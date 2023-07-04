侯友宜稱當選後撤掉NCC、兵役恢復4個月，綠委批犧牲國家安全，學者：1年才能形塑後備戰力

侯友宜：當選後撤掉NCC，兩岸穩定兵役就恢復4個月

（中央社）國民黨總統參選人侯友宜昨（3）日表示，民進黨把兩岸搞得兵凶戰危，不得不延長兵役為1年，如果他當選總統，會努力確定兩岸穩定和平，在確定兩岸穩定和平後，就將兵役恢復為4個月。

總統蔡英文於2022年底宣布義務役役期恢復為1年，從2024年開始施行。為配合役期調整，教育部日前公布服役彈性修業指引，順利的話，可3年讀完大學、當兵1年。

侯友宜昨天接受「TVBS少康戰情室」專訪時表示，他反對3+1方案，這將導致大學學制混亂，且只有男性可以參與方案，女性卻不行，造成教育資源分配上的不均，也壓縮學生學習時間，完全行不通。

侯友宜指出，更重要的是，現階段民進黨把兩岸搞得兵凶戰危，才不得不延長兵役為1年，如果他當選總統，會努力確定兩岸穩定和平，在確定兩岸穩定和平後，就將兵役恢復為4個月；兩岸是重中之重，兩岸穩定才是決定兵役的問題，這是他的態度。

另外，侯友宜說，國家通訊傳播委員會（NCC）這幾年一下把「中天」關台，一下讓「鏡電視」開台，過程紛紛擾擾爭議很多，讓全民完全不信任NCC。

他表示，既然一個公正的單位已經不受大家信任，就是撤掉、打掉重練，再重新開始。NCC是重要的審查單位，如今卻被搞得烏煙瘴氣，不打掉重練，如何贏得民眾信任。

侯友宜也指出，這幾年看到很多如光電弊案、疫苗採購案、黑金問題等案件，覺得民進黨執政近8年的弊端不只這些，應該好好運用專業，把弊端清理出來；為了解決這些問題，他當選總統後，會建立一個新的特偵組，好好把弊案查清楚，對全民有交代。

侯友宜表示，他是辦案出身，會用專業思考方向，讓新的特偵組把事情做好，他一定有決心跟魄力，把這些案件查清楚。

對於撤掉NCC，NCC表示，尊重侯友宜的言論自由，NCC委員會對於中天新聞案、鏡電視案或其他社會關心重大案件，均有發布新聞稿並公告於官方網站上，向民眾說明決議情形及理由。

Photo Credit: 中央社 國民黨總統參選人侯友宜（前右）接受「TVBS少康戰情室」專訪時表示，他反對3+1方案，這將導致大學學制混亂。

藍挺侯友宜提役期恢復為4個月，綠批犧牲國家安全

（中央社）民國94年次後役男明年起義務役期恢復為1年，但國民黨總統參選人侯友宜昨天受訪指出，若他當選總統，在確定兩岸穩定和平後，會恢復為4個月；民進黨立委王定宇指出，這根本罔顧中國威脅，為選舉犧牲國家安全。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗受訪表示，過去馬政府執政時，台海是世界上最安全的地方，反觀蔡政府執政7年，外媒形容台海是世界上最危險的地方；侯友宜昨天也表示，接受合乎中華民國憲法的九二共識，相信侯友宜當選後，絕對可以確保兩岸的和平穩定，將兵役恢復為4個月一定可以實現，國民黨團全力支持。

總統蔡英文於民國111年12月27日宣布「強化全民國防兵力結構調整方案」，自113年1月1日起，民國94年1月1日以後出生的役男，義務役期由4個月恢復為1年。

侯友宜昨天接受「少康戰情室」專訪提到，民進黨把兩岸搞得兵凶戰危，不得不延長兵役為1年，如果他當選總統，會努力確定兩岸穩定和平，而在確定兩岸穩定和平後，就將兵役恢復為4個月。

對此，立法院外交及國防委員會成員、民進黨立委王定宇受訪指出，國防的存在是為了國家的穩定與安全，不希望為了一時選舉，去操控國防議題。

王定宇表示，侯友宜竟敢說當選總統後，要把役期改回4個月，這根本罔顧中國的威脅持續性存在、罔顧自由民主盟友間的期待，也罔顧台灣對自我安全的要求。

王定宇說，年輕人支持兵役恢復為1年，並沒有反對，他們只是要求訓練內容要扎實，不要在那邊拔草浪費時間；侯友宜為了自身民調表達此論述，為了選舉犧牲國家安全，他覺得台灣人民的智慧應該比侯友宜高。

立法院外交及國防委員會成員、民進黨立委劉世芳指出，侯友宜的判斷與眾不同，可見對兵役政策的不了解，而且包括台灣國防部、美國國防部、美國印太司令部、北約等在評斷台海安全時，以及美軍很早也說過，台灣的義務役期如果只有4個月，沒辦法應付未來台灣如果有戰事等狀況。

劉世芳表示，總統蔡英文去年宣布此政策時，已對外說明非常清楚，沒想到侯友宜只為了迎合部分政治人物，說出這種完全不合邏輯、不顧台灣主權的說法。

劉世芳指出，她真的不曉得侯友宜要如何宣布役期恢復為4個月，這只是一個草率、迎合藍營的說法，難道侯友宜認為只要宣布投降，台灣就可以不用有兵役制度。

侯友宜喊恢復4個月兵役，學者：1年才能形塑後備戰力

（中央社）國民黨總統參選人侯友宜稱當選後確定兩岸穩定和平，就恢復4個月兵役，對此國防學者表示，4個月役期無法編組專長兵科，參考人口規模較小國家皆維持徵兵制，台灣1年役期才能讓役男具足夠訓練形成有效後備戰力，提高對中共威脅的嚇阻力道。

政府去年底宣布，自民國113年起，94年後出生的役男，義務役期將由4個月恢復為1年；侯友宜昨天在政論節目提及，若當選後確定兩岸穩定和平，就恢復4個月兵役，讓兵役議題再度引起討論。

對此，國防安全研究院國家安全研究所所長沈明室接受《中央社》記者訪問表示，4個月兵役僅讓役男獲得非常基礎的訓練，且成為後備戰力多為步槍兵，難以編組成專長兵科。

沈明室指出，志願役招募情況隨經濟景氣變化而不穩，因此恢復1年義務役期可減緩招募壓力，更重要的是，經過1年訓練的役男可接受較完整專業訓練，包括下基地等大規模軍事經驗。