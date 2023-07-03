馬來西亞「民進黨主席」闖機場救中國遊客，首相安華承諾調查海關貪汙情況
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馬來西亞民進黨主席、觀光部長張慶信在6月30日協助了一名中國籍女性離開吉隆坡國際機場，他指控海關官員向該名女性索賄。不過張慶信的行動引起了部分公務員與政治人物的不滿，指控其濫權，而馬來西亞首相安華也在7月2日巡視機場，表示會撤查該案。
民進黨主席闖機場救受困中國遊客？近日在馬來西亞政壇熱議的事件，是6月30在社交媒體上流傳一段影片，顯示馬來西亞旅遊、藝術及文化部長張慶信進入吉隆坡國際機場入境廳，解救一名遭海關索賄的中國遊客。
張慶信是來自馬來西亞砂拉越州的政治人物，是當地地方政黨民主進步黨的主席，現任民都魯區國會議員，曾任馬來西亞政府的對東亞特使、對華特使。
《中央社》報導，張慶信抨擊吉隆坡國際機場（KLIA）移民局官員濫權貪汙，其解救的中國籍女性因語言不通，被移民局官員帶進小黑屋問話超過15個小時，期間被索討約1萬8000令吉（約新台幣12萬元）的放行費。
報導指出，中國籍女性是「中國國家電視台」一名高層的私人助理，兩人一同入境馬來西亞時，高層順利通關，而她卻被禁止入境，於是這名高層於向馬來西亞駐廣州總領事館求助。張慶信表示接獲領事館人員來電後，便聯繫反貪汙委員會，接著於6月30日凌晨3時親赴吉隆坡國際機場救人。
然而，張慶信救人的行動引發部長濫用職權的爭議，如馬來西亞公務文員職工總會批評他無視國安程序，干擾了公僕履行職務，盟黨巫統的青年團也抨擊張慶信的行為，要求首相安華應對他革職。由於巫統是馬來民族主義政黨，而馬來西亞公務員體系是以馬來人為多數，因此在這事件上，又摻雜了種族敏感的元素，多數華裔網民在此事件上是力挺張慶信揭發海關貪腐情況。
對於引發的爭議，張慶信堅稱是在持有機場貴賓通行證的情況下進入國際機場入境廳，《聯合早報》報導，馬來西亞交通部長陸兆福也證實每個部長都擁有這通行證，以便進入機場禁區履行公務，他相信被指控硬闖機場是場誤會。此外，馬來西亞旅行社協會（MATA）、馬來西亞國際旅遊發展協會（MiTDA）、馬來西亞商務酒店協會和馬來西亞導遊理事會也在7月1日也發文告力挺張慶信，感謝他介入並捍衛國家形象，以免打擊剛要走出疫情危機的旅遊業。
根據《星洲網》報導，由於吉隆坡國際機場官員說會的消息鬧得沸沸揚揚，馬來西亞首相安華在7月2日中午吉隆坡國際機場，突擊巡視機場移民局的運作。安華在巡視後接受媒體時表示，不排除有一些害群之馬存在，政府一定徹查，若證實有官員涉及方案，一定採取相應行動，同時也會在週三（7月5日）召開的內閣會議中討論該案。
《當今大馬》報導，馬來西亞反貪會將在3日會晤張慶信和受害的中國籍女性，以調查相關的貪污指控。
新聞來源：
- 中國官媒要員被索賄 馬國部長闖機場入境廳救人（中央社）
- 中國遊客遭移民局官員刁難索賄 馬國旅遊部長機場“救人（聯合早報）
- 安华突检机场移民局保证彻查官员涉贪课题（星洲日報）
- 就批评张庆信擅闯机场言论 民进党青年团长要巫青团长道歉（東方日報）
- 反貪會明天會晤張慶信，涉案中國旅客也會出席（當今大馬）
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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：翁世航
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沒有子女後事怎麼辦？夫妻保險提早規劃，無子女晚年生活有保障
