共和黨總統候選人爭相拉攏、美國自由派批仇恨團體，「自由母親」是個怎樣的組織？

文：張瑞邦（Tucker Chang）

美國前總統川普（Donald Trump）與佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）等5名共和黨總統初選候選人，於2023年6月30日至7月2日參與美國保守派家長團體「自由母親」（Moms for Liberty）在費城（Philadelphia）舉行的「快樂戰士」（Joyful warriors）年度峰會，呼籲將多元性別認同等心理性別討論從課堂中移除。

根據《路透社》（Reuters）報導，川普與迪尚特皆在自由母親全國峰會上提出對種族、性別議題的「重視」。川普便於該峰會中矢言，若其再次當選總統將採取歷史性的行動，即戰勝當前性別意識的毒藥，恢復上帝創造「男、女2種性別的永恆真理」。

「自由母親的出現是美國發展迄今出現過最美好的事物，這也再次證明，世上沒有任何力量比母親對孩子的愛更加強大。無論是在美國各校的董事會競選、家長教師聯誼會（PTA）以及市政廳的會議中，自由母親都給激進的左派馬克思主義者（Marxist）和共產主義者上了重要的一課，讓他們永遠不會忘記『不要惹怒美國的媽媽們』。」

《美聯社》（Associated Press）指出，受邀出席自由母親峰會的共和黨籍潛在總統提名候選人另有前美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）、前阿肯色州州長賀勤森（Asa Hutchinson）以及生技企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）。在2023年7月1日的演說中，拉馬斯瓦米帶著妻子及2名子女上台，隨後承諾若他能成為下任美國總統，將優先考量美國家長在教育領域的權利並關閉當前的美國教育部（ED）。

「自由母親」是個怎樣的組織？

《美國國家廣播公司》（NBC）表示，自由母親發展的時長僅約2年，於2021年在佛羅里達州布里瓦德縣（Brevard County）由賈斯蒂斯（Tiffany Justice）、德科維奇（Tina Descovich）以及齊格勒（Bridget Ziegler）創立，這3名共同創辦人皆是該州前任及現任學校董事會的女性成員。

卡達《半島電視台》（Aljazeera）揭露，自由母親成立初期的運作宗旨在於對抗COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情下的強制戴口罩政策，然而該組織很快便將注意力轉移到下架觸涉及種族、性別、性或LGBTQ（女同性戀者、男同性戀者、雙性戀者、跨性別者與酷兒）等刊物的倡議中，或支持移除該團體認為疑似涉有「反美」觀點的書籍，並要求「改革」與性取向和性別認同的課程，同時反對學校進行對性別、種族多樣性與包容性的部分討論。