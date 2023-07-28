長輩記性變差可能不是失智症，留心「水腦症」出現的三大警訊
我們想讓你知道的是
水腦症若以機器功能來比喻，指的就是工廠的機器雖正常，但由於整個空間充斥著脊髓液，以致機器無法正常運作；而失智症則與腦神經細胞退化有關，兩者都會導致腦部功能下降，所以患者容易忘東忘西，還可能因平衡較差，而導致走路不穩。
文：陳如頤（NOW健康）
許多人會認為老人家記憶力變差、走路經常跌倒是身體老化的現象，更會將其與失智症、帕金森氏症等神經系統疾病畫上等號，但事實上，長輩有可能是因罹患了水腦症，才會使腦部無法正常運作，而出現上述症狀。究竟水腦症是什麼？跟失智症有何不同？台中長安醫院朱彥澤醫師將帶你一起了解水腦症的成因、症狀與治療方法，以利及早發現、儘早治療。
水腦症是什麼？跟失智症差別在哪？
水腦症俗稱腦積水，是指腦脊隨液（又可稱作腦水）不正常地堆積在腦部的疾病。朱彥澤醫師表示，水腦症若以機器功能來比喻，指的就是工廠的機器雖正常，但由於整個空間充斥著脊髓液，以致機器無法正常運作。而失智症則與腦神經細胞退化有關，兩者都會導致腦部功能下降，所以患者容易忘東忘西，還可能因平衡較差，而導致走路不穩。
不過，失智症患者的年紀通常為70、80歲等年齡較大的長輩，儘管失智症也有年輕化的趨勢，但年齡仍以中、老年人居多。相對的，水腦症病患除了會受到年紀大影響腦部老化，而使腦水循環變慢之外，患者的年齡分佈不太一定，從年輕人到老年人都可能因外傷、病毒感染等原因，而罹患此種疾病。
不只老化會導致腦積水，水腦症四大成因這裡看
水腦症不僅因老化所致，還可能由於外力重擊、罹患出血性疾病等原因，而引發水腦症。四種可能造成水腦症的常見原因如下：
- 外傷：若頭部因跌倒、車禍、被打、手術而出現外傷，甚至出血，皆可能因此引發水腦症。尤其出血的比例愈高，脊隨液在循環時受到的影響就會愈大，進而導致水腦症發生的機率便會大幅提升。
- 自發性腦出血疾病：如腦中風所致，而其中腦中風又可分成2種類型，一種是血管阻塞所致，另一種則為出血性腦中風，像是動腦瘤出血（學名：蜘蛛膜下腔出血），會造成自發性出血，通常發生出血後的1周或2至3個月，腦水就會延遲性地累積，進而引發水腦症。
- 病毒感染：例如腦膜炎、日本腦炎等腦炎，患者容易因感染導致的發炎現象，影響腦部內脊髓液的循環，進而罹患水腦症。
- 老化：如果年紀較大，可能會因腦部退化，而影響腦水循環，最後造成腦水堆積。
患水腦症容易走路不穩，出現3症狀別輕忽
若民眾平時在日常生活或接受體檢的過程中，察覺了以下三個症狀，建議請儘快至各大醫院的腦神經外科接受進一步的檢查：
- 記憶力衰退：一旦罹患水腦症，不論是短、中、長期的記憶都可能因此而缺損。
- 行走步態不穩：如走路歪斜、不穩，甚至跌倒等狀況。
- 大小便失禁：控制人體大小便的系統，主要位於腦部額葉，若腦水壓迫到腦部中的額葉系統，便會導致患者出現大小便失禁的症狀。
放長期性導管搭配藥物治療，水腦症常見治療方法有這些
由於水腦症是因腦部出血或感染等原因所致，一般而言，醫師是無法藉由藥物有效治癒水腦症。大多需透過外科手術，將導管的一端接在腦室，另一端則接入胸腔或腹腔，替堆積於腦部的腦水進行分流，以重新建立腦部循環系統。
朱彥澤醫師指出，針對尚未確定是否為水腦症的病患，通常醫師會以放置暫時性導管的方式，協助醫師進一步確認是否為水腦症。醫師會先在病患腰椎的部分使用穿刺用的針，放入暫時性導管，以進行檢查及為腦水進行分流，直到確認為水腦症後，醫師才會進行以下2種常見治療：
- 放入長期性導管：暫時性導管僅能作為判斷是否為水腦症的方法，若確定為水腦症，醫師就會為患者放入長期性導管，建立新的管道使腦水重新循環，以有效治療水腦症。而接上導管後，導管並不會顯露於外，而是會隱沒在體內，所以患者不須擔心自身外表會受到影響。
- 藥物治療：除了導入引流管為病患治療外，神經內科醫師可能也會開立內含微量元素或幫助腦內小血管循環的內服藥給患者服用，以利縮短療程。
透過上述方法加以治療水腦症，是可以有效改善患者的不適症狀，最後還能達到幾近完全恢復的程度。此外，由於多數水腦症患者為中老年人，可能會同時罹患多種疾病於一身，所以因視患者的身體狀態適時補充多巴胺，即可有效提升患者的體力。
本文經《NOW健康》授權刊登，原文刊載於此
原標：長輩記性變差可能不是失智症！ 水腦症3大警訊1次了解
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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當永續成為一種風格哲學：找蔬食Traveggo引領的「環保系」生活潮流！
我們想讓你知道的是
環保生活不僅僅是一種潮流，它是一種可以融入日常生活的生活風格轉變。這次邀請環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」來與大家分享他們使用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的體驗心得，以及如何在生活選擇裡實踐「不要給地球添麻煩」的風格哲學！
