立委控台灣花2億和工研院「買半導體技術」奉送立陶宛，外交部：協助建構基礎能力、非幫忙建廠

近年台灣與波羅的海國家立陶宛關係友好，台立之間有非常多的經貿合作交流，包括最熱門的半導體技術，但國民黨立委王鴻薇今（4）日表示，接獲爆料，台立共同投資的立陶宛私人公司要發展半導體產業，所需上億元的資金變成台灣單方面出資、將半導體技術「完全奉上給立陶宛」，我國駐立陶宛辦事處雖回報此要求不符國際慣例，但據稱國安會秘書長顧立雄銜總統蔡英文之命，指示此案必須做「政治處理」，目前已補助1000萬歐元。

立委王鴻薇今日於立法院召開記者會，表示今年1月立陶宛科技公司（Teltonika）向台借力，目標2027年啟動半導體生產，結果卻發現這家私人企業透過立陶宛官方向台灣施壓，包含要錢、要技術。

王鴻薇說，雙方原來合作預算650萬歐元（約2.1億台幣），卻變成台灣單方面出資，立國後來更要求台灣增資到1400萬歐元（約4.7億台幣），且立國一位次長還在會議上施壓，稱若台灣不同意增資，就要回報立國外交部長「立方助台之心，高於台方助立之心」。

王鴻薇說明，這家立陶宛私人公司要的是8吋晶圓的技術，但工研院過去不能無償提供技術，所以由外交部出錢，幫這家立陶宛公司「買技術」，王鴻薇痛批，這是過去沒有的狀況，而我國駐立陶宛辦事處給的建議是這樣「不可行」，這樣既要提高金額、又要提供技術給一家私人公司，不符合國際慣例，但國安會秘書長顧立雄銜蔡總統之命，指示此案必須做「政治處理」，要外交部、經濟部、國發會來幫忙，後來此案金額大幅提高，目前為止已補助1000萬歐元（約2.9億台幣），其中663萬歐元付給我國工研院（近2億台幣）。

立陶宛科技公司Teltonika是立陶宛一家專責物聯網、運輸管理和網路設備的公司，其研發的工業物聯網（Industrial Internet of Things）路由器在歐洲市場表現亮眼，在立陶宛極具商業影響力。

Teltonika今年1月與台灣簽署價值1400萬歐元半導體合作協議，目標在2027年使用台灣技術啓動國內半導體生產，根據協議，Teltonika將獲授權使用工研院的半導體晶片製造技術及設備，並取得工程專業訓練協助，而合作協議中1000萬歐元將根據立陶宛和台灣政府之間的雙邊合作計劃，由台灣外交部提供，另外400萬歐元則由Teltonika集團支付。

協議指出，立陶宛和台灣基於共同價值建立新關係，而台灣開發的技術及專業知識將為立陶宛啟動半導體產業做準備。

Photo Credit: 工研院 立陶宛經濟暨創新部政務次長Jovita Neliupšienė（右六）去年6月率貿易投資部官員及企業代表參訪工研院，經濟部政務次長陳正祺、工研院正副院長親自接待，進行半導體、雷射領域的合作交流。

外交部今日針對此事回應，我國半導體技術製程成熟，而立陶宛在雷射科技技術領先全球，雙邊秉持互惠互利基礎，推動深化關鍵產業韌性合作，雙方共同出資協助立國建構半導體能力，並非開設半導體工廠，而且後續資金都須由立陶宛挹注。工研院與立國政府指定並具規模的科技大廠簽訂契約，在合法規範下提供技術授權，將有助台灣技術與產業增加國際影響力，將台灣納入民主國家安全供應鏈不可或缺的一環。

外交部強調，台灣與立陶宛雙方都有挹注資金，在初始階段立陶宛公司相對資金挹注比較少，但未來若持續擴大合作、或進一步開設工廠，相關資金將由立陶宛方挹注，我方目前投入的資金是協助立陶宛建構基礎的能力，建立研發中心的基本需求，外交部強調，這與設立半導體製造廠動輒需要數百億美元的資金相比，根本無法相提並論。

半導體建廠費用高昂，台積電在美國亞利桑那州建3奈米技術廠，兩期工程總投資就高達400億美元（約新台幣1.2兆元）。

外交部重申，台立各項領域合作絕對不是「凱子外交」，更非「喪權辱國」，而是基於夥伴關係及雙邊優勢推動產業合作，強化全球民主韌性的實際作為。立陶宛於2021年年11月同意我國以台灣名義在立陶宛設處，遭中國政治經濟打壓，但是立陶宛不畏強權，堅持捍衛台立友誼，其情可貴；少數人士肆意以「凱子外交」等不堪字眼扭曲台立夥伴關係，不但踐踏我國外交與經貿人員的努力，更傷害台立雙邊友好情誼，親痛仇快的言論，外交部表達極度遺憾。

另外，台北市議員徐巧芯今日出示經濟部開會紀錄，顯示今年6月立陶宛農業部長要求台灣採購台幣7.9億的小麥，還要「分配」給麵粉公會和飼料公會去採購採購，再由政府「補貼」。外交部發言人劉永健表示，徐巧芯自己貼文裡提到「差點簽訂不平等條約」，表示雙方根本沒有簽訂，他指出，這種「看見影子就開槍」是對行政團隊是非常不公平的指控。

立陶宛是繼荷蘭、法國、匈牙利、波蘭之後，第5個與台灣簽署農業合作備忘錄的歐盟國家。農委會指出，立陶宛為歐洲重要的農糧與畜牧生產國之一，近年來台立農產食品貿易量值逐步增長，我國自立陶宛進口的主要農產食品包括木材、乾酪、酒類、巧克力、寵物食品等，至於出口到立國則以飲料為主。

Photo Credit: 農委會 台灣與立陶宛今年6月16日完成簽署「台立農業合作瞭解備忘錄」，將深化雙邊農業合作、貿易與投資。

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核稿編輯：楊士範