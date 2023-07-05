受到無謂牽連的#MeToo加害者家屬該如何面對？是否也得承擔過錯用餘生贖罪？

托爾斯泰在《安娜卡列尼娜》中寫到「幸福的家庭都是相似的，不幸的家庭各有各的不幸」。近期社會一連串出現的#MeToo事件，除了加害人原本幸福美滿的家庭，在新聞爆出那刻突然瓦解，加害人的親屬的情緒，也隨著事件浮出檯面，被扣押在哭笑不得的無聲牢獄，只剩下欲哭無淚的撕心裂肺。

#MeToo加害人家屬，能說走就走嗎？

我們都直接假設加害人的家屬，事先對加害人的行為並不知情，但是萬一加害人親屬知情，那又是要面對怎麼樣的不堪？

#Metoo加害者，伴侶是知道還是不知道？如果是知道，那是視而不見的隱忍？還是有著身不由己的默許？如果是不知道，那伴侶會比誰更想知道，為什麼朝夕相處的另一半，有著自己不知道的那一面？這兩種情況，代表截然不同的故事，不管哪一種都有各自的不幸。

否認或承認，都是合理範圍的反應

個體接受到悲傷、災難性事件的訊息時，心理學家Kubler-Ross認為內心會經歷五個心理階段（The Five Stages of Grief），第一個階段就是否認這件事情的存在。有時候並非家屬刻意想扯謊，而是最親近的人做出不堪的事情，人本能得要先透過否認（Denial）來因應，假設這一切都不是真的、這只是一場夢，都會過去的，醒來就好了。

人在家庭中，應該發展出促進成長的氣氛與條件，個體面對家人應是真誠一致，無條件的正向關懷，和正確的同理了解。但是在漫長的人生中，常被社會環境灌輸不同的信念與想法，這些想法有時既矛盾又不合理，明知道這樣做不會讓生活更好，但卻又不經意地在腦海裡反芻，抱著這樣根深蒂固的信念活著。

加害人家屬如果承認加害人#MeToo的行為，那也意謂著告訴自己將否定過去、現在與未來的人生，因為過去相信、跟隨、相愛與奉獻的對象，最後竟是個加害人。是要怪自己沒有及早發現制止？還是要怪自己也一樣被欺騙蒙騙，只是因為是加害人家屬，因而也成人眾矢之的。

家屬知道真相後，要不要揭露出來，則是加害人家屬的另外一個坎。說出來後勢必得面對生活的劇變，想到接下來生活可能被撕裂的畫面，也可能打消揭發的念頭。

古典制約下的保護反應：加害人家屬受到無謂牽連