共和黨總統候選人爭相拉攏、美國自由派批仇恨團體，「自由母親」是個怎樣的組織？
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自由母親成立初期的運作宗旨在於對抗COVID-19疫情下的強制戴口罩政策，然而該組織很快便將注意力轉移到下架觸涉及種族、性別、性或LGBTQ等刊物的倡議中，或支持移除該團體認為疑似涉有「反美」觀點的書籍，並要求「改革」與性取向和性別認同的課程，同時反對學校進行對性別、種族多樣性與包容性的部分討論。
文：張瑞邦（Tucker Chang）
美國前總統川普（Donald Trump）與佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）等5名共和黨總統初選候選人，於2023年6月30日至7月2日參與美國保守派家長團體「自由母親」（Moms for Liberty）在費城（Philadelphia）舉行的「快樂戰士」（Joyful warriors）年度峰會，呼籲將多元性別認同等心理性別討論從課堂中移除。
根據《路透社》（Reuters）報導，川普與迪尚特皆在自由母親全國峰會上提出對種族、性別議題的「重視」。川普便於該峰會中矢言，若其再次當選總統將採取歷史性的行動，即戰勝當前性別意識的毒藥，恢復上帝創造「男、女2種性別的永恆真理」。
「自由母親的出現是美國發展迄今出現過最美好的事物，這也再次證明，世上沒有任何力量比母親對孩子的愛更加強大。無論是在美國各校的董事會競選、家長教師聯誼會（PTA）以及市政廳的會議中，自由母親都給激進的左派馬克思主義者（Marxist）和共產主義者上了重要的一課，讓他們永遠不會忘記『不要惹怒美國的媽媽們』。」
《美聯社》（Associated Press）指出，受邀出席自由母親峰會的共和黨籍潛在總統提名候選人另有前美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）、前阿肯色州州長賀勤森（Asa Hutchinson）以及生技企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）。在2023年7月1日的演說中，拉馬斯瓦米帶著妻子及2名子女上台，隨後承諾若他能成為下任美國總統，將優先考量美國家長在教育領域的權利並關閉當前的美國教育部（ED）。
「自由母親」是個怎樣的組織？
《美國國家廣播公司》（NBC）表示，自由母親發展的時長僅約2年，於2021年在佛羅里達州布里瓦德縣（Brevard County）由賈斯蒂斯（Tiffany Justice）、德科維奇（Tina Descovich）以及齊格勒（Bridget Ziegler）創立，這3名共同創辦人皆是該州前任及現任學校董事會的女性成員。
卡達《半島電視台》（Aljazeera）揭露，自由母親成立初期的運作宗旨在於對抗COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情下的強制戴口罩政策，然而該組織很快便將注意力轉移到下架觸涉及種族、性別、性或LGBTQ（女同性戀者、男同性戀者、雙性戀者、跨性別者與酷兒）等刊物的倡議中，或支持移除該團體認為疑似涉有「反美」觀點的書籍，並要求「改革」與性取向和性別認同的課程，同時反對學校進行對性別、種族多樣性與包容性的部分討論。
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沒有子女後事怎麼辦？夫妻保險提早規劃，無子女晚年生活有保障
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隨著社會結構變化，無生育計劃的頂客族夫妻比例也越來越高，雖然眼前的財務負擔減輕了；但是沒有子女後事怎麼辦？沒有子女的老後生活要如何規劃才有保障呢？不用擔心，本文將為你說明如何與另一半透過預先規劃財產分配、夫妻保險及退休險推薦選擇等一系列老後生活規劃。提前預防老、病風險及無子女後事可能無人處理的問題，與伴侶一同打造安心、有保障的無子女晚年生活。
