雖然鳳山陸軍官校與「老黃埔」有些距離，但正統的「黃埔精神」無疑是在台灣
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如果說台灣的中華民國國軍沒有傳承黃埔精神，到底誰傳承了黃埔精神？相信這個問題，就算是中共以及激進的獨派也回答不出來。所以1949年在鳳山無論是復校還是遷校，正統的黃埔精神當然在台灣，這點毋庸質疑。
今年6月16日是黃埔建軍99年，對於這個日子海峽兩岸持不同史觀的人有不同的解讀，很難單純的用「藍綠」或者「統獨」進行二分法的處理。習近平聲稱中國共產黨為孫中山最正統的繼承者，只承認1924年到1927年「聯俄容共」時期第1期到第6期的畢業生為所謂的「黃埔正統」，之後的一律視之為蔣介石的「反革命集團」看待。
在1927年的清黨中，共有400餘名中共黨籍的黃埔軍校師生遭到他們反共的同袍殺害，換言之從中共的史觀出發，黃埔軍校早在1927年就隨著所謂「大革命」的結束而走入歷史。只有中國共產黨領導的工農紅軍，還有由工農紅軍發展而來的中國人民解放軍繼承了孫中山先生的精神。站在這個角度，「正宗的黃埔精神」當然在中國大陸，即便解放軍沒有所謂的陸軍軍官學校。
一些立場主張台獨的朋友，則認為1945年以前發生在中國大陸的一切歷史都與台灣無關，也不主張台灣應該傳承黃埔的精神。部分更激進的人士，則認為陸軍官校應該改以鳳山自稱，斷絕掉一切與對岸的連結。若要是從這樣的觀點出發，則台灣應該要把黃埔，乃至於一切中國大陸時期的中華民國歷史話語權，讓給對岸去解釋。
紅綠雙方對此似乎有志一同，倒是藍色內部對於該如何解釋黃埔軍校的歷史存在著巨大分歧。延續自兩蔣時代的主流觀點認為，今日在高雄鳳山的陸軍軍官學校與99年前在黃埔成立的陸軍軍官學校歷史一脈相承，校址的改變不會更動軍校歷史的正統性。畢竟中國大陸時期的陸軍官校，就有在北伐勝利後從廣州搬遷到南京，再因日本侵略中國而由南京西遷成都辦校的先例。
陸軍官校分為廣州、南京、成都以及鳳山等四個時期，可是陸軍官校不是只有一間本校。北伐時期共有分校三所，抗戰時期則又出現了八所分校，再加上各地如雨後春筍般冒出的戰時幹部訓練團，所有從這些分校及訓練團畢業者都可自稱「黃埔」，而且後來也都得到陸軍官校的期別。他們每個人對「黃埔」兩字的解釋，都會跟其他的同學不一樣。
例如抗戰期間畢業自成都本校的軍校生，就會認為只有自己是正宗的「黃埔」，其他八個分校的軍校生都不是，更何況那些在「戰幹團」、「魯幹班」或者「蘇幹班」接受短期訓練的軍政幹部了。不過畢業自西安陸軍官校第7分校的學生，因為教育長胡宗南為蔣介石的「天子門生」，且1949年以後又在台灣的軍界、警界發揮重大影響力的關係，反而有更高的凝聚力。
從「王曲同學會」談起
其實嚴格說來，大多數陸軍官校第7分校的畢業生，都在1949年的四川還有西康戰役中，隨著胡宗南集團的覆滅而陣亡或者被俘，甚至還有一些跟著新疆警備總司令陶峙岳一起叛變投共。可主力被殲滅或者留在中國大陸，並不代表來台灣的黃埔軍校生比例當中有相當大的部份為胡宗南的子弟兵。更何況胡宗南將軍本身也背負著拋棄子弟兵的罵名，在中國大陸淪陷之際來到了台灣。
胡宗南後來為監察院所彈劾，但是他的子弟兵仍在軍中掌握大權，其中率領第21兵團完整從青島撤退到台灣的劉安琪將軍，就曾在陸軍官校第7分校擔任學生隊的總隊長。事後他與另外一位經由香港逃到台灣的前胡宗南部隊將領羅列，都獲得胡宗南的推薦，在蔣介石支持下出任陸軍總司令職務，後台依舊是超級的硬。
為什麼胡宗南在內戰中打了那麼多敗仗，乃至於遭受監察院彈劾後，都還能得到蔣介石信任？最大的原因是在於他忠誠度高，不只是屬於黃埔系，還是陸軍官校第1期的畢業生，同時又是蔣介石的同鄉。所以早在北伐時代，他就能出任國民革命軍第1軍第1師的師長，後來提到國民革命軍的第1軍，幾乎所有熟悉中國近代史的人都知道那就是胡宗南的嫡系部隊。
陸軍第1軍在西昌戰役中被打到全軍覆沒，但是卻因為第7分校學生被分發到全國各部隊服務的原因，讓胡宗南部隊的火種得以在台灣保存了下來。接著又在劉安琪領導下發揚光大，迄今守護南台灣安全的陸軍第8軍團，就是由劉安琪指揮的「陸軍預備部隊訓練司令部」改編而成，從中可見第7分校對來台國軍的發展是何等巨大。
