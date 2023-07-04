童年創傷：過度體罰只會令大腦「斷開魂結」，別期待孩子能從中獲得教訓
我們想讓你知道的是
當你的體罰嚴重到某個程度時，大腦通往情緒調控、抽象思考、執行功能與邏輯推理、時間感、動作規劃的神經路線就會被斷開。這是一種在被凌虐之下，不得不為之的大腦保護機制。而你期待孩子能夠從體罰中得到的教訓與學習，但被過度體罰孩子的大腦在那個當下，是不大可能做到這件事情的。
文：李俊宏醫師
我大概幾乎每週都會接到因為童年創傷（adverse childhood experiences）造成的影響，前來醫院的個案。
中間有一部份是如同新聞提到的被害者，但也有另外一部份則是其後因為家庭依附（attachement）問題、學校適應不良，最終導向犯罪行為而來進行司法精神鑑定或是強制治療的。
前天接到媒體朋友的來電，詢問過度體罰與腦部的關聯性，先前談過當孩子接受到過度體罰之後，所導向的杏仁核跟壓力系統，順口講一個大腦與身體的連結斷裂（disconnection），來形容孩子當過度懼怕而無法思考的反應。
這個腦與身（或心與身）的斷開連結，是直譯於英文名詞，要說清楚很難用字面上來意會。
最好的翻譯大概是美江牧師的「斷開魂結」吧。
我們的大腦，是一個相當精密的器官，會有先天的保護機制，這從醫學的一些現象就可以知道，人體在缺氧的時候，會先犧牲其他的器官來保存大腦的氧氣供應，就知道其重要性。
然而當大腦面對極大的壓力時，有點像是保險絲為了要保護電器一樣會自行燒斷，它也會自行斷開跟身體的連結。
下圖是我摘自一篇談創傷導致的腦身連結斷開的論文，談的就是這個現象，而你可以看到附圖右下角，指的就是兒童虐待的影響。
如同先前所提，當你的體罰嚴重到某個程度時，左邊通往情緒調控（emotion regulation）、抽象思考（abstract thinking）、執行功能與邏輯推理、時間感（sense of time）、動作規劃（motor planning）的神經路線就會被斷開。
這是一種在被凌虐之下，不得不為之的大腦保護機制。我舉個例子來說，當你面對永無止盡的虐待時，你的大腦只好把時間感關掉（不然你碰上無限月讀還得要細細品味，那大概會崩潰吧）。有的時候孩子被嚴重的虐待，事後有些社工師或是檢調要問細節，很困難的原因就在於此（這個機轉，在許多#MeToo的被害人也可以看得到，所以也別再問為什麼你當下不反抗、還是沒有智勇雙全的留下證據，事實上，當下被害者的大腦，已經無法反應了）。
而你期待孩子能夠從體罰中得到的教訓與學習，則需要抽象思考（以具體轉化你的抽象指令）與前額葉的執行功能與邏輯推理能力，同時他還需要大腦能好好控制住驚恐的情緒，才有辦法去運作這些能力，被過度體罰孩子的大腦在那個當下，是不大可能做到這件事情的。
這兩天，網路上又多了一段因為班上考第五名被體罰孩子的影片。大概就是很明顯的例證。整段影片，這個孩子就是驚嚇跟哭，父親除了責打以外，曾試著要說明一些規範，但孩子其實已經無法回應了。
我相信你之後問他到底發生甚麼事情，他大概也只知道自己被打而已，就算他能說自己是成績未達標而來的，其實不是他思考、反省而來的，而是直覺反射複印你的話來的。
這種沒有經過思考的教訓，說真的，不如你把考卷拿出來，一題一題好好陪孩子重新學習過。
當這個狀況長期下來，這種腦部連結斷開的情形就會變得更加嚴重或頻繁，有的人會形成解離或是創傷後壓力症候群；有的人會變成容易憂鬱、焦慮的性格，甚至是憂鬱症、焦慮症；也有人因為長期的神經毒性，影響到情緒控制與思考彈性，甚至變得容易衝動、自我傷害或傷害他人。
這，幾乎是司法精神鑑定個案經常會碰到的議題。
一組電器經常在斷開保險絲，想也知道到後來這組電器也就跟著壞了。
這樣的個案在成長之後為人父母，有時候情緒控制失調（emotion dysregulation），讓他更容易理智斷線，思考彈性欠佳（inflexible thoughts）讓他在當下更難想到其他的替代方案，或是更具有彈性的選擇。
一旦成為施虐者，你就想，他的時間感也不大好、一旦打下去，他以為只有打一、兩下，還是只有打一小段時間，但實際上卻已經是過度體罰的狀態了（像你鑑定的時候問說打了多久，他跟你說大概只有五分鐘，但實際上都快半小時以上了）。動作規劃能力（motor planning）與控制能力的減損，讓這個人下手不知道輕重，經常是打到孩子遍體麟傷都還不知道停手。
有的時候，對象也不僅是孩子，甚至會朝向伴侶，或是他人。
所謂的代間傳遞就是這麼可怕的現象。這種暴力的鎖鏈，有時候很像傳染病，肢體如此，其實語言也很像。
當然，有些人在成長的過程中雖然有被虐待，但有其他人給予足夠的安全感，產生夠好的依附關係，讓上圖左邊的神經連結能有機會有相對好的發展；而有些人在成長過程中，幾乎集齊了許多不利因子，但因相對有自省能力，經過了許多的掙扎，成為了更好的父母（個人非常敬佩，但說真的常聽中間的過程也是很心酸）。
