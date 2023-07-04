電影中地圖出現南海九段線， 電影《芭比》將無緣於越南電影院上映
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越南電影部部長Vi Kien Thanh表示：「我們不授予美國電影《芭比》在越南上映的許可，因它包含令人反感的九段線圖像。」他說，這個決定是由國家電影評估委員會所做出，而目前製作《芭比》的華納兄弟尚未對此有所回應。
由瑪格·羅比（Margot Robbie）和雷恩·葛斯林（Ryan Thomas Gosling）主演的美國好萊塢電影《芭比》（Barbie）將於7月21日上映，不過因電影中的一個地圖畫面，出現了中國在南海主張的領土範圍，因而將無緣於在越南電影院上映。
根據越南官媒週一報導，越南將禁止《芭比》於國內上映，而在2019年和2022年，越南政府也因同樣理由下架了夢工廠的動畫電影《壞壞萌雪怪》（Abominable）和索尼製作的動作片《秘境探險》（Uncharted），而不只是電影，由澳洲製作的間諜劇《Pine Gap》也在遭投訴後從Netflix的越南市場撤下。
越南電影部部長Vi Kien Thanh表示：「我們不授予美國電影《芭比》在越南上映的許可，因它包含令人反感的九段線圖像。」他說，這個決定是由國家電影評估委員會所做出，而目前製作《芭比》的華納兄弟尚未對此有所回應。
中國政府宣稱在南海領域所屬的「九段線」1947年首次出現在地圖上，然而2016年，海牙國際法庭裁定中國在南海的主權主張無效，但北京至今並未承認這一裁決，多年來北京當局更在該區域的人工島嶼上建立軍事基地，並經常於南海進行海軍巡邏，以維護其領土主張。
中國和越南長期以來再南海議題並未取得共識，而台灣、菲律賓、汶萊、馬來西亞和越南都對南海部分海域提出了主權聲索。
延伸閱讀
新聞來源
- Barbie movie banned in Vietnam over use of ‘offending’ map image（獨立報）
- 'Barbie' movie banned in Vietnam over map depicting disputed territory in South China Sea（福斯新聞）
- Barbie movie gets Vietnam ban over South China Sea map（BBC）
- Vietnam bans 'Barbie' movie over South China Sea map（路透社）
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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒
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《暑假不出國系列》 與其出國奔波，何不來一趟有質感的親子旅行？
我們想讓你知道的是
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6月是個準備出去玩的月份。
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位於日月潭的雲品溫泉酒店在即將來臨的暑假，盛大推出「夏日童話節」企劃。一口氣規劃了「歐風童話小鎮」、「泳池寶藏灣」以及「亞瑟的王座」等三大主題場景，並安排許許多多童話角色穿梭在飯店的各個角落，就為了讓入住的旅人留下獨一無二的暑假回憶。
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在酒店大廳，遇見秋海棠
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本文章內容由「雲品溫泉酒店」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。