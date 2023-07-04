《緣路山旮旯》誠實影評：串燒短片組合的刻板印象，人物和地景皆喪失靈魂

審美除了關乎作品好壞，有時候外部因素所引起的激情也能造起一時風潮，將原本不甚出色的事物捧得太高。當激情隨事件消逝而減弱，我們重新審視作品，將會發現這種影響只是一時幸運。

力撐而非讚賞，風潮終會過去

2022年上映的《緣路山旮旯》，故事由岑珈其飾演的男主角阿厚，在戲中與五位住在香港邊緣地區的女性相識、對話，藉此帶出不同人物的職業、背景和價值觀，順道介紹沙頭角、下白泥、大澳、船灣荔枝窩及大嶼山澄碧邨的地景特色和歷史。

單看構思，導演黃浩然聰明地沿用舊作《點對點》的取材風格，主打香港地景，尤其吸引近年熱愛本土的香港人。但電影的執行未能讓觀眾留下深刻印象，角色設定過度粗糙的刻板印象，以及主打的地景特色拍得毫不亮眼，很難讓人力撐《緣路山旮旯》。

幸與不幸，剛好網路出現一篇短評，狠批《緣路山旮旯》是後宮系電影，認為岑珈其外貌醜陋，溝得一眾靚女根本沒有說服力，甚至令人想「欺凌」他。人身攻擊的言論，引來岑珈其得體回應，爆發了一波力撐岑珈其及《緣路山旮旯》的風潮。

對的，是「撐」而非「讚賞」，皆因電影根本乏善可陳。樣醜的人身攻擊，畢竟只是一人之言加以發大，主流並不認同，很快就過去了。而電影的好與壞，是永遠留下來給我們再次觀看，脫離一時風潮而作出較為客觀的評價。

《緣路山旮旯》是幸運的，因為它能夠因應時勢取得關注。然而，這也是它的不幸，因為當我們在之後重新審視這部電影，會發現一切都是名過其實。

串燒短片急就章，刻板印象太粗糙

黃浩然在《明報》訪問時自白，他以低成本拍攝，實驗「組合櫃」形式創作電影，並將原先的一對一劇情構思，增添至一對五，即男主角與五位女生的戲碼，只用了十二日就拍畢《緣路山旮旯》。