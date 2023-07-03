2023/07/03,
房市

中央300億元擴大租金補貼今起正式上路，50萬租屋族受惠，特定條件家庭可獲加碼支持

中央300億元擴大租金補貼今起正式上路，50萬租屋族受惠，特定條件家庭可獲加碼支持
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

為了減輕人民的房租負擔，中央政府投入整整300億元推動，擴大租金補貼計劃，只要是符合特定條件的家庭，即可享有每月2000元至4000元之間的租屋補助額，經濟弱勢族群將可獲得更高倍數的加碼補貼。為了提高租屋民眾申請補助的意願，政府亦精簡化整體計畫的申請流程。

專為租屋族而設！中央政府推出的300億元擴大租金補貼計劃今（3）日正式啟動，旨在協助每月收入低於4.3萬元（最低生活費的3倍）的租屋家庭。為了進一步支援這些家庭，政府利用囤房稅資金，提供額外的育兒租金和增額租金補貼。

考量租金差異和家戶負擔程度，政府將提供每月2000元至4000元之間的補助額。此外，符合特定條件的家庭，如單身青年、育有未成年子女、新婚家庭或經濟社會弱勢身分，還可享受1.2倍至1.8倍的額外補貼。同時，低收入或中低收入的經濟弱勢戶、65歲以上的老人、身心障礙者和原住民等社會弱勢群體，將獲得更高倍數的加碼補貼。

補貼額度

租屋補貼額度資格｜Photo Credit: 內政部不動產資訊平台

內政部長林右昌表示，租金補貼的金額並非定額，將根據不同對象（如單身、新婚、育兒家庭、弱勢或學生等租屋族）進行加碼支持，減輕民眾房屋租金負擔的2至4成。為了提高租屋民眾申請補助的意願，政府精簡了整體的計畫申請流程，新戶可以隨到隨辦，而舊戶則不需要重新申請，其申請資料將直接帶入審查，也免除房東身分證要求，並放寬了房屋適用範圍。

加碼倍數
加碼倍數｜Photo Credit: 內政部不動產資訊平台

內政部營建署表示，對於今年5月就已經獲得租金補貼的舊戶來說，他們無需再次進行申請，營建將主會動將他們的資料納入申請程序中，經過審查並核發通知函後，這些受補貼者只需等待111年度補貼期限屆滿，即可繼續獲得次年度的租金補貼。

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責任編輯：洪瑩霏
核稿編輯：翁世航


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