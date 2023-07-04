你的服貿，我們的問題：如何看待總統參選人主張兩岸應重啟貨貿的說法？

文：洪財隆（公平會委員，清華大學社會所中國研究學程兼任助理教授）

我在2017年出了一本書：《邊緣戰略：台灣和區域經濟整合的虛與實》，除了暢談對「自由貿易協定」（FTA）和兩岸經貿關係的研究心得之外，更對「兩岸經濟合作架構協議」（ECFA，2010）的來龍去脈和諸多爭議詳加記載。其中，當然也觸及在2013年完成簽署但隔年引爆「三一八太陽花運動」的服務貿易（服貿）協議，以及受到波及以致中止談判的貨品貿易（貨貿）協議。

2020年6月29日，ECFA簽署十週年時，我應邀寫了一篇回顧文章——「此身雖在堪驚：見證一場ECFA政治除魅」，並收錄在今年二月問世的新書：《隱藏的說客：一名經濟學家和台灣安全、公平、成長的探索之旅》。原本以為可以從此放下這些議題，沒想到事與願違。

那場聲勢浩蕩的太陽花運動，不是應該就已讓貨貿和服貿等協議的正當性消失殆盡了嗎？加上過去這十年來，世界局勢大幅翻轉，在在看不出有任何重啟談判的條件和必要。例如，以美歐為首的民主陣營，紛紛意識到應和對內日益集權、對外勢力日益擴張的中國保持適當距離，以避免被中國「經濟脅迫」（取得政治或外交目的），即使經濟和商業關係難以「脫鉤」（de-coupling），最起碼也必須「降低風險」（de-risking）。

所以相信不少人應該同我一樣，眼見竟然陸續有總統參選人「逆向行駛」，主張兩岸應重啟貨貿、服貿談判，都會深感錯愕吧。死灰也能復燃，民主體制果真多元可愛並常有意外（不確定性），可見一斑。

就先不揣測這些主張的動機，以下就來談談幾個和兩岸經貿有關的基本概念，作為思考這些問題的參考點。

首先，貿易和貿易協議（定）是兩回事，貿易方面（市場面）台灣對中國已經過度傾斜，若再簽署具有排他性的雙邊貿易協議（制度面），只會加劇此一不對稱依賴。主要由於兩岸政經體制相去甚遠，而且愈來愈遠，尤其是再加上國家安全疑慮，目前兩岸根本沒有洽簽服貿的條件。

貿易之發生主要源於「比較利益法則」，核心精神在於善用國家之間的差異（生產技術、工資水準或消費者偏好不同等）並互蒙其利。此外，貿易和運輸成本有關，所以相鄰國家的貿易量通常比較大。

而且，由於經濟規模影響分工程度（市場大則分工較為綿密），所以單就貿易關係來看，小國和鄰近大國的關係往往會呈現「不對稱依賴」。以台灣出口為例，中國市場即高達四成。一般而言，最高不超過25％是比較健康合理的比率（競爭法領域：不致濫用市場力），比較不容易因此一貿易結構失衡、傾斜而形成「支配—被支配」關係。

貿易也和生產供應鏈有關，亦即上下游垂直分工。台灣出口到中國的產品當中，9成以上都是中間零組件或資本財（生產設備等），都是中國從事投資或生產所需。所以很自然台灣對中國的雙邊貿易呈現出超，這對雙方都有利，把此現象說成是台灣佔對岸便宜則是政治語言，不是經濟語言。

至於貿易協定則是一種制度性安排，主要可區分成多邊貿易協定和區域（雙邊）貿易協定。前者專指GATT／WTO多邊貿易體系，自由化方法主採「最惠國待遇」（MFN）或一視同仁原則；後者則以「自由貿易協定」（FTA）為代表，簽署的國家彼此深化經濟整合程度，但對沒有簽署的國家等同進行差別待遇。

比起多邊體制，區域或雙邊貿易協定的政治或權力關係更為顯著，由於排他性極強，除了經貿利益之外，外交與戰略考慮往往更是重要關鍵。尤其是服貿協議，一方面可能涉及國內服務業部門（傳統的金融、電信、航運，以及數位經濟）的開放，另一方面因為必然會有投資據點與人員移動，乃至法令規章與管制（regulation）之調和（harmonization），所以除非彼此政經體制近似，而且兩邊社會具有高度信任，否則通常不會輕啟這類談判。

近來兩岸關係又有新局面，中國軍機、航艦更是環島軍演、頻頻越過台海中線，改變兩岸「政治現狀」（status quo）的企圖昭然若揭。現階段特別是有人重啟服貿之議，恰似改變兩岸「經貿現狀」，這無論是對台灣的產業發展、人民生計，甚至國家安全各層面，都影響深遠。所以更必須要求倡議者拿出具體理由，以供大家檢視。

Photo Credit: 中央社

其次，ECFA存廢其實已不是問題（non-issue），而台灣這邊應是「守靜」反而會是上策。

2010年兩岸簽署ECFA，包括18項農漁產品、521項工業產品，以及金融業等少數服務業在內，同屬台灣這邊的「早期收穫清單」（Early Harvest List），簡稱「早收清單」。早收二字更預示著將會有貨貿與服貿等後續談判。

ECFA是什麼？「早收清單」（少部分自由化），加上「預約」了後續談判，有如少許頭期款外加一張空白支票。

2009到2010年那段期間，台灣朝野針對兩岸是否應該簽署ECFA，雙方攻防相當激烈。主要原因就出在ECFA的洽簽模式隱含不確定性，特別是對未來後續協議的內容究竟為何、範圍何在？縱使主其事的人，自己都無法事先掌握。

不難想像這種氛圍為當時台灣社會帶來多大的不安。服貿協議從談判、簽署到醞釀出318太陽花運動，就是最好的說明。至於所謂只「反對黑箱」這件事更是滑稽。是否符合程序正義和資訊透明當然很重要，但真正會產生實質影響的部分，應該還是「黑箱裡」的內容吧。葫蘆裡到底賣什麼膏藥，恐怕還是遠比葫蘆更關鍵。

既然後來的貨貿、服貿協議已被太陽花運動成功擋下來，ECFA和這些後續協議形同脫鉤，實際上只剩「早收清單」，已經沒有太大影響力。這也就是前面提及，ECFA已被「除魅」的意思。