如何借鏡美國經驗？「取消文化」不是#MeToo的幫手，反而容易讓運動失焦

最近一波#MeToo風暴席捲台灣，指控者和被指控者之間的攻防，不斷在網路上掀起討論。

有人認為，被指控者濫用自己的權力地位進行性騷、性侵，必須受到懲罰，但也有人擔心，全面抵制被指控的名人並不公平，甚至是取消文化太氾濫的後果。如果回顧#MeToo運動的歷史，最早是在美國出現，後來在2017年好萊塢大牌製作人哈維溫斯坦的性侵案曝光，才掀起高峰，甚至在全球掀起迴響。

換句話說，MeToo在美國已經滿五年了，這五年間，美國發生了哪些引人注目的#MeToo案件？在這麼多的事件發生後，大家對於MeToo和取消文化，又有哪些省思呢？

美國#MeToo的重要案件

MeToo運動雖然在2017年的溫斯坦性侵案爆發後，才真正進入美國主流文化，但其實運動發起人是社運人士塔拉納柏克（Tarana Burke）。她早在2006年就第一次開始用「Me too」這個口號，傳達性騷或性侵受害者團結發聲的概念。到了2017年，女演員米蘭諾出面指控溫斯坦（Harvey Weinstein）性侵的時候，借用了這個標籤，並得到上百萬人響應，才點燃美國的#MeToo怒火。

溫斯坦曾經是好萊塢叱吒風雲的製片人。他經手的電影合計入圍奧斯卡獎超過300次，總共拿到81座小金人，但被踢爆權勢性侵之後，遭到超過80名女性出面指控，先後在2020年和2023年兩次被判處性侵等多項罪名成立。目前70歲的他，累計刑期逼近30年，很可能在牢獄中度過餘生。

Photo Credit: GettyImages 2022年，法庭內的溫斯坦

另一個震驚世人的案件，則是老牌諧星比爾寇斯比（Bill Cosby）。

以天才老爹形象風靡全球的他，2014年被控多年來下藥迷姦女性，受害者可能多達60人，但大部分都因為超過法律追訴期或證據不足，無法起訴。唯獨一起官司在在2018年、MeToo運動高峰期，遭判罪名成立，不過上訴之後卻在2021年逆轉，由於曾經與被害人達成民事和解，檢察官已經同意不起訴，所以賓州最高法院撤銷有罪判決，讓當時83歲的寇斯比得以恢復自由之身。

前紐約州長古莫（Andrew Cuomo），從2011年起走馬上任，後來兩度連任，又成功度過COVID-19疫情風暴，聲勢大漲。然而，2021年卻被多名女性指控性騷擾，包括開黃腔、伸鹹豬手、強吻等等。本來古莫堅稱清白，但紐約州檢察總長委託第三方獨立調查之後，認定他至少對11名女性有不當行為，讓他在排山倒海的壓力之下宣布辭職，黯然下台。

提到#MeToo運動，也不得不提到美國知名R&B音樂天王勞凱利（R. Kelly）。曾經獲頒3座葛萊美獎的他，被控20多年來，多次利用自己的名氣誘騙受害者發生性行為，另外也利用毒品、限制行動方式來控制受害者，傷害多達48名女性。他在2021年被定罪，判處30年徒刑，成為指標性的案件之一。

取消文化的問題在哪？

#MeToo運動鼓勵受害者打破性犯罪的污名，主動發聲，創造了一個正向環境，讓很多人鼓起勇氣分享自己遭到性騷或性侵的經歷，甚至公然提出指控，不少有權有勢的名人也因為惡行曝光，跌下神壇。

但在此同時，由於一旦有人受到指控，網路上幾乎就會掀起一波公審和抵制的風潮，例如拒買代言產品、拒看所有表演作品等等。相較於冗長費時的法律程序，這樣的行動顯得又快又有效，卻可能不公平，因此美國也掀起一波聲浪，檢討這種趕盡殺絕的取消文化。

（取消文化）現在已經失控了，我保證沒有誰是安全的，現場任何人都是，那扇門外任何人也不安全，沒有誰是安全的，只要有人願意指控一句話。 ——演員 強尼戴普（Johnny Depp）

第一個問題是，大眾可能不分青紅皂白，未審先判。例如，好萊塢演員安柏赫德出面指控強尼戴普家暴的事件，曾經讓強尼戴普遭到片商無預警解約，但最終經過法庭訴訟，外界才發現安柏赫德也有說謊造假和家暴等問題，美國法院判處強尼戴普勝訴，更讓風向完全倒回戴普這邊。

批評者認為，未經事實查核，就以單方面言論鼓動群眾支持，恐怕會傷害#MeToo運動的可信度。

Photo Credit: GettyImages 強尼戴普

第二，也有人指出，其實對於很多被指控的人來說，不論有沒有認錯道歉或法院審判，事實上所謂取消並不成立，他們常常低調一陣子之後就重出江湖。

例如，全美知名的單口喜劇演員路易CK（Louis C.K.），2017年遭到多名女性指控，他未經同意就強迫別人看他手淫。後來他也出面坦承利用自己的權力地位打壓受害者，引發輿論譁然。路易CK一時之間暫停所有表演，但1年後就重新開始表演，五年後甚至在2022年拿下葛萊美最佳喜劇專輯獎。

另外，曾經入圍奧斯卡男主角的演員詹姆斯法蘭科（James Franco），2018年被控在自己創辦的表演學校，誘騙多名女學生上床，而他在2021年達成民事和解之後，也坦承指控都是真的。但他在2022年已經拿到新的角色，準備在好萊塢復出。這些案例似乎表明，所謂被取消對明星來說並沒有太大的作用，甚至對受害者而言，看到這麼多的觀眾或歌迷依然支持加害者，恐怕也是一種二度傷害。

取消加害者，並不是#Metoo的唯一重點

性犯罪的受害者，可能會因為感到羞恥、無力，或是害怕被報復，而不敢出面指控加害者。#MeToo運動試圖突破僵局，鼓勵受害者打破沈默，而取消文化也跟著盛行起來。

專家認為，取消文化之所以流行，是因為受害者用一般的方式很難討回公道，畢竟走法律程序往往不容易定罪，在職場上、校園中檢舉也常常無效。這個時候，取消文化等於把伸張正義的責任，交給了一般大眾。但每個受害者想要的正義不一樣，每個加害者應該受到的懲罰也不盡相同，所以網路鄉民的公審常常會顯得太草率，反而製造更多爭議，或傷害#MeToo運動的正當性。