另外一個值得一提的第7分校優秀畢業生為前警政署長孔令晟。畢業自第7分校第15期的孔令晟將軍，在抗戰和內戰中都有優秀的表現。他在來到台灣後又進入海軍陸戰隊以及警政體系服役，使第7分校的影響力超越了陸軍，甚至於超越了整個國軍。來台灣的陸軍官校第7分校學生，甚至於多到可以組成「王曲同學會」，這是他們凝聚力能比其他黃埔分校，甚至本校畢業生還要強的原因。
到底有多少黃埔軍校生來台灣？
第7分校的畢業生或許是來台的黃埔軍校生凝聚力最強的，卻未必是最多的，事實上至今筆者還沒有看到過1949年後來台黃埔軍校生的詳細統計表。但是我們必須要知道，陸軍官校在中國大陸總共辦了23期，光廣州、南京與成都三個時期就產生了70000名畢業生。如果要把各時期的分校算進去，總數超過10萬應該不會讓人感到意外。
而這10萬人能跟著政府到台灣的終究還是少數。就算他們沒有在與北洋軍、日軍還有共軍的戰鬥中陣亡；就算沒有在抗戰時投靠汪政權或者內戰時投靠中共，許多人也不會一直待在部隊裡服役。最常聽的說法，是一些黃埔軍校畢業生在打完對日抗戰後，因為不想參加中國人之間骨肉相殘的內戰，主動離開了國軍。
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台灣企業經營者首度勇奪《安永世界企業家大獎》，邀請更多實業家參與讓國際見證台灣實力
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安永企業家獎，2023放眼「胸懷永志 續業千里」
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來自台灣的「她」，首度代表台灣奪得《安永世界企業家大獎》
台灣人才濟濟，過去因較少機會躍上國際舞台，讓世界看見台灣人的厲害，不過近年情況持續翻轉中。不久前在摩納哥蒙地卡羅舉行的《安永世界企業家大獎》頒獎典禮，就是由環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭女士，首次代表台灣奪得《安永世界企業家大獎》年度大獎得主殊榮。
過去台灣企業家參與《安永世界企業家大獎》競賽長達18屆，本次徐秀蘭董事長從來自45個國家的49名企業家競爭對手中脫穎而出；也是該競賽舉辦23年以來，獲頒此獎項的第三位女性企業家，顯見她個人展現的領導力、執行力及創新力獲得全球認同。
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在徐秀蘭董事長的領導下，環球晶圓成為台灣半導體產業最大的矽晶圓製造商、全球第三大半導體矽晶圓製造商的地位，同時環球晶圓已連續多年，榮獲台灣公司治理評鑑前百分之五的上櫃公司。另外全球近年興起淨零碳排的趨勢，環球晶圓積極建置開發太陽能電廠，逐步落實2050年達到100%使用再生能源目標，證明除了追求獲利，領導者也相當重視永續發展。
新一屆《安永企業家獎》徵選開跑，邀請實業家傳承經營理念、持續改變世界
為了挖掘更多能媲美徐秀蘭董事長經營能力的優秀領導者，歡迎有志者報名新一屆《安永企業家獎》。《安永企業家獎》四大評選標準包含：企業家精神（Entrepreneurial spirit）、全面發展性（Growth）、目標方針（Purpose）、影響力（Impact）。
至於參選資格，凡符合以下資格的台灣企業家及專業經理人，均可參選角逐《安永企業家獎》與《安永新興創業家獎》，被推薦人須符合的主要條件為：
■ 設立於台灣的公司創辦人，目前尚擔任公司之高階主管，並主導公司近年的優良表現
■ 或為現任的公司專業經理人，持續成功的經營企業且帶領企業順利轉型或創新突破
■ 經營企業之資本額新臺幣2億元以上，或年營業額新臺幣10億元以上
新一屆《安永企業家獎》相關時程說明如下：
■ 6月01日《安永企業家獎》正式開跑
■ 7月31日《安永企業家獎》報名截止
■ 8月- 10月《安永企業家獎》實地訪審
■ 12月01日《安永企業家獎》頒獎典禮
■ 2023《安永企業家獎》台灣年度大獎得主，將於2024年6月代表參加2024《安永世界企業家大獎》典禮