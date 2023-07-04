你的服貿，我們的問題：如何看待總統參選人主張兩岸應重啟貨貿的說法？
我們想讓你知道的是
貿易和貿易協議是兩回事，「貿易」方面，台灣對中國已經過度傾斜，若再簽署具有排他性的雙邊貿易協議，只會加劇此一不對稱依賴。由於兩岸政經體制相去甚遠，而且愈來愈遠，再加上國家安全疑慮，目前兩岸根本沒有洽簽服貿的條件，其次，ECFA存廢其實已不是問題，台灣這邊「守靜」反而會是上策。
文：洪財隆（公平會委員，清華大學社會所中國研究學程兼任助理教授）
我在2017年出了一本書：《邊緣戰略：台灣和區域經濟整合的虛與實》，除了暢談對「自由貿易協定」（FTA）和兩岸經貿關係的研究心得之外，更對「兩岸經濟合作架構協議」（ECFA，2010）的來龍去脈和諸多爭議詳加記載。其中，當然也觸及在2013年完成簽署但隔年引爆「三一八太陽花運動」的服務貿易（服貿）協議，以及受到波及以致中止談判的貨品貿易（貨貿）協議。
2020年6月29日，ECFA簽署十週年時，我應邀寫了一篇回顧文章——「此身雖在堪驚：見證一場ECFA政治除魅」，並收錄在今年二月問世的新書：《隱藏的說客：一名經濟學家和台灣安全、公平、成長的探索之旅》。原本以為可以從此放下這些議題，沒想到事與願違。
那場聲勢浩蕩的太陽花運動，不是應該就已讓貨貿和服貿等協議的正當性消失殆盡了嗎？加上過去這十年來，世界局勢大幅翻轉，在在看不出有任何重啟談判的條件和必要。例如，以美歐為首的民主陣營，紛紛意識到應和對內日益集權、對外勢力日益擴張的中國保持適當距離，以避免被中國「經濟脅迫」（取得政治或外交目的），即使經濟和商業關係難以「脫鉤」（de-coupling），最起碼也必須「降低風險」（de-risking）。
所以相信不少人應該同我一樣，眼見竟然陸續有總統參選人「逆向行駛」，主張兩岸應重啟貨貿、服貿談判，都會深感錯愕吧。死灰也能復燃，民主體制果真多元可愛並常有意外（不確定性），可見一斑。
就先不揣測這些主張的動機，以下就來談談幾個和兩岸經貿有關的基本概念，作為思考這些問題的參考點。
首先，貿易和貿易協議（定）是兩回事，貿易方面（市場面）台灣對中國已經過度傾斜，若再簽署具有排他性的雙邊貿易協議（制度面），只會加劇此一不對稱依賴。主要由於兩岸政經體制相去甚遠，而且愈來愈遠，尤其是再加上國家安全疑慮，目前兩岸根本沒有洽簽服貿的條件。
貿易之發生主要源於「比較利益法則」，核心精神在於善用國家之間的差異（生產技術、工資水準或消費者偏好不同等）並互蒙其利。此外，貿易和運輸成本有關，所以相鄰國家的貿易量通常比較大。
而且，由於經濟規模影響分工程度（市場大則分工較為綿密），所以單就貿易關係來看，小國和鄰近大國的關係往往會呈現「不對稱依賴」。以台灣出口為例，中國市場即高達四成。一般而言，最高不超過25％是比較健康合理的比率（競爭法領域：不致濫用市場力），比較不容易因此一貿易結構失衡、傾斜而形成「支配—被支配」關係。
貿易也和生產供應鏈有關，亦即上下游垂直分工。台灣出口到中國的產品當中，9成以上都是中間零組件或資本財（生產設備等），都是中國從事投資或生產所需。所以很自然台灣對中國的雙邊貿易呈現出超，這對雙方都有利，把此現象說成是台灣佔對岸便宜則是政治語言，不是經濟語言。
至於貿易協定則是一種制度性安排，主要可區分成多邊貿易協定和區域（雙邊）貿易協定。前者專指GATT／WTO多邊貿易體系，自由化方法主採「最惠國待遇」（MFN）或一視同仁原則；後者則以「自由貿易協定」（FTA）為代表，簽署的國家彼此深化經濟整合程度，但對沒有簽署的國家等同進行差別待遇。
