馬來西亞「民進黨主席」闖機場救中國遊客，首相安華承諾調查海關貪汙情況

民進黨主席闖機場救受困中國遊客？近日在馬來西亞政壇熱議的事件，是6月30在社交媒體上流傳一段影片，顯示馬來西亞旅遊、藝術及文化部長張慶信進入吉隆坡國際機場入境廳，解救一名遭海關索賄的中國遊客。

張慶信是來自馬來西亞砂拉越州的政治人物，是當地地方政黨民主進步黨的主席，現任民都魯區國會議員，曾任馬來西亞政府的對東亞特使、對華特使。

《中央社》報導，張慶信抨擊吉隆坡國際機場（KLIA）移民局官員濫權貪汙，其解救的中國籍女性因語言不通，被移民局官員帶進小黑屋問話超過15個小時，期間被索討約1萬8000令吉（約新台幣12萬元）的放行費。

報導指出，中國籍女性是「中國國家電視台」一名高層的私人助理，兩人一同入境馬來西亞時，高層順利通關，而她卻被禁止入境，於是這名高層於向馬來西亞駐廣州總領事館求助。張慶信表示接獲領事館人員來電後，便聯繫反貪汙委員會，接著於6月30日凌晨3時親赴吉隆坡國際機場救人。

然而，張慶信救人的行動引發部長濫用職權的爭議，如馬來西亞公務文員職工總會批評他無視國安程序，干擾了公僕履行職務，盟黨巫統的青年團也抨擊張慶信的行為，要求首相安華應對他革職。由於巫統是馬來民族主義政黨，而馬來西亞公務員體系是以馬來人為多數，因此在這事件上，又摻雜了種族敏感的元素，多數華裔網民在此事件上是力挺張慶信揭發海關貪腐情況。

對於引發的爭議，張慶信堅稱是在持有機場貴賓通行證的情況下進入國際機場入境廳，《聯合早報》報導，馬來西亞交通部長陸兆福也證實每個部長都擁有這通行證，以便進入機場禁區履行公務，他相信被指控硬闖機場是場誤會。此外，馬來西亞旅行社協會（MATA）、馬來西亞國際旅遊發展協會（MiTDA）、馬來西亞商務酒店協會和馬來西亞導遊理事會也在7月1日也發文告力挺張慶信，感謝他介入並捍衛國家形象，以免打擊剛要走出疫情危機的旅遊業。

根據《星洲網》報導，由於吉隆坡國際機場官員說會的消息鬧得沸沸揚揚，馬來西亞首相安華在7月2日中午吉隆坡國際機場，突擊巡視機場移民局的運作。安華在巡視後接受媒體時表示，不排除有一些害群之馬存在，政府一定徹查，若證實有官員涉及方案，一定採取相應行動，同時也會在週三（7月5日）召開的內閣會議中討論該案。

《當今大馬》報導，馬來西亞反貪會將在3日會晤張慶信和受害的中國籍女性，以調查相關的貪污指控。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：翁世航