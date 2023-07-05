印尼總統佐科威訪問巴布亞紐幾內亞，兩國邊界協議與分離主義問題受矚目
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印尼總統佐科威於今日拜訪巴布亞紐幾內亞，並與總理馬拉佩會面，兩國領導人將討論雙邊貿易以及兩國的邊界協議。此外，印尼政府至今與該國西巴布亞地區的分離主義分子衝突不斷，逃離到巴布亞紐幾內亞的難民呼籲佐科威承認西巴布亞的獨立。
據印尼媒體《Antaranews》報導，印尼總統佐科威（Jokowi）於今日（5日）在摩爾斯貝港（Port Moresby）會見了巴布亞紐幾內亞的總理馬拉佩（James Marape），預計將針對貿易問題以及兩國邊界協議進行討論。
佐科威透露此次的參訪是回應馬拉佩的邀請，馬拉佩曾於2022年3月拜訪印尼。在該次訪問期間，兩國領導人討論了加強兩國所共享紐幾內亞島的之間陸地、海上和空中互通的重要性。佐科威還表示，印尼建築公司預計將有更多機會在巴布亞紐幾內亞開發基礎建設。
此次參訪，除了馬拉佩，佐科威在訪問期間也將會拜訪巴布亞紐幾內亞的總督，並預計出席首屆印尼－巴布亞紐幾內亞的商業論壇會見該國的商業代表。馬拉佩則表示，希望可以透過會議發展兩國之間的商業聯繫和來往航班。
據《路透社》報導，擁有900萬人口的巴布亞紐幾內亞位於印尼東邊，兩國接壤的國界長達760公里，而兩國之間的邊界協議被巴布亞紐幾內亞議會擱置了10年，最終於今年3月獲得批准，預計將是兩國領導人此次會面的重要議題。
然而，巴布亞紐幾內亞同時也是印尼巴布亞省與西巴布亞省（通稱西巴布亞）數千名難民的去處，這兩個省份的美拉尼西亞分離主義以及武裝獨立運動已持續了數十年。
紐幾內亞島分屬兩個國家，緣由要追溯至二戰後，1949年澳洲將託管的紐幾內亞島東邊英屬和德屬的領地合併為「巴布亞紐幾內亞領地（Territory of Papua and New Guinea）」，直到1975年，東邊的巴布亞紐幾內亞獨立成為大英國協成員國。
西巴布亞（原成立西巴布亞共和國）在1961年遭到印尼佔領，並在1969年一場由印尼政府操作的公投後正式成為印尼的省份，但當地的獨立運動卻從未停止，最近一次為今年2月西巴布亞民族解放軍（TPNPB）綁架一名紐西蘭機師作為跟印尼政府談判的籌碼，然而至今交涉未果。
據《Benar news》報導，上週六（6月30日），摩爾斯貝港的彩虹難民營升起了代表巴布亞獨立的晨星旗幟與橫幅，慶祝7月1日的的巴布亞獨立紀念日，但升起獨立旗幟的行為遭巴布亞紐幾內亞當局制止。
在巴布亞紐幾內亞境內，印尼西巴布亞獨立運動得到民眾的普遍支持，但巴布亞紐幾內亞政府卻承認印尼對該地區的主權。
「即使他們撤掉了我們的旗幟，他們也無法撤離我們，我們就是旗幟。」難民營領袖Samuel Inggamer表示：「我呼籲佐科威總統承認西巴布亞的獨立，如果他這麼做的話，他將創造歷史。」
近年來，印尼積極向巴布亞紐幾內亞、瓦努阿圖、斐濟和所羅門群島等太平洋美拉尼西亞國家提供援助和技術協助，被外界視為該國試圖反駁對巴布亞省份發展不足和軍事化的批評。
新聞來源：
- President Widodo to visit Papua New Guinea on July 5（Antaranews）
- Indonesian president in Papua New Guinea for talks on border, trade（路透社）
- Port Moresby suppresses West Papua flag raising ahead of Indonesian president's visit（Benar news）
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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒
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台灣企業經營者首度勇奪《安永世界企業家大獎》，邀請更多實業家參與讓國際見證台灣實力
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安永企業家獎，2023放眼「胸懷永志 續業千里」
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來自台灣的「她」，首度代表台灣奪得《安永世界企業家大獎》
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過去台灣企業家參與《安永世界企業家大獎》競賽長達18屆，本次徐秀蘭董事長從來自45個國家的49名企業家競爭對手中脫穎而出；也是該競賽舉辦23年以來，獲頒此獎項的第三位女性企業家，顯見她個人展現的領導力、執行力及創新力獲得全球認同。
能夠榮獲各國評審的青睞，主要因徐秀蘭董事長展現出韌性且不畏挑戰的實業精神，以「運籌台灣．全球發展」的前瞻遠景，深耕半導體產業二十多年，領導環球晶圓完成四起成功的國際併購案，並且鞏固集團在全球九個國家、設立17個營運生產基地的競爭優勢，讓營運成長屢創新高。
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新一屆《安永企業家獎》徵選開跑，邀請實業家傳承經營理念、持續改變世界
為了挖掘更多能媲美徐秀蘭董事長經營能力的優秀領導者，歡迎有志者報名新一屆《安永企業家獎》。《安永企業家獎》四大評選標準包含：企業家精神（Entrepreneurial spirit）、全面發展性（Growth）、目標方針（Purpose）、影響力（Impact）。
至於參選資格，凡符合以下資格的台灣企業家及專業經理人，均可參選角逐《安永企業家獎》與《安永新興創業家獎》，被推薦人須符合的主要條件為：
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■ 或為現任的公司專業經理人，持續成功的經營企業且帶領企業順利轉型或創新突破
■ 經營企業之資本額新臺幣2億元以上，或年營業額新臺幣10億元以上
新一屆《安永企業家獎》相關時程說明如下：
■ 6月01日《安永企業家獎》正式開跑
■ 7月31日《安永企業家獎》報名截止
■ 8月- 10月《安永企業家獎》實地訪審
■ 12月01日《安永企業家獎》頒獎典禮
■ 2023《安永企業家獎》台灣年度大獎得主，將於2024年6月代表參加2024《安永世界企業家大獎》典禮