比起多邊體制，區域或雙邊貿易協定的政治或權力關係更為顯著，由於排他性極強，除了經貿利益之外，外交與戰略考慮往往更是重要關鍵。尤其是服貿協議，一方面可能涉及國內服務業部門（傳統的金融、電信、航運，以及數位經濟）的開放，另一方面因為必然會有投資據點與人員移動，乃至法令規章與管制（regulation）之調和（harmonization），所以除非彼此政經體制近似，而且兩邊社會具有高度信任，否則通常不會輕啟這類談判。
近來兩岸關係又有新局面，中國軍機、航艦更是環島軍演、頻頻越過台海中線，改變兩岸「政治現狀」（status quo）的企圖昭然若揭。現階段特別是有人重啟服貿之議，恰似改變兩岸「經貿現狀」，這無論是對台灣的產業發展、人民生計，甚至國家安全各層面，都影響深遠。所以更必須要求倡議者拿出具體理由，以供大家檢視。
其次，ECFA存廢其實已不是問題（non-issue），而台灣這邊應是「守靜」反而會是上策。
2010年兩岸簽署ECFA，包括18項農漁產品、521項工業產品，以及金融業等少數服務業在內，同屬台灣這邊的「早期收穫清單」（Early Harvest List），簡稱「早收清單」。早收二字更預示著將會有貨貿與服貿等後續談判。
ECFA是什麼？「早收清單」（少部分自由化），加上「預約」了後續談判，有如少許頭期款外加一張空白支票。
2009到2010年那段期間，台灣朝野針對兩岸是否應該簽署ECFA，雙方攻防相當激烈。主要原因就出在ECFA的洽簽模式隱含不確定性，特別是對未來後續協議的內容究竟為何、範圍何在？縱使主其事的人，自己都無法事先掌握。
不難想像這種氛圍為當時台灣社會帶來多大的不安。服貿協議從談判、簽署到醞釀出318太陽花運動，就是最好的說明。至於所謂只「反對黑箱」這件事更是滑稽。是否符合程序正義和資訊透明當然很重要，但真正會產生實質影響的部分，應該還是「黑箱裡」的內容吧。葫蘆裡到底賣什麼膏藥，恐怕還是遠比葫蘆更關鍵。
既然後來的貨貿、服貿協議已被太陽花運動成功擋下來，ECFA和這些後續協議形同脫鉤，實際上只剩「早收清單」，已經沒有太大影響力。這也就是前面提及，ECFA已被「除魅」的意思。
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房市利空出盡，下半年可望軟著陸！遞延性剛需買盤成主力
我們想讓你知道的是
Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，素有「板橋最美重劃區」美譽，整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名。全新落成的「遠揚之森」是Tpark裡珍貴的住宅建築，坐擁大街廓、高綠覆與低密度環境，是極為宜居的優質城區。
受全球嚴峻通膨影響，2022年起歐美央行凌厲祭出連續升息的貨幣緊縮政策，台灣也踏上美國聯準會（FED）步伐，自去年3月至今年6月間五度升息，累積共3碼（0.75個百分點）。強勢升息下，2023年上半國際通膨率已顯著從高峰回跌，升息週期可望進入尾聲。至於中央銀行在6月15日召開的第二季理監事會議也表示，鑒於國內通膨情勢趨緩，預估第4季通膨率可望降至約2％，決議維持利率不變，終止五連升。外界評估，隨升息邁入最後階段，搭配各種緊縮房地產投資的新政策，房市利空出盡後有機會在2023年提前軟著陸。
政策打房重手後 自住置產更講抗跌保值
目前國內五大銀行新承作房貸利率已衝上2.1%，創14年來新高，央行此回升息踩剎車，不啻讓廣大房貸族稍微喘口氣，也有助房市慢慢回溫。暫止升息外，央行另一項攸關房市的措施則是6月16日生效的「第五波選擇性信用管制」，除了新增自然人特定地區第2戶購屋貸限貸7成，特定區也從原先六都再增加新竹縣市。從央行緊縮銀根，再到7月上路的《平均地權條例》，都顯示政府遏阻房價炒作、敦促房市正常化的霹靂手段。
