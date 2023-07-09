納粹德國時期照片：三個逃離大屠殺的女孩身份，84年後終於揭曉
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雖然，對於這張照片變得如此重要的具體歷程，我們仍不清楚。但是，三位女孩和攝影師的身份謎團終於得以解開。而他們作為納粹大屠殺的見證者，以及勇敢的倖存者的故事，將永遠流傳於世。
文：BBC記者 喬・蘭斯戴爾（Jo Lonsdale）、珍・唐恩斯（Jane Downs）
長期以來，三位猶太女孩逃離納粹德國的這張照片成為一幅具有時代象徵性的相片，反覆出現在博物館、展覽和出版物中。照片拍攝地點是英國倫敦的利物浦街車站。80多年來，這三位女孩的身份一直是個謎，直到最近，謎底終於揭開。
照片中間的英格（Inge Adamecz）對拍攝毫無印象，幾十年來甚至不知道它的存在。當時這位五歲的小女孩與她十歲的姐姐露絲（Ruth Adamecz）一起，逃離了她們在德國布雷斯勞（Breslau），現在是波蘭的弗羅茨瓦夫（Wroclaw 樂斯拉夫）的家園。
她們的母親和小妹留在家鄉，後來悲慘的死於奧斯威辛集中營。
現在，英格已經是退休的老人家了。她終於發現自己和2015年去世的姐姐露絲，作為大屠殺和納粹德國1939年猶太兒童大撤離（Kindertransport ，從納粹德國大規模疏散猶太兒童逃離的行動）的這段經歷，將被世人永遠記得。
在歷史學家馬丁・吉爾伯特的《再也不要發生》（Never Again）這本書中，英格偶然發現了自己小時候的這張照片。
英格說：「那真是個大驚喜。」
「他在書中只寫了「三個小女孩」。所以我寫了封信給他，告訴他，我們還活著。當時人們說我長得像童星秀蘭・鄧波爾，為什麼我在照片中笑呢？」
「看看照片中的姐姐露絲，她表情是很緊繃。但我不知道那個拿著洋娃娃的第三個女孩是誰。我從來不知道她是誰！」
事實上，抱著娃娃的女孩是十歲的漢娜・科恩（Hanna Cohn），她和她的雙胞胎兄弟漢斯（後來改名傑拉德）一起從德國哈勒（Halle）與其他女孩搭上撤離的列車。原始的底片上還可以看到小漢斯的腿。
但是，就像英格和露絲一樣，漢娜對照片沒有記憶，但她記得那段撤離歐陸的旅程和手上抱著的娃娃。不過，她在2018年去世，在生前接受倫敦大學的一次訪談中談到了她的經歷。漢娜說：「我記得經過荷蘭，車上有親切的女士們給了我們餅乾和檸檬汽水。」
「我們從哈威奇坐火車到了利物浦車站，我是個很遵從規矩的人。當時我的座位都是軟墊的，不是木頭座位，我好擔心可能錯誤地坐在頭等艙。」
「利物浦街車站聽起來像是英國另一個城市利物浦。我當時還擔心不是要去倫敦。然而，我們終於抵達了這個擁有龐大大廳的車站。我抓著一個我命名為伊夫琳的娃娃。」
漢娜的雙胞胎女兒黛比和海倫告訴BBC，母親對照片中另外兩個女孩的身份，一直很好奇。黛比說：「當我們看到這張照片時，她坐在那裡，編著辮子，抱著娃娃。母親生前總是說：我想知道另外兩個女孩是誰？」
然後，終於在今年1月份，這張照片拍攝80多年後，她的女兒們在偶然聽到了一個BBC的廣播節目系列後，發現了真相。
真相大白
BBC節目「我們的故事」製作一集《女孩們：大屠殺的安全之家》講述了一個在英格蘭東北部的旅館，兩位女孩英格（婚後姓哈密爾頓）和露絲在二戰期間歷經了深刻但一直被遺忘的往事。
海倫說：「那天大屠殺紀念日。一個朋友發了個鏈接給我，是BBC網站上的一則新聞。我當時想，「她幹嘛給我發這個」，然後我往下滑，看到了媽媽小時候的照片和另外兩個女孩的名字：露絲和英格。」
「我們太興奮了。我發了簡訊給黛比，我說，「我們找到了這兩個女孩！」
之後，今年4月份，英格終於在倫敦帝國戰爭博物館與漢娜的女兒們會面。這張照片已經在博物館展出了20多年。現在，人們現在能更了解關於兩個家庭，以及照片拍攝背後的事情。
黛比說：「英格對我們來說，是個很特別的人物。」
她又說：「我認為媽媽一定會為我們感到驕傲。她總是談論那兩個小女孩，找到她們對她來說非常重要。」
然而，攝影師又是誰呢？
我們從Getty Images Hulton檔案館的記錄中得知，攝影師的名字是史蒂芬森（Stephenson），他曾在Topical Press Agency工作。該機構當時僱用了超過1千名攝影師，為報業提供大量圖片。
攝影師的工作記錄本上保留著1939年7月5日的日期，上面清楚標注著「利物浦街車站等候的三個小孩」，並在邊緣標注了攝影師的名字史蒂芬森。
我們無法確定，但可能是一位名叫約翰・弗・史蒂文森（John F Stevenson）的蘇格蘭人，他因為與人合寫歌曲〈親愛的格拉斯哥舊鎮〉而聞名。在1930年代，Topical Press Agency有記錄了他在格拉斯哥的一個地址提供了聯繫方式。
通過蘇格蘭公共檔案辦公室的幫助，BBC通過出生和死亡證明上的地址，我們找到了他的家人。
