《如何讓人改變想法》：人類要是沒有知識警覺機制，永遠不可能演化到現代如此複雜的程度

文：大衛．麥瑞尼（David McRaney）

大腦之間的交流

人類學證據顯示，人類的祖先有大半時間都待在樹上，嚼著樹葉。由於許多葉子在成熟之後會有毒素，像我們這種沒有演化出消化有毒樹葉能力的靈長類動物，就改從行為方面來解決這個問題。辦法就是：待在那些樹葉最幼嫩的樹上。

但像這樣多半只吃嫩葉，就需要很大的領地。一群猿類很快就能把一棵樹的嫩葉啃光，所以我們的祖先很快就因為這種吃嫩葉的行為，發展出領域性的概念。自己的領地不能和其他團體共享，因為就是沒有足夠的嫩葉可以分享。於是為了保護領地，又發展出部落行為。而人類祖先的特殊基因組合得到了優勢，先是贏過所有其他動物，接著是要贏過同類的其他團體，再來是要讓自己的家庭贏過其他所有家庭。因為團結力量大，人類祖先也就這麼演化成一種嚼著樹葉、有領域性、社會性的動物，彼此之間由信任所約束，但這份信任難以獲得，卻容易失去。

想要共同抵禦同類的進犯，就需要彼此有親密感，而這就需要身分認同。人類祖先演化出的能力，能夠透過訊號（氣味、吼聲與喊聲），在相同的物種中區分哪些人是自己的團體成員。而且這些訊號也有其他好處。如果任何成員都能向所有其他成員發出危險訊號，對整個團體都是好事一樁。所以可以想像，我們的人類祖先首先演化出閱讀彼此情緒的能力，接著能夠進行有意圖的交流，接著再慢慢演化出有目標的溝通。

想像一下，假設山上有三個原始人，各望著不同的方向。演化所賦予的一項巨大優勢，就是讓每個人無須轉頭，也能知道別人看到了什麼，進而將不同的觀點匯集成一個共同的世界觀。把這件事的規模放大，再增加一些抽象成分，熬出一鍋極其重要的知識濃湯，就成了我們所謂的文化。在生存的壓力下，隨著同儕溝通交流日益普遍，原始人類發展出一系列工具與能力，包括語言、臉部表情、同理心、羞恥心、尷尬感、鏡像神經元，以及情緒傳染。人腦變得非常善於使用符號與操縱訊號，用來將想法從一個人的腦海傳到另一個人的腦海中。

隨著所有這些複雜的資料訊息來回交流，一個團體的所有成員慢慢就會浮現共同擁有的環境模型、共同擁有的世界觀。要是沒有其他團體來干擾，所有成員看到岩石、河流、山羊、雲朵的時候，用來理解這一切的世界觀都會大致相似；而每個團體也會因為所面對的獨特問題，發展出專屬於該團體成員的世界觀，在許多方面可說是獨一無二。每種世界觀會都隨著時間，類似基因那樣逐漸演化。在人與人定期見面、交流新知、傳授技能、解讀祕密的時候，種種的規範與意識型態、儀式與習俗、價值觀與信念，也就這樣從一個大腦傳向另一個大腦，完成不完美的複製與更新。

這套系統雖然運作極其出色，但也帶來新的困境。所有個別的資訊來源，都不是觀察者以真正客觀的角度在記錄與呈報著現實。在這樣一個無比豐富的資訊庫裡，有這麼多的觀察者，而且每個觀察者都有自己的個人目標；就算是某位一向值得信賴的同儕，也可能忽然為了一己之利，不惜對他人欺騙或誤導。基因就是這麼自私。而且就算某個成員一片好意，要是他觀察不到某項資訊，也就無法將資訊加入資訊庫中。除此之外，大腦還很容易出錯，誤解自己要傳遞的內容。到頭來，不管「溝通」是件多麼有用的事，已注定無法完美。

知識警覺機制

雖然不完美，但既然沒有人能真正看清小局、也無法獨自看到大局，所以我們還是會希望從盡可能多的其他人那裡，得到源源不斷的資訊。這件事太有價值，不可能放棄。在人類的演化史上，很多時候正是靠著來自同儕與親屬的資訊，才得以生存，所以我們也發展出一項工具，在我們處在資訊接收端的時候，就會派上用場。這項工具就是知識警覺（epistemic vigilance）機制。

交流資訊的時候，靠著知識警覺機制的判斷，個人才不用太過倉促頻繁的更新資訊。要是沒有辦法根據大致的共識來判斷資訊的重要順序，各種社交場合可能都會變得難以進行，而那些通常能讓你吃到東西、或是不要受傷的行為，也可能都無法繼續。無論是大腦或團體，為了能維持重要的一致延續性，都必須避免讓壞資訊長驅直入，就算是來自平常信任的對象也不例外。

認知心理學家梅西耶與斯波伯（Dan Sperber）在著作《理性之謎》裡，將這種信賴與警覺之間的平衡，比喻成繁忙的人行道。一個人離開地鐵、爬上樓梯、走進人流的時候，只需要注意自己周遭這塊空間，是因為他知道所有其他人都會注意各自的空間。雖然每個人都只是在走自己的路，但因為大家做的事都相同，也就代表每個人都能繼續向前，會忽然撞到陌生人的機率不太高。

而在這個「繁忙人行道」的比喻裡，就算忽然出現某個有問題、不值得信任的人，也不會是太大的問題。因為整個人流會有某種自動導航機制，只要出現有人刻意到處亂撞、或是莽莽撞撞影響人流，就會自動讓出一點空間。這也讓附近的人有所警覺，知道要依樣畫葫蘆。

身處於雖然有偏見、但能夠彼此信任的環境裡，個人就像是能在四面八方都享受著共同的、持續的、向前的流動。靠著有偏見的動機、不完美的感官，加上集體的警覺與信任機制，就能減輕個人大腦的認知負荷，進而減少集體的認知負荷。