孫凖浩成中國足球史上首位被拘留調查的外籍球員，韓國方面呼籲公正調查
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中國執法當局未有公布具體案情，不過在孫凖浩被帶走前後，他所屬的山東泰山隊隊員金敬道、郭田雨，以及原主教練郝偉等人已先後被公安部門帶走調查。有中國媒體報導指，這些球員及教練可能涉嫌收受賄賂，以在一些比賽中打假球，從而幫助對手球隊奪得中超冠軍或保級成功。
韓國國家足球隊隊員孫凖浩（Son Jun-ho）在中國涉嫌受賄被拘留調查以來，韓國各界以及國際足球界對事件持續關注。
中國外交部此前公布，這名效力於中超山東泰山隊的韓國外援因涉嫌「非公職人員受賄罪」而被帶走接受調查。
31歲的孫凖浩在5月中旬於中國上海的虹橋機場凖備離境時被中國公安扣留，經過37天的拘留後，於6月17日被中國執法當局轉為正式批捕。
這是中國足球史上首次有外籍球員被執法部門進行刑事調查，但是當局尚未進一步公布具體的案件細節。
據中國媒體報導，孫凖浩所屬的山東隊最近有數名球員及前任教練捲入涉嫌「操縱比賽」的調查之中。據悉，中國公安部門對孫凖浩的調查也與此有關，但具體細節尚未得到確認。
事件也正值中國足球界掀起一輪大規模的反腐行動之際——自去（2022）年11月以來，已有包括中國足協主席陳戌源及前國家隊主教練李鐵在內的多名中國足壇重要人物涉嫌腐敗被調查。
或涉山東隊假球案
今年5月15日，韓國駐華大使館獲悉，孫凖浩於5月12日他31歲生日當天在上海虹橋機場被中國公安帶走拘留。
當時中國外交部一度表示「不掌握相關情況」，但外交部發言人汪文斌在一天後表示，一名韓國公民因涉嫌「非國家公職人員受賄罪」被遼寧省公安拘留——這一罪名是指政府機關公務員以外的人員，比如企業、組織中的個人非法收受利益的犯罪行為。
中國執法當局未有公布具體案情，不過在孫凖浩被帶走前後，他所屬的山東泰山隊隊員金敬道、郭田雨，以及原主教練郝偉等人已先後被公安部門帶走調查。
有中國媒體報導指，這些球員及教練可能涉嫌收受賄賂，以在一些比賽中打假球，從而幫助對手球隊奪得中超冠軍或保級成功。
《BBC》無法獨立核實相關說法。
至6月，中國媒體稱，孫凖浩的中方經紀人周凱旋也涉案被帶走調查。
山東泰山隊在2021賽季奪得COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情期間臨時改制下的中超聯賽及中國足協杯冠軍，當時孫凖浩即為球隊主力中場球員。
2022賽季，孫凖浩被指在一場中超比賽中屢次出現低級失誤，最終山東隊在與武漢三鎮隊積分相同的情況下，淨勝球不及對手而獲得中超亞軍。
在被帶走調查後，孫凖浩等涉案球員的照片及簡介等註冊資料已從山東泰山隊的官方網站上被刪除。
韓國方面呼籲「公正調查」
自孫凖浩被帶走之後，韓國足協以及官方外交機構均曾試圖與中國方面溝通，尋求與孫凖浩見面並了解詳情。
《BBC韓語部》報導，韓國足協曾派遣律師去中國協助孫凖浩，但是並沒有見到他或他的中國當地律師就返回了。
韓國足協對此表示「無能為力」，並抱怨指中國方面「連孫凖浩被拘留的原因都沒有告訴我們」。
韓國政府也曾試圖通過領事會談來協助孫凖浩。《BBC韓語部》引述韓國外交部相關人士表示：「孫凖浩在被羈押後，當地使館工作人員多次進行了領事會談」，並且指中國方面在拘押孫凖浩期間「沒有侵犯人權」。
韓國政界則有議員就事件發表評論，指孫凖浩被拘押多天，事態拖延「令人遺憾」。
國民之黨議員尹尚賢向《BBC韓語部》表示，韓國外交部應該「要求中國進行公正、迅速的調查，並採取必要措施」。
國會外通委員會成員、民主黨議員李常民則表示，政府應該迅速確認中國方面對於孫凖浩的具體指控。
《BBC韓語部》報導指，根據李常民的說法，韓國政府通過駐中官員曾與孫凖浩進行了三次會談，但對具體指控沒有進行討論，且在交涉期間，中國方面安排了公安人員監視他們的談話內容。
在中國的司法操作中，律師通常要需要經過公安部門的批准後，在公安人員的陪同下才能會見被告。
《BBC韓語部》還引述韓國外交部官員表示，與韓國不同，中國禁止律師將與調查有關的具體事項告知第三方，這使得韓國政府對調查進展等情況的了解存在局限。
另外，有韓國方面的專家向《BBC韓語部》表示，根據《維也納公約》，韓國公民有權接受領事協助，但是同時指出，在不允許討論具體指控的情況下，外交接觸「沒有意義」。
在孫凖浩被拘留後，韓國國家隊在6月初公布的最新一份球員名單中，仍將孫凖浩列入。
儘管孫凖浩的狀況並不可能具備參加國家隊集訓和比賽的條件，但是韓國隊的德國籍主教練克林斯曼（Jurgen Klinsmann）仍然向媒體表示：「我們正在做協會能做的事情，為孫凖浩竭盡全力。」
「不知道孫凖浩現在精神和身體狀態如何，我們只能祈禱，希望他能知道，我們在背後幫助他，」克林斯曼在名單公布之後說。
孫凖浩是誰？
孫凖浩的足球生涯開始於韓國國內的校園足球體系，在2014年首次在職業足球賽事中亮相。
他曾先後效力韓國K聯賽的浦項制鐵和全北現代，並在2020年當選K聯賽的最有價值球員。
他在2014年入選韓國23歲以下國家隊，並作為主力隨隊奪得2014年仁川亞運會足球金牌。
2018年，他首次入選韓國國家隊，曾20次代表球隊出場，包括在2022年卡塔爾世界盃上，在韓國隊參加的四場比賽中三次出場，隨球隊進入16強。
2021年初，他轉戰中超聯賽，加盟山東泰山。登陸中超的第一個賽季，他即作為主力幫助球隊贏得那一年的中超聯賽及中國足協杯雙料冠軍。
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二、醫療方面
醫療可以朝三個方向思考，第一個是發生疾病的醫療安排，第二個是自然老化的長照安排，以及到達人生終點時的緩和醫療選擇。
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