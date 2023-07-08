TNL+ 2023/07/08,
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管理者怎麼看「打工換宿」？選擇住哪裡要有自己的思路，真的可以「不爽就換」

管理者怎麼看「打工換宿」？選擇住哪裡要有自己的思路，真的可以「不爽就換」
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

老闆的待人處事風格，將會直接影響小幫手的長居體驗，而這些在網路資訊上很難看出來。有些老闆獲得客人們的熱愛，但對內部人員很刻薄；有些店家的工作環境、內容、待遇和在地體驗非常棒，但老闆拙於宣傳，從網路上看一點也不吸引人。所以，對於找一般打工換宿的年輕朋友，我有一個建議——認真投入工作和生活，但只要店家的行為太過分就跑，換一間。

大約從10年前開始，台灣掀起一波「打工換宿」的風潮。許多學生、畢業生和社會人士啟程去陌生的地方旅行，他們和店家談好條件，藉由每天三到六小時的勞力付出，換取免費的住宿，甚至少許補貼和福利。而他們long stay的目的並非賺錢，而著重在體驗在地生活、交朋友、精進技能甚至尋求心靈上的成長。

綜觀網路上有不少文章，告訴人們如何尋找店家、避免雷店、心態準備和各種QA等等，關於這類資訊性文章，一位曾經打工換宿10次的網友撰寫了台灣打工換宿懶人包2023，資訊詳盡完整、條理分明，我便不獻醜了。

不過，鑑於網路上大部分「換宿文」是從小幫手的經驗去整理，因此我想從一名管理者身分出發，深談一些打工換宿的眉角，並介紹一些你或許不知道的打工換宿型態。

你想去什麼樣的地方？

對於打工換宿，許多人都是充滿幻想的，然而由於缺乏經驗，幻想多半也是相對匱乏的。

一般來說人們會把打工換宿的店家分成「住宿業」、「餐飲業」和「旅遊活動產業」，再把場合分成「山上」、「海邊」、「城市」或「農村」，找好條件後，再看一下店家的徵人啟事，感覺不錯就投了。接下來，不少人會被店家的美圖、感性文章和官網設計給迷瞎了眼，糊里糊塗沒搞清楚目的地的模樣就去了。

事實上，一間店適不適合你，條件細節是需要深思，甚至致電仔細詢問的。

「我想去海邊學潛水，所以我去聯繫潛店。」

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