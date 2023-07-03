你的城市好走嗎？車輛不停讓行人罰6000元上路！

6月30日起 不停讓行人加重處罰

政府全力維護道路安全，後續也推動多項精進作為，針對「汽機車不禮讓行人」等容易造成人員死傷的不當駕駛行為，提高處罰標準或加重罰則，盼能提升道路交通安全。

6月30日起， 駕駛人行近行人穿越道或其他依法可供行人穿越之交岔路，不暫停讓行人先行通過最高罰6000元；駕駛人行近行人穿越道或其他依法可供行人穿越之交岔路口，不暫停讓攜帶白手杖或導盲犬的視覺障礙者先行通過最高罰7200元。

若因不停讓行人導致重傷死亡，可吊銷駕駛執照。

現行汽、機車駕駛人行近行人穿越道或其他依法可供行人穿越之交岔路口，不暫停讓行人、攜帶白手杖或導盲犬之視覺功能障礙先行通過者，違規記點這次修法提高為3點。

此外，行人穿越馬路時，應走行人穿越道、天橋、行人地下道；若距離上述設施100公尺內，不可穿越馬路。在設有行人穿越專用號誌的路口，依號誌指示穿越馬路。行人任意穿越馬路，處500元罰鍰。另外，為了自身安全，行人過馬路不要滑手機，應在走在人行道上，在未畫設人行道的道路，應靠邊行走，行人號誌綠燈秒數足夠再加速通過。