習近平提「大食物觀」確保糧食安全，所有的食物都應「抓緊抓好」，禁絕大胃王比賽死灰復燃
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習近平多次強調糧食安全的重要，並說「中國人的飯碗任何時候都要牢牢端在自己手上」。中國規定為確保農業生產所需的土地，全國至少要有18億畝。在這耕地紅線的嚴格要求下，今年以來，各地嚴格要求恢復或補足被違規占用的耕地，出現了「道路變農田」的奇景，俗稱「退林還耕」，官方則說這是「整改復耕」。
（中央社）中共總書記習近平曾在談論糧食安全時提到要「樹立大食物觀」。官媒《農民日報》4日在頭版刊發文章闡釋，不只是稻、麥等主糧，所有的食物都應「抓緊抓好」，多途徑開發食物來源。
今年4月，習近平在廣東省湛江市考察時指出，中國是一個有著14億多人口的大國，解決好吃飯問題、保障糧食安全，要樹立大食物觀，既向陸地要食物，也向海洋要食物，耕海牧漁，建設海上牧場、「藍色糧倉」。
這篇文章說，習近平早在福建工作時就對此有過相關論述。2015年中央農村工作會議首次提出「樹立大農業觀、大食物觀」，2023年中央一號文件將「樹立大食物觀」納入「抓緊抓好糧食和重要農產品穩產保供」章節。
文章說，所謂「大食物觀」，簡言之和以前單一的「糧食觀」相比，現在更強調「大食物」的概念。不只是水稻、小麥等主糧，還包括蔬菜、水果等副食產品，還有肉、蛋、奶、魚等動物性食品，以及微生物、合成物質等可食物品。所有食物「都要納入到中國人的飯碗裡來，都應抓緊抓好」。
文章指出，中國占用世界9%的耕地和6%的淡水養活了近20%的人口，這是一個奇蹟，同時也說明中國的土地水資源的要素已經繃得很緊了，需要跳出「糧油肉蛋奶」的傳統範疇，「將視角從田間地頭向森林、草原和江河湖海等延伸，全方位、多途徑開發食物資源，既要用好有限的耕地，又要善待大自然的饋贈」。
此外，從當前國際形勢來看，糧食作為大國博弈工具的屬性越來越強，「多途徑開發食物來源也能為主糧供應減輕一些壓力，盡量避免在糧食問題上受制於人的風險」。
文章認為，要達到這些目標，還需要科技賦能和因地制宜，從各地的多種資源稟賦出發「找」食物，但不是無度索取。同時，「穀物基本自給，口糧絕對安全」仍是基礎，不能顧此失彼。
習近平多次強調糧食安全的重要，並說「中國人的飯碗任何時候都要牢牢端在自己手上」。
中國規定為確保農業生產所需的土地，全國至少要有18億畝。在這耕地紅線的嚴格要求下，今年以來，各地嚴格要求恢復或補足被違規占用的耕地，出現了「道路變農田」的奇景，俗稱「退林還耕」，官方則說這是「整改復耕」。
中國禁絕大胃王比賽，四川一餐館遭查
（中央社）中國四川宜賓一家餐廳因舉辦「大胃王」挑戰賽，遭到當地官方立案調查。官媒《人民日報》甚至發熱評，稱絕不容「大胃王」比賽死灰復燃。
據中國媒體報導，四川宜賓敘州區一間餐廳推出「挑戰大胃王」競賽活動，參賽者在規定時間內吃完108個抄手就無須付款，並且可按食用的速度獲得應得的獎勵，限額4名。
該店的負責人拍了比賽影片，並上傳網路，吸引許多民眾觀看，獲取了流量與關注。
不過，敘州區市場監管局以受到群眾舉報，並對此事展開調查。市場監督管理局的執法人員表示，該行為觸犯「反食品浪費法」，涉嫌「誘導」、「誤導」消費者超量點餐。
執法人員認為，沒有被參賽者吃完的抄手會被直接倒掉，造成浪費。
中國在2021年通過「反食品浪費法」，規定浪費食物是違法行為，這是中共總書記習近平在呼籲「制止餐飲浪費後」通過的法案。
法案規定，商家「誘導」、「誤導」消費者超量點餐，最高罰人民幣1萬元（約新台幣4萬3千元）。法案還禁止線上的大胃王吃播影片，大胃王「吃播」因此遭到禁絕。
