現代藝術大師蕭勤辭世享耆壽90歲，文化部長史哲：引領台灣現代藝術前衛風潮

重要現代美術團體東方畫會創辦人之一，國際級現代藝術大師蕭勤於6月30日辭世，享耆壽90歲。文化部長史哲表示，蕭勤一生創作不懈，勤力耕耘藝術領域逾一甲子，將創作當成實踐生命意義之旅，並以獨特的抽象繪畫語彙活躍於國際藝壇，引領台灣現代藝術前衛風潮。

蕭勤1935年生於上海，到了1951年進入台北師範學校就讀。1952年進入李仲生畫室，啟發對現代繪畫的思考及興趣。1955年與畫室同學創辦抽象繪畫團體「東方畫會」，其突破傳統繪畫形式的創作風格，被譽為「八大響馬」。1956年獲獎學金赴西班牙留學，抵達當地後發現藝術學院教學過於保守，蕭勤決定不入學，改以自我學習、參與藝術活動、結識創作同好的方式，探索出成果豐碩的創作道路。

而蕭勤1996年受國立台南藝術學院邀請（現國立台南藝術大學），回國於造形藝術研究所任教，將歐洲工作室的教學模式帶進台灣，鼓勵學生不因襲守舊，創作出自我新風格，對台灣當代藝術教育有前瞻性的貢獻，獲國立台南藝術大學授予榮譽博士學位。

蕭勤旅居海外近40年，活躍於國際藝壇，是1950年代後期台灣美術現代化運動重要先鋒，根據文化部指出，蕭勤的創作風格透過自我精神及心靈世界的探討，穿梭在東西方哲學的辯證思維間，發展出極富個人特色的藝術觀點與創作視野，後期作品更跨越不同媒材，開啟更廣闊的創作層面。

蕭勤生涯也獲獎無數，曾獲國家文藝獎、二等景星勳章、義大利團結之星騎士勛章，也曾於各大機關，如國立台灣美術館、國立歷史博物館、台北市立美術館、高雄市立美術館、紐約、巴黎、米蘭、北京、上海舉辦個展。

最後，蕭勤一生對現代藝術懷抱堅定熱情，除引進西班牙前衛藝術家原作來台展出，並持續引介東方畫會成員作品至歐洲展出，致力於推動中、西方當代藝術交流。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航