣310萬）；而訪台的機票錢、她與另一名工作人員的4晚住宿費用1萬841英鎊（約新台幣40萬），則由台灣外交部埋單。

Photo Credit: UK Parliment

外賓來台費用曝光，國民黨立委洪孟楷今批評，這就是民進黨一貫的伎倆跟手法，明明是花錢請國際友人，又要對內宣傳；他不反對國際友人來台，但若都是用這種方式邀請，就是「打腫臉充胖子」，陷入「金錢外交」的迷思。國民黨立委曾銘宗則強調，台灣請國外政要來台訪問，錢必須花在刀口上，產生的效益也要進一步評估，要是效益不夠高，就絕對不應該浪費納稅人的錢。

民進黨立委劉世芳則指出，特拉斯訪台是按照外交慣例，而特拉斯訪台時有赴立法院拜會，受到跨黨派立委歡迎，「不曉得為什麼人家前腳剛走，後腳再說這個預算這樣用是黑箱，這樣不符外交慣例。」

劉世芳表示，大家都知道，台灣受到世界非常高的矚目，若請到國家級元首來台，能提高台灣在國際舞台的能見度，黨團非常贊同；針對預算是否濫用，在野立委可於決算時提出做評估，但民進黨團認為此慣例應繼續下去比較好，更何況這是公開透明的活動，而非秘密活動。

根據外交部今年度（2023年）預算書，訪賓接待費用的預算規模自去年3.7億增加至4.3億元，經費將用於接待各國政要、聯合國和國際組織及國際NGO人士來台訪問交流，根據預算分配，將著重於邀訪北美（831人次）、歐洲（436人次）、亞太（420人次）等地區外賓。

而外交部今日回應特拉斯來台訪問的費用一事，表示特拉斯是透過演講公司（Chartwell Speakers）為其安排協調在台演講事宜，並由該公司與主辦單位遠景基金會簽約；外交部強調，英國卸任元首及政要透過演講公司安排於外國演講是相當普遍的作法，演講公司與主辦單位以簽約方式確定各項安排，也都有慣例可循。

遠景基金會被認為與亞太和平研究基金會同是國安局的外圍智庫，主要宗旨在於研究國際政經情勢，作為中華民國政府施政參考，並促進與國際重要智庫交流與互訪，現任董事長為前總統府秘書長、前國安會秘書長陳唐山。

Photo Credit: 中央社 前英國首相特拉斯（右3）5月17日在台北發表演講，外交部長吳釗燮 （左1）、遠景基金會董事長陳唐山（右2）、 執行長賴怡忠（右1）出席活動。

特拉斯對中立場鷹派，她公開發言也讓英國政界憂心打亂英國政府對中關係的謹慎態度，連同黨議員、英國下議院外交委員會主席柯恩詩（Alicia Kearns）也痛批特拉斯是在下台後繼續蹭知名度，是「網紅外交」（Instagram diplomacy）最糟的例子。

而根據英國國會資料，特拉斯訪台後回到英國，6月曾提出7個與台灣有關的問題，詢問英國政府在外交、國防、教育、交通、商務、文化體育、科學創新、食品環境等領域，是否有與台灣政府代表進行討論。

These are the 6 questions Liz Truss has addressed to the government in the @UKParliament after returning from her visit to #Taiwan last May. Note how every answer opens with the UK one China policy.

(H/T @EditorBTB) pic.twitter.com/4z8pfVR0wV — Xiani P.Ch. 鄭夏霓 🌻 🎩 (@Xiani_PCh) June 21, 2023

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核稿編輯：翁世航