《青春理財提案》：如何多元化投資？「指數型基金」有什麼優缺點？

文：蜜雪兒．洪

我的第一筆投資是一家公司的股票，這家公司的股票在幾個月內暴跌。壞在它不僅是一支糟糕的股票（這是一家快要破產的航空公司），更慘的是它是我唯一的投資。因為我沒有分散投資，所以眼睜睜地看著我的200美元縮水到幾近於零，這個故事也就沒有續集。我不知道自己在做什麼。

我當時的作法：選擇一家公司，死抱不放，然後忘記它，這與成功的投資是完全不同的。相反的，多元化會是一種成功的策略。當你持有多家公司的股票時，可以避免一家或幾家公司倒閉的情況。透過投資各種公司和產品實現多元化非常重要。

在本章中，我們將討論如何多元化投資、什麼是最成功的投資策略、哪些投資最省力，以及如何避免投資血本無歸。

如何多元化

有句話說：「別把所有的雞蛋都放在一個籃子裡。」（以防萬一籃子掉在地上砸爛全部的雞蛋）在投資中，這意味應該分散風險，當某一項投資失敗時，你仍然有其他項目可以確保資金安全並（有望）成長。

如果我當時將第一筆投資多元化，而不是只持有一家公司，我將：

賺更多的錢

不會失去投資信心

我那時根本不知道如何運用僅有的一點錢進行投資，或做多元化的投資。投資2、3家公司比只持有1家公司要好，但當時我沒有太多選擇，我甚至無法獲得類似今天能得到的訊息量。

分散投資的最佳方式是投資基金公司。就如前面的解釋，基金是投資一大堆產品（如股票和債券）的資金池。投資基金能更容易接觸到數百甚至數千家公司，而不用在一開始就投入大量資金。

那麼每個基金又是如何選擇投資哪家公司的呢？有兩種基本方式：主動式投資和被動式投資。主動式投資是指有人主動研究和選擇要投資的公司。這個過程是勞力密集的，成本也更高。許多主動式管理的基金都是共同基金，這部分會在下面討論到。被動式投資只是複製或參考其他人的選擇內容，這就是指數型基金（index funds）的作法。

指數型基金

當你在學校不想寫作業，但隔天就要交的時候，你會怎麼做？你可能會抄你朋友的作業！（希望是個聰明的朋友）這就是指數型基金做的事，投資組合經理從指數中複製選擇的股票來建構基金。之所以稱為被動式投資，是因為投資組合經理只需付出最少的精力！

指數是一組共同代表某種事物的公司，例如反映一國的經濟。標普道瓊指數（S&P Dow Jones Indices）、明晟指數（Morgan Stanley Captain International Index，MSCI）和富時羅素（FTSE Russell）是全球三大指數提供商。它們請專家和分析師通盤研究，將共同代表某種事物的公司或產品組合在一起。

例如，標準普爾匯聚了代表美國經濟的標普500指數，其中包含美國最大的500家上市公司。美國科技指數包括所有科技巨頭，如Alphabet、Facebook、亞馬遜、蘋果等。總的來說，這個群組很能代表產業。

指數型基金的好處是：

擁有的成本低廉，因為投資組合經理不用太費事。

即使剛開始時投入很少的錢也能做到多元化投資。

你不用花時間研究和追蹤個別公司。

缺點則是你無法選擇將哪些公司加入指數型基金。意思是儘管你持有優秀公司的股票，但也會持有表現不佳的公司股票。

書籍介紹

本文摘錄自《青春理財提案：提早跟金錢打好關係，替你的錢包把關與儲值》，商周出版

作者：蜜雪兒．洪

譯者：柯文敏

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Photo Credit: 商周

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航