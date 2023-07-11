雖然鳳山陸軍官校與「老黃埔」有些距離，但正統的「黃埔精神」無疑是在台灣

今年6月16日是黃埔建軍99年，對於這個日子海峽兩岸持不同史觀的人有不同的解讀，很難單純的用「藍綠」或者「統獨」進行二分法的處理。習近平聲稱中國共產黨為孫中山最正統的繼承者，只承認1924年到1927年「聯俄容共」時期第1期到第6期的畢業生為所謂的「黃埔正統」，之後的一律視之為蔣介石的「反革命集團」看待。

在1927年的清黨中，共有400餘名中共黨籍的黃埔軍校師生遭到他們反共的同袍殺害，換言之從中共的史觀出發，黃埔軍校早在1927年就隨著所謂「大革命」的結束而走入歷史。只有中國共產黨領導的工農紅軍，還有由工農紅軍發展而來的中國人民解放軍繼承了孫中山先生的精神。站在這個角度，「正宗的黃埔精神」當然在中國大陸，即便解放軍沒有所謂的陸軍軍官學校。

一些立場主張台獨的朋友，則認為1945年以前發生在中國大陸的一切歷史都與台灣無關，也不主張台灣應該傳承黃埔的精神。部分更激進的人士，則認為陸軍官校應該改以鳳山自稱，斷絕掉一切與對岸的連結。若要是從這樣的觀點出發，則台灣應該要把黃埔，乃至於一切中國大陸時期的中華民國歷史話語權，讓給對岸去解釋。

紅綠雙方對此似乎有志一同，倒是藍色內部對於該如何解釋黃埔軍校的歷史存在著巨大分歧。延續自兩蔣時代的主流觀點認為，今日在高雄鳳山的陸軍軍官學校與99年前在黃埔成立的陸軍軍官學校歷史一脈相承，校址的改變不會更動軍校歷史的正統性。畢竟中國大陸時期的陸軍官校，就有在北伐勝利後從廣州搬遷到南京，再因日本侵略中國而由南京西遷成都辦校的先例。

陸軍官校分為廣州、南京、成都以及鳳山等四個時期，可是陸軍官校不是只有一間本校。北伐時期共有分校三所，抗戰時期則又出現了八所分校，再加上各地如雨後春筍般冒出的戰時幹部訓練團，所有從這些分校及訓練團畢業者都可自稱「黃埔」，而且後來也都得到陸軍官校的期別。他們每個人對「黃埔」兩字的解釋，都會跟其他的同學不一樣。

例如抗戰期間畢業自成都本校的軍校生，就會認為只有自己是正宗的「黃埔」，其他八個分校的軍校生都不是，更何況那些在「戰幹團」、「魯幹班」或者「蘇幹班」接受短期訓練的軍政幹部了。不過畢業自西安陸軍官校第7分校的學生，因為教育長胡宗南為蔣介石的「天子門生」，且1949年以後又在台灣的軍界、警界發揮重大影響力的關係，反而有更高的凝聚力。

Photo Credit: 許劍虹 陸軍官校第7分校來台的學生，多到可以獨立出來組織自己的「王曲同學會」

從「王曲同學會」談起

其實嚴格說來，大多數陸軍官校第7分校的畢業生，都在1949年的四川還有西康戰役中，隨著胡宗南集團的覆滅而陣亡或者被俘，甚至還有一些跟著新疆警備總司令陶峙岳一起叛變投共。可主力被殲滅或者留在中國大陸，並不代表來台灣的黃埔軍校生比例當中有相當大的部份為胡宗南的子弟兵。更何況胡宗南將軍本身也背負著拋棄子弟兵的罵名，在中國大陸淪陷之際來到了台灣。

胡宗南後來為監察院所彈劾，但是他的子弟兵仍在軍中掌握大權，其中率領第21兵團完整從青島撤退到台灣的劉安琪將軍，就曾在陸軍官校第7分校擔任學生隊的總隊長。事後他與另外一位經由香港逃到台灣的前胡宗南部隊將領羅列，都獲得胡宗南的推薦，在蔣介石支持下出任陸軍總司令職務，後台依舊是超級的硬。

為什麼胡宗南在內戰中打了那麼多敗仗，乃至於遭受監察院彈劾後，都還能得到蔣介石信任？最大的原因是在於他忠誠度高，不只是屬於黃埔系，還是陸軍官校第1期的畢業生，同時又是蔣介石的同鄉。所以早在北伐時代，他就能出任國民革命軍第1軍第1師的師長，後來提到國民革命軍的第1軍，幾乎所有熟悉中國近代史的人都知道那就是胡宗南的嫡系部隊。

陸軍第1軍在西昌戰役中被打到全軍覆沒，但是卻因為第7分校學生被分發到全國各部隊服務的原因，讓胡宗南部隊的火種得以在台灣保存了下來。接著又在劉安琪領導下發揚光大，迄今守護南台灣安全的陸軍第8軍團，就是由劉安琪指揮的「陸軍預備部隊訓練司令部」改編而成，從中可見第7分校對來台國軍的發展是何等巨大。

另外一個值得一提的第7分校優秀畢業生為前警政署長孔令晟。畢業自第7分校第15期的孔令晟將軍，在抗戰和內戰中都有優秀的表現。他在來到台灣後又進入海軍陸戰隊以及警政體系服役，使第7分校的影響力超越了陸軍，甚至於超越了整個國軍。來台灣的陸軍官校第7分校學生，甚至於多到可以組成「王曲同學會」，這是他們凝聚力能比其他黃埔分校，甚至本校畢業生還要強的原因。

Photo Credit: 許劍虹 許多黃埔軍校生連抗戰都沒有存活下來，更奢談隨政府來台了

到底有多少黃埔軍校生來台灣？

第7分校的畢業生或許是來台的黃埔軍校生凝聚力最強的，卻未必是最多的，事實上至今筆者還沒有看到過1949年後來台黃埔軍校生的詳細統計表。但是我們必須要知道，陸軍官校在中國大陸總共辦了23期，光廣州、南京與成都三個時期就產生了70000名畢業生。如果要把各時期的分校算進去，總數超過10萬應該不會讓人感到意外。

而這10萬人能跟著政府到台灣的終究還是少數。就算他們沒有在與北洋軍、日軍還有共軍的戰鬥中陣亡；就算沒有在抗戰時投靠汪政權或者內戰時投靠中共，許多人也不會一直待在部隊裡服役。最常聽的說法，是一些黃埔軍校畢業生在打完對日抗戰後，因為不想參加中國人之間骨肉相殘的內戰，主動離開了國軍。