在現代生活中，許多人正自發性地實踐永續，例如減少一次性垃圾、將降低碳足跡等永續概念融入日常，都是改變的一種方式。不過，這些單點式的「環保」舉動，真的足夠抵銷人類對地球造成的破壞嗎？答案顯而易見。或許從現在開始，我們應該再做些改變。將環保融入生活的根本，形塑永續的日常格調，讓所有的一舉一動化為對地球最好的幫助！
這次我們邀請到以「環保」概念活出嶄新生活品味的環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」，請Hao&Yang來與我們分享，他們究竟是如何將「不要給地球添麻煩」的永續哲學，如呼吸一般落實於日常，用心活出「為地球加分」的生活格局。
時尚永續生活的新風格選擇，抬頭挺胸和髒空氣說掰掰
兩年前，為了滿足影片拍攝東奔西走的需求，Hao&Yang搬到台中定居。但因氣候條件、空氣品質和台北落差甚大，迎接他們的不是快樂新生活，而是一段號稱「超級大過敏」的艱難時期。「因為長時間在家工作，那段時間真的很難受。」Hao苦笑道，「除了症狀帶來的不適，工作也會一直被擤鼻涕、咳嗽等小動作打斷，生活狀態受到很大影響。」
Hao&Yang藉此重新審視空氣與生活的關聯性，也萌生購買空氣清淨機的念頭。不過，市面上多數產品鮮少講究永續，與兩人極簡環保的生活哲學相互牴觸，讓他們難以找到打從心底滿意的產品。而這次試用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機後，徹底打破了他們對空氣清淨機笨重、耗能的既定印象。
以「環保」為主要產品訴求的Vero環保空氣清淨機，不只重量輕，而且相當小巧，鵝卵石白紋路的外觀材質，也完美契合其環保材質的特性，給人獨一無二的感覺。「光是打開的那瞬間，看到Vero外包裝的可愛插畫和內部包裝材質，就讓我們覺得它很不一樣，有種溫度。」Hao說。
百分百再生材料搭配HEPA高規濾網，環保、節能、功效全都要
對Hao&Yang而言，避免製造不必要的垃圾是生活最基本的原則。Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的產品包裝全以紙箱及再生紙模包裝加固，沒有任何保麗龍、塑膠袋等無法回收的製品；除此之外，Vero環保空氣清淨機還使用100%的環保材質製作主機外殼，使用35%的PCR回收材質（Post-Consumer Recycled Plastic，消費後回收再生材料），能夠降低塑膠使用量及減少20%的二氧化碳排放量，徹底落實「循環使用」的生態保護意識。
除了環保的材質與包裝，「節能」與「效能」也是消費者最重視的部分。首先，Vero環保空氣清淨機搭載直流變頻馬達，符合經濟部能源局之一級能效認證，以最低能源實現高性能的空氣淨化；第二，採用「3 in 1+ HEPA高規濾網」，由前置濾網、HEPA濾網與添加抗甲醛塗層的活性碳棉組成，過濾最小粒徑0.3微米（μm）的微粒、去除空氣中99%以上的甲醛、病毒、PM2.5等有害物質，清淨效能完全不馬虎；第三，Vero環保空氣清淨機內置「智慧綠能模式」，自動偵測家中空氣品質，以綠、黃、紅三段燈號即時反饋空氣品質變化，隨之切換運作模式。如此一來，不用到感覺空氣變差，才要手動調整強度；也不會因為一時沒注意而開到過強的模式，造成能源的浪費。
清淨力大考驗：智慧偵測、模式自動切換，去除廚房油煙異味只要不到十分鐘
淨化能力口說無憑，為考驗Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的淨化能力，Hao&Yang特別安排了一個油煙考驗，讓大家直接了解它的空氣過濾能力究竟多頂級。「那天我把廚房和陽台的門關起來，然後故意把香菇炒到焦掉，整個廚房的油煙肉眼可見，甚至我在裡面感覺有點不舒服。」Hao笑著說，「然後我再把Vero空氣清淨機搬進去，打開智慧綠能模式，大概不到一秒鐘，燈號直接由綠轉紅，那一瞬間覺得滿爽的（笑），而且我馬上感受到超大風量在運作，卻沒有什麼聲音。」
大約十分鐘過後，他再次回到廚房。「我完全不用做任何設定及操作，燈號竟然就變成綠色的。」Hao一臉震驚，「而且才一下子，本來廚房霧濛濛的感覺就不見了，雖然還是有一些殘留的味道，但完全不會感覺到不舒服，可以直接接著做晚餐。」
清淨空氣也為地球減塑，和Acerpure Pro Vero一起為地球加分
「生活不外乎就是吃喝拉撒、食衣住行，各方面我們都可以去想如何對地球更友善一些，不一定要加分，但至少可以減少扣分的行為吧！」這是Hao&Yang身體力行的永續理念，也是他們貫徹生活意識的初衷。也因此，當他們碰上淨化力強、風格簡約又100%環保的Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機時，感到格外開心。對他們來說，環保是一種實用又融入生活的風格，而Vero環保空氣清淨機則是一個讓關注永續、環保議題的人們，可以在享受乾淨空氣的同時，幫地球減塑、節能的加分選擇。
現在做出永續的選擇，你也可以和Acerpure Pro Vero一起淨化空氣、減塑，愛地球！
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