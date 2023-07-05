基努李維與他的黃色箭頭：從心理學來看，「人帥真好，人醜性騷擾」成立嗎？

文：心理師的腦中小劇場 - 劉仲彬臨床心理師

想簡單聊聊基努李維與他的黃色箭頭，但在那之前，先講回前幾天看到一篇文。

粉專帥哥看電影，以一部阿湯哥的電影《心靈角落》（Magnolia）為例，證明「人帥真好，人醜性騷擾」這句話無法成立，因為板主認為即便他當時頂著盛世美顏，卻依舊無法掩飾在片中的噁男行徑。

我認為板主的出發點很好，他想藉由這部片證明「即便你很帥，性騷擾依舊很噁」。可惜阿湯哥在裡頭的角色，本來就設定成一個厭女的男性專家，無論長相如何都不會討喜。此外，他在片中沒有明顯地用外表來進行性騷擾，他用的是話術與觀念來影響男性，影片側重在描寫家庭創傷對人造成的影響，以及與父執輩的和解歷程，因此較難與「人帥真好」進對照或辯證。但也因為板主提出這個觀點，我決定來聊聊這句話當中的心理學機制。

首先要先回答，「人帥真好，人醜性騷擾」這件事究竟能不能成立？

答案是，可以，但要有背景條件。

「人帥真好，人醜性騷擾」這句話的原始脈絡，是源於面對女性時，同樣一個可能引起解釋空間的曖昧動作，譬如近身、微笑、搭肩、甚至開玩笑，會因為男性的長相，而引發女性不同的感受。對於顏值不高的男性，他們常認為某些行為具有被誤解的風險，因而以此揶揄自身的人際弱勢。

由此可知，這句話的原始用意，應在討論「刻板印象」與「光環效應」對人的影響，而非人帥就真的可以對人怎麼樣。

什麼情況下，人會需要動用刻板印象呢？大多是沒時間或不需要動腦筋的時候，因為刻板印象是一種捷思法（heuristics），它能綜合我們先前的人生經驗，對某種現象快速地下結論，以便進行決策，目的是避免浪費時間。尤其是面對新進的人際關係，眼前站了一個陌生人卻要開始交流時，我們通常會因線索過少無從判斷對方的意圖，只能請大腦走捷徑。

因此，在面對剛認識的新客戶，或是朋友的朋友，這類我們完全不熟、只能先從外表或氣質來判斷的人際場景，大多就是「人帥真好，人醜性騷擾」得以運作的時刻。由於為缺乏其他判斷條件，我們只能仰賴刻板印象來斷定對方的意圖，因此長得好看，外表打理得宜的人，通常較能搏得好感。因為顏值本身就是一種社交資產，它能引發「光環效應」（halo effect），讓價值擴散到其他層面。

簡單來說，相較於外表邋遢顏值普通的男人，長得好看又懂得打理門面的人，通常會和負責任、穩定、可靠等正向特質連結在一起，連帶影響人們對他的內在判斷。對顏值高的人來說，這是一種正向的偏見，由局部行為推估整體印象，就是光環效應的基本精神。

因此若能在短時間內構成正面印象，便會影響我們對個人行為的解釋方向，也就是說，即使在對談當下，對方出現了貼身、搭肩或開玩笑等行為，我們也會傾向認定這是經過考量的舉止，我們信賴他的界線，也相信自己的判斷。當然這不代表我們會「喜歡」這種行為，而是相較於其他人，我們對這類人的反感度或厭惡值較低。

但這種情況，需要以下有幾個條件才能成立：

第一，曖昧行為不能太離譜，若升級成生理或言語侵犯，便會超越顏值的掩護範圍，長得再帥也救不了。

第二，一定要在缺乏判斷線索的情況下，大腦才會動用刻板印象。也就是說，不能事先知道對方的風評，倘若預先情蒐，刻板印象便會破除。

第三，必須要在一般社交場合，而非特定目的場所。因為人的親和需求會依社交目的調整，例如在婚友社，考量的是終身大事，刻板印象就不一定能起作用。

第四，帥這件事，不會只有顏值，氣質與門面管理同樣會被納入考量。

但無論如何，這種效果都只能維持一小段時間。

因為顏值最大的缺陷，就是容易失去鮮度，它是很好用的敲門磚，但絕不是防腐劑，只靠臉的人際關係，大多都走不遠。因此，要能突破「刻板印象」與「光環效應」帶來的限制，讓正面印象維持下去的解法只有兩個字，不是整形，也不是吳尊，而是「人品」。

在好萊塢，基努李維最有名的就是臉和手，前者是數十年如一日的面癱演技，後者是數十年如一日的紳士行徑。因此即便演技糟糕到不行，他的卓越人品和敬業精神，依舊讓他拿片約拿到手軟，而他和女星或粉絲合影時的經典「空氣扶」（manner hands），已被眾多韓流男星輪番仿效，那一截表示人際距離的黃色箭頭，也成了每張合照的後製標配。

我想，黃色箭頭代表的不是符號，而是同理心，每個箭頭，都是他對女性身體自主意識的理解。以他的地位，應該是等著被粉絲撲到，但他不依靠刻板印象，也不仰賴光環效應，而是把這兩樣資產收進口袋，然後用隱形的箭頭保護女性。

這才叫帥。

人品是人格熟度的呈現，也是同理心的尺規。雖然它能保護你在人際界線上，被避免認定負面意圖，但真正人品好的人，本來就會避免這件事發生。他們會謹守分界，潔身自愛，理解社交雷區，以及可能任何會引起不適的行徑。

他們之所以能在社交情境中，進行那些會引起解釋空間的曖昧動作，而不被認為是騷擾，是因為他們多半會在合宜的距離談話，在合理的關係裡微笑，拍照搭肩前會先確認對方意願，即便酒酣耳熱也能拿捏好開玩笑的分寸，免除被耳語的風險。

人品不是拿來趁亂吃豆腐的紅利，而是身為一個成熟人類的印記。

因此，對於自認顏值不高人際不佳的男性們，我認為什麼「長得不帥，再暖都是變態」這種鳥話就不用再傳唱了。長相真的不是為人際脫罪的藉口，先培養同理心跟觀察力，了解別人需要什麼，了解什麼話不該說，把這兩個了解搞定，會比取暖來得更有意義。

此外，打理門面是一件很基本的事。不用長得帥，衣著不用潮，但最起碼要看起來整潔，這是我們可以控制的事。走跳江湖，門面舉止氣度人品，是一個人被逐步看透的順序，門面是認識一個人的起點，這就跟面試一樣，倘若連這點都做不到，要怎麼讓別人相信，你會對自己負責呢。