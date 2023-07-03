廢除奴隸制160週年，荷蘭國王為殖民黑歷史道歉，半數民眾為帝國歷史感到自豪
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7月1日威廉-亞歷山大道歉後，蘇利南裔的荷蘭左翼議員西蒙斯（Sylvana Simons）肯定威廉-亞歷山大，表示王室的道歉是「歷史性的」，社會的價值觀潮流正在轉變。然而，部分荷蘭公民認為，威廉-亞歷山大根本不需要道歉。他們指出，要國王在2023年，為超過一個世紀以前，祖先所犯的錯誤道歉「非常過分」。
綜合《華盛頓郵報》與《路透社》報導，荷蘭國王威廉－亞歷山大（Willem-Alexander）於7月1日，在廢除奴隸制160週年紀念儀式上，針對荷蘭涉及奴隸貿易的黑歷史發表王室道歉。
威廉－亞歷山大表示：「在剝奪一個人自由的所有方式中，奴隸制無疑是最痛苦、有辱人格、不人道的。今天，作為你們的國王和政府成員，我親自道歉。」然而，也有部分荷蘭民眾認為，要求國王因為其祖先，幾個世紀以前的錯誤道歉，是一個非常過分的行為。
荷蘭的殖民歷史
《BBC》報導指出，荷蘭在17世紀後成為全球主要殖民國家，領土從南美洲的蘇利南、加勒比海的庫拉索島，延伸到印尼、西新幾內亞、南非等地區。
荷蘭政府承認，超過300多年來，荷蘭從非洲綁架成人及兒童，至中南美洲的種植園做奴隸，並俘虜中南美洲的原住民。荷蘭在殖民時期共販運了約60萬人，有7萬5000人在販運過程中死亡。
荷蘭6月的一項新研究顯示，1675年至1770年間，荷蘭統治者從實行奴隸制的殖民地，獲得了相當於今天5.45億歐元（新台幣185億元）的收入。1738年至1780年間，在荷蘭西部的省份中，有40%的經濟成長可歸因於奴隸貿易。
荷蘭在1863年正式禁止奴隸貿易，但蘇利南和加勒比海地區的國家仍經歷了10年的過渡期，至1873年這些地區才真正停止奴隸制。
威廉－亞歷山大在儀式上坦言，自己的祖先，在奧倫治-拿索王朝（Huis Oranje-Nassau）時期是奴隸制重要的角色，他們沒有採取任何措施來制止此「違反人類罪」的行為。
威廉－亞歷山大在儀式上表示：「在我們紀念荷蘭奴隸制歷史的這一天，我請求大眾寬恕我們過去違反人類罪的行為，荷蘭社會的種族歧視仍然是一個問題，並不是所有人都會支持我的道歉。」他補充：「然而，時代已經改變了，Keti Koti！（在荷蘭舊殖民地蘇利南的語言中，意為鎖鏈被斬斷了，現為荷蘭廢奴紀念日的別稱）」。其發言也引起現場數千名民眾歡呼鼓掌。
部分民眾認為國王無需道歉
荷蘭人口約1750萬，其中有約四分之一是移民或移民的後代。早在去（2022）年12月，威廉－亞歷山大即委託歷史學家，展開一個為期三年，探討荷蘭殖民歷史的研究。
荷蘭首相呂特（Mark Rutte）在12月代表政府，向過去被奴役的民眾及其後代道歉。荷蘭最近也撥款2.18億美元，作為文化資金，提高人民對奴隸制度的認識。
7月1日威廉－亞歷山大道歉後，蘇利南裔的荷蘭左翼議員西蒙斯（Sylvana Simons）也肯定威廉－亞歷山大，表示王室的道歉是「歷史性的」，社會的價值觀潮流正在轉變。
然而，部分荷蘭公民認為，威廉－亞歷山大根本不需要道歉。他們指出，要國王在2023年，為超過一個世紀以前，祖先所犯的錯誤道歉「非常過分」。
此外，根據英國民調公司YouGov，2019年一份關於歐洲和日本，對其殖民帝國歷史態度的調查顯示。荷蘭有一半的受訪者認為，荷蘭人應該為帝國歷史感到自豪而非羞恥，是所有接受調查國家中最高的。
是否道歉在其他國家也成爭議
面對殖民時期的行為和奴隸制度，各國在是否主動道歉或要求道歉上的態度不盡相同，也在許多國家間引起爭議。
除了荷蘭以外，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在2021年，即承認法國應該為「盧安達大屠殺」負責。紐西蘭政府則在2月代替英國向當地原住民道歉。
相反的，韓國總統尹錫悅為推動日韓友好，於3月表示不會要求日本政府，賠償二戰期間遭強迫勞動的韓國受害者。比利時國王菲利普（King Philippe）於2020年，為該國殖民時期在剛果民主共和國犯下的罪行表示「最深切的遺憾」，但沒有道歉。
2022年，英國國王查爾斯三世（King Charles III）表達其對奴隸制的「個人悲傷」（personal sorrow），但也沒有道歉。5月查爾斯三世加冕典禮前夕，他還被要求為英國政府道歉。一些議員也呼籲英國政府，應該要賠償奴隸制的受害者，但遭到英國首相蘇納克（Rishi Sunak）的拒絕。
國際非政府組織人權觀察，於去年12月表示：「若要真正清算殖民罪行，包括奴隸制和其他形式的剝削，就必須要求殖民國賠償，這是一種問責形式，也是承認殖民主義對現代社會仍造成影響的證據。」
新聞來源
- Dutch king apologizes for monarchy’s role in colonial slave trade（The Washington Post）
- King apologises for Netherlands' historic role in slavery（Reuters）
- Dutch King Willem-Alexander apologises for country's role in slavery（BBC）
延伸閱讀
- 遲來的道歉：荷蘭國王首次就印尼獨立初期發生的「過度暴力」行為致歉
- 荷蘭皇室為過去的統治暴力而向印尼道歉了，那也殖民過東南亞的葡西英法呢？
- 對新英王查爾斯三世說「不」？大英國協加勒比海諸國要求正視殖民歷史
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責任編輯：張博丞
核稿編輯：翁世航
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