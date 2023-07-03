家駒思想的高度和深度
我們想讓你知道的是
要找一首容易入腦又真正有國際視野的廣東歌，十分不容易——如果不是沒可能的話。當大部分流行歌手，包括天皇巨星，唱的不外乎情情愛愛，家駒創作的詞曲，教年輕人知道世界原來很大，膚色原來有界限，有人為了打破它，犧牲了很多。理想不是用錢買的，和平與愛，要身體力行，直至鐘聲響起歸家的信號。
過去多年，香港人被稱為經濟動物，自詡有「玻璃變鑽石」的能耐，世界發生甚麼事，都不及她／他們賺錢重要。在這種大氣候下，家駒冒起，帶領Beyond走在時代的前頭，實在是異數。
有著搖滾樂隊的憤怒和批判精神，Beyond看不過眼的事情多得很，《俾面派對》、《不可一世》、《我是憤怒》都是當年香港「歌壇」（家駒直言香港沒有樂壇）絕無僅有會直斥其非而又流行得起來的音樂作品。《光輝歲月》到了今天，仍不時被人提起。事實上，要找一首容易入腦又真正有國際視野的廣東歌，十分不容易——如果不是沒可能的話。當大部分流行歌手，包括天皇巨星，唱的不外乎情情愛愛，家駒創作的詞曲，教年輕人知道世界原來很大，膚色原來有界限，有人為了打破它，犧牲了很多。理想不是用錢買的，和平與愛，要身體力行，直至鐘聲響起歸家的信號。
家駒還用他的歌教港人非洲話：「AMANI、NAKUPENDA、NAKUPENDA WE WE、TUNA TAKA WE WE。」《AMANI》這首歌曲，是Beyond到非洲探訪兒童後有感而發的作品。雖然它不會直接改寫當地兒童的悲慘命運，使她／他們免於戰火摧殘，但至少在一個號稱文明的都市引起過注意。播下的種子，何時及以何種方式萌芽，這不是創作人可以控制的事。
Beyond的歌詞，向來被人視為較弱的一環。這一點很難否認。像《喜歡妳》那樣的傑作，畢竟比較少。須知道《喜歡妳》的創作過程非常浪漫而獨特。家駒的前女友潘先麗，即歌詞中的女主角，去年在訪問中透露，家駒是對著她彈琴時靈感大發，創作出那段哀怨纏綿的副歌——受歡迎程度，可由近年不斷被年輕歌手翻唱中見到。Beyond的歌詞，不是全部由家駒填，但整體上有瑕疵，是反映我手寫我心的時候，手追不上心。畢竟家駒的眼界和人文關懷走得更快、更前。
最後，要談一首Beyond不為人熟悉的作品：《送給不知怎去保護環境的人(包括我)》，由家駒作曲，劉卓輝填詞。重要的並不只是Beyond在三十多年前已有進步的環保意識。當大眾習慣努力工作，盡情消費，竟然有四個不識時務的後生仔向社會撥冷水，批判社會不顧及後代的命途。樂與怒勇於擺脫圍爐的自我良好感受，跳出來，站在道德高地，批評普羅大眾的短視和愚昧，可謂司空見慣的事。家駒最難得的是，他要在這樣長的歌名外，再額外保留「包括我」三字。他想表達的意思是，我們並非高高在上，我們批評別人，不表示我們懂得怎去保護環境。我們也是無知的一分子，我們唱這首歌，是希望大家一起努力去做，而非要「教精妳／你」。家駒清楚意識到，作為批評者，最忌自視過高，自以為是，過度沉溺於站在道德高地的快感。
幸好有Beyond，有家駒，香港人眼界太窄的問題，早在三十多年前打開了一個缺口。在市儈和庸俗之外，我們可以理直氣壯的說，即使為數未必多，但香港人的成分，很早便加入了地球公民的屬性。
文章獲授權轉載，題目由編輯修改，原文可見於此。
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin
Tags：
將來銀行房貸「自貸高級感」，三大神級優惠輕鬆購屋、轉貸最有感
我們想讓你知道的是
將來銀行推出全台首創的「全線上申辦」房貸，前500名在9月底完成撥款的申貸者，還能享有三大神級優惠。
將來銀行推出全台首創的「全線上申辦」房貸，有別於以往需要本人親至分行櫃檯辦理，還要花時間當面對保，將來銀行的「自貸高級感」優惠房貸活動，不只可以輕鬆全線上申辦，且9月底完成撥款的前500名申貸者，還享有「利率地板價」、「全額補貼設定費」、「抽百萬裝潢金」三大神級優惠。
利率地板價、規費全額補貼再抽百萬裝潢金，稀有三優惠合體打造理想家
近年來連續升息的趨勢，讓許多貸款族的壓力也跟著升升不息。將來銀行逆勢操作，寵粉升級，帶來最神級的房貸優惠。即日起到9月10日，成功申請房貸，並於9月底前撥款的前500名客戶，無論購屋或轉貸，均享「地政設定規費100%全額補貼」，以及「利率一律市場地板價」（目前以台北、新北、桃園的住宅物件為主，未來將持續擴展至全台），首購自住者為2.06%，第二戶為2.375%，豪宅或小套房（小於15坪）利率為2.47％。以首購自住者、30年期，一千萬的貸款為例，地政設定規費為12,000元；利率2.06%計算，每月還款金額約為37,263元（最終金額皆以實際核貸結果為準）。省利息、省支出，再加上多項業務整合處理，開辦費也只要1,000元，減輕負擔超有感。
房貸不該讓你流淚，房子住起來更要舒適有質感。100萬元裝潢金、Sogo現金禮券10萬元或全聯禮券1萬元，只要申貸成功，就有機會抽中這波超狂實用好禮。從裝潢、添購家飾家電，到一次備好日常家用品，你想要的生活樣貌，將來銀行加碼支持。而且抽獎機會無上限，凡撥款每滿500萬元就有一次抽獎機會，1000萬2次…以此類推，這種優惠是不是太佛了？
線上申貸神簡單，免出門、零接觸，有網路就能辦
將來銀行的全線上申辦步驟非常簡單，房貸初心者也能立刻上手。
步驟1：上傳申請文件
文件列表
- 購屋申貸者：請上傳「身分證正反面」、「財力證明」、申報「同一關係人」＋「買賣合約書」
- 轉（增）貸申貸者：請上傳「身分證正反面」、「財力證明」、申報「同一關係人」＋「投資理財聲明書」
- 擔保品出租中：請上傳「租約」
- 有保證人：請保證人填寫相關資料
步驟2：電話照會、溝通核貸條件、視訊對保
拆解流程
- 火速進行「電話照會」
- 再接「溝通核貸條件」
- 確認完成將來銀行開戶＋解鎖將來銀行App生物辨識設定
- 最後進行「視訊對保」
步驟3：抵押權設定
可自行辦理或委託代書；轉貸者要需原銀行提供結清資料。
步驟4：撥款
核准金額將撥入將來銀行戶頭或代償前銀行貸款；轉貸申貸者要先取得塗銷證明，才能動用代償前銀行後的餘額。
購屋貸款、房屋轉增貸，屬於你的人生高光時刻就從將來開始。更多詳情，請見將來銀行官網資訊。