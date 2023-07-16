夏天吃絲瓜五大功效好處多，兩道料理食譜在家也能輕鬆做
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根據食藥署食品營養資料庫的資料顯示，每100公克的絲瓜熱量僅含有17大卡，水分則有94.6公克，含水量較高，非常適合夏日食用，有助於解渴，可說是消暑必備的食物之1。此外，絲瓜也富有膳食纖維、維生素A、維生素B1、維生素B6、維生素C、葉酸，以及鈣、鉀、鎂、鋅、鐵等多種礦物質，營養相當豐富。
文：NOW健康編輯部
絲瓜俗稱「菜瓜」，為台灣夏季常見的家常菜，主要產地分布於中南部地區，其果實處理過後，可加入料理中烹煮供民眾食用，還能做成絲瓜布，拿來清潔碗盤；或者提取其莖部的汁液，做成絲瓜水，好處非常多元。
絲瓜除了有上述好處外，其實也含有相當豐富的營養價值與好處，適當食用對人體好處多多。究竟絲瓜內含哪些營養成分？又具有何種好處呢？平時須如何挑選與料理？本文將為你一次解答。
絲瓜熱量低，公開營養成分與食療
根據食藥署食品營養資料庫的資料顯示，每100公克的絲瓜熱量僅含有17大卡，水分則有94.6公克，含水量較高，非常適合夏日食用，有助於解渴，可說是消暑必備的食物之一。此外，絲瓜也富有膳食纖維、維生素A、維生素B1、維生素B6、維生素C、葉酸，以及鈣、鉀、鎂、鋅、鐵等多種礦物質，營養相當豐富。
由於絲瓜富含上述多種營養成分，只要適當攝取，就能對人體帶來多種好處。以下為絲瓜食療5大好處：
1. 緩解便秘：不管是嫩瓜，還是老瓜，絲瓜內皆含有水溶性與非水溶性纖維，而且水含量也偏高，可協助腸道蠕動、緩解便秘，使致癌物質能順利排出體外。
2. 提升肌膚彈性與美白：絲瓜每100公克就含有6.5毫克的維生素C，能保護皮膚細胞，提升皮膚的再生機能，並促進真皮層的膠原蛋白增生，使皮膚更有彈性。不僅如此，維生素C也可有效淡化斑點，改善皮膚血液循環不良所引發的肌膚暗沉，使皮膚更為潔白且細嫩。
3. 對抗癌症：由於絲瓜從嫩瓜到老瓜，都富含水溶性與非水溶性纖維，能夠協助腸道滑動，促使致癌物質不會久留在腸道內部，順利地被排出體外，進而避免癌症發生。而其中皂甙與葫蘆巴鹼為絲瓜中相當重要的成分，皆具有抗氧化作用，能有效抑制癌細胞。
4. 降血壓：絲瓜中內含的鉀離子，可使收縮壓與舒張壓明顯降低，適量食用有助於高血壓患者控制血壓。
5. 降低心血管疾病風險：由於體內的同胱胺酸會於血液中侵犯動脈的內層細胞，導致血小板容易凝集，進而增加罹患心血管疾病的風險，但絲瓜內含的葉酸與B6能有助於人體將同胱胺酸代謝至體外，適當攝取即可保護心臟，並降低罹患心血管疾病的風險。
絲瓜怎麼挑選？掌握五技巧包甜又可口
絲瓜生長力較強，對於氣候和土壤條件要求並無嚴格限制，品種也相當多元，主要以圓筒絲瓜與稜角絲瓜兩大類型為大宗。只要能適時掌握以下五大技巧，就能從市場中挑選出好吃又新鮮的絲瓜：
- 原則1：最好選擇絲瓜果皮表面呈現翠綠色者，才較為新鮮，而果皮顏色較為暗沉者，則表示已採收多時，即使絲瓜為暗綠色品種，如果品質好的話，表皮也會較為光鮮，因此若看到表皮暗沉的絲瓜，建議不應選購。
- 原則2：選擇果實外觀上下勻稱的圓筒形，且不要選擇中間或兩端肥大者。
- 原則3：觀察其表皮突起是否保持完整且沒有損傷。
- 原則4：檢查其表皮有無轉黑的擦傷或壓傷的痕跡。
- 原則5：須查看果實有無裂口。
公開兩道絲瓜料理食譜，在家也能輕鬆做
【絲瓜米苔目】
絲瓜米苔目在料理前需準備的食材包括米苔目適量、絲瓜1條、肉絲適量、櫻花蝦或蝦米少許、香菇少許、鹽適量，備好上述食材後，就可以跟著以下的步驟一起料理了。
- 步驟1：熱鍋後，先把香菇炒香，再放入肉絲。
- 步驟2：肉絲炒到變色時，放入洗淨的櫻花蝦、蝦米與絲瓜，再把所有食材都翻炒幾下。
- 步驟3：加入香菇水以及適量的高湯或水，再蓋上鍋蓋。
- 步驟4：所有食材都煮滾後，再放入米苔目、攪拌幾下，就可以熄火上桌了。