上半年政策性打房的利空消息出盡後，投機性置產行為弱化，籠罩市場的不確定性也解除，因此2023年第三季以降，可望緩步釋出積壓的遞延性剛需買盤，作為支撐後續房市的基礎。其中又以具題材性的剛需產品最為看好，像是主流戶型、周邊醫療和採買等民生機能健全、近捷運出口或快速接軌市中心等，這些產品適宜自住、長期置產或轉手流通，最能凸顯抗跌保值的資產效益。
新北剛需有撐 地緣性買家青睞換屋產品
新北市推案量體大且有毗鄰台北市的地利，自住需求暢旺，除了低單低總的首購產品為主力，高單價的優質換屋類型也有很高市場性。像是新北市住宅與商業雙地王板橋區，年度指標推案「遠揚之森」以單挑新板特區的氣勢衝破南板橋行情天花板，探究箇中原因，正是奠基產品面的強勁優勢。
包括遠東集團的出色品牌力、主流戶型產品策略，以及「台北遠東通訊園區Tpark」首座住宅的珍稀性等等；再搭配生活圈機能臻全、廣闊綠地與醫療資源完備、距捷運亞東醫院站出入口僅200米等多重優勢，讓個案從2022年底潛銷至今，去化表現優於市場。據悉，板橋區域客十分青睞此案，舉凡地段、小環境、交通機能和遠東品牌，均是地緣關係買家出手的關鍵。
高綠覆率科技園區 Tpark成「慢活新矽谷」
橫跨新店溪，與北市僅一橋相隔的板橋，因發展早且挾先天地理優勢，繁榮程度傲居新北29個行政區之冠，歷年新北最貴豪宅揭榜，也都由板橋門牌掄元。板橋房地行情向來以新板特區馬首是瞻，唯近年因高密度開發、城區建設趨向飽和，住宅推案釋出極少，居住品質也因人口稠穰與複雜商業活動大打折扣。放望大板橋，由北向南雖有江翠北側、江翠地區、新埔、埔墘和府中等同步發展，但細數區域房價與支撐性題材，依舊無法與新板特區望其項背。
不過，沿著燙金板南線而下捷運亞東醫院站，就可抵達素有「板橋最美重劃區」美譽的Tpark，它與新板特區僅2站之隔，更是當前房價超越新板的「科技特區」。Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，規模雖不及新板，但以精緻著稱；像是資通訊（ICT）、數位內容、雲端、綠能研發、智慧科技等五大藍海產業薈萃，包括Google、Ericsson在內等國際龍頭企業都進駐在此，強勢推動區域經濟同時，更確立區域的地段價值與發展性。
歷經十餘年發展，今日Tpark整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，蓊鬱林蔭的大尺度街廓，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名，是極為宜居的優質城區。
Tpark推住宅 正居園區風靡板橋客
Tpark不只打造頂級商辦，園中還囊括新北唯二醫學中心亞東醫院、24小時新北市立圖書館、1.2萬坪生態公園等，愛買、貳樓、星巴克與誠品生活等進駐，大型商場也在籌備中。但近期最受矚目的，莫過於首座園區宅「遠揚之森」，個案正居Tpark精華住宅用地，並訴求「一家擁一園，寬頻生活圈」的豐富感。交通條件上，「遠揚之森」步行2分鐘可達捷運亞東醫院站出入口，4分鐘內抵達新板特區商圈、10分鐘台北車站商圈、20分鐘內接軌市府站信義商圈。此外個案亦緊鄰台65線快速道路，車行3分鐘即抵達交流道，迅速串連雙北生活圈。
全新落成的「遠揚之森」基地面積1,551坪，樓層規劃地上27層、地下3 層，共176戶住家，產品規劃24-55坪2至4房，皆為市面主力房型；建築採耐震強度高出傳統2倍的New RC結構打造，並導入日本最新「雙蓮根梁預鑄工法」，再搭配全球隔震器龍頭品牌OILES隔震墊，可承受6級以上強震而無損
※《遠揚之森》了解更多
> 個案網站：https://ned.tw/C4FSDN
> 貴賓專線：02 8967 5888
> 接待中心：新北市板橋區遠東路72號
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