太陽花學運後塵封十年的服貿，為何又被在野黨和政治網紅當成攻擊武器？
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台灣總統大選參選人柯文哲日前拋出「重啟兩岸服務貿易協議」的討論，民進黨參選人賴清德反擊「台灣不應再次接受走向大陸的回頭路」。選舉在即，服貿這個大約10年前的議題，為何又成為台灣的討論焦點？
文：詹威克（台灣出生的醫界逃兵，曾經客居美國然後到英國從事媒體工作，也研究東亞歷史，八十年代離開台灣，繞世界一圈後返台定居）
最近鼓吹「服貿協議」好處多多的包括了在野黨、或者不滿民進黨執政的人士，還有所謂的「網紅」，其中不乏當年號稱自己為了台灣年輕人而「反服貿協議」的政治人物。
猶記得，快10年前台灣年輕人抗議當時執政的國民黨馬英九政府「執意」通過英文簡稱ECFA的《兩岸經濟合作架構協議》中的《服務貿易協議》，在2014年引發了「太陽花學運」；當時抗議行動升級到了佔領立法院、衝擊行政院，示威民眾與警方爆發嚴重衝突。此事政治上凸顯了國民黨內部的矛盾，也導致國民黨的支持度大受影響。
幾年來，《服務貿易協議》慢慢淡出人們的記憶，但隨著台灣總統大選逼近，執政的民進黨看似支持度不再，在野的政治人物開始起心動念，也許「服貿協議」是民進黨的死穴也不一定，因為民進黨執政之後，農產品或者其他產品就曾多次因為不同理由，被中國方面禁止進口。
在他們看來，顯然在民進黨的執政之下，不可能再次出現以前那種「大膽西進」的榮景，而總統和國會選舉也就剩下那麼幾個月的時間，這個議題也許能讓民進黨難以回擊。不論是否能對民進黨造成壓力，對這些在野黨人士或者特定政治傾向的網紅而言，並不需要付出多大的代價。
但是先不說2013、2014年的時候，兩岸的氣氛和現在有何不同，過去的10年當中，許多環境和條件都出現了翻天覆地的變化，例如美中之間關係的惡化、國際供應鏈的「去中化」、中國本身經濟和財政出現困難、以前投資中國的優惠不再等等。
好比說，當年曾有台灣銀行業者認為，到中國開分行將會是未來台灣金融業的「必勝之道」，以台灣的低利資金借貸給中國當地的銀行，由於兩地的利息差，即便是扣除經營、換匯之類的成本，保守估計隔日拆帳利息每1萬大概可以賺至少300元新台幣，對台灣金融界的誘因不可謂不大。
而且中國還有許多「大到應該不會讓它倒」的公營和私營企業，不論是這些企業發行的公司債、還是放款借貸等業務，都令台資銀行原先垂涎欲滴。然而，後來接連傳出中國的一些銀行被接管、公私營企業財務周轉出問題，到底開放金融業還有多少吸引力，就令人存疑。
電信業和交通業的問題則是，這2個行業在台灣都是民營企業，而且都不是屬於很賺錢的行業。而中國的這2個行業是受到政府控制的，即便10年過去了，這個問題沒有改變；中國的電信或交通業者如果要投資，還是一樣會引起國安方面的疑慮。
而且10年前中國很多企業的確是財大氣粗，如今這些企業不是韜光養晦，就是「服從領導」，在沒有指示的情況之下，恐怕也不會願意到取得成本高、回收成本慢的台灣投資此類的行業。另外有些行業則是很早就經由代理、經第三國轉投資、併購台灣相關行業等方式進入台灣，「服貿協議」對這些中國資金的「外國」業者而言並不重要。
台灣的這些政治人物和網紅，以「台灣要與世界接軌」、「當初是反黑箱、不是反服貿」等不同的理由，鼓吹重啟「服貿協議」；國台辦對此表示，對台的更大紅利，就是要在ECFA後續的服貿和貨貿協議中體現。但是所謂的「對台紅利」也不是無條件的，而條件就是放棄台獨、回到「九二共識」，就可以協商重啟這個被國台辦形容是「互惠雙贏」的「好協議」。
中國的媒體也形容，ECFA框架下的種種協議都是中國「讓利」給台灣。不過互惠有哪些？雙贏是說什麼方面？為什麼要收入比較低的中國讓利給收入比較高的台灣？
台灣的經濟在過去這10年並沒有遇到什麼大風大浪，反而最近幾年的經濟和國家財政表現還算不錯。
有的財經專家說，如果台灣要靠中國的人民幣、靠受到許多抵制的中國外銷出口，才能與「國際接軌」的話，那台灣早就「應該完蛋」，就算是中國也幫不了忙。至於台灣的中小企業經由投資中國，再發展成國際型大企業的說法，也被批評是「與實際狀況不同，台資中小企業經由投資中國成為大企業的罕見、被割韭菜的倒是不少。」
其實相較於台灣在野政治人物和網紅，台灣和中國兩地官方表現似乎都是「冷處理」。
前述中國國台辦的說法，四平八穩、內容不脫歷來的發言範圍和模式；台灣方面是由經濟部長王美花出面接受採訪，表態質疑重啟服貿協議談判，「現在是好時機嗎？」
王美花說不能和一個隨意要共同富裕的威權體制融合在一起，所以要去風險化；世界已經知道台灣和中國不同，所以中美貿易戰之後，回流台灣的台商通訊產品可以直接銷往美國和歐盟，而且台灣供應鏈讓外國信賴，所以認識了台灣品牌。她同時也強調台灣就是按照民主制度；兩岸在不設前提、不設條件之下、對等來往。她所講的內容，也不脫最近台灣官方的主旋律。
