2023/07/04,
印太

電影中地圖出現南海九段線， 電影《芭比》將無緣於越南電影院上映

電影中地圖出現南海九段線， 電影《芭比》將無緣於越南電影院上映
電影《芭比》劇照。Photo Credit: 華納兄弟

我們想讓你知道的是

越南電影部部長Vi Kien Thanh表示：「我們不授予美國電影《芭比》在越南上映的許可，因它包含令人反感的九段線圖像。」他說，這個決定是由國家電影評估委員會所做出，而目前製作《芭比》的華納兄弟尚未對此有所回應。

由瑪格·羅比（Margot Robbie）和雷恩·葛斯林（Ryan Thomas Gosling）主演的美國好萊塢電影《芭比》（Barbie）將於7月21日上映，不過因電影中的一個地圖畫面，出現了中國在南海主張的領土範圍，因而將無緣於在越南電影院上映。

根據越南官媒週一報導，越南將禁止芭比》於國內上映，而在2019年和2022年，越南政府也因同樣理由下架了夢工廠的動畫電影《壞壞萌雪怪》（Abominable）和索尼製作的動作片《秘境探險》（Uncharted），而不只是電影，由澳洲製作的間諜劇《Pine Gap》也在遭投訴後從Netflix的越南市場撤下。

越南電影部部長Vi Kien Thanh表示：「我們不授予美國電影《芭比》在越南上映的許可，因它包含令人反感的九段線圖像。」他說，這個決定是由國家電影評估委員會所做出，而目前製作《芭比》的華納兄弟尚未對此有所回應。

GettyImages-1509200555
Photo Credit: GettyImages

演員瑪格·羅比（右二），與同劇演員America Ferrera導演Greta Gerwig於首爾宣傳《芭比》。

中國政府宣稱在南海領域所屬的「九段線」1947年首次出現在地圖上，然而2016年，海牙國際法庭裁定中國在南海的主權主張無效，但北京至今並未承認這一裁決，多年來北京當局更在該區域的人工島嶼上建立軍事基地，並經常於南海進行海軍巡邏，以維護其領土主張。

中國和越南長期以來再南海議題並未取得共識，而台灣、菲律賓、汶萊、馬來西亞和越南都對南海部分海域提出了主權聲索。

南海
Photo Credit：VOA Public Domain
各國宣佈在南海的主權範圍

延伸閱讀

新聞來源

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。