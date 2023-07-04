電影中地圖出現南海九段線， 電影《芭比》將無緣於越南電影院上映

由瑪格·羅比（Margot Robbie）和雷恩·葛斯林（Ryan Thomas Gosling）主演的美國好萊塢電影《 芭比 》（Barbie）將於7月21日上映，不過因電影中的一個地圖畫面，出現 了中國在南海主張的領土範圍，因而將 無緣於在越南電影院上映。

根據越南官媒週一報導，越南將禁止 《 芭比 》於國 內上映，而在2019年和2022年，越南政府也因同樣理由下架了夢工廠的動畫電影《 壞壞萌雪怪》（Abominable）和 索尼製作的動作片《 秘境探險》（Uncharted），而不只是電影，由澳洲製作的 間諜劇《Pine Gap》也在遭投訴後從Netflix的越南市場撤下。

越南電影部部長Vi Kien Thanh表示：「我們不授予美國電影《芭比》在越南上映的許可，因它包含令人反感的九段線圖像。」 他說，這個決定是由國家電影評估委員會所做出，而 目前製作《芭比》的華納兄弟尚未對此有所回應。

Photo Credit: GettyImages 演員瑪格·羅比（右二），與同劇演員America Ferrera導演Greta Gerwig於首爾宣傳《芭比》。

中國政府宣稱在南海領域所屬的「九段線」1947年首次出現在地圖上，然而 2016年，海牙國際法庭裁定中國在南海的主權主張無效，但北京至今並未承認這一裁決，多年來北京當局更在該區域的人工島嶼上建立軍事基地，並經常於南海進行海軍巡邏，以維護其領土主張。

中國和越南長期以來再南海議題並未取得共識，而台灣、菲律賓、汶萊、馬來西亞和越南都對南海部分海域提出了主權聲索。

Photo Credit： VOA Public Domain 各國宣佈在南海的主權範圍

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