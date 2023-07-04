中國限制鎵、鍺等半導體材料出口，《華爾街日報》：藉此增加與美國談判籌碼

中國祭出鎵鍺相關物項出口管制，涉半導體材料

（中央社）中國商務部和海關總署3日聯合發布公告，指為了維護國家安全和利益，決定自8月1日起對鎵、鍺相關物項實施出口管制。鎵、鍺都是半導體材料。

根據商務部官網，商務部、海關總署3日發布「關於對鎵、鍺相關物項實施出口管制的公告」。

根據公告，金屬鎵、氮化鎵、氧化鎵、磷化鎵、砷化鎵、銦鎵砷、硒化鎵、銻化鎵，以及金屬鍺、區熔鍺錠、磷鍺鋅、鍺外延生長襯底、二氧化鍺、四氯化鍺等相關物項未經許可，不得出口。

公告說，出口經營者應按照相關規定辦理出口許可手續，通過省級商務主管部門向商務部提出申請。中國商務部應當自收到出口申請文件之日起進行審查，或者會同有關部門進行審查，並在法定時限內作出准予或者不予許可的決定。經審查准予許可的，由中國商務部頒發兩用物項和技術出口許可證件。

《每日經濟新聞》引用亞洲金屬網金屬百科指出，中國金屬鎵的消費領域包括半導體和光電材料、太陽能電池、合金、醫療器械、磁性材料等，其中半導體行業已成為鎵最大的消費領域，約占總消費量的80%。

鍺是重要的半導體材料，在半導體、航空航天測控、核物理探測、光纖通訊、紅外光學、太陽能電池、化學催化劑、生物醫學等領域都有廣泛而重要的應用。

中國限制半導體材料出口，美媒：藉此增加談判籌碼

（中央社）中國宣布管制涉及高階晶片製造的材料「鎵、鍺」，《華爾街日報》分析，中國一方面欲報復美國等國家對晶片製造設備的出口限制，另亦藉此措施作為與美國談判的籌碼。

中國商務部3日宣布，基於維護國家安全和利益，將自8月1日起，對「鎵、鍺」2項涉及半導體的相關材料實施出口管制，根據公告，出口商必須向中國商務部提出申請，並報告海外買家的詳細資料，經許可後才能出口。

《華爾街日報》指出，美中在人工智慧、量子計算、清潔能源等領域競爭激烈，美國、荷蘭接連祭出晶片製造設備出口限制新規，以打擊中國半導體產業。產業內部高階管理人員認為，中國擬藉由限制材料措施作為報復手段。

「鎵、鍺」等金屬是半導體、5G基站、太陽能板的關鍵物件。鎵被廣泛應用在電動車、手機充電器，以及商業和軍事設備。

根據美國地質調查所（US Geological Survey）數據，2018至2021年，美國53%的鎵自中國進口，2019年美國對中國的鎵課徵更高關稅後，進口量下降。

關鍵金屬研究機構（Critical Mineral Institute）董事會成員尼爾（Alastair Neill）表示，中國這項措施將對半導體產業產生立即連鎖效應，特別是「高效能晶片」。

《華爾街日報》也提到，由於中國商務部的公告並沒有提到具體細節，意味北京仍欲以此新措施，作為與美國的談判籌碼。

此公告發布的時機點，是在美國財政部長葉倫（Janet Yellen）計畫6日訪中、會見中方高層之前；此外，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）也預計在未來幾個月，前往中國訪問。

顧問公司「歐布萊特石橋集團」（Albright Stonebridge Group）的中國和科技專家崔歐洛（Paul Triolo）分析，此措施讓北京能夠依地緣政治考量來做決策，並能針對個別公司、或是特定產業的更多部門進行打擊。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