韓國社會近六成反同，首爾同志大遊行場地遭基督教團體搶走，台灣彩虹公民行動協會到場聲援
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LGBT在相對保守的韓國社會中，仍不受待見。韓國有59％的民眾反同，在有接受調查的G20國家中，排名第二，僅次於印尼。有韓國人表示非常羨慕台灣已通過同婚法案。台彩協會成員美克今指出，許多韓國同志團體對當地保守的社會氛圍感到絕望，許多民眾礙於社會眼光無法出櫃，甚至不敢參加酷兒活動。台灣具備長年的同志運動和同婚法案歷程，可以透過國際交流分享台灣經驗。
綜合《華盛頓郵報》與《路透社》報導，韓國首爾市政府，先前拒絕首爾酷兒遊行（同志大遊行）的場地申請，將場地讓給一個反LGBT的基督教團體使用。然而，約有3萬5000人，仍然於7月1日參加了這個韓國規模最大的同志慶典。參與民眾也因為場地爭議比往年更加激動，不斷對圍觀的反LGBT人士大喊「酷兒國度」。
首爾酷兒文化節（Seoul Queer Culture Festival）主辦人楊善宇（Yang Sun-woo）也在遊行上，對反對者喊話：「我們可以看到身後，有許多討厭我們的標語牌，不過在我們的右邊，全部都是支持我們的人。」
為何政府拒絕遊行場地申請？
首爾酷兒文化節，長年在該市市政廳前的首爾廣場舉行，除了因COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）停辦兩年以外，自2015年來，酷兒活動每年都在首爾廣場舉行。
然而，首爾市政府今（2023）年5月，批准一場基督教青年音樂會在該地點舉辦，讓首爾酷兒文化節只能被迫更改地點，至附近的乙支路舉行。
楊善宇表示：「我們最一開始得知消息的時候非常震驚，但我們的心態是，不論打壓與否，只要有可以申請的場地，我們都必須嘗試。」
獲得場地舉辦青年福音音樂會的團體，是長期公開反對同性戀，並定期播放反同性戀內容的CTS基督教電視台（Christian Television System）。而首爾的市長吳世勳（Oh Se-hoon）為保守派政治人物，他也曾表示反對同性戀，表示自己「完全不能贊同」同性戀。
這也導致外界懷疑，CTS基督教電視是故意選在同個日期、地點，舉辦音樂會，並與市政府配合，目的是打壓LGBT族群。
然而，CTS總經理曹正潤（Cho Jong Yun）出面回應：「有些人說我們的目的是阻撓同性戀，這是不實的。這次的（青年）活動，是為了在這個艱難的時期，帶給年輕人勇氣和希望。」市政府在發放場地許可證時，則沒有回應置評請求。
韓國社會近六成反同性戀，台灣彩虹公民行動協會到場聲援
儘管今年的遊行已搬離首爾廣場，從乙支路出發，然而活動仍遭許多反LGBT人士包圍，反對民眾在活動場地附近組織抗議，高舉反對標語抵制酷兒遊行。
LGBT族群目前在相對保守的韓國社會中，仍普遍不受待見。根據美國華府智庫皮尤研究中心（Pew Research Center）6月的調查，韓國有59％的民眾反對同性戀，在有接受調查的G20國家中（中國、俄國、沙烏地阿拉伯未接受調查），排名第二，僅次於印尼。韓國政府也遲遲不願通過LGBT反歧視法。
楊善宇在活動中怒指：「韓國的全球地位正在上升，但LGBT權利卻處於最低水平。」
綜合《菱傳媒》與台灣彩虹公民行動協會（下稱台彩協會）報導，台彩協會有6名成員參與了酷兒遊行，在活動中擺攤。台彩協會理事長小鯨也在活動中發表演講，表示作為台灣同志大遊行的主辦方，自己也常常在集會場地與遊行路線的申請上碰壁，因此十分能同情韓國今年的處境。
台彩協會在攤位上，擺放台灣同志運動歷程的韓文介紹傳單，希望讓韓國民眾更了解台灣，有韓國人一到攤位，就表示非常羨慕台灣已通過同婚法案。該協會成員美克今也指出，許多韓國同志團體都對當地保守的社會氛圍感到絕望，許多民眾礙於社會眼光無法出櫃，甚至不敢參加酷兒活動，而台灣具備長年的同志運動和同婚法案歷程，可以透過國際交流分享台灣經驗。
協會成員林怡伶表示：「希望未來能串起亞洲國家同志遊行的合作關係，讓性多樣社群更加地被看見、被重視，繼續為改變而走。」
主辦者楊善宇曾是基督徒
楊善宇從2008年開始組織酷兒遊行，她表示，自己是一名基督教母親的女兒，她在首爾長大時，第一次意識到自己是同性戀，但她認為她的性向不能代表她的信仰。
楊善宇出櫃後，她的基督教教友怒斥她會下地獄，這也讓楊善宇決定不再信奉基督教。她表示：「如果上帝回到地球，他會反對同性戀嗎？當我看到基督教團體，集會排斥、反對性少數群體的樣子時，我認為上帝不會。」
有許多跡象顯示楊善宇倡議的LGBT議題，在韓國正逐漸受到重視。雖然韓國仍有近六成的人反對同性戀，但有四成的民眾支持同性婚姻合法化，這已比前幾年的數據高出許多。
韓國中央大學教授李娜英（Na-Young Lee）也指出，雖然LGBT族群遭受當局的打壓，但這種抵制並不完全是壞事，因為這證實了，無論是政府還是民間社會，都逐漸承認LGBT族群的存在。
李娜英補充：「媒體開始更加密切關注，這為活動人士提供了更多傳遞理念的機會。我們看到，鎮壓和抵抗，在某種程度上反而推動了LGBT運動。」
新聞來源
