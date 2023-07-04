共機擾台就像蚊蠅一樣令人厭煩，台灣何不建立「環台防禦電子紗窗」？
我們想讓你知道的是
如果我國透過「AI自動防衛系統」的建立，在環台領海、領空的基線上，建立起一道「電子紗窗」，只要敵人膽敢碰觸，萬一被電死在「紗窗」上，那就怪不了任何「人」啦。
文：黃澎孝
近幾年來，中共的軍機、軍艦對台灣的騷擾已成「新常態」。尤其最近，更一再作勢要挑戰我們的領海、領空底線。令人不免擔憂會壓縮到我們自衛反擊的空間和時間。
事實上，以台灣海峽的寬度，按照現代武器的速度和性能，敵人如果成心要破防突襲，不論是12海哩、24海哩或是200海哩，基本上，只是分分秒秒的差別而已。這就是所謂「灰色地帶騷擾」的心理戰。
然而，事情總是會有「一體的兩面」。中共當然也很清楚，以台灣密佈的各式雷達系統，以及防空、制海能力，敵人在台灣周邊500公里範圍內的軍事活動，幾乎全都在我軍嚴密監控下。一旦開戰，台島周邊200公里範圍內，敵人的飛機或軍艦恐怕都難以存活。
那為什麼共軍那麼「神勇」竟敢貼近我領海領空，而不怕被我軍擊落呢？說來可笑，那是因為中共相信台灣會遵守《聯合國海洋法公約》的相關規定：
1、海岸基線以外12海浬之水域，沿岸國可制訂法律規章加以管理並運用其資源。外國船舶在領海有「無害通過」（innocent passage）之權。而他國軍事船舶在領海國許可下，也可以進行「過境通過」。
2、在領海之外的12海浬，也就是在領海基線以外24海浬到領海之間，稱為臨接區（contiguous zone）。在臨接區中，沿岸國可以執行管轄領海的反走私、反偷渡法律。
3、領海基線起算，不超過200海浬（370.4公里）的海域，除去離另一個國家更近的點。 200海浬內是「專屬經濟區」（exclusive economic zone，簡稱EEZ）在「專屬經濟區」內，其它國家仍然享有航行和飛越的自由，以及與這些自由有關的其它符合國際法的用途（例如：鋪設海底電纜、管道等）。
從以上《聯合國海洋法公約》的規定可知，不論是中共軍機、軍艦超越海峽中線或抵近我領海、領空，我軍只能派機艦因應，或岸基雷達飛彈跟監。基於同樣的法理，美軍偵察機三不五時，也大剌剌地沿著大陸海岸線，一路自由航行，「抵近」偵查。
然而，就我國防安全而言，缺乏防禦縱深是我們永遠必須面對的現實課題。換言之，如何在極其短促的時間和距離上，有效反制敵人的突襲或「第一擊」一直是我空軍作戰司令部的難題。
恰巧就在日前共機抵近我24海浬鄰接區那天，我前往祝賀好友金孫滿月時，老友特別「炫耀」了他為「育孫房」裝置的「電子紗窗」。據稱，該「低端科技」產品，不但能夠防止蚊蠅入侵，甚至還可以防蟎。
可不是嗎？中共近幾年來對台灣的軍事騷擾，簡直和耳畔不時響起的蚊蠅飛舞聲一樣，令人厭煩又不得不防備萬一。
因此，我國何不發揮台灣在AI領域的實力，建立一套「環台防禦電子紗窗」，把敵人 入侵台灣的狀況，藉由「AI自動防衛系統」的快速演算、分析、研判能力，一旦敵人機艦入侵我領海領空，「AI自動防衛系統」即依狀況自動進行劍及履及的秒速反擊。
事實上，面對未來可能發生的中共侵台「第一擊」，我國大概率也會發展台灣的「星鏈系統」。因此，未來可更密切結合我軍遠距監控雷達，一旦偵獲相當數量之導彈或戰轟機之攻台跡象，便可藉由「AI自動防衛系統」即時自動啟動「半渡而擊」的防衛機制。必然能夠更有效的維護台海和平與台灣的國防安全。
最後，我們還是回到本文的主題吧。
如果我國透過「AI自動防衛系統」的建立，在環台領海、領空的基線上，建立起一道「電子紗窗」，只要敵人膽敢碰觸，萬一被電死在「紗窗」上，那就怪不了任何「人」啦。
本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此
原標題：強化國防自動化，建立「AI自動防衛系統」芻議
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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沒有子女後事怎麼辦？夫妻保險提早規劃，無子女晚年生活有保障
我們想讓你知道的是
