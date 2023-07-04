童年創傷：過度體罰只會令大腦「斷開魂結」，別期待孩子能從中獲得教訓

文：李俊宏醫師

我大概幾乎每週都會接到因為童年創傷（adverse childhood experiences）造成的影響，前來醫院的個案。

中間有一部份是如同新聞提到的被害者，但也有另外一部份則是其後因為家庭依附（attachement）問題、學校適應不良，最終導向犯罪行為而來進行司法精神鑑定或是強制治療的。

前天接到媒體朋友的來電，詢問過度體罰與腦部的關聯性，先前談過當孩子接受到過度體罰之後，所導向的杏仁核跟壓力系統，順口講一個大腦與身體的連結斷裂（disconnection），來形容孩子當過度懼怕而無法思考的反應。

這個腦與身（或心與身）的斷開連結，是直譯於英文名詞，要說清楚很難用字面上來意會。

最好的翻譯大概是美江牧師的「斷開魂結」吧。

我們的大腦，是一個相當精密的器官，會有先天的保護機制，這從醫學的一些現象就可以知道，人體在缺氧的時候，會先犧牲其他的器官來保存大腦的氧氣供應，就知道其重要性。

然而當大腦面對極大的壓力時，有點像是保險絲為了要保護電器一樣會自行燒斷，它也會自行斷開跟身體的連結。

下圖是我摘自一篇談創傷導致的腦身連結斷開的論文，談的就是這個現象，而你可以看到附圖右下角，指的就是兒童虐待的影響。

如同先前所提，當你的體罰嚴重到某個程度時，左邊通往情緒調控（emotion regulation）、抽象思考（abstract thinking）、執行功能與邏輯推理、時間感（sense of time）、動作規劃（motor planning）的神經路線就會被斷開。

這是一種在被凌虐之下，不得不為之的大腦保護機制。我舉個例子來說，當你面對永無止盡的虐待時，你的大腦只好把時間感關掉（不然你碰上無限月讀還得要細細品味，那大概會崩潰吧）。有的時候孩子被嚴重的虐待，事後有些社工師或是檢調要問細節，很困難的原因就在於此（這個機轉，在許多#MeToo的被害人也可以看得到，所以也別再問為什麼你當下不反抗、還是沒有智勇雙全的留下證據，事實上，當下被害者的大腦，已經無法反應了）。

而你期待孩子能夠從體罰中得到的教訓與學習，則需要抽象思考（以具體轉化你的抽象指令）與前額葉的執行功能與邏輯推理能力，同時他還需要大腦能好好控制住驚恐的情緒，才有辦法去運作這些能力，被過度體罰孩子的大腦在那個當下，是不大可能做到這件事情的。

這兩天，網路上又多了一段因為班上考第五名被體罰孩子的影片。大概就是很明顯的例證。整段影片，這個孩子就是驚嚇跟哭，父親除了責打以外，曾試著要說明一些規範，但孩子其實已經無法回應了。

我相信你之後問他到底發生甚麼事情，他大概也只知道自己被打而已，就算他能說自己是成績未達標而來的，其實不是他思考、反省而來的，而是直覺反射複印你的話來的。

這種沒有經過思考的教訓，說真的，不如你把考卷拿出來，一題一題好好陪孩子重新學習過。

當這個狀況長期下來，這種腦部連結斷開的情形就會變得更加嚴重或頻繁，有的人會形成解離或是創傷後壓力症候群；有的人會變成容易憂鬱、焦慮的性格，甚至是憂鬱症、焦慮症；也有人因為長期的神經毒性，影響到情緒控制與思考彈性，甚至變得容易衝動、自我傷害或傷害他人。

這，幾乎是司法精神鑑定個案經常會碰到的議題。

一組電器經常在斷開保險絲，想也知道到後來這組電器也就跟著壞了。

這樣的個案在成長之後為人父母，有時候情緒控制失調（emotion dysregulation），讓他更容易理智斷線，思考彈性欠佳（inflexible thoughts）讓他在當下更難想到其他的替代方案，或是更具有彈性的選擇。

一旦成為施虐者，你就想，他的時間感也不大好、一旦打下去，他以為只有打一、兩下，還是只有打一小段時間，但實際上卻已經是過度體罰的狀態了（像你鑑定的時候問說打了多久，他跟你說大概只有五分鐘，但實際上都快半小時以上了）。動作規劃能力（motor planning）與控制能力的減損，讓這個人下手不知道輕重，經常是打到孩子遍體麟傷都還不知道停手。

有的時候，對象也不僅是孩子，甚至會朝向伴侶，或是他人。

所謂的代間傳遞就是這麼可怕的現象。這種暴力的鎖鏈，有時候很像傳染病，肢體如此，其實語言也很像。

當然，有些人在成長的過程中雖然有被虐待，但有其他人給予足夠的安全感，產生夠好的依附關係，讓上圖左邊的神經連結能有機會有相對好的發展；而有些人在成長過程中，幾乎集齊了許多不利因子，但因相對有自省能力，經過了許多的掙扎，成為了更好的父母（個人非常敬佩，但說真的常聽中間的過程也是很心酸）。

所以也不意味著所有受到體罰的孩子，將來就會有這類的現象，但我看過許許多多這樣的孩子，在成長的過程中，都很辛苦，事情不是他做的，但他卻為了要成為一個更好的人，過得很艱辛。

下次，當你要理智斷線前，先停一停，出去走走，深呼吸，想一想。

說不定你會對自己的狀態更清楚，知道這樣的斷線可能其來有自；也說不定，你可以決定讓傷害停在你的手上，別影響到你的下一代。