《青春理財提案》：如何多元化投資？「指數型基金」有什麼優缺點？
我們想讓你知道的是
當你在學校不想寫作業，但隔天就要交的時候，你會怎麼做？你可能會抄你朋友的作業！（希望是個聰明的朋友）這就是指數型基金做的事，投資組合經理從指數中複製選擇的股票來建構基金。之所以稱為被動式投資，是因為投資組合經理只需付出最少的精力！
文：蜜雪兒．洪
我的第一筆投資是一家公司的股票，這家公司的股票在幾個月內暴跌。壞在它不僅是一支糟糕的股票（這是一家快要破產的航空公司），更慘的是它是我唯一的投資。因為我沒有分散投資，所以眼睜睜地看著我的200美元縮水到幾近於零，這個故事也就沒有續集。我不知道自己在做什麼。
我當時的作法：選擇一家公司，死抱不放，然後忘記它，這與成功的投資是完全不同的。相反的，多元化會是一種成功的策略。當你持有多家公司的股票時，可以避免一家或幾家公司倒閉的情況。透過投資各種公司和產品實現多元化非常重要。
在本章中，我們將討論如何多元化投資、什麼是最成功的投資策略、哪些投資最省力，以及如何避免投資血本無歸。
如何多元化
有句話說：「別把所有的雞蛋都放在一個籃子裡。」（以防萬一籃子掉在地上砸爛全部的雞蛋）在投資中，這意味應該分散風險，當某一項投資失敗時，你仍然有其他項目可以確保資金安全並（有望）成長。
如果我當時將第一筆投資多元化，而不是只持有一家公司，我將：
- 賺更多的錢
- 不會失去投資信心
我那時根本不知道如何運用僅有的一點錢進行投資，或做多元化的投資。投資2、3家公司比只持有1家公司要好，但當時我沒有太多選擇，我甚至無法獲得類似今天能得到的訊息量。
分散投資的最佳方式是投資基金公司。就如前面的解釋，基金是投資一大堆產品（如股票和債券）的資金池。投資基金能更容易接觸到數百甚至數千家公司，而不用在一開始就投入大量資金。
那麼每個基金又是如何選擇投資哪家公司的呢？有兩種基本方式：主動式投資和被動式投資。主動式投資是指有人主動研究和選擇要投資的公司。這個過程是勞力密集的，成本也更高。許多主動式管理的基金都是共同基金，這部分會在下面討論到。被動式投資只是複製或參考其他人的選擇內容，這就是指數型基金（index funds）的作法。
指數型基金
當你在學校不想寫作業，但隔天就要交的時候，你會怎麼做？你可能會抄你朋友的作業！（希望是個聰明的朋友）這就是指數型基金做的事，投資組合經理從指數中複製選擇的股票來建構基金。之所以稱為被動式投資，是因為投資組合經理只需付出最少的精力！
指數是一組共同代表某種事物的公司，例如反映一國的經濟。標普道瓊指數（S&P Dow Jones Indices）、明晟指數（Morgan Stanley Captain International Index，MSCI）和富時羅素（FTSE Russell）是全球三大指數提供商。它們請專家和分析師通盤研究，將共同代表某種事物的公司或產品組合在一起。
例如，標準普爾匯聚了代表美國經濟的標普500指數，其中包含美國最大的500家上市公司。美國科技指數包括所有科技巨頭，如Alphabet、Facebook、亞馬遜、蘋果等。總的來說，這個群組很能代表產業。
指數型基金的好處是：
- 擁有的成本低廉，因為投資組合經理不用太費事。
- 即使剛開始時投入很少的錢也能做到多元化投資。
- 你不用花時間研究和追蹤個別公司。
缺點則是你無法選擇將哪些公司加入指數型基金。意思是儘管你持有優秀公司的股票，但也會持有表現不佳的公司股票。
書籍介紹
本文摘錄自《青春理財提案：提早跟金錢打好關係，替你的錢包把關與儲值》，商周出版
作者：蜜雪兒．洪
譯者：柯文敏
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
我們想讓你知道的是
格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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