他的記者孫子高登・史蒂芬森（Gordon Stevenson）對爺爺在1930年代末作為自由記者在倫敦工作有些記憶。「我記得他曾告訴我，他的工作是採訪這些無家可歸的孩子們，並為他們提供福利。他告訴我，他拍攝了很多這樣的照片。」
雖然，對於這張照片變得如此重要的具體歷程，我們仍不清楚。但是，三位女孩和攝影師的身份謎團終於得以解開。而他們作為納粹大屠殺的見證者，以及勇敢的倖存者的故事，將永遠流傳於世。
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沒有子女後事怎麼辦？夫妻保險提早規劃，無子女晚年生活有保障
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隨著社會結構變化，無生育計劃的頂客族夫妻比例也越來越高，雖然眼前的財務負擔減輕了；但是沒有子女後事怎麼辦？沒有子女的老後生活要如何規劃才有保障呢？不用擔心，本文將為你說明如何與另一半透過預先規劃財產分配、夫妻保險及退休險推薦選擇等一系列老後生活規劃。提前預防老、病風險及無子女後事可能無人處理的問題，與伴侶一同打造安心、有保障的無子女晚年生活。
沒有子女的老後生活要如何處理？為什麼需要提前規劃？
根據內政部2021年統計，國人平均壽命已達到80.86歲。隨著社會結構改變，沒有生育計劃的夫妻越來越多。由於不用考慮將不動產（如：土地、房屋）和財富分配、傳承給後代的問題，只需要專注預防「老、病」風險，以及相應的保險、理財、退休規劃及預立遺囑等晚年生活規劃。
透過完善的晚年生活規劃，夫妻倆可以確保彼此退休後的生活品質。假使其中一方先過世了，另一半也能獲得更多財產保障，避免與其他親屬發生遺產繼承糾紛，保障配偶的養老財產不會受到過多影響。
擔心老後沒人照顧，可以提前做哪些規劃面對無子女晚年生活？
針對無子女的夫妻可以提前規劃安養、信託等財產預先分配，確保雙方退休後的生活保障，保留應對突發風險時的財務、醫療照護及法律層面的相關協助。下方提供無子女夫妻參考的老後規劃選擇：
一、財務方面
財務方面，應考慮退休前的資金運用規劃、信託機制，可以透過預立法律文書的方式，提前安排，避免未來風險。
- 穩定現金流：退休前應保有長期穩定的固定收入，才能維持穩定儲蓄，建立多元化的理財和投資計畫，或是購買養老保險、建立信託，確保未來退休生活的資金需求得到滿足。
- 建立安養信託：委託信賴的銀行機構協助管理年輕時累積的財富。依據信託契約，可以選擇每月給付固定金額或指定監護人以單據實支實付，讓老後財產安全有保障，降低有心人士詐騙錢財或夫妻同時失能無法理賠的風險。
- 預立法律文書：委託律師透過預立遺囑、事前醫療指示、財務授權書、醫療授權書、指定受託管理人及建立信託等法律措施，可以保障夫妻的身前／身後規劃及財產分配即使面臨突發變故，仍可依照雙方共識持續進行。
二、醫療方面
醫療可以朝三個方向思考，第一個是發生疾病的醫療安排，第二個是自然老化的長照安排，以及到達人生終點時的緩和醫療選擇。
- 保險規劃：醫療規劃方面可選擇重大醫療險、重大傷病險；資金運用則可搭配生存險、年金險，協助夫妻面對病痛、終老議題時，可以提前強化風險承擔能力，降低夫妻醫療預算、退休財產負擔。
- 提前尋找長照機構：隨著年齡增長，生活自理能力可能會逐漸下降。提前尋找如長照村長照機構，可提供入住者專業的照護服務和醫療資源，同時減輕伴侶的照顧負擔，讓夫妻倆能夠在退休後享受穩定的生活品質。
- 醫療規劃：保持定期檢查、管理自身健康狀況的習慣，並預先制定醫療指示，如：預立醫療決定書、確認醫療委任代理人等。確保夫妻晚年面臨老、病風險時，不會手足無措，即時做出適當的醫療決策。
夫妻保險為何需要提前規劃？一起規劃人生的保險應該這樣做
為因應超高齡化社會，平均餘命增加，無子女夫妻更應該一起重點規劃彼此生存期間適用的保險類型，建立可安心享受退休生活的一系列保障措施。例如：降低壽險保額，著重規劃提供生存保險金給付的商品，預先規劃老後生活的現金流，以及財產、投資分配。
夫妻還可以共同規劃保險和安養信託，例如委託信任的機構設立「信託監察人」，以防止雙方同時失能或另一半生活不能自理時，無人能夠協助請領保單理賠的困境。也可以增加購買退休型保險、長照險、醫療險或是重大傷病險等保險類型，降低面對年老、疾病、失智失能問題時的財務負擔。
如何進一步降低老後財產風險？為何退休保險推薦提早購入？
雖然許多人認為離退休生活還有一段距離，但本文仍然建議提早規劃並安排退休保險，除了可以更好控制金流並避免風險。相對於中年才開始規劃退休準備，購買醫療、長期照護和具有生存金給付的保險；年輕時有更多元的退休保險方案可供選擇，而且保費支出的負擔也較輕微。
同時，無論是夫妻保險或是個人加保，趁年輕時提早規劃合適的保險方案，身體健康較沒有體況的問題，而且也可以透過時間的複利效果，及早開始累積資產，讓夫妻二人更接近自己的理想退休生活。
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