- South Korea’s biggest Pride parade was blocked. It came back stronger.（The Washington Post）
- South Korea LGBT festival proceeds, bumped from prime spot by Christian group（Reuters）
- 오세훈 “동성애 찬성 못 해”…‘약자와의 동행’은 역시 허울뿐（한겨레신문）
- 首爾現場／保守派打壓酷兒 台灣隊力挺：南韓政府太OVER（菱傳媒）
- 【新聞稿】台灣同遊首次跨出國際 相挺性多樣社群在首爾（苦勞網）
- How people in 24 countries view same-sex marriage（Pew Research Center）
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責任編輯：張博丞
核稿編輯：翁世航
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沒有子女後事怎麼辦？夫妻保險提早規劃，無子女晚年生活有保障
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沒有子女的老後生活要如何處理？為什麼需要提前規劃？
根據內政部2021年統計，國人平均壽命已達到80.86歲。隨著社會結構改變，沒有生育計劃的夫妻越來越多。由於不用考慮將不動產（如：土地、房屋）和財富分配、傳承給後代的問題，只需要專注預防「老、病」風險，以及相應的保險、理財、退休規劃及預立遺囑等晚年生活規劃。
透過完善的晚年生活規劃，夫妻倆可以確保彼此退休後的生活品質。假使其中一方先過世了，另一半也能獲得更多財產保障，避免與其他親屬發生遺產繼承糾紛，保障配偶的養老財產不會受到過多影響。
擔心老後沒人照顧，可以提前做哪些規劃面對無子女晚年生活？
針對無子女的夫妻可以提前規劃安養、信託等財產預先分配，確保雙方退休後的生活保障，保留應對突發風險時的財務、醫療照護及法律層面的相關協助。下方提供無子女夫妻參考的老後規劃選擇：
一、財務方面
財務方面，應考慮退休前的資金運用規劃、信託機制，可以透過預立法律文書的方式，提前安排，避免未來風險。
- 穩定現金流：退休前應保有長期穩定的固定收入，才能維持穩定儲蓄，建立多元化的理財和投資計畫，或是購買養老保險、建立信託，確保未來退休生活的資金需求得到滿足。
- 建立安養信託：委託信賴的銀行機構協助管理年輕時累積的財富。依據信託契約，可以選擇每月給付固定金額或指定監護人以單據實支實付，讓老後財產安全有保障，降低有心人士詐騙錢財或夫妻同時失能無法理賠的風險。
- 預立法律文書：委託律師透過預立遺囑、事前醫療指示、財務授權書、醫療授權書、指定受託管理人及建立信託等法律措施，可以保障夫妻的身前／身後規劃及財產分配即使面臨突發變故，仍可依照雙方共識持續進行。
二、醫療方面
醫療可以朝三個方向思考，第一個是發生疾病的醫療安排，第二個是自然老化的長照安排，以及到達人生終點時的緩和醫療選擇。
- 保險規劃：醫療規劃方面可選擇重大醫療險、重大傷病險；資金運用則可搭配生存險、年金險，協助夫妻面對病痛、終老議題時，可以提前強化風險承擔能力，降低夫妻醫療預算、退休財產負擔。
- 提前尋找長照機構：隨著年齡增長，生活自理能力可能會逐漸下降。提前尋找如長照村長照機構，可提供入住者專業的照護服務和醫療資源，同時減輕伴侶的照顧負擔，讓夫妻倆能夠在退休後享受穩定的生活品質。
- 醫療規劃：保持定期檢查、管理自身健康狀況的習慣，並預先制定醫療指示，如：預立醫療決定書、確認醫療委任代理人等。確保夫妻晚年面臨老、病風險時，不會手足無措，即時做出適當的醫療決策。
夫妻保險為何需要提前規劃？一起規劃人生的保險應該這樣做
為因應超高齡化社會，平均餘命增加，無子女夫妻更應該一起重點規劃彼此生存期間適用的保險類型，建立可安心享受退休生活的一系列保障措施。例如：降低壽險保額，著重規劃提供生存保險金給付的商品，預先規劃老後生活的現金流，以及財產、投資分配。
夫妻還可以共同規劃保險和安養信託，例如委託信任的機構設立「信託監察人」，以防止雙方同時失能或另一半生活不能自理時，無人能夠協助請領保單理賠的困境。也可以增加購買退休型保險、長照險、醫療險或是重大傷病險等保險類型，降低面對年老、疾病、失智失能問題時的財務負擔。
如何進一步降低老後財產風險？為何退休保險推薦提早購入？
雖然許多人認為離退休生活還有一段距離，但本文仍然建議提早規劃並安排退休保險，除了可以更好控制金流並避免風險。相對於中年才開始規劃退休準備，購買醫療、長期照護和具有生存金給付的保險；年輕時有更多元的退休保險方案可供選擇，而且保費支出的負擔也較輕微。
同時，無論是夫妻保險或是個人加保，趁年輕時提早規劃合適的保險方案，身體健康較沒有體況的問題，而且也可以透過時間的複利效果，及早開始累積資產，讓夫妻二人更接近自己的理想退休生活。
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