《印第安納瓊斯：命運輪盤》票房踢鐵板，全球首週末僅1.3億美元，2.95億製作成本恐難回收

由哈里遜福特（Harrison Ford）主演的《印第安納瓊斯》系列新作《印第安納瓊斯：命運輪盤》，於上周末於全球盛大，北美開出6000萬美元，海外國際市場則是7000萬美元，全球累積1.3億美元，毫無懸念擠下《蜘蛛人：穿越新宇宙》、《閃電俠》等大片，榮登票房冠軍。

不過，值得注意的是，雖然《印第安納瓊斯：命運輪盤》成為票房冠軍，但其原因為話題新片甫上映的熱度。倘若與迪士尼寄予此片的厚望相比，《印第安納瓊斯：命運輪盤》的首映成績並不理想，在北美的首週末票房，甚至賣輸15年前上映的前作《印第安納瓊斯：水晶骷髏王國》的1億美元。

Photo Credit: 迪士尼提供 《印第安納瓊斯：命運輪盤》

睽違15年，繼2008年《印第安納瓊斯：水晶骷髏王國》之後，熱門IP「印第安納瓊斯」系列今（2023）年推出的《印第安納瓊斯：命運輪盤》為第5集，此前「印第安納瓊斯」系列導演皆為大導演史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）。不過《印第安納瓊斯：命運輪盤》的導演大任，則是交給曾執導《羅根》、《賽道狂人》的詹姆士曼格（James Mangold），不變的是，片中男主角皆是哈里遜福特。

提及再度接演此系列的原因，哈里遜福特表示：「我在等一個合適的劇本，一個可以讓角色延續下去的方式，而且我很想看到印第安納如何走向屬於他的結局。」

至於哈里遜福特與史蒂芬史匹柏在「印第安納瓊斯」系列的合作，首集要追溯到1981年推出，當時台灣翻譯為《法櫃奇兵》，之後在1984年以及1989年推出了第2、第3集，台灣譯名分別為《魔宮傳奇》、《聖戰奇兵》，一直到千禧年過後，將近20年後，2008年才又推出了第4集，名為《印第安納瓊斯：水晶骷髏王國》。

此一系列初始為史蒂芬史匹柏以及擔任編劇的好友喬治盧卡斯（George Lucas）共同打造，主演哈里遜福特生涯也藉著《法櫃奇兵》的角色印第安納瓊斯走紅世界，此系列也締造了驚人票房。

《法櫃奇兵》、《魔宮傳奇》、《聖戰奇兵》以及《印第安納瓊斯：水晶骷髏王國》，全球累積票房分別是3.89億美元、3.33億美元、4.74億美元以及7.9億美元，在《印第安納瓊斯：命運輪盤》之前，系列作四部電影總計19.86億美元，成績不俗。

來到第五集的《印第安納瓊斯：命運輪盤》，上文提及，導演從史蒂芬史匹柏換成了詹姆士曼格，不過製作預算卻是系列之最，來到2.95億美元。

製作面上，除了浩大的場面以及動作特效之外，也有部分耗資在讓哈里遜福特回春減齡特效，而《印第安納瓊斯：命運輪盤》的製作預算，相比前一集《印第安納瓊斯：水晶骷髏王國》的1.85億美元還多出了1.1億美元，票房壓力自然不小。

最重要的首週成績出爐，事實上，扛著系列IP大旗以及高額製作預算的《印第安納瓊斯：命運輪盤》，票房成績並不理想。北美票房6000萬美元、海外國際市場7000萬美元——依序為英國（890萬美元）、法國（590萬美元）、日本（470萬美元）、韓國（410萬美元）和德國（410萬美元），至於台灣則是2440萬台幣（約78萬美元），北美加上海外市場，全球總計1.3億美元。

此成績差強人意，甚至當現在人們認為票房失利的《閃電俠》，當初的首週末票房，全球累計也有1.39億美元，而且《閃電俠》2億美元左右的製作預算，相比《印第安納瓊斯：命運輪盤》低了近1億美元，以目前兩片的成績檢視，極有可能在院線上映的狀況皆會面臨虧損。

根據美國權威娛樂媒體《綜藝報》指出，影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」（Franchise Entertainment Research）負責人大衛格羅斯（David A. Gross）針對《印第安納瓊斯：命運輪盤》的票房表示：「這是一個薄弱的開場。大多數的動作冒險片都會在第五集結束，而這正是現在發生在『印第安納瓊斯』系列的狀況。」

而《印第安納瓊斯：命運輪盤》的評價反應並不理想，在知名電影評分網站CinemaScore獲得B+，在爛番茄網站的評分則僅為68%，未來要靠著口碑反彈，應該也有一定的難度。

最後，未來暑期持續接檔的大片包含湯姆克魯斯（Tom Cruise）掛帥主演的《不可能的任務：致命清算第一章》，以及大導克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）執導的《奧本海默》，也勢必會壓縮到《印第安納瓊斯：命運輪盤》的票房成長空間。

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核稿編輯：翁世航