沒有子女的老後生活要如何處理？為什麼需要提前規劃？
根據內政部2021年統計，國人平均壽命已達到80.86歲。隨著社會結構改變，沒有生育計劃的夫妻越來越多。由於不用考慮將不動產（如：土地、房屋）和財富分配、傳承給後代的問題，只需要專注預防「老、病」風險，以及相應的保險、理財、退休規劃及預立遺囑等晚年生活規劃。
透過完善的晚年生活規劃，夫妻倆可以確保彼此退休後的生活品質。假使其中一方先過世了，另一半也能獲得更多財產保障，避免與其他親屬發生遺產繼承糾紛，保障配偶的養老財產不會受到過多影響。
擔心老後沒人照顧，可以提前做哪些規劃面對無子女晚年生活？
針對無子女的夫妻可以提前規劃安養、信託等財產預先分配，確保雙方退休後的生活保障，保留應對突發風險時的財務、醫療照護及法律層面的相關協助。下方提供無子女夫妻參考的老後規劃選擇：
一、財務方面
財務方面，應考慮退休前的資金運用規劃、信託機制，可以透過預立法律文書的方式，提前安排，避免未來風險。
- 穩定現金流：退休前應保有長期穩定的固定收入，才能維持穩定儲蓄，建立多元化的理財和投資計畫，或是購買養老保險、建立信託，確保未來退休生活的資金需求得到滿足。
- 建立安養信託：委託信賴的銀行機構協助管理年輕時累積的財富。依據信託契約，可以選擇每月給付固定金額或指定監護人以單據實支實付，讓老後財產安全有保障，降低有心人士詐騙錢財或夫妻同時失能無法理賠的風險。
- 預立法律文書：委託律師透過預立遺囑、事前醫療指示、財務授權書、醫療授權書、指定受託管理人及建立信託等法律措施，可以保障夫妻的身前／身後規劃及財產分配即使面臨突發變故，仍可依照雙方共識持續進行。
二、醫療方面
醫療可以朝三個方向思考，第一個是發生疾病的醫療安排，第二個是自然老化的長照安排，以及到達人生終點時的緩和醫療選擇。
- 保險規劃：醫療規劃方面可選擇重大醫療險、重大傷病險；資金運用則可搭配生存險、年金險，協助夫妻面對病痛、終老議題時，可以提前強化風險承擔能力，降低夫妻醫療預算、退休財產負擔。
- 提前尋找長照機構：隨著年齡增長，生活自理能力可能會逐漸下降。提前尋找如長照村長照機構，可提供入住者專業的照護服務和醫療資源，同時減輕伴侶的照顧負擔，讓夫妻倆能夠在退休後享受穩定的生活品質。
- 醫療規劃：保持定期檢查、管理自身健康狀況的習慣，並預先制定醫療指示，如：預立醫療決定書、確認醫療委任代理人等。確保夫妻晚年面臨老、病風險時，不會手足無措，即時做出適當的醫療決策。
夫妻保險為何需要提前規劃？一起規劃人生的保險應該這樣做
為因應超高齡化社會，平均餘命增加，無子女夫妻更應該一起重點規劃彼此生存期間適用的保險類型，建立可安心享受退休生活的一系列保障措施。例如：降低壽險保額，著重規劃提供生存保險金給付的商品，預先規劃老後生活的現金流，以及財產、投資分配。
夫妻還可以共同規劃保險和安養信託，例如委託信任的機構設立「信託監察人」，以防止雙方同時失能或另一半生活不能自理時，無人能夠協助請領保單理賠的困境。也可以增加購買退休型保險、長照險、醫療險或是重大傷病險等保險類型，降低面對年老、疾病、失智失能問題時的財務負擔。
如何進一步降低老後財產風險？為何退休保險推薦提早購入？
雖然許多人認為離退休生活還有一段距離，但本文仍然建議提早規劃並安排退休保險，除了可以更好控制金流並避免風險。相對於中年才開始規劃退休準備，購買醫療、長期照護和具有生存金給付的保險；年輕時有更多元的退休保險方案可供選擇，而且保費支出的負擔也較輕微。
同時，無論是夫妻保險或是個人加保，趁年輕時提早規劃合適的保險方案，身體健康較沒有體況的問題，而且也可以透過時間的複利效果，及早開始累積資產，讓夫妻二人更接近自己的理想退休生活。
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