中央300億元擴大租金補貼今起正式上路，50萬租屋族受惠，特定條件家庭可獲加碼支持
我們想讓你知道的是
為了減輕人民的房租負擔，中央政府投入整整300億元推動，擴大租金補貼計劃，只要是符合特定條件的家庭，即可享有每月2000元至4000元之間的租屋補助額，經濟弱勢族群將可獲得更高倍數的加碼補貼。為了提高租屋民眾申請補助的意願，政府亦精簡化整體計畫的申請流程。
專為租屋族而設！中央政府推出的300億元擴大租金補貼計劃今（3）日正式啟動，旨在協助每月收入低於4.3萬元（最低生活費的3倍）的租屋家庭。為了進一步支援這些家庭，政府利用囤房稅資金，提供額外的育兒租金和增額租金補貼。
考量租金差異和家戶負擔程度，政府將提供每月2000元至4000元之間的補助額。此外，符合特定條件的家庭，如單身青年、育有未成年子女、新婚家庭或經濟社會弱勢身分，還可享受1.2倍至1.8倍的額外補貼。同時，低收入或中低收入的經濟弱勢戶、65歲以上的老人、身心障礙者和原住民等社會弱勢群體，將獲得更高倍數的加碼補貼。
內政部長林右昌表示，租金補貼的金額並非定額，將根據不同對象（如單身、新婚、育兒家庭、弱勢或學生等租屋族）進行加碼支持，減輕民眾房屋租金負擔的2至4成。為了提高租屋民眾申請補助的意願，政府精簡了整體的計畫申請流程，新戶可以隨到隨辦，而舊戶則不需要重新申請，其申請資料將直接帶入審查，也免除房東身分證要求，並放寬了房屋適用範圍。
內政部營建署表示，對於今年5月就已經獲得租金補貼的舊戶來說，他們無需再次進行申請，營建將主會動將他們的資料納入申請程序中，經過審查並核發通知函後，這些受補貼者只需等待111年度補貼期限屆滿，即可繼續獲得次年度的租金補貼。
新聞來源
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：洪瑩霏
核稿編輯：翁世航
Tags：
pCloud端午85%終身雲端折扣優惠，新聞案例告訴你多重備份、詳讀細則才是正解
我們想讓你知道的是
最近pCloud難得推出超值的終身制雲端方案，買斷就能長長久久用下去，而且這次折扣高達85%，還有500GB、2TB、10TB多種容量可選，趁特價入手才是最划算的選擇。
pCloud是來自瑞士的知名雲端服務廠商， 2013年創立至今已近10年。相較於其他廠商， pCloud重視資安的程度從你開始註冊帳號就能感覺出來。註冊帳號時會詢問你要將資料存放於歐盟還是美國，而且選擇了之後，不是只單獨放在一處就結束， pCloud還會在歐盟各地或美國將你的檔案分散成5份加強安全性。分散資料之餘，檔案也會透過256位元的AES加密、使用TLS / SSL傳輸檔案增加安全性。
說到pCloud特色，那當然是豐富的雲端方案，尤其是特殊的「終身制」方案，只要買斷就能長久使用下去，用越久越划算。當然除了終身方案之外，小用量的用戶也可以試試月繳、年繳方案，活動期間都有不小的折扣。
pCloud 一鍵創好新密碼 幫你保存那些永遠記不住的複雜帳密
除了雲端方案之外， pCloud 還推出實用且方便的 pCloud Pass ，簡單來說它就是幫你創建、保存密碼的工具，對於日益增加的服務與越來越繁雜的密碼規則，選個好用的工具幫忙管理是很有必要的事。 pCloud Pass 在電腦、手機等裝置上都能運作且同步所有資料，創建或填入密碼都能一鍵處理很方便。創建的密碼可自行設定強度，且透過軍用級加密演算法來保存，使用與保存都極具安全性。
慎選雲端服務並詳讀細則 確保資料沒有意外
最近有不少新聞事件都顯示，選擇雲端服務並非萬無一失，多重備份、詳讀細則才能避免很多風險。日前Google曾經發生雲端硬碟容量未滿卻不能上傳的狀況，原因在於Google Drive無預警限縮檔案上限為500萬個，即便你還有剩餘空間，只要檔案數超過500萬就可能出現無法上傳的狀況。
此外，付費的Adobe Creative Cloud Files也有不同的案件發生，知名畫家綜合口味分享慘痛經驗，表示「我還沒畫完的書被雲端平台毀了」。他使用Adobe Creative Cloud Files時，沒想到有一本書的檔案自動進入雲端空間的已刪除區域，且檔案並不完整。 Adobe回覆檔案為個人所有，無法為其找回雲端文件。當容量達上限時， Adobe應該停止同步而非刪除舊檔案，導致發生無可挽回的狀況。因此就算選擇了雲端服務，也須詳讀規則減少風險。
端午超值85%折扣優惠 終身雲端方案也有特價
對於資料安全最好的方式就是多重備份，但多重備份自然得要付出更高的成本，選擇什麼服務商與價格就是重點。因此趁著優惠期間購買雲端方案就是一種較為經濟的方式，能夠保有安全性之餘，又能減少支出的成本。另外像是終身制的服務也很值得選擇，畢竟既然都要長長久久使用，不如一次買斷比較便宜。
目前pCloud端午檔期有不小的折扣，活動將於6月20日開始，並於6月25日結束。主打的優惠項目是個人終身雲端方案， 500GB從原先的570美元降為139美元、 2TB從原先1140美元降為279美元，而10TB方案則是由6000美元變成890美元，折扣比例相當大，要買便宜終身雲端方案趁著檔期買最划算。