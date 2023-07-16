《陪伴孩子高效學習》：疫情讓我們發現新大陸，原來學習不一定要坐在實體教室裡

文：陳志恆

學習未必要坐在教室裡

二○二○年COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情爆發，全球經濟與人民生活因此大亂。原以為病毒燒一陣子就要平息，沒想到變種病毒輪番來襲，一波未平、一波又起。

幾年過去了，世界各國多採取與病毒共存的策略，疫情也似乎走到了尾聲，深深期待，我們能盡快揮別疫情陰影。

我女兒快滿五歲了，我就這樣看著她，從有點懂事之後，出門總是得戴著口罩。這群疫情世代的孩子，口罩是外出與上學的標配，每天不斷清潔消毒是日常，梅花座、隔板等也都不陌生。

除此之外，孩子得去適應滾動式修正的生活方式，像是學校隨時宣布停課，虛實交錯的學習型態，期待已久的運動會、畢旅或畢典取消，突然被框列隔離。這些變動，都可能對孩子造成不小的心理壓力。

打破時空藩籬的全新學習型態

世界各國都一樣，當疫情嚴重到得全面停課時，師生需把學習活動搬到線上進行。從一開始的手忙腳亂，到慢慢上手，這中間需要花費相當的心力。不只老師辛苦，學生也在適應線上學習的節奏，而家長也跟著忙碌不堪。

然而，儘管如此，疫情卻讓我們發現新大陸。原來課業學習不一定要坐在實體教室裡，盯著黑板、看著老師才能進行；不論是大人或孩子，線上也是一個學習或自我成長的管道。

對於忙碌的上班族而言，有了線上課程，如果想要進修增能，再也不用每天趕著下班，擠進狹小的補習班裡；對於被孩子纏身的父母而言，有了線上課程，也可以一邊陪伴孩子，一邊聽著老師的教學，一樣可以學習。只要有網路設備，不用出門就能學習。網路讓學習者得以打破時空藩籬，不但便利且更為省錢。

我長期到各中小學向父母分享親子互動技巧，學校總是鼓勵家長踴躍出席，常常報名者眾，但到了當天卻因為天候或各種因素，出席率打了好幾折，造成資源浪費。

然而，就我的觀察，疫情期間，因為不得已而改成線上進行的親職教育講座，線上出席的人數卻比過去實體講座的人數大為增加。理由無他，家長不用大老遠跑進學校，在家也可以一邊進修學習、一邊陪家人。甚至，即使遠在外縣市或國外，只要取得線上會議室的連結，都可以一同參與。一場公益講座帶來的效益，便被擴大了。

於是，自疫情以來，給社會人士進修觀看的線上課程，如雨後春筍般出現；而給兒童與青少年學習的各種數位教材或平台，也比起過去大為增加。父母只要給孩子選購優質的課程內容，就能讓孩子待在家也可以學習。若父母想把孩子送去補習班，可以選擇讓孩子坐在補習班裡聽課，也可以選擇在家透過網路看直播。當然，錯過了也沒關係，事後可以反覆重播影片補課。如果，父母想讓孩子學習兒童美語，假日或晚上又沒空接送孩子，也許可以選擇線上學習平台，讓孩子透過網路及電腦設備，在家也能與美語老師互動。

選擇線上課程需顧及孩子需求

坊間給孩子學習的線上課程琳瑯滿目，除了國、英、數、社、自等學科，還有寫作、閱讀、表達、簡報、社交或情緒等主題，不勝枚舉。當選擇多元時，便會創造出需求。家長看到這些課程，很可能認為都重要，都想讓孩子參與，卻忽略孩子是否有那麼多時間；晚上或假日是否都一直掛在電腦前上著不同的課程，沒有休閒娛樂。甚至買了一堆課程，孩子根本上不完，家長還不斷購入，花錢買安心罷了！

和挑選補習班或參考書一樣，買線上課程給孩子，仍得回到孩子本身的需求。也許，孩子一直沒養成有效的讀書技巧，我們可以買學習策略或筆記製作的線上課程給孩子補強；或許，孩子對製作簡報感興趣也有天分，我們可以買高階的簡報技巧課程給孩子學習。

