共機擾台就像蚊蠅一樣令人厭煩，台灣何不建立「環台防禦電子紗窗」？

文：黃澎孝

近幾年來，中共的軍機、軍艦對台灣的騷擾已成「新常態」。尤其最近，更一再作勢要挑戰我們的領海、領空底線。令人不免擔憂會壓縮到我們自衛反擊的空間和時間。

事實上，以台灣海峽的寬度，按照現代武器的速度和性能，敵人如果成心要破防突襲，不論是12海哩、24海哩或是200海哩，基本上，只是分分秒秒的差別而已。這就是所謂「灰色地帶騷擾」的心理戰。

然而，事情總是會有「一體的兩面」。中共當然也很清楚，以台灣密佈的各式雷達系統，以及防空、制海能力，敵人在台灣周邊500公里範圍內的軍事活動，幾乎全都在我軍嚴密監控下。一旦開戰，台島周邊200公里範圍內，敵人的飛機或軍艦恐怕都難以存活。

那為什麼共軍那麼「神勇」竟敢貼近我領海領空，而不怕被我軍擊落呢？說來可笑，那是因為中共相信台灣會遵守《聯合國海洋法公約》的相關規定：

1、海岸基線以外12海浬之水域，沿岸國可制訂法律規章加以管理並運用其資源。外國船舶在領海有「無害通過」（innocent passage）之權。而他國軍事船舶在領海國許可下，也可以進行「過境通過」。

2、在領海之外的12海浬，也就是在領海基線以外24海浬到領海之間，稱為臨接區（contiguous zone）。在臨接區中，沿岸國可以執行管轄領海的反走私、反偷渡法律。

3、領海基線起算，不超過200海浬（370.4公里）的海域，除去離另一個國家更近的點。 200海浬內是「專屬經濟區」（exclusive economic zone，簡稱EEZ）在「專屬經濟區」內，其它國家仍然享有航行和飛越的自由，以及與這些自由有關的其它符合國際法的用途（例如：鋪設海底電纜、管道等）。

從以上《聯合國海洋法公約》的規定可知，不論是中共軍機、軍艦超越海峽中線或抵近我領海、領空，我軍只能派機艦因應，或岸基雷達飛彈跟監。基於同樣的法理，美軍偵察機三不五時，也大剌剌地沿著大陸海岸線，一路自由航行，「抵近」偵查。

然而，就我國防安全而言，缺乏防禦縱深是我們永遠必須面對的現實課題。換言之，如何在極其短促的時間和距離上，有效反制敵人的突襲或「第一擊」一直是我空軍作戰司令部的難題。

Photo Credit: 中央社

恰巧就在日前共機抵近我24海浬鄰接區那天，我前往祝賀好友金孫滿月時，老友特別「炫耀」了他為「育孫房」裝置的「電子紗窗」。據稱，該「低端科技」產品，不但能夠防止蚊蠅入侵，甚至還可以防蟎。

可不是嗎？中共近幾年來對台灣的軍事騷擾，簡直和耳畔不時響起的蚊蠅飛舞聲一樣，令人厭煩又不得不防備萬一。

因此，我國何不發揮台灣在AI領域的實力，建立一套「環台防禦電子紗窗」，把敵人 入侵台灣的狀況，藉由「AI自動防衛系統」的快速演算、分析、研判能力，一旦敵人機艦入侵我領海領空，「AI自動防衛系統」即依狀況自動進行劍及履及的秒速反擊。

事實上，面對未來可能發生的中共侵台「第一擊」，我國大概率也會發展台灣的「星鏈系統」。因此，未來可更密切結合我軍遠距監控雷達，一旦偵獲相當數量之導彈或戰轟機之攻台跡象，便可藉由「AI自動防衛系統」即時自動啟動「半渡而擊」的防衛機制。必然能夠更有效的維護台海和平與台灣的國防安全。

最後，我們還是回到本文的主題吧。

如果我國透過「AI自動防衛系統」的建立，在環台領海、領空的基線上，建立起一道「電子紗窗」，只要敵人膽敢碰觸，萬一被電死在「紗窗」上，那就怪不了任何「人」啦。

本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此

原標題：強化國防自動化，建立「AI自動防衛系統」芻議

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航