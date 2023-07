哈佛大學「傳承錄取」制度：有利校友、捐款者子女，遭質疑歧視非白人學生

美國最高法院(Supreme Court)於6月29日推翻「優惠性差別待遇法案」(又稱平權法案,Affirmative Action)後,哈佛大學的「傳承錄取制度」(Legacy admission)成為下一個受到挑戰的入學制度。

不過兩者所欲透過制度來保障的群體並不相同,已被推翻的前者,是在錄取學生時,將種族作為考量要點之一,以保障少數族群的入學機會;後者則是透過優先錄取校友、捐款者子女的方式,間接保障了富有白人的就學資格。

綜合《紐約時報》、《彭博社》、《BBC》與《富比士》的報導,總部位於波士頓的非營利組織民權律師協會(Lawyers for Civil Rights)昨(3)日向美國教育部民權事務辦公室(Department of Education's Office for Civil Rights)提出了聯邦民權控告書(federal civil rights complaint),指控哈佛大學行之有年的「傳承錄取制度」違反「民權法案第6章」(Title VI of the Civil Rights Act)。

哈佛大學的「傳承錄取制度」,會優先錄取校友、捐款者的子女或親屬。控告書中指出哈佛大學,「在招生過程中給予白人學生特殊優待,而這樣的優惠政策,並不是基於學生本人的表現,而是其親屬的身份。」民權律師協會要求哈佛大學終止「傳承錄取制度」,否則就不應領取來自聯邦政府的補助。

反對此制度的民權律師協會表示,這種招生政策歧視非裔、拉丁裔與亞裔的申請者,偏袒了部分未達錄取資格,但父母是哈佛大學校友、捐款者的白人學生。民權律師協會引用了國家經濟研究局(National Bureau of Economic Research)的研究,指出有將近7成的「傳承錄取制度」申請者為白人,而這些學生被哈佛錄取的可能性是不適用「傳承錄取制度」學生的6到7倍。

支持者則認為,「傳承錄取制度」有助於學校建立強大的校友社群,而雄厚的捐款則有助於學校辦學。

美國教育部民權辦公室將會審查這項投訴。在最高法院於上周推翻「優惠性差別待遇法案」後,總統拜登(Joe Biden)也表示,會要求教育部審查「傳承錄取制度」這種「擴大特權,而非機會」的制度與做法。

哈佛大學發言人魯拉(Nicole Rura)告訴《紐約時報》,學校不會對「傳承錄取制度」發表評論。但對於「平權招生法案」被推翻一事,則表示將會繼續歡迎具有多元背景、觀點與生活經歷的學生入學。

對富有白人有利的傳承錄取制度

美國大學的「傳承錄取制度」,可以回溯到1920年代。校方在錄取學生的時候,透過優先考慮校友子女的方式,來限制猶太人、少數種族,以及移民學生的數量,確保白人學生擁有較大的入學機會。

在過去,由於白人學生的家長較有可能是頂尖大學的校友,相較之下,拉丁裔、非裔、亞裔學生,通常是家族中就讀頂尖大學的「第一代大學生」,其父母不是名校的校友,無法適用「傳承錄取制度」、成為頂尖大學的優先入學考量對象。

而實際上,透過「傳承錄取制度」進入頂尖大學的人當中,有約7成的學生是白人。因此此政策也被視為是有利於富有白人學生的特殊招生待遇,保障的對象與近日被最高法院推翻的「優惠性差別待遇法案」相反。

目前加州大學(University of California),以及科羅拉多州的所有公立大學,都已經禁止「傳承錄取制度」。約翰霍普斯金大學(Johns Hopkins University )、安默斯特學院(Amherst College),以及麻省理工學院(M.I.T),是少數不使用此制度的私立大學。美國多數的私立學校,包含常春藤聯盟名校,仍舊使用「傳承錄取制度」。

《彭博社》的報導指出,哈佛大學2021年入學的新生當中,有29.3%的學生是校友的後裔,其中有18.3%的學生,其父母其中一方是哈佛大學的校友。

加州大學柏克萊分校(UC Berkeley)的法學教授格拉特(Jonathan Glater)表示,「優惠性差別待遇法案」的推翻,為「傳承錄取制度」的訴訟鋪平了道路。

美國民調機構皮尤調查中心(Pew Research Center)2022年的調查發現,有75%的民眾認為「傳承錄取制度」不應繼續作為大學錄取學生的政策。

