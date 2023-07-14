MIT團隊找到「真核生物版」CRISPR，有望成為精準度更佳的基因編輯工具

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研究團隊指出，這是首次在真核生物體內發現的RNA導引可編程系統（programmable RNA-guided system）。該系統中扮演核心角色的蛋白質稱為「Fanzor」，能夠以RNA作為導引、準確地靶向DNA，且經過重編程改良後，能夠對人類細胞內的基因體進行編輯。
文：吳培安
真核生物體內的CRISPR系統找到了！美國時間28日，麻省理工學院（MIT）知名生物工程學者張鋒（Feng Zhang）與其研究團隊，在《Nature》上發表最新研究。當中指出不僅是原核生物有CRISPR基因編輯系統，在多種真核生物體內，也存在一套類似CRISPR的基因體編輯工具，且有機會成為精準度更勝CRISPR/Cas9的基因編輯工具組。
研究團隊指出，這是首次在真核生物體內發現的RNA導引可編程系統（programmable RNA-guided system）。該系統中扮演核心角色的蛋白質稱為「Fanzor」，能夠以RNA作為導引、準確地靶向DNA，且經過重編程改良後，能夠對人類細胞內的基因體進行編輯。
研究團隊認為，相較於CRISPR/Cas9基因編輯系統，Fanzor系統能夠更容易地遞送到細胞中，若能透過後續進一步的調整、改善靶向效率，將是一種非常有價值的人類基因體編輯技術。
CRISPR/Cas9最早是在原核生物發現，發現者艾曼紐．夏彭提耶（Emmanuelle Charpentier）和珍妮佛．道納（Jennifer Douna）也因這項成就，在2020年獲頒諾貝爾化學獎，由其衍生出來的基因編輯研究，也快速跨入療法開發，甚至已經進入臨床試驗。於此同時，也有許多研究團隊投入尋找更好的CRISPR/Cas蛋白，或其他種類的基因編輯工具。
同樣致力於CRISPR相關技術開發的張鋒，也長期投入在真核生物體內尋找與CRISPR類似的基因編輯系統。在此研究中，他們不僅找到了新的基因編輯工具，也證明了以RNA導引的DNA切割機制，廣泛地存在於所有生物體內。
張鋒表示，CRISPR系統之所以被視為廣泛且有力的基因編輯工具，是因為它們能夠靶向基因體的不同位點，輕易地進行重編程。而這項Fanzor系統提供了另一種能在人類細胞中執行精準修改的途徑，與現有的基因編輯工具互補。
從OMEGA到Fanzor，基因編輯工具一路演化
張鋒的研究研究團隊，從數年前就開始尋找自然界中CRISPR以外的RNA可編程工具，希望找到更多能夠靶向特定基因或細胞程序、調節人類細胞的工具，進而將其開發成遺傳學藥物。
2年前，張鋒研究團隊就已經在原核生物中，發現一類RNA可編程工具，並將其命名為「OMEGA」，這套系統和細菌基因體中的轉座子（transposable elements）相關，且可能是CRISPR/Cas9系統的前身。研究團隊表示，他們發現Fanzor蛋白和OMEGA系統也有一定的相似性，顯示Fanzor蛋白可能也會利用RNA導引機制，來靶向、切割DNA。
在這項新研究中，研究團隊接續先前的研究成果，從真菌、藻類、阿米巴原蟲以及一種貝類中，分離出Fanzor蛋白，並透過生化定性（biochemical characterization），證明它們屬於DNA核酸內切酶，且會利用其鄰近的非編碼RNA（ωRNA），靶向基因體的特定位點。
在經過分析Fanzor/ωRNA複合體的分子結構後，研究團隊發現Fanzor和CRISPR Cas12蛋白在結構上具有相似性，但是Fanzor和ωRNA的催化中心面積更大，推測ωRNA也參與了催化反應。
經過親緣分析，研究團隊認為能夠編碼出Fanzor的基因，是在演化的過程中，從細菌水平基因轉移（horizontal gene transfer）進入真核生物。團隊表示，因為OMEGA系統比CRISPR更加原始，也是地球上最多的蛋白質之一，因此它們能夠在原核生物和真核生物之間傳遞是很合理的。
為了進一步探索Fanzor作為基因編輯工具的潛力，研究團隊還證明了它能在人類細胞中，針對基因體標靶位點進行插入（insertion）和刪除（deletion）。他們還發現，Fanzor在剪切DNA的效率上，原本遜於CRISPR/Cas系統，但透過合成生物學工程改良，能將其剪切活性提升10倍。
除此之外，研究團隊還找到一種衍生自真菌的Fanzor蛋白，不具有附帶切割活性（collateral activity）。團隊認為，由於有些CRISPR/Cas系統和OMEGA蛋白，可能會在剪切目標DNA時，也會將其鄰近的DNA或RNA加以降解，因此Fanzor可能成為比CRISPR更有效的基因編輯工具。
張鋒也認為，生物界中可能有更多像OMEGA、Fanzor這樣的系統存在，他們也將繼續進行相關研究，希望找出更多的基因編輯工具。
參考資料
