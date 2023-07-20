《貝佐斯的致勝溝通》：貝佐斯用「電」來比喻網路，正確的類比可能會讓你變得很富有

文：卡曼．蓋洛（Carmine Gallo）

燈泡是第一個「殺手級應用」

貝佐斯在2003年時，用形塑他思考方式的類比，觸動了TED演說的觀眾。

網路泡沫吸引無數投資人，將數兆美元的錢投資在虧損的企業上。追蹤科技股的那斯達克指數於2000年3月10日觸頂，後來花了十五年的時間才站回這個高點。股市重挫80%，投資人和分析師紛紛開始尋找類比的對象。

其中一個很多人在用的類比是加州的淘金熱，這個說法很適合，因為加州的矽谷正是網路泡沫熱潮的原點。貝佐斯承認，這個類比表面上看來很適合，雖然讓人忍不住想用這個類比，但他想到的是別的類比。

貝佐斯說：「很難找到正確的類比來描述一個事件。但是我們對事件的反應、我們現在做的決定，以及我們對未來的預期，都要視我們如何將事件歸類而定。」首先，貝佐斯說明了人們為何會想到把網路泡沫和淘金熱做比較。

「其中一個原因是，這兩者都很真實。1849年淘金熱時，人們從加州挖出價值逾7億美元的黃金。這是真的，而網路也非常真實。這是一個實在的方法，讓人們可以互相溝通。這是很重要的事。」

但是1850年代的淘金熱和網路都走上相同的路徑：「大榮景，大榮景。破滅，破滅。」

貝佐斯繼續描述兩者的相似性。「這兩個事件都是很大的熱潮。報紙廣告渲染著『黃金！黃金！黃金！』」淘金的新聞令人們興奮不已。許多人辭去好工作來挖崛財富。「不分律師或銀行員，不論原本有什麼技能，人們紛紛拋下原本的工作來淘金。」

貝佐斯說，有些醫生甚至不再開業，然後他展示一張報紙的照片，是一位名叫托藍醫生（Dr. Toland）的男人，駕著馬車前往加州。貝佐斯笑著說：「網路也是一樣。當時也有庫普醫生網站（DrKoop.com）。」（編按：DrKoop. com是在2000年的網路泡沫中，面臨破產的公司。）

後續效應也有類似之處。事情來得很突然，留下了很多傷害。貝佐斯接著展示一張懷特山口小徑（White Pass Trail）的照片，懷特山口小徑是在淘金熱時，眾所皆知可怕的地方。這是阿拉斯加和英屬哥倫比亞之間的一個山隘。此地原本名為懷特山口小徑，但是後來有數千隻動物葬身在這個崎嶇的小徑。現在這裡被稱為死馬小徑（Dead Horse Trail）。

貝佐斯繼續說：「這時淘金熱的類比開始不適用了，而且我認為兩者的差異很大。當淘金熱結束時就是真的結束了。」

貝佐斯不用淘金熱，而是選擇一個更精確的比喻。「比較好的類比能讓你非常樂觀看待。」他決定用電的出現來取代淘金熱的比喻。

同樣的，所有的類比都需要解釋。還記得第5章中說，譬喻是把一個東西形容成另一個東西，A就是B。如果貝佐斯說：「網路就是電」，那麼聽起來並不合理。類比幾乎總是從譬喻開始，然後需要有個說故事的人為類比賦予生命。

貝佐斯解釋道，1849年時，淘金者在加州翻遍了每一顆石頭，黃金全挖完了。但電則不同。一旦完成基礎建設，企業就能開始用電製造各種電器用品。創新會源源不絕。

根據貝佐斯的說法，燈炮是第一個「殺手級應用」。接著就是電扇、電熨斗、吸塵器，然後是令左鄰右舍都欣羨不已的電器：洗衣機。

貝佐斯說：「大家都想要一台電動洗衣機。」

他展示一張1908年的赫利（Hurley）洗衣機照片，看起來比較像水泥攪拌機，而不是現在到家電用品店都能買得到的直立式洗衣機。而且這種洗衣機也很危險。貝佐斯說：「有一些恐怖的描述說人們的頭髮和衣服被卡在機器裡。」

貝佐斯又說：「網路現在正在1908年赫利洗衣機階段。我們現在就在這裡。我們的頭髮不會卡在網路裡，但現在正是原始的階段。現在是1908年。」

貝佐斯說，如果你用淘金熱來看待網路，那麼「你會很沮喪，因為最後一塊金塊已經被拿走了。但好消息是，有了創新的能力，就不會有最後一塊金塊。每個新的東西都會創造兩個新的問題，和兩個新的機會。」

選擇更好的類比需要花時間與思考。但是獲得的報酬非常好，你能因此釐清自己的想法，並且清楚地將想法傳達給員工。這會讓你有信心，認為正走在正確的道路上，就算大部分的人不這麼認為也沒關係。選擇一個更好的類比不只是讓貝佐斯的簡報觸動人心，也讓他有信心面對批評的聲浪。貝佐斯播放一些關於亞馬遜的新聞標題：

所有負面因素結合成網路

不值得的體驗（1996年）

amazon.toast（亞馬遜.完蛋）（1998年）

amazon.bomb（亞馬遜.炸彈）（1999年）

貝佐斯說，正如電力不只用於照明，人們使用網路也不只是上網瀏覽頁面或購物。

貝佐斯的結論：「如果你真的相信這是剛開始，如果你相信現在是1908年赫利洗衣機時期，那麼你就會非常樂觀。而我認為我們就在這個階段。我認為未來還有更多的創新，更甚以往。我們還在非常初期的階段。」

貝佐斯說得沒錯，他的類比後來證實非常精準。如果有人在他的TED演說那天投資亞馬遜，並且持有直到貝佐斯卸下執行長，這筆投資的價值會大增15000%。請謹慎思考你用來說明一個事件的類比，正確的類比可能會讓你變得很富有。

你不需要改變訊息的內容，應該改變的是你將概念轉換為人人都聽得懂的語言的方式。當你在談一個很多聽眾都不熟悉的艱澀主題時，可以試著使用類比。

威納．沃格斯（Werner Vogels）是亞馬遜傳奇性的技術長，也是全世界最大的雲端運算平台亞馬遜網路服務的主要工程師之一。他曾說，技術長的角色就是連接起技術與商務，這個角色需要清楚且簡單的說明。畢竟如果人們不知道該如何使用雲端，那麼雲端技術就沒有用。