除了家長的評估，孩子本身的意願也很重要。為了培養孩子主動學習，我們也需要給孩子機會，讓他能參與決定是否要上哪些線上課程，並尊重孩子的選擇，至少傾聽他的想法與感受。如果，父母發現孩子某個學科較弱，希望幫孩子找一套線上課程加以補強，不妨先問問他的意見：

「你有發現這科比較弱嗎？知不知道問題出在哪裡？」

「你覺得需要額外加強嗎？去補習班好，還是買線上課程好？」

就算家長決定好要添購某科目的線上課程來替孩子加強，仍然可以與孩子討論哪個平台的課程內容比較適合。通常，線上課程會有試閱單元，先讓孩子看過一輪，再與他討論這些不同平台的課程有哪些特色與優劣，最後再共同決定購買哪一家的產品。

若孩子對某議題特別感興趣，但可能與學校的學科學習非直接相關（例如演說技巧、影片剪輯、文案撰寫、職涯探索），我們可以鼓勵孩子先自行上網找免費的資源來學習，若仍無法滿足孩子的求知欲，再購入需付費的線上課程。

書籍介紹

本文摘錄自《陪伴孩子高效學習：陳志恆心理師寫給父母的32個陪伴學習心法，幫助孩子找回讀書自信，掌握滿分策略》，天下文化出版

作者：陳志恆

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孩子的課業光靠老師是不夠的，父母的陪伴與引導更為關鍵！

點燃學習動機 × 找到讀書方法 × 掌握練習訣竅

解鎖3大關鍵，打造孩子高效學習力

陳志恆諮商心理師曾任教中學多年，以實際輔導中學生改善學習問題的專業經驗，歸納出提升學習成效的實作步驟，幫助父母陪伴孩子找到讀書方法、掌握滿分策略。

父母帶著自覺先安頓好自己，孩子自然能感到安全、安心，能夠靜得下來。

父母的存在，也才能成為孩子面對課業挑戰最堅實的後盾。——陳志恆

理解孩子的學習困境

成績優異的孩子常常太在意他人評價，而被「偶像包袱」困住。

孩子成績退步有可能是在生活中遇到困擾，像是師生相處、人際關係、家庭變故……等。

「不是我能力不好，只是故意不念書」，這種自我保護與逃避策略，讓孩子裹足不前。

當孩子時常被同學訕笑、老師貶抑，或感受到父母的失望，便深信自己能力不足。

過度嚴厲要求孩子的課業，很可能讓孩子厭惡與反彈。

父母創造出具支持性的環境氛圍，孩子體驗到溫暖、內心感到安全時，才能專注學習。

點燃孩子的學習動機

大人常和孩子聊聊「為什麼要讀書」，能夠幫助孩子增強學習動機。

孩子愈不愛讀書，愈要找機會肯定他，讓孩子知道他的努力、表現與進步，大人是有看到的。

讓孩子知道，大腦會不斷改變，只要願意投入心思、掌握方法，一定學得會、學得好。

把握孩子的三分鐘熱度，鼓勵他多堅持一下，嘗試「四分鐘熱度」。

為孩子創造小小的成功經驗，會讓孩子願意持續努力。

鼓勵孩子挑戰極限，用正面心態看待挫敗。

發展高效學習策略

對課業感到挫折而心生放棄，第一次通常出現在國小高年級，第二次出現在國一下學期；特別需要大人關心，指引讀書方法。

每天睡足至少八小時，作息規律，學習效率便會提升。

幫助孩子做好誘惑管理，打造讀書環境，避免分心。

養成每日固定讀書習慣，課前扎實預習、當天學習、當天複習。

小處著手、逐步漸進、反覆堅持，培養孩子自動自發的讀書習慣。

讓孩子自己做讀書計畫，妥善管理時間。

用大腦偏好的方式學習，「多回想幾遍」比「多讀幾遍」更重要。

本書特色

陳志恆老師長期輔導中學生學習問題首部完整專書，全面公開「學霸養成術」 本書結合「親子教養」及「學習引導」，幫助父母看見與理解孩子的學習問題，同時和孩子能夠連結得更好 提供改善「學習習慣」、提升「學習效率」的實作步驟 給予家長替孩子做「學習輔導」的明確指引

Photo Credit: 天下文化

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航