比亞迪上半年銷量年增95.78%，專家估3年內7成品牌被淘汰，中國電動車產業走向兩極化
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美國電動車巨擘特斯拉（Tesla）和中國比亞迪（BYD）日前的「降價策略」奏效，出貨量節節攀升創下新紀錄，而較小規模的電動車商將在未來面臨非常嚴峻的挑戰，整體產業將走向兩極化。
中國電動車巨擘比亞迪（BYD）今（2023）年6月賣出逾25萬輛新能源汽車，而上半年銷量年增95.78%，創下佳績。外界預期，未來數年內或將有7成的品牌被淘汰，中國電動車產業將走向兩極化，呈現大者恆大的局面。
比亞迪電動車上半年銷量年增95.78%
近年來，比亞迪憑藉著一條龍式的產業模式，成功的擴大全球電動車市場，出貨量頻頻創下新高。根據中國科技媒體《IT之家》報導，比亞迪今年6月整體銷量合計25.3萬輛；上半年銷量合計125.5萬輛，同期成長94.25%。
報導指出，若以比亞迪新能源汽車而言，6月合計銷量25.3046萬輛；本年累計銷量125.5萬輛，同期成長95.78%；海外銷售電動車合計1.05萬輛；此外，2023年6月新能源汽車動力電池及儲能電池裝機總量約為11.816GWh，2023年累計裝機總量約為60.250GWh。
事實上，中國電動車產業趨勢來看，已經由過去蔚來、小鵬和理想的三大電動車商，轉為由比亞迪一家獨大的局面。根據「蔚小理」三家公司2022年的財報顯示，出貨量都是成長，營收攀升，但同時虧損也在擴大。
其中，蔚來集團於6月初，宣布對全系電動車降價3萬元，卻未能有效拉抬業績。《金融時報》分析指出，蔚來的定價轉變，一再凸顯了中國電動車業者目前面臨的困境，而小公司處境最爲艱難，因爲進一步降價會侵蝕本已微薄的利潤。
報導進一步指出，如果較小的電動車廠，拒絕參與這場降價競爭，則會面臨銷量下流，市占流向比亞迪和特斯拉（Tesla）的窘境。日前，蔚來執行長李斌聲稱，不會加入這場正在扼殺該行業的價格戰，他說盲目降價將導致「惡性競爭」，未料卻在近日大轉彎，一度成為中國網友嘲笑的對象。
特斯拉掀起價格戰，電動車市場走向兩極
去（2023）年10月，當時特斯拉將旗下Model 3和Model Y的價格最高下調了9%，今年1月又進一步降價幅度一度達13.5%，這兩次降價推動了全球電動車產業的價格戰，也對外宣告電動車大廠已經具有能力定價，而過去總被詬病出貨量不足，以致於無法穩定營收的階段已經過去。
中國媒體《第一財經》引述第三方諮詢公司里斯戰略定位諮詢的數據指出，截至3月已有40多個汽車品牌捲入這場價格戰，或推出電動車和燃油車補貼或降價優惠。而這樣的情況，居於領先位置的車廠將擴大優勢，而較小的業者將走向衰敗。
此外，除了中國比亞迪出貨量創下佳績以外，特斯拉也受惠降價策略奏效，今年4至6月，特斯拉交付了46.6萬輛汽車，較上一季度成長10.4%，將較於同期成長83.5%，產量再度攀高，達到近48萬輛，截至近日，特斯拉股價上漲142%。
例如，規模較小的電動車新創公司零跑汽車，在推出大幅降價措施後，業績沒有提振，反而特別慘淡，根據它們最新季報，該公司最新一季的電動車出貨量下降了51.3%至1.05萬輛，而毛利率受到降價影響也持續下探，這將會影響未來規模較小的業者推動新車款、研發的能力。
最後，研究調查機構中國乘聯會數據顯示，中國汽車市場還有148個汽車品牌，其中本土品牌114個，國外品牌則是34個，其中20%的大公司，掌握著超過9成市占率。同時，長安汽車董事長朱華榮也表示，未來3年內，中國市場或有70%的品牌被淘汰併購的局面。
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核稿編輯：翁世航
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pCloud端午85%終身雲端折扣優惠，新聞案例告訴你多重備份、詳讀細則才是正解
我們想讓你知道的是
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