【展覽】何昆瀚《薄 影像：難言之影》：杜象的「次薄」概念，如何運用在日常藝術之中？
我們想讓你知道的是
這檔展覽充份驗證了「耳聽三分假，眼看未為真」這句諺語。停在我心頭許久的問題是，我想要得到的經驗是甚麼。在理解作品裡的「次薄」後，我更關注的是作品中「薄」的部份，也是這檔展覽感情最豐沛的地方。
文：盧國聰
「光」、「聲音」、「建築」、「物件」此檔展覽中的內容物，都可以看作是一種在展示空間中特有美學刺激，這些刺激不同於感官刺激，能夠繞過身體直接以大腦做為接收器官，召喚出視覺與知覺上的「認識」，並透過神經系統向外傳導致視網膜和肌膚的皮膜上 ──在皮膜「內面」投影出影像、體感一般的感知幻覺（simulation），並與皮膜「外面」的實際體感（perception） 形成一種「次薄（infra-mince）」般的微妙差異。——《薄 影像：難言之影》展覽論述節錄
風從何而來，又從何而去？
看完何昆瀚的個展，心中有一種焦躁、煩悶的感覺。或許是當天天氣的緣故，最近的台北總是晴雨交替，雨水被太陽蒸騰後的熱浪彷彿蔓延進這檔展覽。
藉著避暑的心情逃到褔利社的地下空間，剛打開門便感受到的涼意，微暗而往下的路，褔利社就像是一個洞穴。當天的展覽分成左右兩邊，右邊是段沐，而左邊是何昆瀚。正當我慢慢適應這裡的溫度，一步入何昆瀚的展間，一股熱氣又讓我回到現實。已經記不清我是先看到整個投影裝置還是，展場盡頭的光芒。
何昆瀚的展場共有兩個展間，分別四件作品。第一個展間首先能注意到的是兩件投影裝置，一件在展場的盡頭，另一件則在空間的中央。
正當要一探究竟的時候，牆上的海報一張張地被緩緩吹起，這時候才驚覺頭頂上的電風扇也是其中一件作品。面對著眼前影像已經產生很多疑問了，這一陣無名的風吹來，我的頭腦又更加混亂了。「是時候揭開所有的謎團」，我這樣想著。
一、構成幻像
第一個展間中，三件作品分別是《心靜自然涼》、《Reality Image — Wall Plug》和《影像、複製、貼上》。
《心靜自然涼》由數張展覽海報、兩台旋轉吊扇組成。乍看之下，牆上的海報隨著吊扇旋轉被逐一吹起。實際上，這兩台吊扇並沒有裝上葉片，而是透過吊扇上的數十顆揚聲器，模擬葉片轉動所發出的聲響。海報後方的牆壁裡，裝有一根細細的推桿，配合吊扇擺動的時機，精準地將海報抬起。
《Reality Image — Wall Plug》看似是一個「插座」的投影畫面。實則是藝術家透過幻燈片投影機，將黃光投影在牆上的插座上，製造出投影的假象，這個歪斜的插座，並非空間中的原有插座，而是藝術家額外安裝上去的。
展間的盡頭，兩台投影機投射出一個影像。《影像、複製、貼上》由兩台投影機與牆面的雕刻組合而成。透過兩台投影機投射出兩道光，一道與牆壁上方正的雕核切邊，而另一道則略大於它們。
這個所謂的雕核，其實是打磨出來的一道痕跡，藝術家把牆面的表面材質磨去一部份，揭露牆面內部的底材。為這道痕跡設定了明確的邊緣，在這個方框內，顯現了輕隔間牆面的製作過程，夾板與夾板的拼接，還能看到釘槍在夾板上的施作痕跡。在這個刻痕上疊加上投影的兩道光，這道存在於三維空間的刻痕彷彿竄進了投影機裡，變成光散落在二維牆面上。
展覽同名作品《薄 影像》，獨立位於另一個展間之中，這件作品似乎延續自《影像、複製、貼上》，兩件作品的製作方式相近，差別在於，藝術家把其中一台投影機置換為一面鏡子，鏡子擋住投影機的下側，而影像因為鏡子的關係被切分成兩部份，一部份投射在空間的轉折處，而另一部分則被反射到另一面牆上。兩份影像看似是彼此的部份，實際上，投射到轉角處的影像是空白的，只有被鏡子反射的部份才是真實的影像。
在描述這些作品的過程中，似乎掉進了藝術家所設立的圈套，如同展覽的副標題——難言之影——所指出的，這些影像難以被言語確立。走進展場，就進入了藝術家的魔幻時刻，透過對光與聲音的操作，構出脫離現實的幻覺經驗，而我好奇的是，是甚麼支撐著這些幻象？被欺騙是一個怎樣的過程？
二、薄影像與Infra-image
從展覽論述中可以知道，《薄 影像》中的「薄」出自杜象（Marcel Duchamp）的「次薄（inframince）」[1]概念。當我初次面對這個詞語的時候，以為是關乎厚度的一種形容。而杜象說，「次薄」是一個形容詞，是在描述一種狀態。
陳蕉在她的論文中首先對選用「次薄」作為「Infra-mince」的翻譯進行解釋：「次薄不等於超薄」。「次薄」是杜象創造的複合字，由infra與mince組成。 Infra有以下、以後、以外之含義，而mince在法語中解釋為薄。
