2023/07/03,
理財

台電「強化電網韌性計畫」10年投入5645億，相關電機、線纜業者股價三級跳

台電「強化電網韌性計畫」10年投入5645億，相關電機、線纜業者股價三級跳
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

去年台電發布強化電網韌性計畫，其中包含短中長期各項工程，短期（2年）內將加速辦理執行中的韌性工程並強化系統保護及防衛能力，中期（5年）內持續推動電網分散及強固工程，長期（10年）則將完成3大樞紐節點分散工程及相關長程計畫。

近年台灣停電風波不斷，再加上半導體等高耗能產業擴大。台電提出《強化電網韌性建設計畫》，採取「分散、強固、防衛」三大主軸，並在10年內投入總計5645億元預算，為現行電網系統推動全面升級，而相關電機、線纜大廠股價三級跳，成為近日市場矚目焦點。

台電：10年內投入總計5645億元預算

台電表示，過去電網朝整合以增加效率，未來採分散以提升韌性；而此計畫透過電網分散、提升設備穩定及阻止停電事故擴散等作為，將可降低全國性停電事故發生機率及縮小停電影響範圍，力求杜絕大規模停電再發生。

起因是303事故造成全國性停電，引發社會各界關注國內電網系統穩定。台電代理董事長曾文生日前指出，過往電網建設因應台灣地狹人稠、電廠用地難覓且用電成長快速，為求整體供電效率，因而形成既有供電集中化及大型化發展現況。

他進一步說明，電網也透過三條34.5萬伏特（345kV）的主幹線進行南北串連融通，並由龍潭、中寮、龍崎超高壓變電所形成北中南區三大樞紐的集中電網架構。

台電總經理王耀庭也強調，網韌性指的是能在短時間內因應事故及恢復穩定運轉的能力，電網韌性建設計畫以「推動分散電網工程」（4379億元）、「精進強固電網工程」（1250億元）及「強化系統防衛能力」（16.9億元）為3大推動主軸。

其中，包含5項分散、3項強固及2項防衛等10大具體作為，合計共約5645億元，規劃10年內完成，其中已規劃執行中約3761億元，另1884億元將續編專案計畫執行，以擴大並加速電網改善工作。

加速電網韌性工程，電機、纜線業者吃補單

台電強調，強化電網韌性計畫包含短中長期各項工程，短期（2年）內將加速辦理執行中的韌性工程並強化系統保護及防衛能力，中期（5年）內持續推動電網分散及強固工程，長期（10年）則將完成3大樞紐節點分散工程及相關長程計畫。

受惠台電5645億元的《強化電網韌性建設計畫》，1956年創立的中興電工受到市場關注，其股價由去年年底開始攀升，自新台幣81元上升至141.50元，漲勢驚人。

中興電工目前營運的範圍計有：重電產品、電表產品、系統空調工程、發電機、電力自動化系統、停車場管理、監控影音產品、發變電所統包工程以及新能源。此外，中興電佈局已經的氫能也有進展，去年上半年已開始交貨中國業者貨櫃型分散式加氫站訂單。

同樣受惠台電大餅的華城電機，今年整體在手訂單超過100億元，未來訂單能見度更可達3年。華城總經理許逸德於股東會上表示，華常因為台電強韌電網計畫、綠能以及外銷等3大成長動能，獲利穩定，其中台電計畫占華城業績比重約三分之一。

還有，許多線纜業者陸續接獲台電方面通知，釋出汰舊換新的案子，致使線纜業今年電力線纜銷售量普遍成長。例如線纜大廠華新近日對外表示，逐漸減少銅材銷售，今年電力線纜銷售穩定，加上目前不銹鋼事業銷售量也與去年同期相當，集團營運上軌道。

此外，包含台達電在內的儲能大廠，離岸風電的鋼材大廠世紀鋼等，也跟著這波能源風潮水漲船高，成為矚目焦點。

不過，值得注意的是，2022年國際燃料價格受烏俄戰爭與極端氣候影響而大漲，導致台電發電與購電燃料成本大幅增加，2022年收入總額7286億元、支出9556億元，稅前淨損2270億元，加計所得稅利益7億元後，稅後淨損為2263億元；至去年底累積虧損2061億元。

台電指出，今年國際燃料價格仍偏高，截至今年4月底止累積虧損共計3058億元。台電自去年起爭取政府支持，包括增資台電1500億元投入電力建設，以及挹注特別預算500億元等綜合性方式補貼財政。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網成員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入成員！

核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。