【蛤蠣絲瓜湯】
蛤蠣絲瓜湯需要準備的食材有稜角絲瓜600公克、蛤蠣200公克、高湯5杯、鹽1/2茶匙及味精少許。準備好上述材料後，就可以開始料理這道美味的湯品。
- 步驟1：先將蛤蠣吐沙後洗淨備用。
- 步驟2：把絲瓜去皮，切小滾刀塊。
- 步驟3：於鍋中放入高湯，等到湯滾後，就可以放入絲瓜，待1次湯滾後，則可加入蛤蠣同煮。
- 步驟4：等到蛤蠣煮到全開口後，加入鹽1/2茶匙與味精少許，並於攪拌完成後，即可熄火上桌。
本文經《NOW健康》授權刊登，原文刊載於此
原標：夏天是吃絲瓜的季節！ 營養成分與常見食療好處報你知
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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台灣微軟: 「下一個十年，台灣極度樂觀！」 關鍵評論網媒體集團舉辦「關鍵十年．觀見未來：十週年論壇暨感恩餐會」，邀集產官專家，觀見未來大勢
我們想讓你知道的是
《關鍵評論網媒體集團》迎來集團營運第十年，特別舉辦「關鍵十年．觀見未來：十週年論壇暨感恩餐會」，設宴感謝長期支持與陪伴TNL Mediagene的產業貴賓，更邀集產官領域專家對談，觀見下個十年的關鍵趨勢。
以媒體為核心，整合科技力與數據力的新型態媒體集團《關鍵評論網媒體集團》（下稱TNL Mediagene）今年六月迎來集團營運第十年。回首十年來的各項里程碑，《關鍵評論網》自2013於社群網站成立，發展至今，不只於今年五月與東京的Mediagene Inc.正式合併為TNL Mediagene，成為亞洲最大的數位媒體之一；稍早亦透過新聞稿公布，預計於2024年第一季正式成為第一間在美國公開上市的亞洲數位媒體集團。
為此，TNL Mediagene於上週四（6/15）舉辦「關鍵十年．觀見未來：十週年論壇暨感恩餐會」，除了設宴感謝一路支持、陪伴TNL Mediagene的產業貴賓，更邀集行政院副院長鄭文燦、數位發展部部長唐鳳、台北市市長蔣萬安、台灣微軟總經理卞志祥、台灣大哥大總經理林之晨、資深媒體人沈春華等各界專家，與TNL Mediagene執行長暨共同創辦人鍾子偉（Joey Chung）、TNL Mediagene內容長暨共同創辦人楊士範（Mario）、Mediagene共同創辦人小林弘人（Hiroto Kobayashi）舉辦多場對談，從集團發展、AI科技、地緣政治與媒體價值等不同角度切入，與會眾重新思考媒體、商業與社會溝通之間的關聯性，觀見下個十年我們究竟該走向何方。
政策改善大環境，內容耕耘不間斷，公私攜手維繫多元包容的社會價值
活動開場，行政院副院長鄭文燦以國內近期的科技、媒體相關政策脈絡開場，並致上祝福。鄭文燦表示，對於國內整體的媒體環境，政府已經修改部分法令，透過廣告實名制、行政處分等方式，改善平台詐騙與假訊息橫行的問題；另一方面，AI科技與數據科技也是未來十年的發展重點，不只國科會與數位部都有相關計畫執行中，稍早集結國科會、數位部、NCC共同草擬的AI基本法也預計於九月完成，期望打造更完備、安心的媒體環境。
此外，因公務無法抵達會場的台北市市長蔣萬安與數位發展部部長唐鳳也各別拍攝影片，透過預錄影像送上賀詞。蔣萬安表示，他在《關鍵評論網》草創初期，曾擔任集團律師，也一路關注集團的發展，他更喜見《關鍵評論網》始終秉持「多元觀點」的理念，堅持將獨立、公正的報導及觀點，傳遞給亞洲甚至全球的每個讀者。
而唐鳳則擔任活動的壓軸神秘嘉賓，於活動最後線上登場。唐鳳表示，因為台灣完善的通訊建設，加上新型態數位媒體的出現，網際網路漸漸成為了公共討論的空間，或許這就是當媒體結合數位世界後，能夠產生的巨大影響力。另一方面，也非常高興TNL Mediagene 持續透過媒體平台，連結跨世代的聲音，透過獨立、公正的報導，培養出有見識、有辨別力、有數位素養的公民，為守護社會福祉與言論自由間貢獻許多。
十年願景：來自亞洲的聲音──泛亞洲數位媒體集團TNL Mediagene
