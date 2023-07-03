台電「強化電網韌性計畫」10年投入5645億，相關電機、線纜業者股價三級跳
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去年台電發布強化電網韌性計畫，其中包含短中長期各項工程，短期（2年）內將加速辦理執行中的韌性工程並強化系統保護及防衛能力，中期（5年）內持續推動電網分散及強固工程，長期（10年）則將完成3大樞紐節點分散工程及相關長程計畫。
近年台灣停電風波不斷，再加上半導體等高耗能產業擴大。台電提出《強化電網韌性建設計畫》，採取「分散、強固、防衛」三大主軸，並在10年內投入總計5645億元預算，為現行電網系統推動全面升級，而相關電機、線纜大廠股價三級跳，成為近日市場矚目焦點。
台電：10年內投入總計5645億元預算
台電表示，過去電網朝整合以增加效率，未來採分散以提升韌性；而此計畫透過電網分散、提升設備穩定及阻止停電事故擴散等作為，將可降低全國性停電事故發生機率及縮小停電影響範圍，力求杜絕大規模停電再發生。
起因是303事故造成全國性停電，引發社會各界關注國內電網系統穩定。台電代理董事長曾文生日前指出，過往電網建設因應台灣地狹人稠、電廠用地難覓且用電成長快速，為求整體供電效率，因而形成既有供電集中化及大型化發展現況。
他進一步說明，電網也透過三條34.5萬伏特（345kV）的主幹線進行南北串連融通，並由龍潭、中寮、龍崎超高壓變電所形成北中南區三大樞紐的集中電網架構。
台電總經理王耀庭也強調，網韌性指的是能在短時間內因應事故及恢復穩定運轉的能力，電網韌性建設計畫以「推動分散電網工程」（4379億元）、「精進強固電網工程」（1250億元）及「強化系統防衛能力」（16.9億元）為3大推動主軸。
其中，包含5項分散、3項強固及2項防衛等10大具體作為，合計共約5645億元，規劃10年內完成，其中已規劃執行中約3761億元，另1884億元將續編專案計畫執行，以擴大並加速電網改善工作。
加速電網韌性工程，電機、纜線業者吃補單
台電強調，強化電網韌性計畫包含短中長期各項工程，短期（2年）內將加速辦理執行中的韌性工程並強化系統保護及防衛能力，中期（5年）內持續推動電網分散及強固工程，長期（10年）則將完成3大樞紐節點分散工程及相關長程計畫。
受惠台電5645億元的《強化電網韌性建設計畫》，1956年創立的中興電工受到市場關注，其股價由去年年底開始攀升，自新台幣81元上升至141.50元，漲勢驚人。
中興電工目前營運的範圍計有：重電產品、電表產品、系統空調工程、發電機、電力自動化系統、停車場管理、監控影音產品、發變電所統包工程以及新能源。此外，中興電佈局已經的氫能也有進展，去年上半年已開始交貨中國業者貨櫃型分散式加氫站訂單。
同樣受惠台電大餅的華城電機，今年整體在手訂單超過100億元，未來訂單能見度更可達3年。華城總經理許逸德於股東會上表示，華常因為台電強韌電網計畫、綠能以及外銷等3大成長動能，獲利穩定，其中台電計畫占華城業績比重約三分之一。
還有，許多線纜業者陸續接獲台電方面通知，釋出汰舊換新的案子，致使線纜業今年電力線纜銷售量普遍成長。例如線纜大廠華新近日對外表示，逐漸減少銅材銷售，今年電力線纜銷售穩定，加上目前不銹鋼事業銷售量也與去年同期相當，集團營運上軌道。
此外，包含台達電在內的儲能大廠，離岸風電的鋼材大廠世紀鋼等，也跟著這波能源風潮水漲船高，成為矚目焦點。
不過，值得注意的是，2022年國際燃料價格受烏俄戰爭與極端氣候影響而大漲，導致台電發電與購電燃料成本大幅增加，2022年收入總額7286億元、支出9556億元，稅前淨損2270億元，加計所得稅利益7億元後，稅後淨損為2263億元；至去年底累積虧損2061億元。
台電指出，今年國際燃料價格仍偏高，截至今年4月底止累積虧損共計3058億元。台電自去年起爭取政府支持，包括增資台電1500億元投入電力建設，以及挹注特別預算500億元等綜合性方式補貼財政。
延伸閱讀
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- 行政院公布「303停電事故檢討報告」：人為操作不當、系統韌性不足，將進行5大改革措施
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核稿編輯：翁世航
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