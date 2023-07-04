2023/07/04,
印太

泰國穆斯林政黨黨魁出任眾議院議長，化解前進黨與為泰黨政治分歧

泰國穆斯林政黨黨魁出任眾議院議長，化解前進黨與為泰黨政治分歧
民族黨領導人萬諾。Photo Credit:GettyImages

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8黨聯盟於週一宣布提名民族黨黨魁萬諾擔任國會議長，解決了前進黨與為泰黨間的分歧。民族黨為泰國少數的穆斯林政黨，其宗教立場雖然不支持前進黨提出的《同婚法》、《自由酒精法》等，但萬諾表示將尊重民主的多數原則。

據《路透社》報導，在前進黨（Move Forward Party）和為泰黨（Phak Phuea Thai）相互妥協下，8黨聯盟將提名資深政治家萬諾（Wan Muhamad Noor Matha）為眾議院議長，而前進黨將擁有眾議院第一副議長席位，為泰黨將擁有第二副議長席位。

前進黨黨魁及總理候選人皮塔（Pita Limjaroenrat）在週一（3日）的新聞發布會上表示：「這項協議是為了8個政黨之間的團結，他們將支持我作為聯盟的唯一總理候選人。」並補充前進黨將帶領聯盟修改法律、赦免政治犯、改革軍隊相關法律，包括戒嚴法和國內安全法。

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圖為5月22日，前進黨主皮塔與其它七個政黨舉行記者會，簽署組織政府的合作備忘錄。Photo Credit: GettyImages
圖為5月22日，前進黨主皮塔與其它七個政黨舉行記者會，簽署組織政府的合作備忘錄。

民族黨（Prachachart Party）為前進黨7個政黨盟友之一，同時也是泰國少數的穆斯林政黨，分布於泰國南方與馬來西亞交接處，因此廣受泰國馬來人的青睞，據《The Nation》報導，民族黨的創立初衷強調泰國的多元文化潛力，並期望在不同的祖國、文化、職業和背景下，共同致力促進民主政治。

民族黨在今年5月的全國大選中共500個席位中獲得9席，而現年79歲的黨魁萬諾過去與為泰黨關係密切，他曾任職於塔克辛政府，但在2018年離開為泰黨並成立民族黨，他也曾在1996年至2000年間成為泰國第一位穆斯林議長。因此，即便來自小型政黨，萬諾也在前進黨與為泰黨兩大黨之間深獲肯定與尊敬。

然而，萬諾的穆斯林身分也讓外界質疑是否與前進黨推動的「同婚法」與「自由酒精法」等相互矛盾，萬諾則回應會尊重民主的多數原則，但不會忽略小眾，因此未來國會若批准「同婚法」，該法案也不應該強迫特定宗教的信徒執行此法律。

據《曼谷郵報》報導，第二大黨為泰黨先前曾積極爭取眾議院議長一職，也因議長人選與最大黨前進黨產生分歧。而昨日為泰黨副黨魁Phumtham Wechayachai表示，為泰黨將提名萬諾擔任眾議院議長，是因為民族黨的立場相對中立，且此項提議也讓聯盟之間的合作得以持續。

為泰黨黨魁Cholnan Srikaew則指出，為泰黨不會再提名任何黨員競爭眾議院議長席位，其他聯盟黨也無權提名為泰黨黨員出任議長。而萬諾於週一稍早前曾表示，為了聯盟可以順利執政，他將接受議長職位。

本屆國會第一次開會將於4日舉行，並預計於13日與250席的參議院一同選出新任總理。目前除了聯盟政黨在國會所握有的312席，前進黨還需要參議院的64席，皮塔才能順利出任總理。

除了向保守的參議員爭取支持，分析人士Kiatkwankul認為皮塔先前因擁有媒體股份涉及違反選舉法可能會讓他的總理之路變得更加複雜。

「最壞的情況是前進黨成為強大的反對派，但無論結果如何，這都不是前進黨和民主力量的終結，」他補充道。

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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒


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