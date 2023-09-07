2023/09/07,
經濟

深度剖析：都是自己人捧場？「人民幣國際化」恐是一時喧嘩

深度剖析：都是自己人捧場？「人民幣國際化」恐是一時喧嘩
Photo Credit: 中新社提供 via 中央社

我們想讓你知道的是

人民幣國際化是中國大國夢當中，不可或缺的一塊拼圖。有人著眼於這對中國全球戰略布局意義重大，有人看中的是「鑄幣稅」的特權。烏俄戰爭以來，美國對俄羅斯的金融制裁，讓人民幣國際化的聲浪增加不少，但實質效果則有待後續觀察。

文：陳鴻達（本文作者為台灣金融研訓院永續金融召集人）

人民幣國際化，不管對中國或是全世界都有深遠影響，無法一蹴可幾，也不能表面強求，必須結合中國金融改革來滿足諸多國際化的條件。近來人民幣國際化的種種聲量，釋放出哪些值得注意的訊息？

人民幣國際化是中國大國夢當中，不可或缺的一塊拼圖。有人著眼於這對中國全球戰略布局意義重大，有人看中的是「鑄幣稅」的特權。烏俄戰爭以來，美國對俄羅斯的金融制裁，讓人民幣國際化的聲浪增加不少，但實質效果則有待後續觀察。

政策下猛藥，成效緩步上升

近幾年，中國用盡一切手段推動人民幣國際化，例如藉由其龐大的外貿購買力，盡可能爭取以人民幣定價及清算。再如透過一帶一路進行人民幣的資本輸出，希望帶動沿線國家以人民幣作為跨境支付貨幣。這些努力的成效如何？根據中國銀行的「離岸人民幣指數」（ORI），在2014年美元、歐元、英鎊、日圓與人民幣等5種貨幣的離岸指數分別是48.8％、25.9％、5.8％、5.6％與1.2％。截至2022年第3季，人民幣的離岸指數只小幅成長至1.84％。

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Photo Credit: 台灣銀行家雜誌

另一項指標是中國銀行的「跨境人民幣指數」（CRI），在2022年第4季的數據顯示，人民幣在跨境貨物貿易結算與跨境證券投資中的使用比例繼續提升，但在全球支付清算中的使用份額回落。

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根據中國人民銀行「人民幣國際化報告」指出，近年來人民幣跨境收付金額快速成長，在2021年已達到36.61兆元人民幣。但若細看其交易對手可發現，有高達48.6％的交易，是由中國內地與香港之間的交易產生。第2名到第4名的交易對手分別是新加坡、英國、澳門。

值得注意的是，這個排序與中國對外貿易夥伴的排序有重大落差。根據統計，中國最大的貿易夥伴依序為美國、日本、韓國、越南與德國。這應該是中國特別運用一些措施，來衝高人民幣跨境收付金額的量而造成之奇異現象。當然把與香港的貿易也納入計算，也將使得整個統計數據墊高不少。

人民幣能幫俄羅斯脫困嗎？

2022年初俄羅斯入侵烏克蘭，西方國家將俄羅斯剔除於環球銀行金融電信協會（SWIFT）外，迫使許多貿易轉向中國。雙方同意使用人民幣交易，因為中國認為可藉此加速人民幣國際化，俄羅斯則認為還可借助人民幣這一管道，免於被全面封鎖。剛開始雙方不斷宣稱，美元的武器化將降低美元的普及率，造成美元霸權的崩潰，並加速人民幣國際化。

但這一年多來卻出現新的問題，由於中國以人民幣向俄羅斯購買大批石油等物資，使得俄羅斯累積了可觀的人民幣。但俄羅斯急需將這些人民幣換成美金與歐元，以供其他用途，甚至俄羅斯成為全球第四大的人民幣離岸交易中心。

當國際上越多人拋售人民幣，中國必須有更多的美元儲備，來維持人民幣在離岸市場的匯率穩定。因此2023年4月5日，俄羅斯央行第一副總裁Dmitry Tulin在接受採訪時表示，雖然中國是俄羅斯的最大貿易夥伴，並且以人民幣交易，但是中國央行不希望人民幣在海外流通。

同時，俄羅斯央行發表金融審查報告中表示，使用人民幣的風險在於它國際上的流通性不足，常遇到不可兌換或僅能有限兌換。同時，願意使用人民幣結算的國家之金融衍生性商品市場通常不發達，難以使用對沖工具來規避風險。再加上這些願意使用人民幣的國家，其雙邊貿易往往不平衡，讓貨幣結算過度複雜化。

且俄羅斯拋售人民幣以換取美元或歐元的過程中，添加交易的複雜性與成本，也增加交易過程中的支付風險。因此，俄羅斯央行鼓勵出口商使用原來與西方國家的貿易合同，並使用西方國家貨幣結算。

為美化人民幣交易數據，打腫臉充胖子？

一種貨幣的國際地位，取決於是否廣泛被用於計價結算投資、幣值穩定與可兌換性。近期有幾項跟人民幣有關的交易，其後續發展值得注意。首先是中國借給巴西100億美元，讓巴西償還對美國的外債。接著，中國以690億元人民幣（約當100億美元）向巴西購買黃豆等原物料。最後，中國同意巴西以這690億元人民幣償還之前的100億美元債務。

此套交易曝光後引發正反熱議，支持者認為這是多贏的交易，解決了巴西美元短絀的危機，加速人民幣國際化，也降低中國對美元的曝險。有人則質疑，何不當初中國直接以美元向巴西購買黃豆就好了，繞了這一圈有何用意？認為這交易讓巴西賺了裡子，中國賺了面子，美化人民幣國際化的數據。

另外，沙烏地阿拉伯也公開同意對銷往中國的石油採用人民幣交易，一時間也讓去美元化的聲勢大振。然而，日前著名的黃金交易專家Jan Nieuwenhuijs指出，沙烏地阿拉伯將這些售油所得，在「上海國際黃金交易所」（SGEI）購買黃金，以增加該國的黃金儲備。消息傳出後，同樣引發熱議。事實上這跟前述巴西的交易，都是人民幣國際化的必要之痛。

人民幣要有國際地位，就要讓它什麼商品都能買。只是中國經濟在順風順水時，還經得起這麼玩，現在經濟前景烏雲密布時，會不會加速外匯存底的流失？中國雖然外匯存底不少，但若扣除外資在中國的投資，也所剩不多。沙烏地阿拉伯可以這樣玩，那是因為2014年成立「上海自貿區」（SFTZ）時所開放的項目。

過去外國人不得在「上海黃金交易所」（SGE）提領（Load-in and Load-out）黃金，自經區成立後為推動自由化，允許外國人可以在「上海國際黃金交易所」提領黃金。

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