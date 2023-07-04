哈佛大學「傳承錄取」制度：有利校友、捐款者子女，遭質疑歧視非白人學生

美國最高法院（Supreme Court）於6月29日推翻「優惠性差別待遇法案」（又稱平權法案，Affirmative Action）後，哈佛大學的「傳承錄取制度」（Legacy admission）成為下一個受到挑戰的入學制度。

不過兩者所欲透過制度來保障的群體並不相同，已被推翻的前者，是在錄取學生時，將種族作為考量要點之一，以保障少數族群的入學機會；後者則是透過優先錄取校友、捐款者子女的方式，間接保障了富有白人的就學資格。

綜合《紐約時報》、《彭博社》、《BBC》與《富比士》的報導，總部位於波士頓的非營利組織民權律師協會（Lawyers for Civil Rights）昨（3）日向美國教育部民權事務辦公室（Department of Education's Office for Civil Rights）提出了聯邦民權控告書（federal civil rights complaint），指控哈佛大學行之有年的「傳承錄取制度」違反「民權法案第6章」（Title VI of the Civil Rights Act）。

哈佛大學的「傳承錄取制度」，會優先錄取校友、捐款者的子女或親屬。控告書中指出哈佛大學，「在招生過程中給予白人學生特殊優待，而這樣的優惠政策，並不是基於學生本人的表現，而是其親屬的身份。」民權律師協會要求哈佛大學終止「傳承錄取制度」，否則就不應領取來自聯邦政府的補助。

反對此制度的民權律師協會表示，這種招生政策歧視非裔、拉丁裔與亞裔的申請者，偏袒了部分未達錄取資格，但父母是哈佛大學校友、捐款者的白人學生。民權律師協會引用了國家經濟研究局（National Bureau of Economic Research）的研究，指出有將近7成的「傳承錄取制度」申請者為白人，而這些學生被哈佛錄取的可能性是不適用「傳承錄取制度」學生的6到7倍。

支持者則認為，「傳承錄取制度」有助於學校建立強大的校友社群，而雄厚的捐款則有助於學校辦學。

美國教育部民權辦公室將會審查這項投訴。在最高法院於上周推翻「優惠性差別待遇法案」後，總統拜登（Joe Biden）也表示，會要求教育部審查「傳承錄取制度」這種「擴大特權，而非機會」的制度與做法。

哈佛大學發言人魯拉（Nicole Rura）告訴《紐約時報》，學校不會對「傳承錄取制度」發表評論。但對於「平權招生法案」被推翻一事，則表示將會繼續歡迎具有多元背景、觀點與生活經歷的學生入學。

對富有白人有利的傳承錄取制度

美國大學的「傳承錄取制度」，可以回溯到1920年代。校方在錄取學生的時候，透過優先考慮校友子女的方式，來限制猶太人、少數種族，以及移民學生的數量，確保白人學生擁有較大的入學機會。

在過去，由於白人學生的家長較有可能是頂尖大學的校友，相較之下，拉丁裔、非裔、亞裔學生，通常是家族中就讀頂尖大學的「第一代大學生」，其父母不是名校的校友，無法適用「傳承錄取制度」、成為頂尖大學的優先入學考量對象。

而實際上，透過「傳承錄取制度」進入頂尖大學的人當中，有約7成的學生是白人。因此此政策也被視為是有利於富有白人學生的特殊招生待遇，保障的對象與近日被最高法院推翻的「優惠性差別待遇法案」相反。

目前加州大學（University of California），以及科羅拉多州的所有公立大學，都已經禁止「傳承錄取制度」。約翰霍普斯金大學（Johns Hopkins University ）、安默斯特學院（Amherst College），以及麻省理工學院（M.I.T），是少數不使用此制度的私立大學。美國多數的私立學校，包含常春藤聯盟名校，仍舊使用「傳承錄取制度」。

《彭博社》的報導指出，哈佛大學2021年入學的新生當中，有29.3%的學生是校友的後裔，其中有18.3％的學生，其父母其中一方是哈佛大學的校友。

加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）的法學教授格拉特（Jonathan Glater）表示，「優惠性差別待遇法案」的推翻，為「傳承錄取制度」的訴訟鋪平了道路。

美國民調機構皮尤調查中心（Pew Research Center）2022年的調查發現，有75％的民眾認為「傳承錄取制度」不應繼續作為大學錄取學生的政策。

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責任編輯：賴明君

核稿編輯：楊士範