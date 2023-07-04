哈佛大學「傳承錄取」制度：有利校友、捐款者子女，遭質疑歧視非白人學生
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哈佛大學的「傳承錄取制度」，會優先錄取校友、捐款者的子女或親屬。而有將近7成的「傳承錄取制度」申請者為白人，這些學生被哈佛錄取的機率是不適用此制度的學生的6到7倍。因此此政策被視為有利於富有白人學生，擠壓到非裔、拉丁裔與亞裔學生的入學機會。
美國最高法院（Supreme Court）於6月29日推翻「優惠性差別待遇法案」（又稱平權法案，Affirmative Action）後，哈佛大學的「傳承錄取制度」（Legacy admission）成為下一個受到挑戰的入學制度。
不過兩者所欲透過制度來保障的群體並不相同，已被推翻的前者，是在錄取學生時，將種族作為考量要點之一，以保障少數族群的入學機會；後者則是透過優先錄取校友、捐款者子女的方式，間接保障了富有白人的就學資格。
綜合《紐約時報》、《彭博社》、《BBC》與《富比士》的報導，總部位於波士頓的非營利組織民權律師協會（Lawyers for Civil Rights）昨（3）日向美國教育部民權事務辦公室（Department of Education's Office for Civil Rights）提出了聯邦民權控告書（federal civil rights complaint），指控哈佛大學行之有年的「傳承錄取制度」違反「民權法案第6章」（Title VI of the Civil Rights Act）。
哈佛大學的「傳承錄取制度」，會優先錄取校友、捐款者的子女或親屬。控告書中指出哈佛大學，「在招生過程中給予白人學生特殊優待，而這樣的優惠政策，並不是基於學生本人的表現，而是其親屬的身份。」民權律師協會要求哈佛大學終止「傳承錄取制度」，否則就不應領取來自聯邦政府的補助。
反對此制度的民權律師協會表示，這種招生政策歧視非裔、拉丁裔與亞裔的申請者，偏袒了部分未達錄取資格，但父母是哈佛大學校友、捐款者的白人學生。民權律師協會引用了國家經濟研究局（National Bureau of Economic Research）的研究，指出有將近7成的「傳承錄取制度」申請者為白人，而這些學生被哈佛錄取的可能性是不適用「傳承錄取制度」學生的6到7倍。
支持者則認為，「傳承錄取制度」有助於學校建立強大的校友社群，而雄厚的捐款則有助於學校辦學。
美國教育部民權辦公室將會審查這項投訴。在最高法院於上周推翻「優惠性差別待遇法案」後，總統拜登（Joe Biden）也表示，會要求教育部審查「傳承錄取制度」這種「擴大特權，而非機會」的制度與做法。
哈佛大學發言人魯拉（Nicole Rura）告訴《紐約時報》，學校不會對「傳承錄取制度」發表評論。但對於「平權招生法案」被推翻一事，則表示將會繼續歡迎具有多元背景、觀點與生活經歷的學生入學。
對富有白人有利的傳承錄取制度
美國大學的「傳承錄取制度」，可以回溯到1920年代。校方在錄取學生的時候，透過優先考慮校友子女的方式，來限制猶太人、少數種族，以及移民學生的數量，確保白人學生擁有較大的入學機會。
在過去，由於白人學生的家長較有可能是頂尖大學的校友，相較之下，拉丁裔、非裔、亞裔學生，通常是家族中就讀頂尖大學的「第一代大學生」，其父母不是名校的校友，無法適用「傳承錄取制度」、成為頂尖大學的優先入學考量對象。
而實際上，透過「傳承錄取制度」進入頂尖大學的人當中，有約7成的學生是白人。因此此政策也被視為是有利於富有白人學生的特殊招生待遇，保障的對象與近日被最高法院推翻的「優惠性差別待遇法案」相反。
目前加州大學（University of California），以及科羅拉多州的所有公立大學，都已經禁止「傳承錄取制度」。約翰霍普斯金大學（Johns Hopkins University ）、安默斯特學院（Amherst College），以及麻省理工學院（M.I.T），是少數不使用此制度的私立大學。美國多數的私立學校，包含常春藤聯盟名校，仍舊使用「傳承錄取制度」。
《彭博社》的報導指出，哈佛大學2021年入學的新生當中，有29.3%的學生是校友的後裔，其中有18.3％的學生，其父母其中一方是哈佛大學的校友。
加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）的法學教授格拉特（Jonathan Glater）表示，「優惠性差別待遇法案」的推翻，為「傳承錄取制度」的訴訟鋪平了道路。
美國民調機構皮尤調查中心（Pew Research Center）2022年的調查發現，有75％的民眾認為「傳承錄取制度」不應繼續作為大學錄取學生的政策。
新聞來源
- Harvard’s Admissions Is Challenged for Favoring Children of Alumni（New York Times）
