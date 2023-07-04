談新加坡的「隱形人」：「在這樣繁榮的國家裡被忽視的孤獨感，是一種持續的痛苦」
我們想讓你知道的是
新加坡國立大學楊潞齡醫學院客座教授蒂克（Tikki Pangestu）教授寫道，他認為一些新加坡人之所以忽視身邊的「隱形人」，與他們的優越感有關，有些更忽視並剝奪了客工、清潔工和保安應該得到的基本社會禮儀和禮貌。
文：侯佩瑜
新加坡最常被討論的「社會透明人」，就是那些容易被人們忽視的弱勢群體——客工、清潔工和保安等。
然而，被遺忘的「隱形人」，還包括孤寡老人和獨居者。有的甚至孤獨地死去，死了好幾天，屍體都沒被發現。這也讓不少新加坡人對衰老心懷恐懼。
《海峽時報》副總編輯蔡美芬6月9日寫了一篇標題為〈在繁榮的新加坡感覺自己是隱形人的痛苦〉的文章。蔡美芬分享說，澳洲朋友到新加坡旅遊時，她帶朋友到東海岸住家附近參觀。朋友生長在相對平等的澳洲社會再加上是個友善的人，碰到每個人都會打招呼，尤其是保安、清潔工和園林工人。
讓她驚訝的是，很少人會回應朋友的問候，他們大多是低頭看，或者看向別處。很多人都沉浸在自己的世界裡，甚至沒有意識到有人在跟他打招呼。他們竟然習慣了被周圍的人忽視，也不習慣受到別人友好的問候。
新加坡國立大學楊潞齡醫學院客座教授蒂克（Tikki Pangestu）教授讀了蔡美芬的文章後有感而發。從印尼到新加坡工作了10年的他投函給《海峽時報》寫道，他認為一些新加坡人之所以忽視身邊的「隱形人」，與他們的優越感有關。那些富裕和受過良好教育的人會看不起較不幸的人，有些更忽視並剝奪了客工、清潔工和保安應該得到的基本社會禮儀和禮貌。
他反問道：
在新加坡，有多少人在上車的時候會簡單地跟巴士司機打招呼，說「早安」或「下午好」，下車的時候說「謝謝」？
據他的觀察，可能很少，因為人們總是匆匆忙忙或全神貫注地看他們的手機。他說：
「當我跟巴士司機打招呼時，並不是所有的司機都會回應，有些人只是茫然地看了我一眼，但更多的時候，我會得到一個微笑和回應。這會讓我的一天變得美好，希望他們也有同感。」
不過筆者認為，國人對待巴士司機、清潔工、保安，特別是醫護人士和客工等的態度是有轉變的，尤其是在冠病疫情後，似乎共患難後，國人都更珍惜同胞們的付出。
值得注意的是，只要我們主動與客工和清潔工打招呼，他們都會回應。而且他們也會主動打招呼，只不過對象通常是小孩子。或許他們覺得，天真無邪的小孩才不會誤會他們的友善。
和陌生人打招呼，噓寒問暖有多難？
反倒是筆者碰到的一些國人，即使時常在電梯裡遇到的鄰居，也不一定會打招呼；搭乘私召車GrabHitch下車跟對方說「謝謝、晚安，祝你有美好的一天」，也不一定會得到回應。
國人特別是華族都不愛主動打招呼、不愛和陌生人搭訕閒聊，這跟亞洲文化不無關係。
亞洲人普遍比較靦腆，較喜歡和陌生人保持社交距離。一些亞洲人會認為閒聊浪費時間又沒意義，有些則覺得閒聊會給對方一種「你侵犯到我的私人空間」的錯覺，甚至讓對方覺得他們很聒噪。
最近筆者到紐西蘭旅遊，每每遇到當地人，對方都會友好地問聲：「How are you？」
自認外向也愛交友的我，平時沒有主動和陌生人打招呼的習慣。在紐西蘭突然頻頻要打招呼，坦白說還是挺有壓力的，而且即使回應了對方，也不知道要如何與一個陌生人繼續聊下去。當下，突然明白為何在新加坡時，別人不愛和我打招呼。