陳蕉更進一步提及兩個以infra為字首的單詞進行解釋：紅外線（infrared）與次聲（infrasound）。紅外線與次聲作為人類無法感知的光與聲，取其中「次」字來形容，這種透過心智產生而無法準確測量的感知狀態。
對於《薄影像》的命名，更令我感興趣的是這個英文譯名——「infra-image」。 對於「薄」，藝術家選用了「infra」，而非「次薄（infra-mince）」中的 mince。「Infra-image」的翻譯或許更貼近「次影像」。
在陳蕉的論文中，我們或許可以得到更多關於杜象對「次薄」的思考與討論。但面對如此難以描述的經驗，我想我們可以先離開這一觀念，回到展覽本身。
三、建築作為影像技術
在展覽論述中，藝術家提到這個展覽的組成物，如「光」、「聲音」、「建築」、「物件」等。在展覽所呈現的四組作品當中，觀眾能輕易地察覺光投影、虛擬風聲與現成物的使用，相較之下，「建築」卻沒有那麼顯而易見，可以比較肯定的是，透過操作光與聲音，何昆瀚讓場地成為影像，成為了作品的一部份。
然而仔細觀察整個展場，「建築」不僅僅是那些被打磨後而顯露在外的痕跡，也是被隱藏起來的魔術後台，推動著一切幻象的基礎建設（infrastructure）。
藝術家在福利社原有的牆壁之上，再建造了一道新的牆。讓新建的牆壁成為了新的表面同時，也作為一種「內部」供使用。透過這些牆壁，藝術家可以埋下機關，讓海報被輕輕抬起，婉若一陣輕柔的風吹拂而過。
Tags：
將來銀行房貸「自貸高級感」，三大神級優惠輕鬆購屋、轉貸最有感
我們想讓你知道的是
將來銀行推出全台首創的「全線上申辦」房貸，前500名在9月底完成撥款的申貸者，還能享有三大神級優惠。
將來銀行推出全台首創的「全線上申辦」房貸，有別於以往需要本人親至分行櫃檯辦理，還要花時間當面對保，將來銀行的「自貸高級感」優惠房貸活動，不只可以輕鬆全線上申辦，且9月底完成撥款的前500名申貸者，還享有「利率地板價」、「全額補貼設定費」、「抽百萬裝潢金」三大神級優惠。
利率地板價、規費全額補貼再抽百萬裝潢金，稀有三優惠合體打造理想家
近年來連續升息的趨勢，讓許多貸款族的壓力也跟著升升不息。將來銀行逆勢操作，寵粉升級，帶來最神級的房貸優惠。即日起到9月10日，成功申請房貸，並於9月底前撥款的前500名客戶，無論購屋或轉貸，均享「地政設定規費100%全額補貼」，以及「利率一律市場地板價」（目前以台北、新北、桃園的住宅物件為主，未來將持續擴展至全台），首購自住者為2.06%，第二戶為2.375%，豪宅或小套房（小於15坪）利率為2.47％。以首購自住者、30年期，一千萬的貸款為例，地政設定規費為12,000元；利率2.06%計算，每月還款金額約為37,263元（最終金額皆以實際核貸結果為準）。省利息、省支出，再加上多項業務整合處理，開辦費也只要1,000元，減輕負擔超有感。
房貸不該讓你流淚，房子住起來更要舒適有質感。100萬元裝潢金、Sogo現金禮券10萬元或全聯禮券1萬元，只要申貸成功，就有機會抽中這波超狂實用好禮。從裝潢、添購家飾家電，到一次備好日常家用品，你想要的生活樣貌，將來銀行加碼支持。而且抽獎機會無上限，凡撥款每滿500萬元就有一次抽獎機會，1000萬2次…以此類推，這種優惠是不是太佛了？
線上申貸神簡單，免出門、零接觸，有網路就能辦
將來銀行的全線上申辦步驟非常簡單，房貸初心者也能立刻上手。
步驟1：上傳申請文件
文件列表
- 購屋申貸者：請上傳「身分證正反面」、「財力證明」、申報「同一關係人」＋「買賣合約書」
- 轉（增）貸申貸者：請上傳「身分證正反面」、「財力證明」、申報「同一關係人」＋「投資理財聲明書」
- 擔保品出租中：請上傳「租約」
- 有保證人：請保證人填寫相關資料
步驟2：電話照會、溝通核貸條件、視訊對保
拆解流程
- 火速進行「電話照會」
- 再接「溝通核貸條件」
- 確認完成將來銀行開戶＋解鎖將來銀行App生物辨識設定
- 最後進行「視訊對保」
步驟3：抵押權設定
可自行辦理或委託代書；轉貸者要需原銀行提供結清資料。
步驟4：撥款
核准金額將撥入將來銀行戶頭或代償前銀行貸款；轉貸申貸者要先取得塗銷證明，才能動用代償前銀行後的餘額。
購屋貸款、房屋轉增貸，屬於你的人生高光時刻就從將來開始。更多詳情，請見將來銀行官網資訊。