談新加坡的「隱形人」：「在這樣繁榮的國家裡被忽視的孤獨感，是一種持續的痛苦」

文：侯佩瑜

新加坡最常被討論的「社會透明人」，就是那些容易被人們忽視的弱勢群體——客工、清潔工和保安等。

然而，被遺忘的「隱形人」，還包括孤寡老人和獨居者。有的甚至孤獨地死去，死了好幾天，屍體都沒被發現。這也讓不少新加坡人對衰老心懷恐懼。

《海峽時報》副總編輯蔡美芬6月9日寫了一篇標題為〈在繁榮的新加坡感覺自己是隱形人的痛苦〉的文章。蔡美芬分享說，澳洲朋友到新加坡旅遊時，她帶朋友到東海岸住家附近參觀。朋友生長在相對平等的澳洲社會再加上是個友善的人，碰到每個人都會打招呼，尤其是保安、清潔工和園林工人。

讓她驚訝的是，很少人會回應朋友的問候，他們大多是低頭看，或者看向別處。很多人都沉浸在自己的世界裡，甚至沒有意識到有人在跟他打招呼。他們竟然習慣了被周圍的人忽視，也不習慣受到別人友好的問候。

新加坡國立大學楊潞齡醫學院客座教授蒂克（Tikki Pangestu）教授讀了蔡美芬的文章後有感而發。從印尼到新加坡工作了10年的他投函給《海峽時報》寫道，他認為一些新加坡人之所以忽視身邊的「隱形人」，與他們的優越感有關。那些富裕和受過良好教育的人會看不起較不幸的人，有些更忽視並剝奪了客工、清潔工和保安應該得到的基本社會禮儀和禮貌。

Photo Credit: shutterstock/ 達志影像 新加坡客工

他反問道：

在新加坡，有多少人在上車的時候會簡單地跟巴士司機打招呼，說「早安」或「下午好」，下車的時候說「謝謝」？

據他的觀察，可能很少，因為人們總是匆匆忙忙或全神貫注地看他們的手機。他說：

「當我跟巴士司機打招呼時，並不是所有的司機都會回應，有些人只是茫然地看了我一眼，但更多的時候，我會得到一個微笑和回應。這會讓我的一天變得美好，希望他們也有同感。」

不過筆者認為，國人對待巴士司機、清潔工、保安，特別是醫護人士和客工等的態度是有轉變的，尤其是在冠病疫情後，似乎共患難後，國人都更珍惜同胞們的付出。

值得注意的是，只要我們主動與客工和清潔工打招呼，他們都會回應。而且他們也會主動打招呼，只不過對象通常是小孩子。或許他們覺得，天真無邪的小孩才不會誤會他們的友善。

和陌生人打招呼，噓寒問暖有多難？

反倒是筆者碰到的一些國人，即使時常在電梯裡遇到的鄰居，也不一定會打招呼；搭乘私召車GrabHitch下車跟對方說「謝謝、晚安，祝你有美好的一天」，也不一定會得到回應。

國人特別是華族都不愛主動打招呼、不愛和陌生人搭訕閒聊，這跟亞洲文化不無關係。

亞洲人普遍比較靦腆，較喜歡和陌生人保持社交距離。一些亞洲人會認為閒聊浪費時間又沒意義，有些則覺得閒聊會給對方一種「你侵犯到我的私人空間」的錯覺，甚至讓對方覺得他們很聒噪。

Photo Credit: shutterstock/ 達志影像 新加坡市區景象

最近筆者到紐西蘭旅遊，每每遇到當地人，對方都會友好地問聲：「How are you？」

自認外向也愛交友的我，平時沒有主動和陌生人打招呼的習慣。在紐西蘭突然頻頻要打招呼，坦白說還是挺有壓力的，而且即使回應了對方，也不知道要如何與一個陌生人繼續聊下去。當下，突然明白為何在新加坡時，別人不愛和我打招呼。

反觀丈夫因為一直在外企工作，早已養成了和素未謀面的人打招呼和閒聊的習慣。無論在新西蘭和新加坡他都游刃有餘，非常自然地和任何人哈啦。

話雖如此，跟遇到的人打招呼，噓寒問暖是很有必要的。

每個人在人生的任何一個階段都會感到被忽略、被邊緣或被遺忘。也許我們的一句「你好」、「早安」、「how are you?」，會讓他感到不那麼孤獨，覺得有人注意到他們的存在、還有人關心。

人們無意間就會將他人邊緣化

蔡美芬在同一篇文章裡也分享自己感到被忽略的體驗。過了55歲後，她開始有種恐懼：隨著年齡增長，她將越來越被邊緣化，最終變得無足輕重。

她擔心事業放緩到了退休時，就會失去社會地位和意義。然後隨著健康狀況的惡化，自主性也會逐漸喪失，變成需依賴他人的虛弱老人，大小便都要別人服侍。如果她是一個住在療養院的病人，被歸類為「麻煩的病人」，也許就會被令不能下床。

這份對衰老的焦慮感，甚至會因為看到某個影片而無端加劇。

Photo Credit: shutterstock/ 達志影像 新加坡長者

她分享說，剛推出的新加坡國慶主題曲《綻放光輝》（Shine Your Light）歌詞樂觀向上，充滿青春氣息。

「然而，我頭幾次看MV的時候，卻只注意到沒有出現的東西。我看完了所有主唱和舞者，只想知道，年長的臉孔在哪裡？作為一個年長的新加坡人，我感到被邊緣化了。直到一位同事指出來，我才在MV中認出了一些年長面孔。」

事業有成的蔡美芬也依然有感到被忽略的時候，社會透明人就更不在話下。

蔡美芬看到澳洲友人的友善，自愧不如地說，自己並沒有將友善的一面延伸到客工身上。她很少會主動關注客工，即使是住家附近的清潔工。當友人提議給住所附近打掃環境的客工送飲料時，她一口拒絕了。

文末，她寫道：

「當我看到一段以年輕一代為主的歡快音樂影片時，作為一個年長的新加坡人，我感到自己被忽視而覺得心痛。但我在日常生活中，卻是那種會給周圍的人披上隱形斗篷的人。 如果被一首國歌的忽視就能讓我傷心，那麼對於那些每天被周圍的人忽視和迴避的客工、從事卑微工作的人或孤寡老人來說，他們會有什麼感受呢？對我來說，只是一瞬間的刺痛，但對這些群體來說，在新加坡這樣一個繁榮的國家裡被忽視的孤獨感，卻是一種持續的痛苦。」

本文獲新加坡紅螞蟻授權轉載，原文發表於此。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