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隨著社會結構變化，無生育計劃的頂客族夫妻比例也越來越高，雖然眼前的財務負擔減輕了；但是沒有子女後事怎麼辦？沒有子女的老後生活要如何規劃才有保障呢？不用擔心，本文將為你說明如何與另一半透過預先規劃財產分配、夫妻保險及退休險推薦選擇等一系列老後生活規劃。提前預防老、病風險及無子女後事可能無人處理的問題，與伴侶一同打造安心、有保障的無子女晚年生活。
沒有子女的老後生活要如何處理？為什麼需要提前規劃？
根據內政部2021年統計，國人平均壽命已達到80.86歲。隨著社會結構改變，沒有生育計劃的夫妻越來越多。由於不用考慮將不動產（如：土地、房屋）和財富分配、傳承給後代的問題，只需要專注預防「老、病」風險，以及相應的保險、理財、退休規劃及預立遺囑等晚年生活規劃。
透過完善的晚年生活規劃，夫妻倆可以確保彼此退休後的生活品質。假使其中一方先過世了，另一半也能獲得更多財產保障，避免與其他親屬發生遺產繼承糾紛，保障配偶的養老財產不會受到過多影響。
擔心老後沒人照顧，可以提前做哪些規劃面對無子女晚年生活？
針對無子女的夫妻可以提前規劃安養、信託等財產預先分配，確保雙方退休後的生活保障，保留應對突發風險時的財務、醫療照護及法律層面的相關協助。下方提供無子女夫妻參考的老後規劃選擇：
一、財務方面
財務方面，應考慮退休前的資金運用規劃、信託機制，可以透過預立法律文書的方式，提前安排，避免未來風險。
- 穩定現金流：退休前應保有長期穩定的固定收入，才能維持穩定儲蓄，建立多元化的理財和投資計畫，或是購買養老保險、建立信託，確保未來退休生活的資金需求得到滿足。
- 建立安養信託：委託信賴的銀行機構協助管理年輕時累積的財富。依據信託契約，可以選擇每月給付固定金額或指定監護人以單據實支實付，讓老後財產安全有保障，降低有心人士詐騙錢財或夫妻同時失能無法理賠的風險。
- 預立法律文書：委託律師透過預立遺囑、事前醫療指示、財務授權書、醫療授權書、指定受託管理人及建立信託等法律措施，可以保障夫妻的身前／身後規劃及財產分配即使面臨突發變故，仍可依照雙方共識持續進行。
二、醫療方面
醫療可以朝三個方向思考，第一個是發生疾病的醫療安排，第二個是自然老化的長照安排，以及到達人生終點時的緩和醫療選擇。
- 保險規劃：醫療規劃方面可選擇重大醫療險、重大傷病險；資金運用則可搭配生存險、年金險，協助夫妻面對病痛、終老議題時，可以提前強化風險承擔能力，降低夫妻醫療預算、退休財產負擔。
- 提前尋找長照機構：隨著年齡增長，生活自理能力可能會逐漸下降。提前尋找如長照村長照機構，可提供入住者專業的照護服務和醫療資源，同時減輕伴侶的照顧負擔，讓夫妻倆能夠在退休後享受穩定的生活品質。
- 醫療規劃：保持定期檢查、管理自身健康狀況的習慣，並預先制定醫療指示，如：預立醫療決定書、確認醫療委任代理人等。確保夫妻晚年面臨老、病風險時，不會手足無措，即時做出適當的醫療決策。
夫妻保險為何需要提前規劃？一起規劃人生的保險應該這樣做
為因應超高齡化社會，平均餘命增加，無子女夫妻更應該一起重點規劃彼此生存期間適用的保險類型，建立可安心享受退休生活的一系列保障措施。例如：降低壽險保額，著重規劃提供生存保險金給付的商品，預先規劃老後生活的現金流，以及財產、投資分配。
夫妻還可以共同規劃保險和安養信託，例如委託信任的機構設立「信託監察人」，以防止雙方同時失能或另一半生活不能自理時，無人能夠協助請領保單理賠的困境。也可以增加購買退休型保險、長照險、醫療險或是重大傷病險等保險類型，降低面對年老、疾病、失智失能問題時的財務負擔。
如何進一步降低老後財產風險？為何退休保險推薦提早購入？
雖然許多人認為離退休生活還有一段距離，但本文仍然建議提早規劃並安排退休保險，除了可以更好控制金流並避免風險。相對於中年才開始規劃退休準備，購買醫療、長期照護和具有生存金給付的保險；年輕時有更多元的退休保險方案可供選擇，而且保費支出的負擔也較輕微。
同時，無論是夫妻保險或是個人加保，趁年輕時提早規劃合適的保險方案，身體健康較沒有體況的問題，而且也可以透過時間的複利效果，及早開始累積資產，讓夫妻二人更接近自己的理想退休生活。
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