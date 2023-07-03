家駒思想的高度和深度

過去多年，香港人被稱為經濟動物，自詡有「玻璃變鑽石」的能耐，世界發生甚麼事，都不及她／他們賺錢重要。在這種大氣候下，家駒冒起，帶領Beyond走在時代的前頭，實在是異數。

有著搖滾樂隊的憤怒和批判精神，Beyond看不過眼的事情多得很，《俾面派對》、《不可一世》、《我是憤怒》都是當年香港「歌壇」（家駒直言香港沒有樂壇）絕無僅有會直斥其非而又流行得起來的音樂作品。《光輝歲月》到了今天，仍不時被人提起。事實上，要找一首容易入腦又真正有國際視野的廣東歌，十分不容易——如果不是沒可能的話。當大部分流行歌手，包括天皇巨星，唱的不外乎情情愛愛，家駒創作的詞曲，教年輕人知道世界原來很大，膚色原來有界限，有人為了打破它，犧牲了很多。理想不是用錢買的，和平與愛，要身體力行，直至鐘聲響起歸家的信號。

家駒還用他的歌教港人非洲話：「AMANI、NAKUPENDA、NAKUPENDA WE WE、TUNA TAKA WE WE。」《AMANI》這首歌曲，是Beyond到非洲探訪兒童後有感而發的作品。雖然它不會直接改寫當地兒童的悲慘命運，使她／他們免於戰火摧殘，但至少在一個號稱文明的都市引起過注意。播下的種子，何時及以何種方式萌芽，這不是創作人可以控制的事。

Beyond的歌詞，向來被人視為較弱的一環。這一點很難否認。像《喜歡妳》那樣的傑作，畢竟比較少。須知道《喜歡妳》的創作過程非常浪漫而獨特。家駒的前女友潘先麗，即歌詞中的女主角，去年在訪問中透露，家駒是對著她彈琴時靈感大發，創作出那段哀怨纏綿的副歌——受歡迎程度，可由近年不斷被年輕歌手翻唱中見到。Beyond的歌詞，不是全部由家駒填，但整體上有瑕疵，是反映我手寫我心的時候，手追不上心。畢竟家駒的眼界和人文關懷走得更快、更前。

最後，要談一首Beyond不為人熟悉的作品：《送給不知怎去保護環境的人(包括我)》，由家駒作曲，劉卓輝填詞。重要的並不只是Beyond在三十多年前已有進步的環保意識。當大眾習慣努力工作，盡情消費，竟然有四個不識時務的後生仔向社會撥冷水，批判社會不顧及後代的命途。樂與怒勇於擺脫圍爐的自我良好感受，跳出來，站在道德高地，批評普羅大眾的短視和愚昧，可謂司空見慣的事。家駒最難得的是，他要在這樣長的歌名外，再額外保留「包括我」三字。他想表達的意思是，我們並非高高在上，我們批評別人，不表示我們懂得怎去保護環境。我們也是無知的一分子，我們唱這首歌，是希望大家一起努力去做，而非要「教精妳／你」。家駒清楚意識到，作為批評者，最忌自視過高，自以為是，過度沉溺於站在道德高地的快感。

幸好有Beyond，有家駒，香港人眼界太窄的問題，早在三十多年前打開了一個缺口。在市儈和庸俗之外，我們可以理直氣壯的說，即使為數未必多，但香港人的成分，很早便加入了地球公民的屬性。

文章獲授權轉載，題目由編輯修改，原文可見於此。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin