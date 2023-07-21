《十年後我還在寫遺書》：舉辦靈堂音樂會當晚相傳鬼門關已開，自己來也不用太悲哀

文：陳偉霖

〈搖滾抗癌音樂會〉

在我辦生前喪禮之前想到能有一個可以合作的伙伴真的非常艱難，萬萬想不到現在可以有那麼多殯葬公司、甚至是殯儀館會主動邀請我去使用他們的設施，這一切好不現實的現實，又一次懷疑自己的人生，明明以前舉步維艱，現在卻健步如飛，生前喪禮明明是我的告別作，這告別作卻為我帶了很多方便，到底我剩下的日子要幹嘛。

我想了好一陣子，是不是不可以在殯儀館裡辦一場音樂會？不管你生前信什麼教，或是沒有宗教信仰，你都不會介意在你的喪禮上播放音樂，更有可能的是你已經默默地把好幾首歌曲清單放在口袋裡。

再三和殯儀館確定是不是真的可以讓我在靈堂辦音樂會之後，我就馬上在臉書發文說我會在殯儀館辦音樂會，有誰有興趣參加就跟我說，那時候有什麼表演單位、音樂會的主題是什麼都不知道，單光是「殯儀館 + 音樂會」已經吸引過百人表示有興趣參加，有幾十個人更直接問票價是多少，怎麼匯款等，真的很hardcore。

不過，找音樂表演單位方面又不是想像中那麼容易。最初我是從我認識的樂團進行邀請，沒想到很快就就碰上第一根釘：

「喂喂喂！下個月我會在殯儀館辦一場音樂會，你們有沒有興趣一起玩啊！」

「蛤！真的假的？你不是才在殯儀館辦完喪禮嗎？你現在都在玩死是不是？」

「真的，剛有另外一間殯儀館說可以借靈堂給我辦活動。要不要一起玩呀？」

「但在殯儀館玩這些會不會很衰小呀。好像不應該這樣玩耶。」

「我覺得沒什麼問題啦，就是因為死亡是禁忌，我才想要打破這固有的想法。你也知道我剛睡完棺材、辦完喪禮，我現在還不是好好的。我本來是等死的，但辦完生前喪禮後我覺得死亡離我越來越遠，說不定這一場靈堂音樂會可以祝福大家長命百歲對不對。」

「你不一樣啦，你不是普通人，不是每個普通人都能夠接受得了。」

「沒關係呀，你可以考慮看看，不行也沒關係，不要有壓力。」

他和他的團員討論完，還是覺得會有點衰小，最終拒絕了我的邀請。但我沒有什麼失望或不爽，因為每個人都會有自己看待死亡的價值觀，只是萬萬想不到很愛聽而且自己也很愛玩死亡金屬音樂的樂團，會覺得在殯儀館表演是一件不吉利的事。

被他們拒絕後，我沒有灰心，只是他們的拒絕提醒我殯儀館對於很多人來說真的是一種禁忌，我提出邀請時，更要好好照顧他們對死亡的看法，更要好好尊重他們的生活價值觀。重整一輪內心的小劇場之後，又重新去邀請不同的樂團。但這一次邀請不一樣，我先設定好靈堂音樂會的主題，還有我邀請他們時，我會先和他們分享我對死亡的看法，還有我想辦靈堂音樂會背後的理念，希望藉此機會更容易讓他們知道我辦音樂會的原因，也許更容易鼓勵到他們勇敢踏進鬼門關。

果然，先主動分享自己的人生觀，別人不一定認同，但至少建立一個溝通的機會。雖然距離靈堂音樂會當天不到三個禮拜，但我們只是用了一個星期的時間就敲好表演單位，音樂會前的兩個禮拜才開放報名參加，我們最後把靈堂音樂會定為「搖滾抗癌音樂會」：

大家好，我是剛寫好遺書，辦完生前喪禮的陳偉霖。 這一生賺得太多太多，是時候全力回應大自然對我的愛戴； 感謝殯儀館支持，星期六晚上將會有一個以死亡為題的音樂會， 名為「搖滾抗癌 Rockrasier」，音樂人會分享他們的「喪 list」（song list） 擁抱死亡。 當晚音樂單位包括： 何超儀，Josie & The Uni Boys

咖啡因公園

AMA 空筆

朱凌凌 JUICYNING

Supper Moment

Candy Lo + Sammy So@KOLOR 音樂會當晚沒有要收入場費，但設有離場費。 離場的時候自由捐獻，大家覺得應該要付多少就付多少， 所有離場費會全數撥給香港防癌會，支持末期癌友實現最後的夢想。 用音樂擁抱死亡

搖滾抗癌 Rockraiser 音樂會

日期：二〇一二年八月二十五日（星期六）

時間：晚上六點 報名詳情：

地點：福澤殯儀館，紅磡暢行道六號

名額有限，非誠勿擾。

一封電郵兩張票，遇到靈體呱呱叫。

音樂會當晚已是農曆七月，相傳鬼門關已開，自己來也不用太悲哀，放心跟隔壁交換Line。

星期六，晚上六點，暢行道六號。

我們一起搖滾抗癌。

我還記得表演名單公布後，有好幾百封電郵報名，一封電郵兩張票，報名人數超過八百人，但香港土地太少，靈堂也真的沒那麼大，沒辦法容納到那麼多人，跟殯儀館溝通後我們只能夠開放兩百人來參加。當天晚上，這兩百個觀眾幾乎都是年輕人，就跟台北表演場地Legacy的觀眾群差不多，不過原來大部分的人都是從來沒有參加過喪禮，就算有都只是小時候，對靈堂、對殯儀館的印象都很模糊。看到他們來到殯儀館參加音樂會，毫不忌諱地為自己的樂團吶喊，又把殯儀館當作網美咖啡廳瘋狂拍照，又會問問哪裡有棺材可以睡一下等，他們比我想像中人們對殯儀館、對死亡的刻板印象開放得多，其實真的不用我去做什麼生死教育的東西了。

那天搖滾抗癌靈堂音樂會，除了眾樂團透過音樂分享自己對死亡的想像之外，也想要透過這個音樂會去幫助一些罹癌的患者實現夢想，希望他們除了應付每天要對抗癌細胞之外，也可以讓他們多一點資源繼續去追尋自己的夢想，畢竟人生不只是為了延長生命而存在，就算人生只是為了延長生命，追逐夢想也是一顆延長生命線的良藥。所以我們這次音樂會的所有收入，就是觀眾離場時所給的離場費，雖然自由捐款沒有很多，但我們全數都會捐給癌友去實現夢想。

這次靈堂音樂會的收入，不扣除成本，我們總共捐給了兩位癌友，其中一個是一位癌末的伯伯，他從前是一個農夫，他說他雖然是香港人，但一直沒有很多機會去看維多利亞海港，因為以前每天都要工作，現在退休了，但也沒辦法去，因為老了走不動，他希望可以再一次去走走看看。我們收到這個個案就決定帶伯伯再去看一次海港，為了讓伯伯有一個更難忘的旅程，我們也準備了一些驚喜。

當天，我們約伯伯在香港島的灣仔碼頭集合，因為伯伯的身體狀況我們也預先為他預備好氧氣筒和同行護士，以備不時之需。伯伯來到碼頭時就很驚訝地問：「這是什麼呀？」 「直升機呀。今天我們用這個帶你去看維多利亞港好不好，驚不驚喜？意不意外？開不開心？」

「真的嗎？」

真的。為了讓伯伯有一個難忘的回憶，我特意訂了一架直升機，想讓伯伯可以試試不一樣的角度看看維多利亞港的景色，因為我知道在一般的社會組織，不管是營利公司或是非營利組織，都先會以資源是否能有效分配為重點，如果把資源用來租一架直升機，然後只是服務一位伯伯的話，肯定覺得不划算，覺得不切實際，但他們的看法就變成我堅持做到底的動力。因為對我而言，我知道我的能力很有限，根本沒辦法照顧全世界，那倒不如我看到一個 有需要幫助的人，我就盡全力去幫助就好。