反觀丈夫因為一直在外企工作，早已養成了和素未謀面的人打招呼和閒聊的習慣。無論在新西蘭和新加坡他都游刃有餘，非常自然地和任何人哈啦。
話雖如此，跟遇到的人打招呼，噓寒問暖是很有必要的。
每個人在人生的任何一個階段都會感到被忽略、被邊緣或被遺忘。也許我們的一句「你好」、「早安」、「how are you?」，會讓他感到不那麼孤獨，覺得有人注意到他們的存在、還有人關心。
人們無意間就會將他人邊緣化
蔡美芬在同一篇文章裡也分享自己感到被忽略的體驗。過了55歲後，她開始有種恐懼：隨著年齡增長，她將越來越被邊緣化，最終變得無足輕重。
她擔心事業放緩到了退休時，就會失去社會地位和意義。然後隨著健康狀況的惡化，自主性也會逐漸喪失，變成需依賴他人的虛弱老人，大小便都要別人服侍。如果她是一個住在療養院的病人，被歸類為「麻煩的病人」，也許就會被令不能下床。
這份對衰老的焦慮感，甚至會因為看到某個影片而無端加劇。
她分享說，剛推出的新加坡國慶主題曲《綻放光輝》（Shine Your Light）歌詞樂觀向上，充滿青春氣息。
「然而，我頭幾次看MV的時候，卻只注意到沒有出現的東西。我看完了所有主唱和舞者，只想知道，年長的臉孔在哪裡？作為一個年長的新加坡人，我感到被邊緣化了。直到一位同事指出來，我才在MV中認出了一些年長面孔。」
事業有成的蔡美芬也依然有感到被忽略的時候，社會透明人就更不在話下。
蔡美芬看到澳洲友人的友善，自愧不如地說，自己並沒有將友善的一面延伸到客工身上。她很少會主動關注客工，即使是住家附近的清潔工。當友人提議給住所附近打掃環境的客工送飲料時，她一口拒絕了。
文末，她寫道：
「當我看到一段以年輕一代為主的歡快音樂影片時，作為一個年長的新加坡人，我感到自己被忽視而覺得心痛。但我在日常生活中，卻是那種會給周圍的人披上隱形斗篷的人。 如果被一首國歌的忽視就能讓我傷心，那麼對於那些每天被周圍的人忽視和迴避的客工、從事卑微工作的人或孤寡老人來說，他們會有什麼感受呢？對我來說，只是一瞬間的刺痛，但對這些群體來說，在新加坡這樣一個繁榮的國家裡被忽視的孤獨感，卻是一種持續的痛苦。」
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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒
沒有子女後事怎麼辦？夫妻保險提早規劃，無子女晚年生活有保障
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隨著社會結構變化，無生育計劃的頂客族夫妻比例也越來越高，雖然眼前的財務負擔減輕了；但是沒有子女後事怎麼辦？沒有子女的老後生活要如何規劃才有保障呢？不用擔心，本文將為你說明如何與另一半透過預先規劃財產分配、夫妻保險及退休險推薦選擇等一系列老後生活規劃。提前預防老、病風險及無子女後事可能無人處理的問題，與伴侶一同打造安心、有保障的無子女晚年生活。
沒有子女的老後生活要如何處理？為什麼需要提前規劃？
根據內政部2021年統計，國人平均壽命已達到80.86歲。隨著社會結構改變，沒有生育計劃的夫妻越來越多。由於不用考慮將不動產（如：土地、房屋）和財富分配、傳承給後代的問題，只需要專注預防「老、病」風險，以及相應的保險、理財、退休規劃及預立遺囑等晚年生活規劃。
