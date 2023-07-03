港警通緝前議員等8名海外港人，指控涉嫌違反《香港國安法》
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香港警方通緝羅冠聰和許智峯等8名海外港人，指他們涉嫌違反《港區國安法》。警方對每人懸賞100萬港元進行通緝。
（中央社）香港警方國家安全處今天（3日）宣布通緝羅冠聰和許智峯等8名海外港人，指他們涉嫌違反《港區國安法》，罪名包括危害國家安全、煽動分裂國家及要求外國制裁中國和香港等。
國安處總警司李桂華下午召開記者會，表示已獲法庭發出拘捕令，通緝8名已潛逃海外的港人，他們是前立法會議員羅冠聰、許智峯、郭榮鏗，前職工會聯盟總幹事蒙兆達，前法政匯思召集人任建峰，以及袁弓夷，郭鳳儀和劉祖迪。
李桂華表示，這些人「干犯了嚴重的危害國家安全罪」，鼓吹外國制裁或恐嚇香港官員，以及鼓吹制裁香港法官或檢控人員，並為外國出謀獻策，打擊香港的金融中心地位。
他表示，警方對每人懸賞100萬港元進行通緝。
國安處高級警司洪毅表示，上述人員一旦入境，警方就會拘捕他們，還會凍結他們的資產，又或沒收或充供；警方正追查他們是否會以其他身分入境，並追查他們的資金來源，切斷他們的資金鏈。
上述8名被通緝人士中，許智峯涉嫌干犯的罪行最多，分別是煽動分裂國家罪、煽動顛覆國家政權罪，以及勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，同時在海外宣揚「港獨」、「台獨」等。
羅冠聰是前香港眾志創黨主席，曾任立法會議員，後被褫奪議席。他自2020年起流亡英國尋求庇護。據報導，他目前持有由英國政府發出的難民旅行證。
許智峯是香港民主黨前核心成員，曾任立法會議員。2020年底，許智峯因多宗刑事案件被起訴，他在保釋期間離港前往丹麥，之後宣布流亡並退出民主黨，先後前往英國及澳洲。
郭榮鏗現居加拿大，曾是香港律師，是公民黨核心成員，也曾擔任立法會議員，先前同樣被褫奪議席。
任建峰也是律師，曾擔任香港律師會人權憲制事務委員會委員，是前政治組織法政匯思召集人，據傳目前人在澳洲。
袁弓夷是香港商人，以反共著稱。2022年7月，袁弓夷聯同其他海外港人在加拿大多倫多成立香港議會選舉籌備委員會。
郭鳳儀自2012年起就參加反國教運動，其後又參與「反送中」運動。據報導，她目前是美國港人組織「香港民主委員會」（HKDC）的執行總監。
劉祖迪現居英國，「反送中」期間，他因為在港提出「攬炒」而出名。
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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
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我們想讓你知道的是
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