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隨著社會結構變化，無生育計劃的頂客族夫妻比例也越來越高，雖然眼前的財務負擔減輕了；但是沒有子女後事怎麼辦？沒有子女的老後生活要如何規劃才有保障呢？不用擔心，本文將為你說明如何與另一半透過預先規劃財產分配、夫妻保險及退休險推薦選擇等一系列老後生活規劃。提前預防老、病風險及無子女後事可能無人處理的問題，與伴侶一同打造安心、有保障的無子女晚年生活。
沒有子女的老後生活要如何處理？為什麼需要提前規劃？
根據內政部2021年統計，國人平均壽命已達到80.86歲。隨著社會結構改變，沒有生育計劃的夫妻越來越多。由於不用考慮將不動產（如：土地、房屋）和財富分配、傳承給後代的問題，只需要專注預防「老、病」風險，以及相應的保險、理財、退休規劃及預立遺囑等晚年生活規劃。
透過完善的晚年生活規劃，夫妻倆可以確保彼此退休後的生活品質。假使其中一方先過世了，另一半也能獲得更多財產保障，避免與其他親屬發生遺產繼承糾紛，保障配偶的養老財產不會受到過多影響。
擔心老後沒人照顧，可以提前做哪些規劃面對無子女晚年生活？
針對無子女的夫妻可以提前規劃安養、信託等財產預先分配，確保雙方退休後的生活保障，保留應對突發風險時的財務、醫療照護及法律層面的相關協助。下方提供無子女夫妻參考的老後規劃選擇：
一、財務方面
財務方面，應考慮退休前的資金運用規劃、信託機制，可以透過預立法律文書的方式，提前安排，避免未來風險。
- 穩定現金流：退休前應保有長期穩定的固定收入，才能維持穩定儲蓄，建立多元化的理財和投資計畫，或是購買養老保險、建立信託，確保未來退休生活的資金需求得到滿足。
- 建立安養信託：委託信賴的銀行機構協助管理年輕時累積的財富。依據信託契約，可以選擇每月給付固定金額或指定監護人以單據實支實付，讓老後財產安全有保障，降低有心人士詐騙錢財或夫妻同時失能無法理賠的風險。
- 預立法律文書：委託律師透過預立遺囑、事前醫療指示、財務授權書、醫療授權書、指定受託管理人及建立信託等法律措施，可以保障夫妻的身前／身後規劃及財產分配即使面臨突發變故，仍可依照雙方共識持續進行。
二、醫療方面
醫療可以朝三個方向思考，第一個是發生疾病的醫療安排，第二個是自然老化的長照安排，以及到達人生終點時的緩和醫療選擇。
- 保險規劃：醫療規劃方面可選擇重大醫療險、重大傷病險；資金運用則可搭配生存險、年金險，協助夫妻面對病痛、終老議題時，可以提前強化風險承擔能力，降低夫妻醫療預算、退休財產負擔。
- 提前尋找長照機構：隨著年齡增長，生活自理能力可能會逐漸下降。提前尋找如長照村長照機構，可提供入住者專業的照護服務和醫療資源，同時減輕伴侶的照顧負擔，讓夫妻倆能夠在退休後享受穩定的生活品質。
- 醫療規劃：保持定期檢查、管理自身健康狀況的習慣，並預先制定醫療指示，如：預立醫療決定書、確認醫療委任代理人等。確保夫妻晚年面臨老、病風險時，不會手足無措，即時做出適當的醫療決策。
夫妻保險為何需要提前規劃？一起規劃人生的保險應該這樣做
為因應超高齡化社會，平均餘命增加，無子女夫妻更應該一起重點規劃彼此生存期間適用的保險類型，建立可安心享受退休生活的一系列保障措施。例如：降低壽險保額，著重規劃提供生存保險金給付的商品，預先規劃老後生活的現金流，以及財產、投資分配。
夫妻還可以共同規劃保險和安養信託，例如委託信任的機構設立「信託監察人」，以防止雙方同時失能或另一半生活不能自理時，無人能夠協助請領保單理賠的困境。也可以增加購買退休型保險、長照險、醫療險或是重大傷病險等保險類型，降低面對年老、疾病、失智失能問題時的財務負擔。
如何進一步降低老後財產風險？為何退休保險推薦提早購入？
雖然許多人認為離退休生活還有一段距離，但本文仍然建議提早規劃並安排退休保險，除了可以更好控制金流並避免風險。相對於中年才開始規劃退休準備，購買醫療、長期照護和具有生存金給付的保險；年輕時有更多元的退休保險方案可供選擇，而且保費支出的負擔也較輕微。
同時，無論是夫妻保險或是個人加保，趁年輕時提早規劃合適的保險方案，身體健康較沒有體況的問題，而且也可以透過時間的複利效果，及早開始累積資產，讓夫妻二人更接近自己的理想退休生活。
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