- Researchers uncover a new CRISPR-like system in animals that can edit the human genome（MIT News）
- Fanzor is a eukaryotic programmable RNA-guided endonuclease（Nature）
本文經環球生技月刊授權刊登，原文刊載於此
原標：真核生物版CRISPR找到了！張鋒團隊發現「Fanzor」基因編輯系統登《Nature》
延伸閱讀
- 《竄改基因》：基因編輯治療人類疾病的方式，跟目前所有藥物治療相比，幾乎是完全相反的
- CRISPR宛如「科技魔戒」，但人體基因編輯真的安全毫無副作用嗎？
- 零距離科學：基因編輯——加速樹木生長、乳牛不長角、人藥到病除？
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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永豐「DAWHO之夜」大戶玩日本：專家分享旅日秘境攻略、股市理財策略
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日本向來是國人出國旅遊首選，當地的美食及文化都深受國人喜歡。永豐DAWHO延續前兩年的財經趨勢分析：「DAWHO之夜：大戶品味生活家」、「DAWHO之夜：升息理財抗通膨」到「DAWHO之夜：2023 Next Step」，以及今年2月第一場的「DAWHO之夜：從行為財務學實踐大戶方舟策略」，永豐DAWHO一直與大家站在一起，今年更要帶大家一起玩日本！
2023年6月14日晚間19:30關鍵評論網與永豐銀行DAWHO數位帳戶再度攜手，共同舉辦「DAWHO之夜：大戶玩日本」線上直播活動，由吳怡霈擔綱主持，邀請旅居日本多年的知名作家張維中，帶大家一起領略在地的日本風情；另外政大商學院副院長周冠男則以擅長的行為財務學，與大家分享平時應培養的理財習慣，以及如何妥善運用身邊現有的財務工具。
疫情後日本的改變：電子支付成消費趨勢
相較疫情前，不少人發現日本變得不同。張維中分享，日本因疫情期間觀光服務需求降低，原先的服務人手遭解僱，加上外國留學生、打工度假者、外籍工作者紛紛回到自己國家，因此當地會講英文的人變少。
此外，「不僅入國程序電子化，數位支付方式也開始增加，幾乎所有便利商店都改成用無人機器結帳，要自己按螢幕，並選擇使用現金或是信用卡。」張維中表示，就連日本鐵路通票（Japan Rail Pass）也改成線上購買並提供電子車票，雖然不少櫃檯仍有真人可提供協助，但減少實體接觸機會已漸成日本現在的消費趨勢。
傳統市場與錢湯最能體現日本在地風情
張維中建議，初次到日本的「初階者」可以先到傳統市場探路，「市場是最能夠展現日本人日常生活樣貌的地方，市場賣的物品多半與當地季節、人文、習慣有關，也是最能感受在地生活樣貌的地方。」
而常去日本旅遊的「進階者」，不妨試試在地的「錢湯」，也就是所謂的大眾浴池。「不同地區的錢湯有不同特色，像是東京最人氣賞櫻景點中目黑的錢湯，常常會有時尚潮男潮女，而銀座的錢湯，則有機會看到高級俱樂部的工作人員上班前的模樣。」
張維中提醒，日本是個需要說明書的民族，「日本人不習慣臨時、不喜歡變動。」到日本預約餐廳、預訂飯店，若有臨時變動切記得提早通知，千萬不要當天才更改，這對日本人會是極大困擾，也容易造成誤會。
張維中也建議，若想體驗東京慢旅樂趣，可以至JR山手線「日暮里站」的「谷中銀座」，此處節奏慢，非常有東京下町庶民風情；還有日本羽田機場內的「HANEDA AIRPORT GARDEN」，提供日本各地名產、旅遊周邊、服飾、餐飲等服務，由於位置連通巴士轉運站，採買完後可直接前往東京市區，強烈建議不要錯過。
投資理財關鍵在紀律，市場會在震盪下走出多頭
不僅旅日話題熱，由於日圓貶值助攻，連帶使得日本股市站上30年高點。對此，周冠男認為，投資理財重在多元投資、分散市場，若平日沒有關注日本股市，現在也不需急著加碼，「漲上來才進去也來不及，散戶就是看到報紙才進場，怎麼會贏呢？最好的投資就是要盡量多元投資、分散市場。」
周冠男表示，投資關鍵在於紀律，多元化分散配置才能同時抗跌與掌握漲幅，市場永遠都會在震盪下走出多頭格局，可以採定期定額或是不定期不定額布局市場型的ETF，「時間是投資最好的朋友，別試圖擇時進入市場，而是盡可能延長自己在市場的時間，因為市場波動會一直持續下去，別害怕波動才能長期布局。」
市場波動下善用七二法則獲得翻倍報酬
周冠男進一步解釋，不少台灣人愛買房地產，認為房地產是相較股票更好的投資工具，「事實上，房地產與股票的投資報酬率相當，根據研究都在10％左右，但為什麼投資房地產致富的人更多呢？因為房地產無法當沖、難以短期買賣，它剛好是防止短線進出的最佳工具。」
周冠男以「七二法則」舉例，用72除以每一年的報酬率就會等於「資金翻倍的時間」。若以臺灣市值型ETF年化報酬率9％為例：72除以9%等於8，代表長期堅持留在市場的話，資產就能在8年後翻一倍，若20歲開始投資，到65歲退休前將有40年時間，除以8，等於有5次資產翻倍的機會，可望將100萬變為3,200萬。
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