- Legacy admissions: Harvard accused of favouring mostly white students（BBC）
- Harvard Legacy Admissions Targeted After Supreme Court Ruling on Affirmative Action（Bloomberg）
- Legacy College Admissions Come Under Fire In New Report（Forbes）
- Before the United States Department of Education Office for Civil Rights（Lawyers for Civil Rights）
延伸閱讀
- 兩位黑人大法官針鋒相對，美國「平權招生爭議」如何在非裔社群激起漣漪？
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責任編輯：賴明君
核稿編輯：楊士範
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沒有子女後事怎麼辦？夫妻保險提早規劃，無子女晚年生活有保障
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沒有子女的老後生活要如何處理？為什麼需要提前規劃？
根據內政部2021年統計，國人平均壽命已達到80.86歲。隨著社會結構改變，沒有生育計劃的夫妻越來越多。由於不用考慮將不動產（如：土地、房屋）和財富分配、傳承給後代的問題，只需要專注預防「老、病」風險，以及相應的保險、理財、退休規劃及預立遺囑等晚年生活規劃。
透過完善的晚年生活規劃，夫妻倆可以確保彼此退休後的生活品質。假使其中一方先過世了，另一半也能獲得更多財產保障，避免與其他親屬發生遺產繼承糾紛，保障配偶的養老財產不會受到過多影響。
擔心老後沒人照顧，可以提前做哪些規劃面對無子女晚年生活？
針對無子女的夫妻可以提前規劃安養、信託等財產預先分配，確保雙方退休後的生活保障，保留應對突發風險時的財務、醫療照護及法律層面的相關協助。下方提供無子女夫妻參考的老後規劃選擇：
一、財務方面
財務方面，應考慮退休前的資金運用規劃、信託機制，可以透過預立法律文書的方式，提前安排，避免未來風險。
- 穩定現金流：退休前應保有長期穩定的固定收入，才能維持穩定儲蓄，建立多元化的理財和投資計畫，或是購買養老保險、建立信託，確保未來退休生活的資金需求得到滿足。
- 建立安養信託：委託信賴的銀行機構協助管理年輕時累積的財富。依據信託契約，可以選擇每月給付固定金額或指定監護人以單據實支實付，讓老後財產安全有保障，降低有心人士詐騙錢財或夫妻同時失能無法理賠的風險。
- 預立法律文書：委託律師透過預立遺囑、事前醫療指示、財務授權書、醫療授權書、指定受託管理人及建立信託等法律措施，可以保障夫妻的身前／身後規劃及財產分配即使面臨突發變故，仍可依照雙方共識持續進行。
二、醫療方面
醫療可以朝三個方向思考，第一個是發生疾病的醫療安排，第二個是自然老化的長照安排，以及到達人生終點時的緩和醫療選擇。
- 保險規劃：醫療規劃方面可選擇重大醫療險、重大傷病險；資金運用則可搭配生存險、年金險，協助夫妻面對病痛、終老議題時，可以提前強化風險承擔能力，降低夫妻醫療預算、退休財產負擔。
- 提前尋找長照機構：隨著年齡增長，生活自理能力可能會逐漸下降。提前尋找如長照村長照機構，可提供入住者專業的照護服務和醫療資源，同時減輕伴侶的照顧負擔，讓夫妻倆能夠在退休後享受穩定的生活品質。
- 醫療規劃：保持定期檢查、管理自身健康狀況的習慣，並預先制定醫療指示，如：預立醫療決定書、確認醫療委任代理人等。確保夫妻晚年面臨老、病風險時，不會手足無措，即時做出適當的醫療決策。
夫妻保險為何需要提前規劃？一起規劃人生的保險應該這樣做
為因應超高齡化社會，平均餘命增加，無子女夫妻更應該一起重點規劃彼此生存期間適用的保險類型，建立可安心享受退休生活的一系列保障措施。例如：降低壽險保額，著重規劃提供生存保險金給付的商品，預先規劃老後生活的現金流，以及財產、投資分配。
夫妻還可以共同規劃保險和安養信託，例如委託信任的機構設立「信託監察人」，以防止雙方同時失能或另一半生活不能自理時，無人能夠協助請領保單理賠的困境。也可以增加購買退休型保險、長照險、醫療險或是重大傷病險等保險類型，降低面對年老、疾病、失智失能問題時的財務負擔。
如何進一步降低老後財產風險？為何退休保險推薦提早購入？
雖然許多人認為離退休生活還有一段距離，但本文仍然建議提早規劃並安排退休保險，除了可以更好控制金流並避免風險。相對於中年才開始規劃退休準備，購買醫療、長期照護和具有生存金給付的保險；年輕時有更多元的退休保險方案可供選擇，而且保費支出的負擔也較輕微。
同時，無論是夫妻保險或是個人加保，趁年輕時提早規劃合適的保險方案，身體健康較沒有體況的問題，而且也可以透過時間的複利效果，及早開始累積資產，讓夫妻二人更接近自己的理想退休生活。
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