這是近期中國官方針對食品浪費問題處罰的最新一例。
《人民日報》在4日發布熱評，稱絕不容「大胃王」挑戰賽死灰復燃，需要監管部門及時制止、依法打擊，又說對於網友來說，「反手一個舉報就是對大胃王挑戰賽最好的表態」，要徹底清除死灰復燃的空間和條件。
習近平上任以來對於糧食安全多次提出警告，他整頓過官員公款吃喝現象，並在中國推出「光盤行動」的節約點餐行動，還有不少省市推出「十個人點九個人的菜」政策。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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《暑假不出國系列》 與其出國奔波，何不來一趟有質感的親子旅行？
我們想讓你知道的是
有沒有發現出國所需的一切都偷偷漲價了呢？與其花了大把鈔票來回奔波，何不選一間有質感的飯店，帶家人來一場穿越時空的慢旅行？位於日月潭的雲品溫泉酒店在即將來臨的暑假，盛大推出「夏日童話節」企劃，為了讓入住的旅人留下獨一無二的暑假回憶。
6月是個準備出去玩的月份。
幾乎所有的家庭都會在這個時間規劃好接下來暑假的出遊行程。但不知道正在搜尋韓國機票、日本住宿、歐洲餐廳的你，有沒有發現出國所需的一切都偷偷漲價了呢？與其花了大把鈔票來回奔波，何不選一間有質感的飯店，帶家人來一場穿越時空的慢旅行？
位於日月潭的雲品溫泉酒店在即將來臨的暑假，盛大推出「夏日童話節」企劃。一口氣規劃了「歐風童話小鎮」、「泳池寶藏灣」以及「亞瑟的王座」等三大主題場景，並安排許許多多童話角色穿梭在飯店的各個角落，就為了讓入住的旅人留下獨一無二的暑假回憶。
日月潭湖畔的魔法國度
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暑假期間，每週六晚上雲品溫泉酒店將舉辦「歐洲小鎮市集」，市集中將設有個童話故事主題遊戲、Live band演唱以及歐風主題美食攤位，更有童話故事角色不定期出場跟大家打招呼、合照互動，讓來訪的大小朋友都能感受到充滿歡樂的童話世界。
在泳池寶藏灣，「水上彼得潘」主題活動會為孩子們帶來全新的水上冒險。像是以「搶奪影子」故事情節打造的SUP跑板遊戲，以及彼得潘與夥伴們一起大戰海盜的水槍射擊遊戲，相信都能讓小朋友們一邊重溫故事情節，一邊體驗水上活動的樂趣。
此外，一直以來備受喜愛的生態導覽活動「綠廊散策」，也將在暑假全面升級為「綠野仙蹤探險趣」。不論是成年人或小朋友，出發之前都會獲得一套架式十足的工作圍裙與裝備，並搭配團隊訂製的「穿山甲足跡拓模」，豐富了導覽的深度與廣度，為入住雲品的旅人提供更多接觸大自然的機會，並演繹一場活潑有趣的探險故事。Playground for all全新遊戲室登場
除了住好吃好，到頂級飯店怎麼可以沒有好玩的設施呢？雲品溫泉酒店聽到貴賓們的許願，特別在暑假前夕推出全新的遊憩空間。舉凡飛鏢機、撞球台、桌球台、拍貼機、手足球、到桌遊空間，應有盡有。不怕你不玩，怕你玩不完！
SPA by VALMONT
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在酒店大廳，遇見秋海棠
3F酒店大廳新增設的「生態缸」藝術作品，遠從辜嚴倬雲植物保種中心將19種秋海棠移植到雲品，並結合特殊造型的木石，打造出禪意十足的植栽景觀。其中更包含了珍貴稀少的台灣特有種「九九峰秋海棠」與「倬雲秋海棠」。
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