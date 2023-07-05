受到無謂牽連的#MeToo加害者家屬該如何面對？是否也得承擔過錯用餘生贖罪？
我們想讓你知道的是
所有的犯罪事件中，決定犯罪發生與否（也就是犯罪動機與行為），永遠都不在被害者身上，而是在加害者身上。但是社會大眾很難將加害人和其家屬切割。這時候加害人家屬的心情寫照，就像電影《午後彌撒》裡的一句話「我們什麼都沒說，因為無話可說；我們什麼都沒做，因為不知道該怎麼做。」
托爾斯泰在《安娜卡列尼娜》中寫到「幸福的家庭都是相似的，不幸的家庭各有各的不幸」。近期社會一連串出現的#MeToo事件，除了加害人原本幸福美滿的家庭，在新聞爆出那刻突然瓦解，加害人的親屬的情緒，也隨著事件浮出檯面，被扣押在哭笑不得的無聲牢獄，只剩下欲哭無淚的撕心裂肺。
#MeToo加害人家屬，能說走就走嗎？
我們都直接假設加害人的家屬，事先對加害人的行為並不知情，但是萬一加害人親屬知情，那又是要面對怎麼樣的不堪？
#Metoo加害者，伴侶是知道還是不知道？如果是知道，那是視而不見的隱忍？還是有著身不由己的默許？如果是不知道，那伴侶會比誰更想知道，為什麼朝夕相處的另一半，有著自己不知道的那一面？這兩種情況，代表截然不同的故事，不管哪一種都有各自的不幸。
否認或承認，都是合理範圍的反應
個體接受到悲傷、災難性事件的訊息時，心理學家Kubler-Ross認為內心會經歷五個心理階段（The Five Stages of Grief），第一個階段就是否認這件事情的存在。有時候並非家屬刻意想扯謊，而是最親近的人做出不堪的事情，人本能得要先透過否認（Denial）來因應，假設這一切都不是真的、這只是一場夢，都會過去的，醒來就好了。
人在家庭中，應該發展出促進成長的氣氛與條件，個體面對家人應是真誠一致，無條件的正向關懷，和正確的同理了解。但是在漫長的人生中，常被社會環境灌輸不同的信念與想法，這些想法有時既矛盾又不合理，明知道這樣做不會讓生活更好，但卻又不經意地在腦海裡反芻，抱著這樣根深蒂固的信念活著。
加害人家屬如果承認加害人#MeToo的行為，那也意謂著告訴自己將否定過去、現在與未來的人生，因為過去相信、跟隨、相愛與奉獻的對象，最後竟是個加害人。是要怪自己沒有及早發現制止？還是要怪自己也一樣被欺騙蒙騙，只是因為是加害人家屬，因而也成人眾矢之的。
家屬知道真相後，要不要揭露出來，則是加害人家屬的另外一個坎。說出來後勢必得面對生活的劇變，想到接下來生活可能被撕裂的畫面，也可能打消揭發的念頭。
古典制約下的保護反應：加害人家屬受到無謂牽連
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《暑假不出國系列》 與其出國奔波，何不來一趟有質感的親子旅行？
我們想讓你知道的是
有沒有發現出國所需的一切都偷偷漲價了呢？與其花了大把鈔票來回奔波，何不選一間有質感的飯店，帶家人來一場穿越時空的慢旅行？位於日月潭的雲品溫泉酒店在即將來臨的暑假，盛大推出「夏日童話節」企劃，為了讓入住的旅人留下獨一無二的暑假回憶。
6月是個準備出去玩的月份。
幾乎所有的家庭都會在這個時間規劃好接下來暑假的出遊行程。但不知道正在搜尋韓國機票、日本住宿、歐洲餐廳的你，有沒有發現出國所需的一切都偷偷漲價了呢？與其花了大把鈔票來回奔波，何不選一間有質感的飯店，帶家人來一場穿越時空的慢旅行？
位於日月潭的雲品溫泉酒店在即將來臨的暑假，盛大推出「夏日童話節」企劃。一口氣規劃了「歐風童話小鎮」、「泳池寶藏灣」以及「亞瑟的王座」等三大主題場景，並安排許許多多童話角色穿梭在飯店的各個角落，就為了讓入住的旅人留下獨一無二的暑假回憶。
日月潭湖畔的魔法國度
小飛俠彼得潘說過，只要相信有魔法，我們就永遠不會長大。
暑假期間，每週六晚上雲品溫泉酒店將舉辦「歐洲小鎮市集」，市集中將設有個童話故事主題遊戲、Live band演唱以及歐風主題美食攤位，更有童話故事角色不定期出場跟大家打招呼、合照互動，讓來訪的大小朋友都能感受到充滿歡樂的童話世界。
在泳池寶藏灣，「水上彼得潘」主題活動會為孩子們帶來全新的水上冒險。像是以「搶奪影子」故事情節打造的SUP跑板遊戲，以及彼得潘與夥伴們一起大戰海盜的水槍射擊遊戲，相信都能讓小朋友們一邊重溫故事情節，一邊體驗水上活動的樂趣。
此外，一直以來備受喜愛的生態導覽活動「綠廊散策」，也將在暑假全面升級為「綠野仙蹤探險趣」。不論是成年人或小朋友，出發之前都會獲得一套架式十足的工作圍裙與裝備，並搭配團隊訂製的「穿山甲足跡拓模」，豐富了導覽的深度與廣度，為入住雲品的旅人提供更多接觸大自然的機會，並演繹一場活潑有趣的探險故事。Playground for all全新遊戲室登場
除了住好吃好，到頂級飯店怎麼可以沒有好玩的設施呢？雲品溫泉酒店聽到貴賓們的許願，特別在暑假前夕推出全新的遊憩空間。舉凡飛鏢機、撞球台、桌球台、拍貼機、手足球、到桌遊空間，應有盡有。不怕你不玩，怕你玩不完！
SPA by VALMONT
全球最頂級的SPA品牌之一Valmont，即將於7/1進駐雲品溫泉酒店，並特別推出日月禮讚(Glory Nature)、山川薈萃(Glacier Revival)、雲朗舒靓新娘美妍(Bride to Be)等三種專屬療程。以獨創的蝴蝶手法隨著瑞士阿爾卑斯山林間的自然樂音，帶領貴賓進入近乎冥想的感官放鬆沉浸體驗，採用瑞士高效頂級保養品，瞬間注入能量喚醒肌膚自身防禦力、凝聚完整呵護與修養復甦，開啟身心靈的自我療癒旅程，從頭到腳奢寵呵護每一位旅人。
在酒店大廳，遇見秋海棠
3F酒店大廳新增設的「生態缸」藝術作品，遠從辜嚴倬雲植物保種中心將19種秋海棠移植到雲品，並結合特殊造型的木石，打造出禪意十足的植栽景觀。其中更包含了珍貴稀少的台灣特有種「九九峰秋海棠」與「倬雲秋海棠」。
希望以秋海棠的花語 - 相思、誠懇、 親切，來傳達雲品溫泉酒店的服務精神，以及對於大自然中植物、生物的多樣性融合的關注。
許多朋友看到這裡，一定很想問，暑假入住會不會很貴呢？最近有甚麼優惠？
這邊編輯為大家準備好了親子出遊最優惠方案「Family Fun」。只要2位成人入住，雲品溫泉酒店就免費招待1位未滿12歲的小朋友同行！更多詳細介紹請見雲品官方網站
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