論壇首場對談「關鍵未來 ∙ 亞洲媒體新布局與展望」邀請TNL Mediagene執行長暨共同創辦人鍾子偉、及Mediagene共同創辦人小林弘人（Hiroto Kobayashi）共同主講，分享跨國合併的契機與優勢、未來集團的發展策略，與對整體媒體版圖的影響。
小林弘人表示，TNL Mediagene在廣告科技（Adtech）及行銷科技（Martech）上擁有更多優勢，加上數位媒體的商業模式愈趨多元化，「Media as a Service」已是必然的趨勢，憑藉合併後TNL Mediagene的技術知識與內容創作能力，我們期待在下一階段塑造媒體行業的全新未來。小林弘人說，「如果我們能夠連接這些亞太地區的數據，那麼就能有利於與國際進行談判。如果成功，它將成為代表亞洲的聲音，是歷史上的一個重要里程碑。不是CNN，不是彭博社，是來自亞洲的聲音──TNL Mediagene。」
科技崛起、新創蓬勃，跨域能力是未來十年決勝關鍵
除了集團未來發展與展望，第二場關鍵對談「從地緣政治、AI與媒體價值，觀見下一個十年的關鍵台灣」則邀請台灣微軟總經理卞志祥、台灣大哥大總經理林之晨、資深媒體人沈春華，與TNL Mediagene內容長暨共同創辦人楊士範（Mario），暢談下個十年世界究竟會走往何處、我們自己又會身在何方？
卞志祥表示，儘管外在環境危機重重，他依然對於台灣未來十年的科技趨勢變化「極度樂觀」。第一是台灣優良的基礎架構，包含基礎設施（infrastructure）、人才、政府支持、半導體代工經驗等等，這在新科技創新需求高漲的年代是絕佳的條件；第二是產業的解構，雲端和數據崛起讓生成式AI、雲端運算、大數據等技術打破了國與國的疆界，以前台灣進不去的產業（如5G、太空科技）都產生了機會；第三是跨域的人才，讓台灣產業能夠更好的適應新技術（adapt new technology）。
而談到新創產業的生態，林之晨也同樣對未來發展抱持樂觀。第一是台灣資本市場偏好的轉變，當資本更加願意投入科技新創企業，就會拉動創業者更勇於創業；第二是企業的推力，數位轉型趨勢讓不少企業選擇以「投資新創」為發展策略，透過與新創公司建立連結，觀察新創企業的商模運作，加速自己進步的速度；第三則是台灣人才積極投入新創，所構成的整體正向循環。面對近年ChatGPT引發的AI旋風，林之晨說過去他覺得人人都該懂一點程式，但現在AI既然就可寫程式，人反而應該讓自己有更多歷史、文化素養，因為運用這些特質，才能讓AI創造出更有趣的東西。
用有價值的資訊，撐起下一個多變化的時代
面對未來十年科技、新創環境可能的變化，Mario表示，TNL Mediagene其實從第一天開始就在想這個事情。他多年前就曾在《關鍵評論網》的開站文章提到，「我們想像的一個媒體是任何使用者所在的地方，就算是不同的載具，我們都可以提供很好的內容。」他認為，或許載具會從手機變成智慧眼鏡，但無論在哪個媒介，「提供有價值的資訊」這件事情都是TNL Mediagene將持續努力的方向，不因一時的流量起伏而失去原則。
未來十年，雖然看上去有許多樂觀的表徵，但它依然充滿衝突、挑戰，甚至是矛盾──同時也充滿了機會。最後，沈春華總結道，未來十年中，生存當然很重要。可是如果沒有長遠眼光，無法把握核心的媒體價值的話，一定會碰到瓶頸。希望在Joey和Mario的帶領下，TNL Mediagene可以把對於內容負責、多元觀點的媒體繼續做下去！
一路走來雖然艱難，但在關鍵十年間，我們也與眾多事業夥伴創造出不少精采時刻。今日也非常榮幸邀集＂文曄教育基金會、安聯投信、BMW總代理汎德、世界展望會、國泰金控、台灣飛利浦家電、富邦金控、台灣大哥大、永豐銀行、台新金控、歷峯亞太Richemont、台灣樂金LG、亞馬遜網路AWS、資訊工業策進會、遠傳電信、台灣微軟Microsoft、Uber 、中華電信、璞永建設、台灣雀巢、和泰聯網、台灣奥迪 Audi、華碩ASUS、必爾斯藍基 Nike 、將來商業銀行、國發會、趨勢科技、野村投信、文策院＂等單位與會，共同見證《關鍵評論網》寫下的歷史。道阻且長，感恩有您與我們並肩前行，以最客觀的、有價值的報導內容，迎接這個充滿挑戰，也充滿機會的新時代。