看起來，兩岸官方對「重啟服貿協議」的意願都不是太高，原因不只是政治上的盤算，其實也有實質的顧慮。例如之前中國有消息說開放台灣高中生申請免試就讀名校，引起一陣譁然，後來就不了了之；一樣地，中國民眾也會質疑：為何犧牲自己來「讓利」？
台灣人也不是那麼喜歡「佔人便宜」，台灣人常講「免錢的最貴」，所以多少也很清楚，要拿好處就得付出不小的代價。如果政治人物想要打動人心，「重啟服貿協議」恐怕效果不大；至於是否能夠達到「討厭民進黨」的效果？可能也得小心被說成是「目的只有討中國的歡心」。
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沒有子女後事怎麼辦？夫妻保險提早規劃，無子女晚年生活有保障
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隨著社會結構變化，無生育計劃的頂客族夫妻比例也越來越高，雖然眼前的財務負擔減輕了；但是沒有子女後事怎麼辦？沒有子女的老後生活要如何規劃才有保障呢？不用擔心，本文將為你說明如何與另一半透過預先規劃財產分配、夫妻保險及退休險推薦選擇等一系列老後生活規劃。提前預防老、病風險及無子女後事可能無人處理的問題，與伴侶一同打造安心、有保障的無子女晚年生活。
沒有子女的老後生活要如何處理？為什麼需要提前規劃？
根據內政部2021年統計，國人平均壽命已達到80.86歲。隨著社會結構改變，沒有生育計劃的夫妻越來越多。由於不用考慮將不動產（如：土地、房屋）和財富分配、傳承給後代的問題，只需要專注預防「老、病」風險，以及相應的保險、理財、退休規劃及預立遺囑等晚年生活規劃。
透過完善的晚年生活規劃，夫妻倆可以確保彼此退休後的生活品質。假使其中一方先過世了，另一半也能獲得更多財產保障，避免與其他親屬發生遺產繼承糾紛，保障配偶的養老財產不會受到過多影響。
擔心老後沒人照顧，可以提前做哪些規劃面對無子女晚年生活？
針對無子女的夫妻可以提前規劃安養、信託等財產預先分配，確保雙方退休後的生活保障，保留應對突發風險時的財務、醫療照護及法律層面的相關協助。下方提供無子女夫妻參考的老後規劃選擇：
一、財務方面
財務方面，應考慮退休前的資金運用規劃、信託機制，可以透過預立法律文書的方式，提前安排，避免未來風險。
- 穩定現金流：退休前應保有長期穩定的固定收入，才能維持穩定儲蓄，建立多元化的理財和投資計畫，或是購買養老保險、建立信託，確保未來退休生活的資金需求得到滿足。
- 建立安養信託：委託信賴的銀行機構協助管理年輕時累積的財富。依據信託契約，可以選擇每月給付固定金額或指定監護人以單據實支實付，讓老後財產安全有保障，降低有心人士詐騙錢財或夫妻同時失能無法理賠的風險。
- 預立法律文書：委託律師透過預立遺囑、事前醫療指示、財務授權書、醫療授權書、指定受託管理人及建立信託等法律措施，可以保障夫妻的身前／身後規劃及財產分配即使面臨突發變故，仍可依照雙方共識持續進行。
二、醫療方面
醫療可以朝三個方向思考，第一個是發生疾病的醫療安排，第二個是自然老化的長照安排，以及到達人生終點時的緩和醫療選擇。
- 保險規劃：醫療規劃方面可選擇重大醫療險、重大傷病險；資金運用則可搭配生存險、年金險，協助夫妻面對病痛、終老議題時，可以提前強化風險承擔能力，降低夫妻醫療預算、退休財產負擔。
- 提前尋找長照機構：隨著年齡增長，生活自理能力可能會逐漸下降。提前尋找如長照村長照機構，可提供入住者專業的照護服務和醫療資源，同時減輕伴侶的照顧負擔，讓夫妻倆能夠在退休後享受穩定的生活品質。
- 醫療規劃：保持定期檢查、管理自身健康狀況的習慣，並預先制定醫療指示，如：預立醫療決定書、確認醫療委任代理人等。確保夫妻晚年面臨老、病風險時，不會手足無措，即時做出適當的醫療決策。
夫妻保險為何需要提前規劃？一起規劃人生的保險應該這樣做
為因應超高齡化社會，平均餘命增加，無子女夫妻更應該一起重點規劃彼此生存期間適用的保險類型，建立可安心享受退休生活的一系列保障措施。例如：降低壽險保額，著重規劃提供生存保險金給付的商品，預先規劃老後生活的現金流，以及財產、投資分配。
夫妻還可以共同規劃保險和安養信託，例如委託信任的機構設立「信託監察人」，以防止雙方同時失能或另一半生活不能自理時，無人能夠協助請領保單理賠的困境。也可以增加購買退休型保險、長照險、醫療險或是重大傷病險等保險類型，降低面對年老、疾病、失智失能問題時的財務負擔。
如何進一步降低老後財產風險？為何退休保險推薦提早購入？
雖然許多人認為離退休生活還有一段距離，但本文仍然建議提早規劃並安排退休保險，除了可以更好控制金流並避免風險。相對於中年才開始規劃退休準備，購買醫療、長期照護和具有生存金給付的保險；年輕時有更多元的退休保險方案可供選擇，而且保費支出的負擔也較輕微。
同時，無論是夫妻保險或是個人加保，趁年輕時提早規劃合適的保險方案，身體健康較沒有體況的問題，而且也可以透過時間的複利效果，及早開始累積資產，讓夫妻二人更接近自己的理想退休生活。
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