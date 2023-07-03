韓國社會近六成反同，首爾同志大遊行場地遭基督教團體搶走，台灣彩虹公民行動協會到場聲援

綜合《華盛頓郵報》與《路透社》報導，韓國首爾市政府，先前拒絕首爾酷兒遊行（同志大遊行）的場地申請，將場地讓給一個反LGBT的基督教團體使用。然而，約有3萬5000人，仍然於7月1日參加了這個韓國規模最大的同志慶典。參與民眾也因為場地爭議比往年更加激動，不斷對圍觀的反LGBT人士大喊「酷兒國度」。

首爾酷兒文化節（Seoul Queer Culture Festival）主辦人楊善宇（Yang Sun-woo）也在遊行上，對反對者喊話：「我們可以看到身後，有許多討厭我們的標語牌，不過在我們的右邊，全部都是支持我們的人。」

為何政府拒絕遊行場地申請？

首爾酷兒文化節，長年在該市市政廳前的首爾廣場舉行，除了因COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）停辦兩年以外，自2015年來，酷兒活動每年都在首爾廣場舉行。

然而，首爾市政府今（2023）年5月，批准一場基督教青年音樂會在該地點舉辦，讓首爾酷兒文化節只能被迫更改地點，至附近的乙支路舉行。

楊善宇表示：「我們最一開始得知消息的時候非常震驚，但我們的心態是，不論打壓與否，只要有可以申請的場地，我們都必須嘗試。」

獲得場地舉辦青年福音音樂會的團體，是長期公開反對同性戀，並定期播放反同性戀內容的CTS基督教電視台（Christian Television System）。而首爾的市長吳世勳（Oh Se-hoon）為保守派政治人物，他也曾表示反對同性戀，表示自己「完全不能贊同」同性戀。

這也導致外界懷疑，CTS基督教電視是故意選在同個日期、地點，舉辦音樂會，並與市政府配合，目的是打壓LGBT族群。

然而，CTS總經理曹正潤（Cho Jong Yun）出面回應：「有些人說我們的目的是阻撓同性戀，這是不實的。這次的（青年）活動，是為了在這個艱難的時期，帶給年輕人勇氣和希望。」市政府在發放場地許可證時，則沒有回應置評請求。

韓國社會近六成反同性戀，台灣彩虹公民行動協會到場聲援

儘管今年的遊行已搬離首爾廣場，從乙支路出發，然而活動仍遭許多反LGBT人士包圍，反對民眾在活動場地附近組織抗議，高舉反對標語抵制酷兒遊行。

反對人士於活動場地附近舉牌抗議｜Photo Credit: GettyImages

LGBT族群目前在相對保守的韓國社會中，仍普遍不受待見。根據美國華府智庫皮尤研究中心（Pew Research Center）6月的調查，韓國有59％的民眾反對同性戀，在有接受調查的G20國家中（中國、俄國、沙烏地阿拉伯未接受調查），排名第二，僅次於印尼。韓國政府也遲遲不願通過LGBT反歧視法。

楊善宇在活動中怒指：「韓國的全球地位正在上升，但LGBT權利卻處於最低水平。」

綜合《菱傳媒》與台灣彩虹公民行動協會（下稱台彩協會）報導，台彩協會有6名成員參與了酷兒遊行，在活動中擺攤。台彩協會理事長小鯨也在活動中發表演講，表示作為台灣同志大遊行的主辦方，自己也常常在集會場地與遊行路線的申請上碰壁，因此十分能同情韓國今年的處境。

台彩協會在攤位上，擺放台灣同志運動歷程的韓文介紹傳單，希望讓韓國民眾更了解台灣，有韓國人一到攤位，就表示非常羨慕台灣已通過同婚法案。該協會成員美克今也指出，許多韓國同志團體都對當地保守的社會氛圍感到絕望，許多民眾礙於社會眼光無法出櫃，甚至不敢參加酷兒活動，而台灣具備長年的同志運動和同婚法案歷程，可以透過國際交流分享台灣經驗。

協會成員林怡伶表示：「希望未來能串起亞洲國家同志遊行的合作關係，讓性多樣社群更加地被看見、被重視，繼續為改變而走。」

主辦者楊善宇曾是基督徒

楊善宇從2008年開始組織酷兒遊行，她表示，自己是一名基督教母親的女兒，她在首爾長大時，第一次意識到自己是同性戀，但她認為她的性向不能代表她的信仰。

楊善宇出櫃後，她的基督教教友怒斥她會下地獄，這也讓楊善宇決定不再信奉基督教。她表示：「如果上帝回到地球，他會反對同性戀嗎？當我看到基督教團體，集會排斥、反對性少數群體的樣子時，我認為上帝不會。」

有許多跡象顯示楊善宇倡議的LGBT議題，在韓國正逐漸受到重視。雖然韓國仍有近六成的人反對同性戀，但有四成的民眾支持同性婚姻合法化，這已比前幾年的數據高出許多。

韓國中央大學教授李娜英（Na-Young Lee）也指出，雖然LGBT族群遭受當局的打壓，但這種抵制並不完全是壞事，因為這證實了，無論是政府還是民間社會，都逐漸承認LGBT族群的存在。

李娜英補充：「媒體開始更加密切關注，這為活動人士提供了更多傳遞理念的機會。我們看到，鎮壓和抵抗，在某種程度上反而推動了LGBT運動。」

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責任編輯：張博丞

核稿編輯：翁世航