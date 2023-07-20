《如何讓人改變想法》：人類要是沒有知識警覺機制，永遠不可能演化到現代如此複雜的程度
我們想讓你知道的是
交流資訊的時候，靠著知識警覺機制的判斷，個人才不用太過倉促頻繁的更新資訊。要是沒有辦法根據大致的共識來判斷資訊的重要順序，各種社交場合可能都會變得難以進行，而那些通常能讓你吃到東西、或是不要受傷的行為，也可能都無法繼續。
文：大衛．麥瑞尼（David McRaney）
大腦之間的交流
人類學證據顯示，人類的祖先有大半時間都待在樹上，嚼著樹葉。由於許多葉子在成熟之後會有毒素，像我們這種沒有演化出消化有毒樹葉能力的靈長類動物，就改從行為方面來解決這個問題。辦法就是：待在那些樹葉最幼嫩的樹上。
但像這樣多半只吃嫩葉，就需要很大的領地。一群猿類很快就能把一棵樹的嫩葉啃光，所以我們的祖先很快就因為這種吃嫩葉的行為，發展出領域性的概念。自己的領地不能和其他團體共享，因為就是沒有足夠的嫩葉可以分享。於是為了保護領地，又發展出部落行為。而人類祖先的特殊基因組合得到了優勢，先是贏過所有其他動物，接著是要贏過同類的其他團體，再來是要讓自己的家庭贏過其他所有家庭。因為團結力量大，人類祖先也就這麼演化成一種嚼著樹葉、有領域性、社會性的動物，彼此之間由信任所約束，但這份信任難以獲得，卻容易失去。
想要共同抵禦同類的進犯，就需要彼此有親密感，而這就需要身分認同。人類祖先演化出的能力，能夠透過訊號（氣味、吼聲與喊聲），在相同的物種中區分哪些人是自己的團體成員。而且這些訊號也有其他好處。如果任何成員都能向所有其他成員發出危險訊號，對整個團體都是好事一樁。所以可以想像，我們的人類祖先首先演化出閱讀彼此情緒的能力，接著能夠進行有意圖的交流，接著再慢慢演化出有目標的溝通。
想像一下，假設山上有三個原始人，各望著不同的方向。演化所賦予的一項巨大優勢，就是讓每個人無須轉頭，也能知道別人看到了什麼，進而將不同的觀點匯集成一個共同的世界觀。把這件事的規模放大，再增加一些抽象成分，熬出一鍋極其重要的知識濃湯，就成了我們所謂的文化。在生存的壓力下，隨著同儕溝通交流日益普遍，原始人類發展出一系列工具與能力，包括語言、臉部表情、同理心、羞恥心、尷尬感、鏡像神經元，以及情緒傳染。人腦變得非常善於使用符號與操縱訊號，用來將想法從一個人的腦海傳到另一個人的腦海中。
隨著所有這些複雜的資料訊息來回交流，一個團體的所有成員慢慢就會浮現共同擁有的環境模型、共同擁有的世界觀。要是沒有其他團體來干擾，所有成員看到岩石、河流、山羊、雲朵的時候，用來理解這一切的世界觀都會大致相似；而每個團體也會因為所面對的獨特問題，發展出專屬於該團體成員的世界觀，在許多方面可說是獨一無二。每種世界觀會都隨著時間，類似基因那樣逐漸演化。在人與人定期見面、交流新知、傳授技能、解讀祕密的時候，種種的規範與意識型態、儀式與習俗、價值觀與信念，也就這樣從一個大腦傳向另一個大腦，完成不完美的複製與更新。
這套系統雖然運作極其出色，但也帶來新的困境。所有個別的資訊來源，都不是觀察者以真正客觀的角度在記錄與呈報著現實。在這樣一個無比豐富的資訊庫裡，有這麼多的觀察者，而且每個觀察者都有自己的個人目標；就算是某位一向值得信賴的同儕，也可能忽然為了一己之利，不惜對他人欺騙或誤導。基因就是這麼自私。而且就算某個成員一片好意，要是他觀察不到某項資訊，也就無法將資訊加入資訊庫中。除此之外，大腦還很容易出錯，誤解自己要傳遞的內容。到頭來，不管「溝通」是件多麼有用的事，已注定無法完美。
知識警覺機制
雖然不完美，但既然沒有人能真正看清小局、也無法獨自看到大局，所以我們還是會希望從盡可能多的其他人那裡，得到源源不斷的資訊。這件事太有價值，不可能放棄。在人類的演化史上，很多時候正是靠著來自同儕與親屬的資訊，才得以生存，所以我們也發展出一項工具，在我們處在資訊接收端的時候，就會派上用場。這項工具就是知識警覺（epistemic vigilance）機制。
交流資訊的時候，靠著知識警覺機制的判斷，個人才不用太過倉促頻繁的更新資訊。要是沒有辦法根據大致的共識來判斷資訊的重要順序，各種社交場合可能都會變得難以進行，而那些通常能讓你吃到東西、或是不要受傷的行為，也可能都無法繼續。無論是大腦或團體，為了能維持重要的一致延續性，都必須避免讓壞資訊長驅直入，就算是來自平常信任的對象也不例外。
認知心理學家梅西耶與斯波伯（Dan Sperber）在著作《理性之謎》裡，將這種信賴與警覺之間的平衡，比喻成繁忙的人行道。一個人離開地鐵、爬上樓梯、走進人流的時候，只需要注意自己周遭這塊空間，是因為他知道所有其他人都會注意各自的空間。雖然每個人都只是在走自己的路，但因為大家做的事都相同，也就代表每個人都能繼續向前，會忽然撞到陌生人的機率不太高。
而在這個「繁忙人行道」的比喻裡，就算忽然出現某個有問題、不值得信任的人，也不會是太大的問題。因為整個人流會有某種自動導航機制，只要出現有人刻意到處亂撞、或是莽莽撞撞影響人流，就會自動讓出一點空間。這也讓附近的人有所警覺，知道要依樣畫葫蘆。
身處於雖然有偏見、但能夠彼此信任的環境裡，個人就像是能在四面八方都享受著共同的、持續的、向前的流動。靠著有偏見的動機、不完美的感官，加上集體的警覺與信任機制，就能減輕個人大腦的認知負荷，進而減少集體的認知負荷。
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
我們想讓你知道的是
格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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核稿編輯：翁世航