所以也不意味著所有受到體罰的孩子，將來就會有這類的現象，但我看過許許多多這樣的孩子，在成長的過程中，都很辛苦，事情不是他做的，但他卻為了要成為一個更好的人，過得很艱辛。
下次，當你要理智斷線前，先停一停，出去走走，深呼吸，想一想。
說不定你會對自己的狀態更清楚，知道這樣的斷線可能其來有自；也說不定，你可以決定讓傷害停在你的手上，別影響到你的下一代。
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沒有子女後事怎麼辦？夫妻保險提早規劃，無子女晚年生活有保障
我們想讓你知道的是
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隨著社會結構變化，無生育計劃的頂客族夫妻比例也越來越高，雖然眼前的財務負擔減輕了；但是沒有子女後事怎麼辦？沒有子女的老後生活要如何規劃才有保障呢？不用擔心，本文將為你說明如何與另一半透過預先規劃財產分配、夫妻保險及退休險推薦選擇等一系列老後生活規劃。提前預防老、病風險及無子女後事可能無人處理的問題，與伴侶一同打造安心、有保障的無子女晚年生活。
沒有子女的老後生活要如何處理？為什麼需要提前規劃？
根據內政部2021年統計，國人平均壽命已達到80.86歲。隨著社會結構改變，沒有生育計劃的夫妻越來越多。由於不用考慮將不動產（如：土地、房屋）和財富分配、傳承給後代的問題，只需要專注預防「老、病」風險，以及相應的保險、理財、退休規劃及預立遺囑等晚年生活規劃。
透過完善的晚年生活規劃，夫妻倆可以確保彼此退休後的生活品質。假使其中一方先過世了，另一半也能獲得更多財產保障，避免與其他親屬發生遺產繼承糾紛，保障配偶的養老財產不會受到過多影響。
擔心老後沒人照顧，可以提前做哪些規劃面對無子女晚年生活？
針對無子女的夫妻可以提前規劃安養、信託等財產預先分配，確保雙方退休後的生活保障，保留應對突發風險時的財務、醫療照護及法律層面的相關協助。下方提供無子女夫妻參考的老後規劃選擇：
一、財務方面
財務方面，應考慮退休前的資金運用規劃、信託機制，可以透過預立法律文書的方式，提前安排，避免未來風險。
- 穩定現金流：退休前應保有長期穩定的固定收入，才能維持穩定儲蓄，建立多元化的理財和投資計畫，或是購買養老保險、建立信託，確保未來退休生活的資金需求得到滿足。
- 建立安養信託：委託信賴的銀行機構協助管理年輕時累積的財富。依據信託契約，可以選擇每月給付固定金額或指定監護人以單據實支實付，讓老後財產安全有保障，降低有心人士詐騙錢財或夫妻同時失能無法理賠的風險。
- 預立法律文書：委託律師透過預立遺囑、事前醫療指示、財務授權書、醫療授權書、指定受託管理人及建立信託等法律措施，可以保障夫妻的身前／身後規劃及財產分配即使面臨突發變故，仍可依照雙方共識持續進行。
二、醫療方面
醫療可以朝三個方向思考，第一個是發生疾病的醫療安排，第二個是自然老化的長照安排，以及到達人生終點時的緩和醫療選擇。
- 保險規劃：醫療規劃方面可選擇重大醫療險、重大傷病險；資金運用則可搭配生存險、年金險，協助夫妻面對病痛、終老議題時，可以提前強化風險承擔能力，降低夫妻醫療預算、退休財產負擔。
- 提前尋找長照機構：隨著年齡增長，生活自理能力可能會逐漸下降。提前尋找如長照村長照機構，可提供入住者專業的照護服務和醫療資源，同時減輕伴侶的照顧負擔，讓夫妻倆能夠在退休後享受穩定的生活品質。
- 醫療規劃：保持定期檢查、管理自身健康狀況的習慣，並預先制定醫療指示，如：預立醫療決定書、確認醫療委任代理人等。確保夫妻晚年面臨老、病風險時，不會手足無措，即時做出適當的醫療決策。
夫妻保險為何需要提前規劃？一起規劃人生的保險應該這樣做
為因應超高齡化社會，平均餘命增加，無子女夫妻更應該一起重點規劃彼此生存期間適用的保險類型，建立可安心享受退休生活的一系列保障措施。例如：降低壽險保額，著重規劃提供生存保險金給付的商品，預先規劃老後生活的現金流，以及財產、投資分配。
夫妻還可以共同規劃保險和安養信託，例如委託信任的機構設立「信託監察人」，以防止雙方同時失能或另一半生活不能自理時，無人能夠協助請領保單理賠的困境。也可以增加購買退休型保險、長照險、醫療險或是重大傷病險等保險類型，降低面對年老、疾病、失智失能問題時的財務負擔。
如何進一步降低老後財產風險？為何退休保險推薦提早購入？
雖然許多人認為離退休生活還有一段距離，但本文仍然建議提早規劃並安排退休保險，除了可以更好控制金流並避免風險。相對於中年才開始規劃退休準備，購買醫療、長期照護和具有生存金給付的保險；年輕時有更多元的退休保險方案可供選擇，而且保費支出的負擔也較輕微。
同時，無論是夫妻保險或是個人加保，趁年輕時提早規劃合適的保險方案，身體健康較沒有體況的問題，而且也可以透過時間的複利效果，及早開始累積資產，讓夫妻二人更接近自己的理想退休生活。
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