透過完善的晚年生活規劃，夫妻倆可以確保彼此退休後的生活品質。假使其中一方先過世了，另一半也能獲得更多財產保障，避免與其他親屬發生遺產繼承糾紛，保障配偶的養老財產不會受到過多影響。
擔心老後沒人照顧，可以提前做哪些規劃面對無子女晚年生活？
針對無子女的夫妻可以提前規劃安養、信託等財產預先分配，確保雙方退休後的生活保障，保留應對突發風險時的財務、醫療照護及法律層面的相關協助。下方提供無子女夫妻參考的老後規劃選擇：
一、財務方面
財務方面，應考慮退休前的資金運用規劃、信託機制，可以透過預立法律文書的方式，提前安排，避免未來風險。
- 穩定現金流：退休前應保有長期穩定的固定收入，才能維持穩定儲蓄，建立多元化的理財和投資計畫，或是購買養老保險、建立信託，確保未來退休生活的資金需求得到滿足。
- 建立安養信託：委託信賴的銀行機構協助管理年輕時累積的財富。依據信託契約，可以選擇每月給付固定金額或指定監護人以單據實支實付，讓老後財產安全有保障，降低有心人士詐騙錢財或夫妻同時失能無法理賠的風險。
- 預立法律文書：委託律師透過預立遺囑、事前醫療指示、財務授權書、醫療授權書、指定受託管理人及建立信託等法律措施，可以保障夫妻的身前／身後規劃及財產分配即使面臨突發變故，仍可依照雙方共識持續進行。
二、醫療方面
醫療可以朝三個方向思考，第一個是發生疾病的醫療安排，第二個是自然老化的長照安排，以及到達人生終點時的緩和醫療選擇。
- 保險規劃：醫療規劃方面可選擇重大醫療險、重大傷病險；資金運用則可搭配生存險、年金險，協助夫妻面對病痛、終老議題時，可以提前強化風險承擔能力，降低夫妻醫療預算、退休財產負擔。
- 提前尋找長照機構：隨著年齡增長，生活自理能力可能會逐漸下降。提前尋找如長照村長照機構，可提供入住者專業的照護服務和醫療資源，同時減輕伴侶的照顧負擔，讓夫妻倆能夠在退休後享受穩定的生活品質。
- 醫療規劃：保持定期檢查、管理自身健康狀況的習慣，並預先制定醫療指示，如：預立醫療決定書、確認醫療委任代理人等。確保夫妻晚年面臨老、病風險時，不會手足無措，即時做出適當的醫療決策。
夫妻保險為何需要提前規劃？一起規劃人生的保險應該這樣做
為因應超高齡化社會，平均餘命增加，無子女夫妻更應該一起重點規劃彼此生存期間適用的保險類型，建立可安心享受退休生活的一系列保障措施。例如：降低壽險保額，著重規劃提供生存保險金給付的商品，預先規劃老後生活的現金流，以及財產、投資分配。
夫妻還可以共同規劃保險和安養信託，例如委託信任的機構設立「信託監察人」，以防止雙方同時失能或另一半生活不能自理時，無人能夠協助請領保單理賠的困境。也可以增加購買退休型保險、長照險、醫療險或是重大傷病險等保險類型，降低面對年老、疾病、失智失能問題時的財務負擔。
如何進一步降低老後財產風險？為何退休保險推薦提早購入？
雖然許多人認為離退休生活還有一段距離，但本文仍然建議提早規劃並安排退休保險，除了可以更好控制金流並避免風險。相對於中年才開始規劃退休準備，購買醫療、長期照護和具有生存金給付的保險；年輕時有更多元的退休保險方案可供選擇，而且保費支出的負擔也較輕微。
同時，無論是夫妻保險或是個人加保，趁年輕時提早規劃合適的保險方案，身體健康較沒有體況的問題，而且也可以透過時間的複利效果，及早開始累積資產，讓夫妻二人更接近自己的理想退休生活。
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