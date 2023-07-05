習近平提「大食物觀」確保糧食安全，所有的食物都應「抓緊抓好」，禁絕大胃王比賽死灰復燃

（中央社）中共總書記習近平曾在談論糧食安全時提到要「樹立大食物觀」。官媒《農民日報》4日在頭版刊發文章闡釋，不只是稻、麥等主糧，所有的食物都應「抓緊抓好」，多途徑開發食物來源。

今年4月，習近平在廣東省湛江市考察時指出，中國是一個有著14億多人口的大國，解決好吃飯問題、保障糧食安全，要樹立大食物觀，既向陸地要食物，也向海洋要食物，耕海牧漁，建設海上牧場、「藍色糧倉」。

這篇文章說，習近平早在福建工作時就對此有過相關論述。2015年中央農村工作會議首次提出「樹立大農業觀、大食物觀」，2023年中央一號文件將「樹立大食物觀」納入「抓緊抓好糧食和重要農產品穩產保供」章節。

文章說，所謂「大食物觀」，簡言之和以前單一的「糧食觀」相比，現在更強調「大食物」的概念。不只是水稻、小麥等主糧，還包括蔬菜、水果等副食產品，還有肉、蛋、奶、魚等動物性食品，以及微生物、合成物質等可食物品。所有食物「都要納入到中國人的飯碗裡來，都應抓緊抓好」。

文章指出，中國占用世界9%的耕地和6%的淡水養活了近20%的人口，這是一個奇蹟，同時也說明中國的土地水資源的要素已經繃得很緊了，需要跳出「糧油肉蛋奶」的傳統範疇，「將視角從田間地頭向森林、草原和江河湖海等延伸，全方位、多途徑開發食物資源，既要用好有限的耕地，又要善待大自然的饋贈」。

此外，從當前國際形勢來看，糧食作為大國博弈工具的屬性越來越強，「多途徑開發食物來源也能為主糧供應減輕一些壓力，盡量避免在糧食問題上受制於人的風險」。

文章認為，要達到這些目標，還需要科技賦能和因地制宜，從各地的多種資源稟賦出發「找」食物，但不是無度索取。同時，「穀物基本自給，口糧絕對安全」仍是基礎，不能顧此失彼。

習近平多次強調糧食安全的重要，並說「中國人的飯碗任何時候都要牢牢端在自己手上」。

中國規定為確保農業生產所需的土地，全國至少要有18億畝。在這耕地紅線的嚴格要求下，今年以來，各地嚴格要求恢復或補足被違規占用的耕地，出現了「道路變農田」的奇景，俗稱「退林還耕」，官方則說這是「整改復耕」。

中國禁絕大胃王比賽，四川一餐館遭查

（中央社）中國四川宜賓一家餐廳因舉辦「大胃王」挑戰賽，遭到當地官方立案調查。官媒《人民日報》甚至發熱評，稱絕不容「大胃王」比賽死灰復燃。

據中國媒體報導，四川宜賓敘州區一間餐廳推出「挑戰大胃王」競賽活動，參賽者在規定時間內吃完108個抄手就無須付款，並且可按食用的速度獲得應得的獎勵，限額4名。

該店的負責人拍了比賽影片，並上傳網路，吸引許多民眾觀看，獲取了流量與關注。

不過，敘州區市場監管局以受到群眾舉報，並對此事展開調查。市場監督管理局的執法人員表示，該行為觸犯「反食品浪費法」，涉嫌「誘導」、「誤導」消費者超量點餐。

執法人員認為，沒有被參賽者吃完的抄手會被直接倒掉，造成浪費。

中國在2021年通過「反食品浪費法」，規定浪費食物是違法行為，這是中共總書記習近平在呼籲「制止餐飲浪費後」通過的法案。

法案規定，商家「誘導」、「誤導」消費者超量點餐，最高罰人民幣1萬元（約新台幣4萬3千元）。法案還禁止線上的大胃王吃播影片，大胃王「吃播」因此遭到禁絕。

這是近期中國官方針對食品浪費問題處罰的最新一例。

《人民日報》在4日發布熱評，稱絕不容「大胃王」挑戰賽死灰復燃，需要監管部門及時制止、依法打擊，又說對於網友來說，「反手一個舉報就是對大胃王挑戰賽最好的表態」，要徹底清除死灰復燃的空間和條件。

習近平上任以來對於糧食安全多次提出警告，他整頓過官員公款吃喝現象，並在中國推出「光盤行動」的節約點餐行動，還有不少省市推出「十個人點九個人的菜」政策。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