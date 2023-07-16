夏天吃絲瓜五大功效好處多，兩道料理食譜在家也能輕鬆做

文：NOW健康編輯部

絲瓜俗稱「菜瓜」，為台灣夏季常見的家常菜，主要產地分布於中南部地區，其果實處理過後，可加入料理中烹煮供民眾食用，還能做成絲瓜布，拿來清潔碗盤；或者提取其莖部的汁液，做成絲瓜水，好處非常多元。

絲瓜除了有上述好處外，其實也含有相當豐富的營養價值與好處，適當食用對人體好處多多。究竟絲瓜內含哪些營養成分？又具有何種好處呢？平時須如何挑選與料理？本文將為你一次解答。

絲瓜熱量低，公開營養成分與食療

根據食藥署食品營養資料庫的資料顯示，每100公克的絲瓜熱量僅含有17大卡，水分則有94.6公克，含水量較高，非常適合夏日食用，有助於解渴，可說是消暑必備的食物之一。此外，絲瓜也富有膳食纖維、維生素A、維生素B1、維生素B6、維生素C、葉酸，以及鈣、鉀、鎂、鋅、鐵等多種礦物質，營養相當豐富。

由於絲瓜富含上述多種營養成分，只要適當攝取，就能對人體帶來多種好處。以下為絲瓜食療5大好處：

Photo Credit: NOW健康 吃絲瓜有這5大好處。

1. 緩解便秘：不管是嫩瓜，還是老瓜，絲瓜內皆含有水溶性與非水溶性纖維，而且水含量也偏高，可協助腸道蠕動、緩解便秘，使致癌物質能順利排出體外。

2. 提升肌膚彈性與美白：絲瓜每100公克就含有6.5毫克的維生素C，能保護皮膚細胞，提升皮膚的再生機能，並促進真皮層的膠原蛋白增生，使皮膚更有彈性。不僅如此，維生素C也可有效淡化斑點，改善皮膚血液循環不良所引發的肌膚暗沉，使皮膚更為潔白且細嫩。

3. 對抗癌症：由於絲瓜從嫩瓜到老瓜，都富含水溶性與非水溶性纖維，能夠協助腸道滑動，促使致癌物質不會久留在腸道內部，順利地被排出體外，進而避免癌症發生。而其中皂甙與葫蘆巴鹼為絲瓜中相當重要的成分，皆具有抗氧化作用，能有效抑制癌細胞。

4. 降血壓：絲瓜中內含的鉀離子，可使收縮壓與舒張壓明顯降低，適量食用有助於高血壓患者控制血壓。

5. 降低心血管疾病風險：由於體內的同胱胺酸會於血液中侵犯動脈的內層細胞，導致血小板容易凝集，進而增加罹患心血管疾病的風險，但絲瓜內含的葉酸與B6能有助於人體將同胱胺酸代謝至體外，適當攝取即可保護心臟，並降低罹患心血管疾病的風險。

絲瓜怎麼挑選？掌握五技巧包甜又可口

絲瓜生長力較強，對於氣候和土壤條件要求並無嚴格限制，品種也相當多元，主要以圓筒絲瓜與稜角絲瓜兩大類型為大宗。只要能適時掌握以下五大技巧，就能從市場中挑選出好吃又新鮮的絲瓜：

原則1：最好選擇絲瓜果皮表面呈現翠綠色者，才較為新鮮，而果皮顏色較為暗沉者，則表示已採收多時，即使絲瓜為暗綠色品種，如果品質好的話，表皮也會較為光鮮，因此若看到表皮暗沉的絲瓜，建議不應選購。

原則2：選擇果實外觀上下勻稱的圓筒形，且不要選擇中間或兩端肥大者。

原則3：觀察其表皮突起是否保持完整且沒有損傷。

原則4：檢查其表皮有無轉黑的擦傷或壓傷的痕跡。

原則5：須查看果實有無裂口。

公開兩道絲瓜料理食譜，在家也能輕鬆做

【絲瓜米苔目】

絲瓜米苔目在料理前需準備的食材包括米苔目適量、絲瓜1條、肉絲適量、櫻花蝦或蝦米少許、香菇少許、鹽適量，備好上述食材後，就可以跟著以下的步驟一起料理了。

步驟1：熱鍋後，先把香菇炒香，再放入肉絲。

步驟2：肉絲炒到變色時，放入洗淨的櫻花蝦、蝦米與絲瓜，再把所有食材都翻炒幾下。

步驟3：加入香菇水以及適量的高湯或水，再蓋上鍋蓋。

步驟4：所有食材都煮滾後，再放入米苔目、攪拌幾下，就可以熄火上桌了。

Photo Credit: NOW健康

【蛤蠣絲瓜湯】

蛤蠣絲瓜湯需要準備的食材有稜角絲瓜600公克、蛤蠣200公克、高湯5杯、鹽1/2茶匙及味精少許。準備好上述材料後，就可以開始料理這道美味的湯品。

步驟1： 先將蛤蠣吐沙後洗淨備用。

先將蛤蠣吐沙後洗淨備用。 步驟2： 把絲瓜去皮，切小滾刀塊。

把絲瓜去皮，切小滾刀塊。 步驟3： 於鍋中放入高湯，等到湯滾後，就可以放入絲瓜，待1次湯滾後，則可加入蛤蠣同煮。

於鍋中放入高湯，等到湯滾後，就可以放入絲瓜，待1次湯滾後，則可加入蛤蠣同煮。 步驟4：等到蛤蠣煮到全開口後，加入鹽1/2茶匙與味精少許，並於攪拌完成後，即可熄火上桌。

Photo Credit: NOW健康

本文經《NOW健康》授權刊登，原文刊載於此

原標：夏天是吃絲瓜的季節！ 營養成分與常見食療好處報你知

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航