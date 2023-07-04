中泰將舉行「鷹擊2023」聯合軍演，學者憂泰國更親中遠美
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中泰「鷹擊-2023」空軍聯合訓練將於7月在泰國空軍烏隆基地舉行。學者指出，雖然泰國自冷戰初期就是美國堅定的盟友，但自從2014年的軍事政變之後，泰國遭美國指責侵犯人權，製造了北京介入的空間，美泰的聯合軍演「黃金眼鏡蛇」規模也逐年縮減。
文：楊安
中國國防部周日（7月2日）宣布，中泰「鷹擊-2023」空軍聯合訓練將於7月在泰國空軍烏隆基地舉行。在中國不斷強化和泰國軍事交流與戰略合作之際，美國前軍方官員對中國在東南亞日益增強的影響力表達擔憂。
中國國防部表示，根據年度計劃及中泰雙方達成的共識，中方將派出殲擊機、殲轟機、預警機等力量赴泰參訓。此次聯訓旨在深化兩國空軍務實交流與合作，不斷充實中泰全面戰略合作夥伴關係內涵。
中國國防部長李尚福6月甫在北京會見泰國陸軍司令納隆潘（Narongpan Jitkaewtae）。李尚福當時表示，作為兩國關係的重要組成部分，中泰兩軍關係發展勢頭良好。中方願同泰方一道，把兩國領導人重要共識落到實處，舉辦好中泰「突擊-2023」陸軍聯合訓練、「和平友誼-2023」多國聯合演習等重要合作項目，推動兩軍特別是兩國陸軍務實合作取得更多成果。
李尚福強調，當前亞太地區安全面臨一些挑戰，中方願同泰方共同維護地區穩定，確保亞太長治久安。納隆潘則回應稱，願同中方共同努力，繼續弘揚「泰中一家親」特殊情誼，不斷書寫兩國兩軍關係新的篇章。
泰國自冷戰初期就是美國堅定的盟友，同時也是6個和美國簽署防禦條約的國家之一，但是自從2014年的軍事政變之後，華盛頓屢次指責曼谷的民主倒退和侵犯人權，製造了北京介入的空間，尤其是中泰國防關係進一步的強化更是令華府人士感到憂慮。
《外交政策》（Foreign Policy）報導，蘭德公司（RAND Corporation）政策分析師、前美國國防部官員萊爾·莫里斯（Lyle Morris）指出，美國還不一定失去了泰國，但是泰國肯定需要一些來自美國的愛。
自泰國政變之後，僅管美國和泰國仍然一起參與軍事訓練和演習，但是兩國之間最高層級的聯合軍事演習「黃金眼鏡蛇」（Cobra Gold）規模逐年縮減，目前參與者不足5000人。
澳大利亞國立大學東南亞戰略事務研究學者格雷戈里·雷蒙德（Gregory Raymond）表示，這樣的變遷很難不被視為是2006年和2014年泰國2次政變後，美泰關係惡化以及泰國向中國輸誠的後果。
莫里斯說，中國已在泰國國防工業基地投入龐大資源，並向其販售潛艦和大量武器，未來軍火相容性恐怕會更往中國靠攏。
作為回應中國影響力的入侵，美國國務卿安東尼·布林肯（Anthony Blinken）去年在泰國訪問期間，與泰國外交部長敦·帕馬威奈（Don Pramudwinai）簽署了一項擴大美泰《戰略聯盟與夥伴關係》的協議。在這項協議之下，美國和泰國致力於強化在國防、安全和情報議題上的合作。
本文經美國之音授權刊登，原文見：中泰空軍聯合軍演學者憂泰國更往中國靠攏
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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範
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