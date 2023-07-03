2023/07/03,
音樂

【2023金曲獎】典禮收視率出爐：鄭宜農、安溥分居冠亞軍，陳雷、黃妃、阿吉仔觀眾最愛看

【2023金曲獎】典禮收視率出爐：鄭宜農、安溥分居冠亞軍，陳雷、黃妃、阿吉仔觀眾最愛看
鄭宜農｜Photo Credit: 中央社

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2023年第34屆金曲獎上週六落幕，而典禮相關的收視率排行也於今日出爐，其中在傳統收視的部分，鄭宜農以及安溥表現最好，不過阿吉仔等人也撐起了台語項目，讓此類別成為本屆金曲獎的收視亮點。而鬧出大烏龍，頒錯獎的艾怡良則並未入榜。

2023年第34屆金曲獎頒獎典禮，於上週六（7/1）落幕，本屆典禮在艾怡良「頒錯獎」的狀況下，掀起廣大討論，而今（3）日，典禮的相關收視也出爐，電視頻道播出的整體平均收視為3.32，有效平均收視則是3.71。

至於今年金曲獎也首度嘗試全球直播的，YouTube官方網路平台總點擊數為640萬；LINE平台觀看數則為556萬，總計新媒體觀看總次數來到1196萬，加計電視頻道的總收視數過後，總計全球觀看人數為1535萬。

評審團大合照-2
第34屆金曲獎評審團大合照。Photo Credit: LINE TV

根據文化部指出，新媒體總觀看數創下新高，包含YouTube達640萬，較去年的440萬，增加200萬次觀看數，成長45%；LINE TODAY、LINE MUSIC、LINE TV合計則達556萬，較去年的300萬增加256萬人次，成長85%。總計新媒體全球觀看人數達1196萬，較去年750萬增加446萬，成長60%。

至於典禮頒獎橋段的，傳統收視平均最高為4.53，落在「最佳台語專輯獎」鄭宜農、何俊葦上台領獎致詞時，共97.5萬人收看。鄭宜農於本屆金曲獎拿下最佳台語女歌手、最佳台語專輯兩項大獎，在致詞時也提及最近在台灣社會進行的MeToo運動，感謝這麼多人勇於發聲。

至於次高收視4.48，則是落在「年度歌曲獎」《最好的時光》安溥上台領獎致詞，共96.6萬人收看，安溥領獎時則說，年度歌曲這個獎項可遇不可求，「我有多麼訝異，就有多麼的感激」，安溥當時也感謝陪伴這張專輯、這首歌一路宣傳，陪她默默努力，相信簡單但深刻的情感可以流傳的工作人員們。

而第三高收視4.39，由陳雷、黃妃合頒「最佳台語女歌手獎」拿下，共94.5萬人收看。此外，阿吉仔奪下「最佳台語男歌手獎」上台領獎致詞，收視有4.34，共93.4萬人收看；拿下「最佳樂團獎」的宇宙人上台領獎致詞，收視則是4.25，共91.5萬人收看。

從「台語類別」的項目檢視，收視前五名就佔據了三名，「台語」實為今年典禮的一大焦點。

再來是表演節目的部分，以黃奇斌、大竹研獻給已故音樂人的《藝界人生》表現最佳，收視來到4.54，共計97.7萬人觀看；次高收視4.24，落在女力嘻哈DJ RayRay、 7LING、Majin、MISS KO葛仲珊的表演節目《皇后》，吸引91.3萬人；第三高收視為4.21，落在蔡健雅的表演，共有90.7萬人收看。接下來則是神棍樂團、Yappy以客語表演的節目《還山》以及林俊傑致敬恩師林秋離的表演。

金曲34 阿吉仔、鄭宜農摘最佳台語男女歌手
Photo Credit: 中央社
最佳台語女歌手獎由鄭宜農（右）以首張台語專輯《水逆》獲獎；最佳台語男歌手獎則由阿吉仔（左）以《心愛的謝謝》拿下。

新聞來源

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核稿編輯：翁世航


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