2023/07/05,
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印尼總統佐科威訪問巴布亞紐幾內亞，兩國邊界協議與分離主義問題受矚目

印尼總統佐科威訪問巴布亞紐幾內亞，兩國邊界協議與分離主義問題受矚目
印尼總統佐科威Photo Credit:GettyImages

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印尼總統佐科威於今日拜訪巴布亞紐幾內亞，並與總理馬拉佩會面，兩國領導人將討論雙邊貿易以及兩國的邊界協議。此外，印尼政府至今與該國西巴布亞地區的分離主義分子衝突不斷，逃離到巴布亞紐幾內亞的難民呼籲佐科威承認西巴布亞的獨立。

據印尼媒體《Antaranews》報導，印尼總統佐科威（Jokowi）於今日（5日）在摩爾斯貝港（Port Moresby）會見了巴布亞紐幾內亞的總理馬拉佩（James Marape），預計將針對貿易問題以及兩國邊界協議進行討論。

佐科威透露此次的參訪是回應馬拉佩的邀請，馬拉佩曾於2022年3月拜訪印尼。在該次訪問期間，兩國領導人討論了加強兩國所共享紐幾內亞島的之間陸地、海上和空中互通的重要性。佐科威還表示，印尼建築公司預計將有更多機會在巴布亞紐幾內亞開發基礎建設。

此次參訪，除了馬拉佩，佐科威在訪問期間也將會拜訪巴布亞紐幾內亞的總督，並預計出席首屆印尼－巴布亞紐幾內亞的商業論壇會見該國的商業代表。馬拉佩則表示，希望可以透過會議發展兩國之間的商業聯繫和來往航班。

據《路透社》報導，擁有900萬人口的巴布亞紐幾內亞位於印尼東邊，兩國接壤的國界長達760公里，而兩國之間的邊界協議被巴布亞紐幾內亞議會擱置了10年，最終於今年3月獲得批准，預計將是兩國領導人此次會面的重要議題。

然而，巴布亞紐幾內亞同時也是印尼巴布亞省與西巴布亞省（通稱西巴布亞）數千名難民的去處，這兩個省份的美拉尼西亞分離主義以及武裝獨立運動已持續了數十年。

紐幾內亞島分屬兩個國家，緣由要追溯至二戰後，1949年澳洲將託管的紐幾內亞島東邊英屬和德屬的領地合併為「巴布亞紐幾內亞領地（Territory of Papua and New Guinea）」，直到1975年，東邊的巴布亞紐幾內亞獨立成為大英國協成員國。

西巴布亞（原成立西巴布亞共和國）在1961年遭到印尼佔領，並在1969年一場由印尼政府操作的公投後正式成為印尼的省份，但當地的獨立運動卻從未停止，最近一次為今年2月西巴布亞民族解放軍（TPNPB）綁架一名紐西蘭機師作為跟印尼政府談判的籌碼，然而至今交涉未果。

據《Benar news》報導，上週六（6月30日），摩爾斯貝港的彩虹難民營升起了代表巴布亞獨立的晨星旗幟與橫幅，慶祝7月1日的的巴布亞獨立紀念日，但升起獨立旗幟的行為遭巴布亞紐幾內亞當局制止。

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Photo Credit: GettyImages
圖為2019年8月28日，帶著代表西巴布亞獨立的「晨星旗」的巴布亞學生聚集在雅加達街頭，抗議印尼社會對巴布亞人民的歧視。

在巴布亞紐幾內亞境內，印尼西巴布亞獨立運動得到民眾的普遍支持，但巴布亞紐幾內亞政府卻承認印尼對該地區的主權。

「即使他們撤掉了我們的旗幟，他們也無法撤離我們，我們就是旗幟。」難民營領袖Samuel Inggamer表示：「我呼籲佐科威總統承認西巴布亞的獨立，如果他這麼做的話，他將創造歷史。」

近年來，印尼積極向巴布亞紐幾內亞、瓦努阿圖、斐濟和所羅門群島等太平洋美拉尼西亞國家提供援助和技術協助，被外界視為該國試圖反駁對巴布亞省份發展不足和軍事化的批評。

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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒


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